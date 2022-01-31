УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9812 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
4 220 33

США попередили Путіна про небачені раніше санкції проти Росії у разі її нової агресії щодо України, - речник Пентагону Кірбі

США попередили Путіна про небачені раніше санкції проти Росії у разі її нової агресії щодо України, - речник Пентагону Кірбі

Речник Пентагону Джон Кірбі розповів в ефірі Fox News Sunday, що США розглядають низку стримуючих факторів у питанні ймовірної нової агресії Росії щодо України небаченого раніше масштабу, хоча відзначив, що все ще залишається "час і місце для дипломатії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляє The Hill.

"Я думаю, ми дуже чітко повідомили пану Путіну про економічні наслідки, з якими він і російський народ можуть зіткнутись, якщо він здійснить подальше вторгнення до України", - сказав Кірбі і додав, що ці санкції настільки масштабні, що не розглядались американською владою навіть у 2014 році.

При цьому, за словами речника міноборони США, ситуація "не повинна доходити до конфлікту".

У суботу Кірбі сказав, що "насправді неясно", що Путін планує робити, і що американська влада вважає, що російський глава ще не ухвалив остаточного рішення про можливе нове вторгнення до України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть запровадити санкції "за дії, які Росія вже вчинила", - сенатор Менендес

Раніше повідомлялося, що два впливових сенатора заявили, що майже дійшли двопартійної згоди щодо законопроекту, який накладе санкції на Росію за її агресію проти України.

Законопроект передбачає санкції проти російських посадовців та державних установ, якщо президент Байден визначить, що Росія вторглася в Україну чи здійснила "значну ескалацію". Документ також передбачає обмеження на операції з російськими держоблігаціями, обслуговування через систему SWIFT та передбачає додаткову безпекову допомогу Україні і допомогу у боротьбі з російською дезінформацією.

Втім, низка сенаторів-республіканців наполягають на тому, щоб в законопроекті були норми, які передбачають запровадження санкцій вже зараз, незалежно від того, вторгнеться вона в Україну чи ні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламент Великої Британії розгляне законопроєкт, що зробить можливими нові масштабні санкції проти Росії, - Трасс

Крім того, американські медіа раніше повідомляли, що Білий дім розглядає можливість запровадити безпрецедентні технологічні санкції проти Москви. Теоретично це може бути застосовано практично до будь-якої продукції у світі, що містить напівпровідники, враховуючи переважання американських технологій та програмного забезпечення.

Експерти припустили, що Білий дім також може окреслити низку компаній у США, для яких продаж американських розробок Росії буде незаконним, аж до цілковитої заборони окремих технологій, що може означати "більше жодних iPhone для Росії".

Пентагон (1437) росія (66060) санкції (12109) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Дякуємо Америці за підтримку.
показати весь коментар
31.01.2022 12:41 Відповісти
+13
God bless America!
показати весь коментар
31.01.2022 12:44 Відповісти
+12
показати весь коментар
31.01.2022 13:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
невиданные санкции..невиданная польза..
показати весь коментар
31.01.2022 12:37 Відповісти
А будет четкий сигнал?
показати весь коментар
31.01.2022 14:18 Відповісти
Невиданые санкции", это круто.
Это как у Пушкина- "там на неведомых дорожках,следы неведомых зве..рей. Избушка там на курьих ножках, и Байден там сидит у ней."
показати весь коментар
01.02.2022 02:22 Відповісти
Дякуємо Америці за підтримку.
показати весь коментар
31.01.2022 12:41 Відповісти
God bless America!
показати весь коментар
31.01.2022 12:44 Відповісти
После заявления ***** что все срузки попадут в рай - в раю задумались о присоединении к НАТО 🙂
показати весь коментар
31.01.2022 12:45 Відповісти
А поки що нехай виставляють блокпости біля воріт на допомогу святому Петру.
показати весь коментар
31.01.2022 13:06 Відповісти
Щось плюгавий дід зовсім поганий став, кожного дня йому американці про це нагадують
показати весь коментар
31.01.2022 12:52 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3742081.html Два дебила - это...

Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр



_____________________
Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
показати весь коментар
31.01.2022 12:56 Відповісти
А? Эта фраза должна что-то значить?
показати весь коментар
31.01.2022 13:17 Відповісти
Историкам ребус зюзя подкинул.
показати весь коментар
31.01.2022 13:48 Відповісти
Дайте їм ще "письмові гарантії" тих санкцій!
показати весь коментар
31.01.2022 13:04 Відповісти
вопреки зе-придурку и имбицилам оп ...
показати весь коментар
31.01.2022 13:13 Відповісти
Без паники!
показати весь коментар
31.01.2022 13:14 Відповісти
Порівнювати 2014 і зараз,не доречно.Ні війська,розвідки,міжнародної підтримки,взагалі нічого на той час.
показати весь коментар
31.01.2022 13:22 Відповісти
Так тем более, почему сейчас паника? Или это другоооое?
показати весь коментар
31.01.2022 13:47 Відповісти
Ты тонко намекаешь, что он тогда был в неадеквате, заявляя такое?
показати весь коментар
31.01.2022 13:49 Відповісти
Я думаю, что оба два президента находятся в одинаковой ситуации, а потому одинаково говорят.
показати весь коментар
31.01.2022 14:58 Відповісти
Чудовище вида ужасного. Схватит путина несчастного. Будет травить злыми собаками. Кормить его тухлыми раками....
показати весь коментар
31.01.2022 13:17 Відповісти
Больше санкций!Больше разных прекрасных санкций!
показати весь коментар
31.01.2022 13:17 Відповісти
Американські санкції проти економіки в додаток англійських проти олігархів,зробить неможливим життя на болотах абсолютно усім у мордорі.За таким сценарієм розвал росії буде миттєвим.
показати весь коментар
31.01.2022 13:17 Відповісти
Небачені - це ті, які не можливо побачити
показати весь коментар
31.01.2022 13:28 Відповісти
До сих пор не применялись. Школу прогуливал?
показати весь коментар
31.01.2022 13:40 Відповісти
"...на самом деле неясно", что Путин планирует делать"...
Борис Немцов высказался на этот счёт короче и точнее:
показати весь коментар
31.01.2022 13:32 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 13:36 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 13:38 Відповісти
Борис Джонсон на этой недели прилетит в Украину, чтобы вставить пистон зюзе, а может и с доказательствами на ермака.
показати весь коментар
31.01.2022 13:37 Відповісти
и пришли тут в шкурах серых

и пошли его вязать

и при этом очень многих

он успел перекусать...
показати весь коментар
31.01.2022 13:49 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 13:48 Відповісти
Ла, чтож такое, когда уже будут виданные санкции?
показати весь коментар
31.01.2022 13:52 Відповісти
Насправді амерканці придумали і втілили операцію "аларм" і дуже вдячний їм за це. Правда Україну про цей план не повідомили але погодьтесь поки на банковій єрмак татаров і ко. ви б теж не повідомили.. (вагнергейт памятаєте..!?!?! отож..).. суть плана проста - зобовязати ху..ла або діяти і реально вторгнутися в Україну і тут його прибити, бо кожен масковській царь знає: - поразка у війні смерть царю... причому буквально, або змусити прибрати свої "добрива" від українськійх кордонів, заморозити існуючу ситуацію і помножити імперські амбіції ху..ла на "0" і навіть з його газпромом... І америкацям вдалося))) ла-ла-ла-ла притягнув на кордони все що зміг нагребти більш-менш боєздатного 100 тис. і з визгом- "во який я крутий!!!" виставив вимоги до НАТО і т.д. Американці підняли "кіпіш" обєднали весь світ проти загарбника і агресора - єрефії))) Весь світ обєднався навколо України))) надали Україні 2 тис. протитанкових комплексів проти 1200 танків єрефії, ну якщо хтось схибить і не попаде)), і т.д. і т.п. при тому що ВСУ 200тис., а для нападу потрібно щонайменш трикратне перевищення)) Далі підняли питання загарбника і агресора єрефії скрізь де тільки можна і протиставили ху..ла всьому цивілізованому світу. І тепер ла-ла-ла-ла або йде війною в Україну і через годину всю економіку єрефії разом з газпромом зазганяють в середньовіччя, потім всі "добрива" "іхтамнєтов" використовують за призначенням, правда за виключенням Криму бо там Україні самій прийдеться розбираться, або другий варіант з яким я вас всіх вітаю, бо він вже розпочався))) - єрєфія забирає свої "добрива", імідж єрефії, її репутацію, її впк, множуть на "0", навішують клеймо агресора і загарбника, і вона скочується сама на своє місце у лоно своїх союзників типу КНДР і т.д. фінансування ордло постійно згасає і конфлакт посеред Європи заморожується)) Байден переможець і США єдина наддержава-поліцейський у світі, єрефія і далі продає сировину щоб не почався голодний бунт)))
показати весь коментар
31.01.2022 13:58 Відповісти
Кто бы что не говорил но именно поддержка большинства стран свободного Мира, поставки вооружения, выступления лидеров стран, подготовленные санкции, систематические связи ( и поездки к нам) ведущих политиков Европы и С. Америки, поддержка Западных СМИ, переброска сил НАТО и т.д. + готовность украинского населения , ветеранов,, армии дать отпор врагу и есть сдерживающий фактор агрессии. Спасибо странам которые помнят уроки истории, и начали понимать чем в итоге обернется попытка "договориться" с агрессором.
показати весь коментар
31.01.2022 15:13 Відповісти
Кірбі - говорячаголова (спікер), одного з відомств США (Пентагон), ну як секретарка якась, навіщо його міркування постити?
показати весь коментар
31.01.2022 16:07 Відповісти
 
 