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Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей з України, - глава МЗС Дендіас

Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей з України, - глава МЗС Дендіас

Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей, а також не закликає грецьких громадян та українців грецького походження залишати Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час розмови з українським колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дендіас повідомив, що грецька сторона уважно стежить за ситуацією і вважає, що нині немає підстав для передчасних рішень", – поінформувала пресслужба українського зовнішньополітичного відомства в понеділок.

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Кулеба, у свою чергу, розповів Дендіасу про безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Міністри також обговорили підготовку Європейським Союзом санкцій проти РФ.

Греція (604) МЗС (4173) посольство (948) дипломати (569) Дендіас Нікос (7)


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Греки настолько суровы...
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31.01.2022 12:30 Відповісти
вони наклeють собi на лоба прапор-друзяк-путна i iх нi солдат нi бомба нe зачeпить!
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31.01.2022 12:47 Відповісти
Просто греки не вміють мародерити на пониженні біржових індексів та спекулювати на знеціненні акцій . Справа тут зовсім не в паніці . Просто - нормальні люди.
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31.01.2022 13:51 Відповісти
 
 