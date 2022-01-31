УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9812 відвідувачів онлайн
Новини
3 467 7

Аеропорт "Київ", залізничний вокзал та низку шкіл "замінували" у Києві, - поліція

Аеропорт

Поліція Києва перевіряє інформацію про нібито мінування низки об'єктів у столиці та Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в поліції Києва.

"Надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування низки об'єктів у Києві та Київській області. Інформацію перевіряють", - йдеться в повідомленні.

Водночас у поліції уточнили, що в переліку зазначених об'єктів – аеропорт "Київ" (Жуляни), залізничний вокзал, низка столичних шкіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З усіх шкіл Львова евакуюють дітей через повідомлення про "замінування", - міськрада

Автор: 

Київ (19662) мінування (1218) Нацполіція (15276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже как-то начинаем привыкать.
показати весь коментар
31.01.2022 12:29 Відповісти
Кацапским свиньям все неймется.
показати весь коментар
31.01.2022 12:31 Відповісти
А що, при отриманні дзвінка важко одразу ідентифікувати номер з якого телефонуюють??
Це якось дивно, при ******** то спец засобах.
Одразу б відсікли мишебратьев.
показати весь коментар
31.01.2022 12:38 Відповісти
если по уму сделать, то действительно сложно. но возможно)
показати весь коментар
31.01.2022 12:47 Відповісти
IP телефонія може підставити будь-який номер телефона. Ай-пі адресу шлюзу можна знайти - це буде віртуальна машина з якогось клауда, який взяли 12 months trial. Знайди хто дзвонив, ага.
показати весь коментар
31.01.2022 13:37 Відповісти
Ось в цьому і вся ,,могутність,,роіськоЇ недоімперіЇ,брехати і залякувати,ще вбивати і катувати беззахисних!
показати весь коментар
31.01.2022 14:37 Відповісти
Это лугандонцы так развлекаются
показати весь коментар
31.01.2022 15:08 Відповісти
 
 