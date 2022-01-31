Новий COVID-рекорд у Росії: Виявлено понад 124 тис. нових випадків зараження

За останню добу в Росії виявлено 124 070 нових випадків зараження COVID-19. Це новий максимум від початку пандемії в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Одночасно в кількох регіонах Росії кількість виявлених за одну добу заражень COVID-19 вперше перевищила 3 тис.

За добу до лікарень Росії потрапили 9090 людей, які захворіли на COVID-19.

Від хвороби за добу в Росії померла 621 особа.

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