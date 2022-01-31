Верховній Раді довіряють лише 11% громадян, нижче лише росЗМІ. Винен кожен із вас, - "слуга народу" Мотовиловець на погоджувальній раді

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець радий, що Верховна Рада змінила календарний план і замість сесійної зали цього тижня три дні працюватиме в комітетах.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у понеділок на Погоджувальній Раді.

"Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати дослідження: ЗСУ довіряють 72 відсотки громадян, Верховній Раді - 11. Нижче лише російські ЗМІ. Винен кожен із вас. Бо ми ж разом з вами знайшли величезну політику в законі України про бджіл. Ми ж (його. - ред.) не проголосували", - наголосив він.

Мотовиловець зазначив, що багато "слуг народу" хворіють.

"Але ж ми разом повинні захищати економіку. Бджоли ж не мають політичного окрасу. Це ж про економіку", - зауважив нардеп.

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