Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей з України, - глава МЗС Дендіас
Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей, а також не закликає грецьких громадян та українців грецького походження залишати Україну.
Про це повідомив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час розмови з українським колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Дендіас повідомив, що грецька сторона уважно стежить за ситуацією і вважає, що нині немає підстав для передчасних рішень", – поінформувала пресслужба українського зовнішньополітичного відомства в понеділок.
Кулеба, у свою чергу, розповів Дендіасу про безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Міністри також обговорили підготовку Європейським Союзом санкцій проти РФ.
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Максим Максимович #492073
показати весь коментар31.01.2022 12:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Stop Homosovetikus
показати весь коментар31.01.2022 12:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vitaliy Darmits
показати весь коментар31.01.2022 13:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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