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Новини Бюджет-2022
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Державна податкова служба перевиконає в січні планові показники на понад 4 млрд грн, - "слуга народу" Гетманцев

Державна податкова служба перевиконає в січні планові показники на понад 4 млрд грн, -

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев закликає колег до єдності навколо питань, які розвивають країну.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у понеділок на Погоджувальній Раді.

За словами нардепа, Державна податкова служба перевиконає в січні планові показники більше, аніж на 4 мільярди гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про вимоги ФОПів: Так не може працювати жоден бізнес у жодній державі

"А це військові, пенсіонери, вчителі та медики, за яких "крокодилячі сльози" проливає наша опозиція. Ці "крокодилячі сльози" дуже добре видно на елітному дубайському загарі. Одночасно ця ж опозиція вимагає позбавити бізнес прозорих правил гри, а наших споживачів - права на фіскальний чек. Усе це вміщується в одній голові. Мені здається, треба завершувати цю шизофренію і цей популізм, який в нашій країні є 30 років", - наголосив Гетманцев.

Автор: 

держбюджет (2412) податки (3883) Державна податкова служба (450)


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Топ коментарі
+9
советник сивковича активно работает... поц, скажи - как можно имея план и зная объемы перевыполнить план на 4 млрд? это что за совок? да этого придурка гнать надо за его дебилизм...
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31.01.2022 12:40 Відповісти
+7
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3742301.html Клоуни космічного рівня. ЗЄля - це анти-Мідас: до чого доторкнеться, перетворюється на гуано

Читаю новину про український супутник.
Сміятись над дурнями грішно, а коли ідіоти керують державою - стає сумно.
Зеленському дуже хотілося щось запустити в космос на ракеті Ілона Маска, і його слухняний Уряд дав $2 мільйони на запуск вітчизняного супутника. Скільки коштував сам супутник «Січ-2-30» - ще треба з'ясувати, але мегаломанія з клептоманією команди "найвеличнішого", дозволяє припустити, що не мало.
Два тижні тому Зеленський радісно повідомив, що супутник - на орбіті, і зв'язок з ним є.
Ура, шампанське, відос.
Проте, за кілька днів https://biz.censor.net/news/3312770/*********************************************************************************?fbclid=IwAR03IJqKx4tkFkTL_B1GGSNyduVopirmTSRuk1WHCqzJABfoOdZ5XZFznfE.
Що таке? Почали розбиратись.
Виявилося, що сонячні батареї прикрутили на сторону, протилежну від Сонця.

Я не буду про криворуких і наслідки синергії дурнів. Це зрозуміло.
Але гроші, які можна було витратити, наприклад, на ракетну програму ЗСУ, викинули в порожнечу. Ваші гроші, платників податків.
Тому, коли будете чути від Зеленського про черговий космодром, мільярд дерев чи диснейленд під Одесою - просто згадуйте цю історію.
І те, скільки може вам коштувати чергова «мєчта ідіота».
В.Арʼєв
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31.01.2022 12:57 Відповісти
+6
А теперь следите за движением зе-рук !
Блокируем бизнесу регистрацию НДС под надуманными предлогами и перевыполняем план по доходам !
Жалобы, суды и т.п. оттягивают регистрацию на долгие месяцы.......
Вот так, за счет бизнеса, власть сводит бюджет !
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31.01.2022 12:49 Відповісти
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І зеленим зрадникам буде що вкрасти на "Великому Крадівництві"??? Хоч для танків дизель придбайте, госпідарі!!!
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31.01.2022 12:37 Відповісти
упрощайте отчетность, тут голову сломать нужно, чтобы правильно во всем разобраться
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31.01.2022 13:13 Відповісти
советник сивковича активно работает... поц, скажи - как можно имея план и зная объемы перевыполнить план на 4 млрд? это что за совок? да этого придурка гнать надо за его дебилизм...
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31.01.2022 12:40 Відповісти
спочатку слідство.
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31.01.2022 12:54 Відповісти
так план можно и занизить! Пол месяца ничего не работало и у него перевыполнение)))
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31.01.2022 12:45 Відповісти
Скоти зелені уже з усіх займаються здирництвом, крім олігархів, депутатів, суддів, прокурорів...
Головні вороги у них тепер ФОПи. Шо там скоти з офшорами?
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31.01.2022 12:49 Відповісти
Ага, а потом окажется, что перевыполнят(если перевыполнят) аж на 127грн., как доходы от игрового бизнеса?
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31.01.2022 12:49 Відповісти
А теперь следите за движением зе-рук !
Блокируем бизнесу регистрацию НДС под надуманными предлогами и перевыполняем план по доходам !
Жалобы, суды и т.п. оттягивают регистрацию на долгие месяцы.......
Вот так, за счет бизнеса, власть сводит бюджет !
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31.01.2022 12:49 Відповісти
А це "перевиконання" часом ніяк не пов'язане зі штрафами ФОПів, що працюють без "касового апарату"?

