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Новий COVID-рекорд у Росії: Виявлено понад 124 тис. нових випадків зараження
За останню добу в Росії виявлено 124 070 нових випадків зараження COVID-19. Це новий максимум від початку пандемії в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Одночасно в кількох регіонах Росії кількість виявлених за одну добу заражень COVID-19 вперше перевищила 3 тис.
За добу до лікарень Росії потрапили 9090 людей, які захворіли на COVID-19.
Від хвороби за добу в Росії померла 621 особа.
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Кремлівські війська, що стоять біля кордону з Україною, перебувають, м'яко кажучи, у незавидному стані: чверть особового складу хворіють - там і корона і різні захворювання на кшталт окопної чи фурункульозу... моральний дух пригнічений, адже на боці України не лише США, Британія та ЄС - ще матушка Распутіца та генерал Ковід
за себе писати треба. правду треба