Державна податкова служба перевиконає в січні планові показники на понад 4 млрд грн, - "слуга народу" Гетманцев
Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев закликає колег до єдності навколо питань, які розвивають країну.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у понеділок на Погоджувальній Раді.
За словами нардепа, Державна податкова служба перевиконає в січні планові показники більше, аніж на 4 мільярди гривень.
"А це військові, пенсіонери, вчителі та медики, за яких "крокодилячі сльози" проливає наша опозиція. Ці "крокодилячі сльози" дуже добре видно на елітному дубайському загарі. Одночасно ця ж опозиція вимагає позбавити бізнес прозорих правил гри, а наших споживачів - права на фіскальний чек. Усе це вміщується в одній голові. Мені здається, треба завершувати цю шизофренію і цей популізм, який в нашій країні є 30 років", - наголосив Гетманцев.
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Головні вороги у них тепер ФОПи. Шо там скоти з офшорами?
Блокируем бизнесу регистрацию НДС под надуманными предлогами и перевыполняем план по доходам !
Жалобы, суды и т.п. оттягивают регистрацию на долгие месяцы.......
Вот так, за счет бизнеса, власть сводит бюджет !
Я на цьому не розуміюсь - тому й питаю
Там манипуляция с НДС !
Читай выше....
Читаю новину про український супутник.
Сміятись над дурнями грішно, а коли ідіоти керують державою - стає сумно.
Зеленському дуже хотілося щось запустити в космос на ракеті Ілона Маска, і його слухняний Уряд дав $2 мільйони на запуск вітчизняного супутника. Скільки коштував сам супутник «Січ-2-30» - ще треба з'ясувати, але мегаломанія з клептоманією команди "найвеличнішого", дозволяє припустити, що не мало.
Два тижні тому Зеленський радісно повідомив, що супутник - на орбіті, і зв'язок з ним є.
Ура, шампанське, відос.
Проте, за кілька днів https://biz.censor.net/news/3312770/*********************************************************************************?fbclid=IwAR03IJqKx4tkFkTL_B1GGSNyduVopirmTSRuk1WHCqzJABfoOdZ5XZFznfE.
Що таке? Почали розбиратись.
Виявилося, що сонячні батареї прикрутили на сторону, протилежну від Сонця.
Я не буду про криворуких і наслідки синергії дурнів. Це зрозуміло.
Але гроші, які можна було витратити, наприклад, на ракетну програму ЗСУ, викинули в порожнечу. Ваші гроші, платників податків.
Тому, коли будете чути від Зеленського про черговий космодром, мільярд дерев чи диснейленд під Одесою - просто згадуйте цю історію.
І те, скільки може вам коштувати чергова «мєчта ідіота».
В.Арʼєв
Все налоги к концу года доплачивают
Пусть блеснуть февраль март
Совок он такой - главное выполнить и перевыполнить