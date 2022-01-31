Державна податкова служба перевиконає в січні планові показники на понад 4 млрд грн, - "слуга народу" Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев закликає колег до єдності навколо питань, які розвивають країну.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у понеділок на Погоджувальній Раді.

За словами нардепа, Державна податкова служба перевиконає в січні планові показники більше, аніж на 4 мільярди гривень.

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"А це військові, пенсіонери, вчителі та медики, за яких "крокодилячі сльози" проливає наша опозиція. Ці "крокодилячі сльози" дуже добре видно на елітному дубайському загарі. Одночасно ця ж опозиція вимагає позбавити бізнес прозорих правил гри, а наших споживачів - права на фіскальний чек. Усе це вміщується в одній голові. Мені здається, треба завершувати цю шизофренію і цей популізм, який в нашій країні є 30 років", - наголосив Гетманцев.