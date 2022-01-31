США попередили Путіна про небачені раніше санкції проти Росії у разі її нової агресії щодо України, - речник Пентагону Кірбі
Речник Пентагону Джон Кірбі розповів в ефірі Fox News Sunday, що США розглядають низку стримуючих факторів у питанні ймовірної нової агресії Росії щодо України небаченого раніше масштабу, хоча відзначив, що все ще залишається "час і місце для дипломатії".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляє The Hill.
"Я думаю, ми дуже чітко повідомили пану Путіну про економічні наслідки, з якими він і російський народ можуть зіткнутись, якщо він здійснить подальше вторгнення до України", - сказав Кірбі і додав, що ці санкції настільки масштабні, що не розглядались американською владою навіть у 2014 році.
При цьому, за словами речника міноборони США, ситуація "не повинна доходити до конфлікту".
У суботу Кірбі сказав, що "насправді неясно", що Путін планує робити, і що американська влада вважає, що російський глава ще не ухвалив остаточного рішення про можливе нове вторгнення до України.
Раніше повідомлялося, що два впливових сенатора заявили, що майже дійшли двопартійної згоди щодо законопроекту, який накладе санкції на Росію за її агресію проти України.
Законопроект передбачає санкції проти російських посадовців та державних установ, якщо президент Байден визначить, що Росія вторглася в Україну чи здійснила "значну ескалацію". Документ також передбачає обмеження на операції з російськими держоблігаціями, обслуговування через систему SWIFT та передбачає додаткову безпекову допомогу Україні і допомогу у боротьбі з російською дезінформацією.
Втім, низка сенаторів-республіканців наполягають на тому, щоб в законопроекті були норми, які передбачають запровадження санкцій вже зараз, незалежно від того, вторгнеться вона в Україну чи ні.
Крім того, американські медіа раніше повідомляли, що Білий дім розглядає можливість запровадити безпрецедентні технологічні санкції проти Москви. Теоретично це може бути застосовано практично до будь-якої продукції у світі, що містить напівпровідники, враховуючи переважання американських технологій та програмного забезпечення.
Експерти припустили, що Білий дім також може окреслити низку компаній у США, для яких продаж американських розробок Росії буде незаконним, аж до цілковитої заборони окремих технологій, що може означати "більше жодних iPhone для Росії".
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Это как у Пушкина- "там на неведомых дорожках,следы неведомых зве..рей. Избушка там на курьих ножках, и Байден там сидит у ней."
Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр
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Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
Борис Немцов высказался на этот счёт короче и точнее:
и пошли его вязать
и при этом очень многих
он успел перекусать...