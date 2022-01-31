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Завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо України в світі, - Корнієнко

Завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо України в світі, - Корнієнко

Безпекова ситуація в Україні потребує обговорення у Верховній Раді.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Думаю, завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо Україні в світі. Є законопроєкт, які колеги з монобільшості мають представити", - наголосив він.

За словами Корнієнка, в цій сфері продовжується парламентський діалог. Віцеспікер нагадав, що 24 січня у Брюсселі відбулося засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участі української делегації.

"Парламентарі країн-учасниць НАТО підтримували Україну, висловлювались виключно в руслі того, що ми маємо робити спільні зусилля для зупинки ескалації", - зауважив він.

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безпека (945) ВР (15045) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+13
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31.01.2022 12:05 Відповісти
+10
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31.01.2022 11:58 Відповісти
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31.01.2022 12:02 Відповісти
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31.01.2022 11:58 Відповісти
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31.01.2022 12:02 Відповісти
шуруй, вова, шуруй!
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31.01.2022 14:46 Відповісти
Оперативність вражає.)
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31.01.2022 12:00 Відповісти
Достатньо зважена позиція завжди вигідна.
Скільки раз було таке - сказали, а потім вибачались.

Уже Хіларі Клінтон хтось з перемогою поздоровляв, а потім до Трампа підійти не міг.
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31.01.2022 12:03 Відповісти
Яка зваженість - їх зібрати не можуть другий місяць.)
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31.01.2022 12:05 Відповісти
Та це все вигадки нати. Гайда в Буковель. Або в Трускавець.
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31.01.2022 12:01 Відповісти
Така реакція?

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31.01.2022 12:02 Відповісти
Та на пресухе мвс те коло безпекових питань вже намалювали. Тхне режисурою '95(
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31.01.2022 12:03 Відповісти
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31.01.2022 12:05 Відповісти
реакція може бути на голу бабу.
на дії зелених має бути друга дія.
у нас на війну, яка йде вже 8 років була реакція заходу та сша.
стурбованість та озабочення. а дій ноль.
достатньо було прислати кілька бортів з зброєю і путін всрався.
от яка різниця між реакцією та діями
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31.01.2022 12:07 Відповісти
Утро в Черниговском Сэконд хэнде.

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31.01.2022 12:07 Відповісти
"Парламентарі країн-учасниць НАТО підтримували Україну, висловлювались виключно в руслі того, що ми маємо робити спільні зусилля для зупинки ескалації", вы держитесь говорили все и продолжали паковать чемоданы в посольствах.
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31.01.2022 12:09 Відповісти
Шо та монобильшисть может предложить? Сколько бабла содрать с ***** за капитуляцию?
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31.01.2022 12:10 Відповісти
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31.01.2022 12:14 Відповісти
Дошло до жирафа на 9-й день?
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31.01.2022 12:25 Відповісти
Корабельный сосатель.
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31.01.2022 12:36 Відповісти
Проснулися, @ляді! (с)
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31.01.2022 12:55 Відповісти
Уявляю цю реакцію.
- Запад, не разАдіте паніку, аТо івестори тікаЮт. Лучше дайте денег і не мешайте грабіть.
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31.01.2022 12:58 Відповісти
та від вас ні чого не залежить, реагуйте
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31.01.2022 13:00 Відповісти
Іноді краще жувати...
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31.01.2022 13:23 Відповісти
як може верховна рада з 10 процентами довіри щось там вирішувати за країну? хто вони такі? наркоклуб 95!!!
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31.01.2022 14:27 Відповісти














ЮРА СОСІДКО


@sosidko64















ЮРА СОСІДКО


@sosidko64

·
https://twitter.com/sosidko64/status/1488135159312437254 55 мин





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31.01.2022 15:58 Відповісти
 
 