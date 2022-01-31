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Верховній Раді довіряють лише 11% громадян, нижче лише росЗМІ. Винен кожен із вас, - "слуга народу" Мотовиловець на погоджувальній раді

Верховній Раді довіряють лише 11% громадян, нижче лише росЗМІ. Винен кожен із вас, -

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець радий, що Верховна Рада змінила календарний план і замість сесійної зали цього тижня три дні працюватиме в комітетах.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у понеділок на Погоджувальній Раді.

"Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати дослідження: ЗСУ довіряють 72 відсотки громадян, Верховній Раді - 11. Нижче лише російські ЗМІ. Винен кожен із вас. Бо ми ж разом з вами знайшли величезну політику в законі України про бджіл. Ми ж (його. - ред.) не проголосували", - наголосив він.

Мотовиловець зазначив, що багато "слуг народу" хворіють.

"Але ж ми разом повинні захищати економіку. Бджоли ж не мають політичного окрасу. Це ж про економіку", - зауважив нардеп.

Читайте: Завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо Україні в світі, - Корнієнко

Автор: 

ВР (15045) Мотовиловець Андрій (43)


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Топ коментарі
+41
Таку ВР треба переобирати.
Вони ж по суті втратили легітимність.
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31.01.2022 12:12 Відповісти
+27
То нехай зеленський повторить - призначить дострокові перевибори в Раду.
Чи тепер воно моцно сциться ?
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31.01.2022 12:22 Відповісти
+22
А вы нам еще налогов впендюрьте, коммуналку еще пару раз втрое поднимите и ВСУ обескровьте, как при яныке. Цены на харчи можно опять же задрать. Вот рейтинг и попрет, как на дрожжах, ага.
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31.01.2022 12:17 Відповісти
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Надо больше законов про ФОПы и прочее принимать.
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31.01.2022 12:12 Відповісти
Вони усі хворіють. З самого початку. І невиліковно.
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31.01.2022 12:35 Відповісти
проверьте это чудо на вменяемость или оно курит вместе с зеленым окурком ?
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31.01.2022 13:05 Відповісти
Таку ВР треба переобирати.
Вони ж по суті втратили легітимність.
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31.01.2022 12:12 Відповісти
В прошлом созыве была аналогичная ситуация.
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31.01.2022 12:15 Відповісти
А хіба її раніше не розпустили ?
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31.01.2022 12:21 Відповісти
Ну, тогда - да.
Нужно распускать.
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31.01.2022 12:22 Відповісти
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31.01.2022 12:21 Відповісти
То нехай зеленський повторить - призначить дострокові перевибори в Раду.
Чи тепер воно моцно сциться ?
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31.01.2022 12:22 Відповісти
Как-то у вас всё всегда сводится к продуктам жизнедеятельности...
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31.01.2022 12:24 Відповісти
Не у нас , а в зеленського.
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31.01.2022 12:30 Відповісти
Не только у зе, все его избиратели умеют только жрать срать ржать.
залито на YouTube 13 лет назад
https://www.youtube.com/watch?v=Wg4DNA-DMrE
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31.01.2022 12:56 Відповісти
в новой раде первым законопроектом внесут ему же импичмент. его бенефициары это прекрасно понимают, поэтому будут врать про большинство еще 2.5 года
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31.01.2022 13:00 Відповісти
ті 11% просто побоюються зізнатися, що не довіряють
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31.01.2022 12:12 Відповісти
Мотовиловець зазначив, що багато "слуг народу" хворіють, пусть видосики опубликуют как болеют и где.
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31.01.2022 12:13 Відповісти
...певно, здогадуються, що більшість у ВР годують з тієї ж каси, що і росЗМІП (так, оригінальна абревіатура - засоби масової інформації і пропаганди)
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31.01.2022 12:14 Відповісти
брешет... никто не доверяет ни зРаде, ни презику, ни офису пердизента...
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31.01.2022 12:17 Відповісти
А пам,ятаете ролік гундосої самоусуванки зі стадіону ? Так замовник- підорашка ,НІХТО Ж НЕ ПОПЕРЕДЖАВ ))
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31.01.2022 12:17 Відповісти
А вы нам еще налогов впендюрьте, коммуналку еще пару раз втрое поднимите и ВСУ обескровьте, как при яныке. Цены на харчи можно опять же задрать. Вот рейтинг и попрет, как на дрожжах, ага.
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31.01.2022 12:17 Відповісти
Які ви бджоли,ви промоскальські трутні
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31.01.2022 12:19 Відповісти
А що потім з трутнями роблять бджоли ?
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31.01.2022 12:30 Відповісти
ВР надо переизбрать. Всё равно эти нихрена не делают. Токо и умеют, что по курортам отдыхать
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31.01.2022 12:19 Відповісти
Переизбирать списочным способом ( а точнее месить это г) можно долго. Масло точно не получится.
Вот будет ли толк от этих переизбраний, если народ не может убрать народного депутата и его опять назначат по спискам олигархат?
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31.01.2022 13:08 Відповісти
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31.01.2022 12:20 Відповісти
Одолжите зонтик и кран, чтобы рейтинг поднять, впрочем импотента ничто не спасёт.
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31.01.2022 12:21 Відповісти
Бджолы как раз политический окрас и имеют - почти колорадский.
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31.01.2022 12:24 Відповісти
У пчёл полосочки поперёк, а у колорадов вдоль.
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31.01.2022 12:26 Відповісти
Не знав, що це, спеціалізований форум колорадський жукарів... Чи дальтоНіків меду?
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31.01.2022 15:45 Відповісти
Наркомани, алкашня то відверті дебілоїди😂
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31.01.2022 12:26 Відповісти
я думаю не 11 а 1
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31.01.2022 12:27 Відповісти
11%?
Это де вы их нарыли?
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31.01.2022 12:29 Відповісти
А це вони самі проголосували, їх сім'ї і помічники. Ви думаєте їх мало?
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31.01.2022 12:49 Відповісти
Українське диво:
- у Верховній раді покидьків 2/3 - слуги, опзж та пара десятків холуів олігархів
і їй довіряють тільки 11% дупоголових;
* Президент зе, 100% дурень та покидьок
але цій істоті довіряє аж 26% дупоголових.
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31.01.2022 12:29 Відповісти
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31.01.2022 12:31 Відповісти
Это показали выборы 2019 года. Ржать стали меньше,жрать и соответственно срать реже.
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31.01.2022 12:35 Відповісти
Монозброди здєлалі ета вмєстє! Це тріумф? Після такої новини можна на шашлик?
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31.01.2022 12:36 Відповісти
Чому він про це говорить на погоджувальній раді , замість того щоб на засіданні своєї фракції про це говорити ?
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31.01.2022 12:37 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUjpfkg7Wr_2xo4T3l3DrE7olUur7tGmCT0e4Yghjtnv_-Bqge_gtqZKtirIEalhFgGVcIV12G6PWnPzv8JiYQiDWu12zWPcCsqyggC5YG4R_a08NRZzEEsq0_QufugobE&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·



