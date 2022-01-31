Щодо окремих питань в окремий період у нас має бути запобіжник у вигляді дистанційного голосування, - Стефанчук
Нинішня епідеміологічна ситуація в країні потребує актуалізації питання дистанційного голосування народних депутатів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді заявив спікер Руслан Стефанчук.
"Щодо окремих питань в окремий період у нас має бути запобіжник у вигляді дистанційного голосування", - наголосив він і запропонував колегам обговорити це питання більш детально.
Спікер також зауважив, що комітети мають своєчасно подати звіти про виконання плану по законодавчій роботі за 2021 рік. За його словами, парламент має затвердити такий план на 2022 рік.
"Відповідні пропозиції від комітетів зібрані. Вони узагальнюються Апаратом. Думаю, найближчим часом будуть внесені в зал", - додав Стефанчук.
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В окремий перiод - У другому турi.
Буде вам і переворот і повтання і заворушення і гілляки.
Зе має шанс врятувати дупу - треба йти у відставку доки ще не пізно
от 30 років не було треба а зараз, конче треба.
бубочка хоче на другий термін а без цього шансів НОЛЬ.
і під любим приводом думають просунута цей закон.
а накуя тоді взагалі депутати.
обрали ще одного путіна чи лукашенка чи рахмона, і на все життя
а за ВР буде ОП. і куй на конституцію та на нас з вами
каждому..
А чому ВРУ знову не працює?!!
И тут есть к нему неудобненькие вопросики:
1. Т.е. граждане ищут ближайшую станцию метро (как бомбоубежище), а депутаты спокойненько голосуют дистанционно из личных бомбоубежищь и/или из соседних стран?
2. Во время 2-й мировой войны были и бомбежки и оккупации. И правительство как-то работало не придумывая себе комфортную "дистанционку".
3. Может важнее укрепление оборонспособности государства? А "комфортность голосования депутатов" - в последнюю очередь?
Вы в верховной раде "кнопкодавите", представляю шо там начнётся на "удалёнке"...