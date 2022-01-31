Аеропорт "Київ", залізничний вокзал та низку шкіл "замінували" у Києві, - поліція
Поліція Києва перевіряє інформацію про нібито мінування низки об'єктів у столиці та Київській області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в поліції Києва.
"Надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування низки об'єктів у Києві та Київській області. Інформацію перевіряють", - йдеться в повідомленні.
Водночас у поліції уточнили, що в переліку зазначених об'єктів – аеропорт "Київ" (Жуляни), залізничний вокзал, низка столичних шкіл.
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Це якось дивно, при ******** то спец засобах.
Одразу б відсікли мишебратьев.