Аеропорт "Київ", залізничний вокзал та низку шкіл "замінували" у Києві, - поліція

Поліція Києва перевіряє інформацію про нібито мінування низки об'єктів у столиці та Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в поліції Києва.

"Надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування низки об'єктів у Києві та Київській області. Інформацію перевіряють", - йдеться в повідомленні.

Водночас у поліції уточнили, що в переліку зазначених об'єктів – аеропорт "Київ" (Жуляни), залізничний вокзал, низка столичних шкіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З усіх шкіл Львова евакуюють дітей через повідомлення про "замінування", - міськрада