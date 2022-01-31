Верховній Раді довіряють лише 11% громадян, нижче лише росЗМІ. Винен кожен із вас, - "слуга народу" Мотовиловець на погоджувальній раді
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець радий, що Верховна Рада змінила календарний план і замість сесійної зали цього тижня три дні працюватиме в комітетах.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у понеділок на Погоджувальній Раді.
"Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати дослідження: ЗСУ довіряють 72 відсотки громадян, Верховній Раді - 11. Нижче лише російські ЗМІ. Винен кожен із вас. Бо ми ж разом з вами знайшли величезну політику в законі України про бджіл. Ми ж (його. - ред.) не проголосували", - наголосив він.
Мотовиловець зазначив, що багато "слуг народу" хворіють.
"Але ж ми разом повинні захищати економіку. Бджоли ж не мають політичного окрасу. Це ж про економіку", - зауважив нардеп.
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Вони ж по суті втратили легітимність.
Нужно распускать.
Чи тепер воно моцно сциться ?
залито на YouTube 13 лет назад
https://www.youtube.com/watch?v=Wg4DNA-DMrE
Вот будет ли толк от этих переизбраний, если народ не может убрать народного депутата и его опять назначат по спискам олигархат?
Это де вы их нарыли?
- у Верховній раді покидьків 2/3 - слуги, опзж та пара десятків холуів олігархів
і їй довіряють тільки 11% дупоголових;
* Президент зе, 100% дурень та покидьок
але цій істоті довіряє аж 26% дупоголових.
https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·
Я вчера, пока стоял в очереди на ПЦР, а очередь была не маленькая, то наслушался много чего забавного. Например, прямо передо мной была семья переселенцев - папа, мама и две дочки-подростки. И пока дочки самоотстранились от мира, погрузившись в плен телефона, то родители с юмором обсуждали цены на продукты. А потом папа говорит:
- Если назначить Тищенко министром сельского хозяйства, то он сделает телятину по 20 гривен и сало по 50. А свежий урожай митболов будет бесплатным. Только сам собирай. Ободрал митболовый куст и у тебя полное ведро митболов. Но я бы не доверил Тищенко рыбное хозяйство. Руководить разведением рыб должна Зеленская. И тогда у нас появится скумбрия по 8 гривен за килограмм. Но это крупная. Мелкая будет по 7 за кило. Но вчера. А крупная по 8, но сегодня. Сырами должен заняться лично Зеленский, он возьмёт отрасль под личный контроль и назначит себя министром сыроварения. И сыр будет по 58 гривен за килограмм не только у него, но и у всех.
- Если их назначить ответственными за производство, то все продукты пропадут, а не подешевеют, - грустно отвечает мама и добавляет, - У них тут ещё и анализ на сахар для переселенцев со скидкой. Нам надо?
- Нам не надо, - отвечает папа, - Но если ты хочешь, то можем сделать.
Люди все помнят. Всё. И лучше всего они помнят, как их обманывали политики. И вспомнят на выборах. Это точно. А я им помогу не забыть.
Эдакое дополненное лицо, с манерами, коли-котлеты, "дипломат" 70-того уровня, слуга во всей красе. По сути, спич зели в Верховной Раде 2, мы сделали пятилетку за три года. Смотреть с 57 секунды!
Зараз йде брифінг голови ВР. Це тільки у нас могли призначити голову ВР, який заїкається. Огидно слухати цю свиню яка через слово зазаікакається.
Анєхдот згадала:
Приходить заїка у хлібний та каже:
- Дайте мені булку х-х-х-х, х*й з ним, дававайте бубулку.