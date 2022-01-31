Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей з України, - глава МЗС Дендіас

Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей, а також не закликає грецьких громадян та українців грецького походження залишати Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час розмови з українським колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дендіас повідомив, що грецька сторона уважно стежить за ситуацією і вважає, що нині немає підстав для передчасних рішень", – поінформувала пресслужба українського зовнішньополітичного відомства в понеділок.

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Кулеба, у свою чергу, розповів Дендіасу про безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Міністри також обговорили підготовку Європейським Союзом санкцій проти РФ.