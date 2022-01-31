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Новини Коронавірус і карантин
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Новий COVID-рекорд у Росії: Виявлено понад 124 тис. нових випадків зараження

За останню добу в Росії виявлено 124 070 нових випадків зараження COVID-19. Це новий максимум від початку пандемії в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Одночасно в кількох регіонах Росії кількість виявлених за одну добу заражень COVID-19 вперше перевищила 3 тис.

За добу до лікарень Росії потрапили 9090 людей, які захворіли на COVID-19.

Від хвороби за добу в Росії померла 621 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі країни надають Україні допомогу мовчки через залежність від відносин з Росією, - Резніков

Автор: 

росія (66060) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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і ви ще спитайте, нащо їм госпіталі й запаси плазми...

Кремлівські війська, що стоять біля кордону з Україною, перебувають, м'яко кажучи, у незавидному стані: чверть особового складу хворіють - там і корона і різні захворювання на кшталт окопної чи фурункульозу... моральний дух пригнічений, адже на боці України не лише США, Британія та ЄС - ще матушка Распутіца та генерал Ковід
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31.01.2022 13:04 Відповісти
а как кацапы и подкацапники стебались с проблемы пару Месяцев назад в Штатах... ТЕПЕРЬ, ПОЛУЧИ ФАШИСТ ГРАНАТУ.
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31.01.2022 13:08 Відповісти
верить официальным рашкованским данным?)) даже не смешно уже)
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31.01.2022 13:09 Відповісти
а от для чого нам кожен день показують статистику ковіду в раші?
за себе писати треба. правду треба
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31.01.2022 13:18 Відповісти
А ШОБ ТИХ ГОРЕ ЗАГАРБНИКiв пранцi скорше дожерли. АМiНЬ !!!
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31.01.2022 13:23 Відповісти
...Это для тех, кто не читает украинские новости - https://censor.net/ua/video_news/3313120/**********************************************************
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31.01.2022 13:27 Відповісти
Чим більше здохне російських фашистів - тим швидше настане МИР .
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31.01.2022 13:38 Відповісти
І наше завдання їм в цьому допомагати!
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01.02.2022 02:47 Відповісти
 
 