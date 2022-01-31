Завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо України в світі, - Корнієнко

Безпекова ситуація в Україні потребує обговорення у Верховній Раді.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Думаю, завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо Україні в світі. Є законопроєкт, які колеги з монобільшості мають представити", - наголосив він.

За словами Корнієнка, в цій сфері продовжується парламентський діалог. Віцеспікер нагадав, що 24 січня у Брюсселі відбулося засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участі української делегації.

"Парламентарі країн-учасниць НАТО підтримували Україну, висловлювались виключно в руслі того, що ми маємо робити спільні зусилля для зупинки ескалації", - зауважив він.

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