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Новини Коронавірус і карантин
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Щодо окремих питань в окремий період у нас має бути запобіжник у вигляді дистанційного голосування, - Стефанчук

Щодо окремих питань в окремий період у нас має бути запобіжник у вигляді дистанційного голосування, - Стефанчук

Нинішня епідеміологічна ситуація в країні потребує актуалізації питання дистанційного голосування народних депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді заявив спікер Руслан Стефанчук.

"Щодо окремих питань в окремий період у нас має бути запобіжник у вигляді дистанційного голосування", - наголосив він і запропонував колегам обговорити це питання більш детально.

Спікер також зауважив, що комітети мають своєчасно подати звіти про виконання плану по законодавчій роботі за 2021 рік. За його словами, парламент має затвердити такий план на 2022 рік.

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"Відповідні пропозиції від комітетів зібрані. Вони узагальнюються Апаратом. Думаю, найближчим часом будуть внесені в зал", - додав Стефанчук.

ВР (15045) голосування (486) депутат (1781) Стефанчук Руслан (760) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Все, напахались, вперед на Сейшельско-Оманскую дистанционку.
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31.01.2022 11:47 Відповісти
+10
Да заканчивайте уже свою бурную деятельность. Всеравно кроме подлости, гадости и новых налогов с тарифами, от вас ничего не дождешься.
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31.01.2022 11:50 Відповісти
+9
О ,хотять добратись до Конституції , де можна буде фальшувать і цифрами змінить Прагнення України до НАТО.
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31.01.2022 11:49 Відповісти
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Все, напахались, вперед на Сейшельско-Оманскую дистанционку.
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31.01.2022 11:47 Відповісти
парламент в смартфоне. даже не нужно говорить в чьем)
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31.01.2022 11:48 Відповісти
О ,хотять добратись до Конституції , де можна буде фальшувать і цифрами змінить Прагнення України до НАТО.
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31.01.2022 11:49 Відповісти
То ми дистанційно сєпарами пенсію кидаєм, тепер ще ці туда же. Але ето другоє.
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31.01.2022 12:28 Відповісти
Да заканчивайте уже свою бурную деятельность. Всеравно кроме подлости, гадости и новых налогов с тарифами, от вас ничего не дождешься.
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31.01.2022 11:50 Відповісти
Да вообще Раду надо упразднить. Пусть Ермак с Татаровым законы сами принимают.
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31.01.2022 11:51 Відповісти
А мне больше нравится, как Данилов руками водит.
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31.01.2022 11:52 Відповісти
І Кива..На дистанційці з Москви.
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31.01.2022 11:54 Відповісти
В окремих питаннях - Хто президент?
В окремий перiод - У другому турi.
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31.01.2022 11:51 Відповісти
им нужно фальсифицировать голосование за обсосный статус. голосов то нет
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31.01.2022 11:53 Відповісти
У них уже вообще голосов нет. Депутаты бегут или уходят в несознанку. Ахметов перестал платить, так как Зеленский побил с ним горшки.
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31.01.2022 11:57 Відповісти
Зовсім офуїли. Втічуть чи з Сейшелів хочуть керувати нашими грошима.
Буде вам і переворот і повтання і заворушення і гілляки.
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31.01.2022 11:51 Відповісти
як колись було сказано - "буде вам і йолка, буде і каток"

Зе має шанс врятувати дупу - треба йти у відставку доки ще не пізно
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31.01.2022 11:54 Відповісти
Це шоб можна було голосувати з багамів у разі заворухи?
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31.01.2022 11:53 Відповісти
Дистанційно лише з Ростова зєбанат, і то пальцями в носа будете собі тикати, а не кнопки.
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31.01.2022 11:54 Відповісти
зеленим п....дарасам дуже потрібне голосування через смартфон.
от 30 років не було треба а зараз, конче треба.
бубочка хоче на другий термін а без цього шансів НОЛЬ.
і під любим приводом думають просунута цей закон.
а накуя тоді взагалі депутати.
обрали ще одного путіна чи лукашенка чи рахмона, і на все життя
а за ВР буде ОП. і куй на конституцію та на нас з вами
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31.01.2022 11:58 Відповісти
можно по биллиардному кию каждому выдать. для нажатия кнопок при дистанционном голосовании ))
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31.01.2022 11:58 Відповісти
я бы по гезихту выдал,с ноги..
каждому..
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31.01.2022 12:44 Відповісти
... и бонусом - кий в аршлох.
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31.01.2022 12:53 Відповісти
Какой там карантин. Готовятся к эвакуации в Буковель или куда подальше.
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31.01.2022 12:01 Відповісти
внесите лучше законопроект о самороспуске и назначении на март внеочередных выборов
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31.01.2022 12:03 Відповісти
Дико плюсую!!! Моношоблу выгнать из ВР к чёртовой матери!
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31.01.2022 12:36 Відповісти
Й@б вашу мамашу, на карантин підприємства закрівають? - Ніт!
А чому ВРУ знову не працює?!!
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31.01.2022 12:04 Відповісти
Если кто не понял, то под словами " ... окремих питань в окремий період ..." свинохряк имел в виду как будет работать парламент если начнется полномасштабная война с РФ.
И тут есть к нему неудобненькие вопросики:
1. Т.е. граждане ищут ближайшую станцию метро (как бомбоубежище), а депутаты спокойненько голосуют дистанционно из личных бомбоубежищь и/или из соседних стран?
2. Во время 2-й мировой войны были и бомбежки и оккупации. И правительство как-то работало не придумывая себе комфортную "дистанционку".
3. Может важнее укрепление оборонспособности государства? А "комфортность голосования депутатов" - в последнюю очередь?
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31.01.2022 12:06 Відповісти
А я думав запропонувати нововведення - під кріслами кожного з депатутів влаштувати вагомір і підєднати його до системи голосування, сів, включилась система, встав-виключилась. Похибка по вазі 2 кг. Поїв Стефанчук, сів а не включається - іди випорожнюйся. А вони, гади, хочуть ще пільг -сидить у велюрі, забавляється пивком і хоче голосувати про Україну нейтральну. Така система потрібна, щоб продукт життєдіяльності не тиснув на сіру речовину
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31.01.2022 12:09 Відповісти
было бы правильно, чтобы каждый депутат купил себе запобіжник у вигляді гумового нацюцюрника...
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31.01.2022 12:12 Відповісти
Кожен з вас депутатів, у час загрози, має особисто бути в Раді 24/7.
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31.01.2022 12:27 Відповісти
Ага, щас!!!
Вы в верховной раде "кнопкодавите", представляю шо там начнётся на "удалёнке"...
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31.01.2022 12:30 Відповісти
Не хочете працювати у Раді, заяву на звільнення і нахрін. Я- за.
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31.01.2022 12:32 Відповісти
А шо так? У вас же там усі вакциновані! Чи нє? Ви вже і бустерну дозу повинні були отримати! Чи вам там ну дуже треба дистанційне голосування (читай "електронне голосування на виборах" у майбутньому), бо турборежим з шаленим принтером не працює, а "спонсори" вже зляться?
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31.01.2022 13:00 Відповісти
у той час не ви чмошникт рішення прийматимете, а ЗСУ
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31.01.2022 14:11 Відповісти
 
 