Я вчера, пока стоял в очереди на ПЦР, а очередь была не маленькая, то наслушался много чего забавного. Например, прямо передо мной была семья переселенцев - папа, мама и две дочки-подростки. И пока дочки самоотстранились от мира, погрузившись в плен телефона, то родители с юмором обсуждали цены на продукты. А потом папа говорит:
- Если назначить Тищенко министром сельского хозяйства, то он сделает телятину по 20 гривен и сало по 50. А свежий урожай митболов будет бесплатным. Только сам собирай. Ободрал митболовый куст и у тебя полное ведро митболов. Но я бы не доверил Тищенко рыбное хозяйство. Руководить разведением рыб должна Зеленская. И тогда у нас появится скумбрия по 8 гривен за килограмм. Но это крупная. Мелкая будет по 7 за кило. Но вчера. А крупная по 8, но сегодня. Сырами должен заняться лично Зеленский, он возьмёт отрасль под личный контроль и назначит себя министром сыроварения. И сыр будет по 58 гривен за килограмм не только у него, но и у всех.
- Если их назначить ответственными за производство, то все продукты пропадут, а не подешевеют, - грустно отвечает мама и добавляет, - У них тут ещё и анализ на сахар для переселенцев со скидкой. Нам надо?
- Нам не надо, - отвечает папа, - Но если ты хочешь, то можем сделать.

