Щодо окремих питань в окремий період у нас має бути запобіжник у вигляді дистанційного голосування, - Стефанчук

Нинішня епідеміологічна ситуація в країні потребує актуалізації питання дистанційного голосування народних депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді заявив спікер Руслан Стефанчук.

"Щодо окремих питань в окремий період у нас має бути запобіжник у вигляді дистанційного голосування", - наголосив він і запропонував колегам обговорити це питання більш детально.

Спікер також зауважив, що комітети мають своєчасно подати звіти про виконання плану по законодавчій роботі за 2021 рік. За його словами, парламент має затвердити такий план на 2022 рік.

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"Відповідні пропозиції від комітетів зібрані. Вони узагальнюються Апаратом. Думаю, найближчим часом будуть внесені в зал", - додав Стефанчук.