Я на цьому не розуміюсь - тому й питаю
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31.01.2022 12:53 Відповісти
Штрафы еще не применяли !
Там манипуляция с НДС !
Читай выше....
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31.01.2022 12:56 Відповісти
дякую
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31.01.2022 13:05 Відповісти
ще інфляція
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31.01.2022 14:31 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3742301.html Клоуни космічного рівня. ЗЄля - це анти-Мідас: до чого доторкнеться, перетворюється на гуано

Читаю новину про український супутник.
Сміятись над дурнями грішно, а коли ідіоти керують державою - стає сумно.
Зеленському дуже хотілося щось запустити в космос на ракеті Ілона Маска, і його слухняний Уряд дав $2 мільйони на запуск вітчизняного супутника. Скільки коштував сам супутник «Січ-2-30» - ще треба з'ясувати, але мегаломанія з клептоманією команди "найвеличнішого", дозволяє припустити, що не мало.
Два тижні тому Зеленський радісно повідомив, що супутник - на орбіті, і зв'язок з ним є.
Ура, шампанське, відос.
Проте, за кілька днів https://biz.censor.net/news/3312770/*********************************************************************************?fbclid=IwAR03IJqKx4tkFkTL_B1GGSNyduVopirmTSRuk1WHCqzJABfoOdZ5XZFznfE.
Що таке? Почали розбиратись.
Виявилося, що сонячні батареї прикрутили на сторону, протилежну від Сонця.

Я не буду про криворуких і наслідки синергії дурнів. Це зрозуміло.
Але гроші, які можна було витратити, наприклад, на ракетну програму ЗСУ, викинули в порожнечу. Ваші гроші, платників податків.
Тому, коли будете чути від Зеленського про черговий космодром, мільярд дерев чи диснейленд під Одесою - просто згадуйте цю історію.
І те, скільки може вам коштувати чергова «мєчта ідіота».
В.Арʼєв
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31.01.2022 12:57 Відповісти
А по самым скромным аналитическим данным, более 20-30 миллиардов так никогда в казну и не попадут (зато попадут на счета наших чиновников мздоимцев, станут недвижимостью наших «судей» и «прокуроров). Об этом знает и Гетманцев, но молчит.
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31.01.2022 13:05 Відповісти
Підуть Коломойському на льготи... Бабушка Бєня буде у "діком восторгє"...
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31.01.2022 13:14 Відповісти
Головне не інвестори, не реальне зростання ВНП, а здерти побільше бабла, щоб було що розпилять. Такі примітивні створіння у владі. І чим далі, тим гірші.
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31.01.2022 13:19 Відповісти
Январь всегда прибыльный
Все налоги к концу года доплачивают
Пусть блеснуть февраль март
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31.01.2022 13:22 Відповісти
Писец, бухгалтера главные пополнители бюджета. Промышленость в ж..у, освободившиеся рабочие в Польшу, пенсионеров в могилу. Останутся бухгалтера и 95 квартал.
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31.01.2022 13:37 Відповісти
зросли розміри мінімального та максимального єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачують ФОПи
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31.01.2022 13:43 Відповісти
Це лише за рахунок падіння гривні!
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31.01.2022 13:44 Відповісти
Яе ж воно *******
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31.01.2022 15:22 Відповісти
Ага, блокируя всем подряд налоговые накладные и требуя взятку за разблокировку.
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31.01.2022 15:41 Відповісти
Я думаю не нужно объяснять, что на фоне бегства капитала и сверхдорого газа "перевыполнить план" - этт значит кошмарить бизнес проверками и вешать на него штрафы.
Совок он такой - главное выполнить и перевыполнить
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31.01.2022 15:45 Відповісти
 
 