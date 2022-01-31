Завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо України в світі, - Корнієнко
Безпекова ситуація в Україні потребує обговорення у Верховній Раді.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
"Думаю, завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо Україні в світі. Є законопроєкт, які колеги з монобільшості мають представити", - наголосив він.
За словами Корнієнка, в цій сфері продовжується парламентський діалог. Віцеспікер нагадав, що 24 січня у Брюсселі відбулося засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участі української делегації.
"Парламентарі країн-учасниць НАТО підтримували Україну, висловлювались виключно в руслі того, що ми маємо робити спільні зусилля для зупинки ескалації", - зауважив він.
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Скільки раз було таке - сказали, а потім вибачались.
Уже Хіларі Клінтон хтось з перемогою поздоровляв, а потім до Трампа підійти не міг.
на дії зелених має бути друга дія.
у нас на війну, яка йде вже 8 років була реакція заходу та сша.
стурбованість та озабочення. а дій ноль.
достатньо було прислати кілька бортів з зброєю і путін всрався.
от яка різниця між реакцією та діями
- Запад, не разАдіте паніку, аТо івестори тікаЮт. Лучше дайте денег і не мешайте грабіть.
ЮРА СОСІДКО
@sosidko64
ЮРА СОСІДКО
@sosidko64
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https://twitter.com/sosidko64/status/1488135159312437254 55 мин