Люди все помнят. Всё. И лучше всего они помнят, как их обманывали политики. И вспомнят на выборах. Это точно. А я им помогу не забыть.
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31.01.2022 12:45 Відповісти
Нужно еще постить вот это: https://m.youtube.com/watch?v=TFS1mRbYdxY

Эдакое дополненное лицо, с манерами, коли-котлеты, "дипломат" 70-того уровня, слуга во всей красе. По сути, спич зели в Верховной Раде 2, мы сделали пятилетку за три года. Смотреть с 57 секунды!
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31.01.2022 13:22 Відповісти
Володя Криворізький має негайно таку Раду розпустити, як він це зробив у 2019 році.
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31.01.2022 12:45 Відповісти
И зачем наш мудрый народ голосовал за это? 😪
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31.01.2022 12:49 Відповісти
У меня подозрение что депутаты не болеют а просто злякалися и просто с ъ е ба лись от войны куда подальше в Европы и Штаты…..
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31.01.2022 12:50 Відповісти
А 2014 році вітя ростовський у харкові скликав асамблею поневолених народів України, а Верховна рада, де ПР домінувала, просто б блокувала роботу, але 60 прийшли і вітя втік в Ростов. А ці від гріха подальше просто не прийшли. Це щоб в Поца був маневр і ніхто нічого не знав.
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31.01.2022 12:54 Відповісти
Все досить вірно - саме в інтересах цих 11% ВР і працює у турборежимі.
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31.01.2022 13:02 Відповісти
Вони не хворіють, вони ще не навідпочивалися.

Зараз йде брифінг голови ВР. Це тільки у нас могли призначити голову ВР, який заїкається. Огидно слухати цю свиню яка через слово зазаікакається.

Анєхдот згадала:
Приходить заїка у хлібний та каже:
- Дайте мені булку х-х-х-х, х*й з ним, дававайте бубулку.
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31.01.2022 13:05 Відповісти
По сравнению с Парубием, у него можно слова хоть понять.
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31.01.2022 13:13 Відповісти
В порівнянні з Парубієм ця жирна свиня взагалі програє в усьому.
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31.01.2022 14:28 Відповісти
11% это как раз Система, в рабах которой находятся 89% граждан Украины.
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31.01.2022 13:09 Відповісти
И зюзина тысяча, одобренная ВР, не помогла. Такое благодеяние и коту под хвост. И чего это депутаты болеют, когда личным примером должны все провакцинироваться по четвёртому кругу.
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31.01.2022 13:10 Відповісти
Вони не хворіють, вони «начінають КВН».
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31.01.2022 14:32 Відповісти
Не. Это не Верховной Раде. Это вам, мудакам зелёным 11% доверяют.
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31.01.2022 13:25 Відповісти
Первый послемайдановский только воровал и бизесменил с врагами. Второй обещал разгромить олигархов . И только куражится спектаклями. Люди не лохи. Они могут не понимать причин. Но интуитивно почувствуют фальш.
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31.01.2022 13:25 Відповісти
Но зелений наркоман никогда не разгонит єту раду бо он привел их к власти.
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31.01.2022 13:47 Відповісти
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31.01.2022 14:06 Відповісти
И 11 процентов для них много,им доверяют только те,с кем они воруют и те кому несут украденое
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31.01.2022 14:20 Відповісти
А чи не це головна причина появи "казочок Монастирського" про 5000 заколотників?
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31.01.2022 14:25 Відповісти
Про пчел озаботились законом - это хорошо, только не забудьте и про трутней !
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31.01.2022 14:44 Відповісти
Він абсолютно дурний і зовсім цього не розуміє.
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31.01.2022 15:49 Відповісти
То есть прастый нарид не доверяет людям которых воспитал,вырастил,выбрал по своему образу и подобию.А не дурной он у нас с вами,обижаться на собственное отражение в зеркале?
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31.01.2022 15:56 Відповісти
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01.02.2022 01:29 Відповісти
 
 