УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9812 відвідувачів онлайн
Новини Судова реформа
1 208 15

Інтенсифікація судової реформи та протидії корупції має бути серед пріоритетів України в поточному році, - посли G7. ДОКУМЕНТ

Інтенсифікація судової реформи та протидії корупції має бути серед пріоритетів України в поточному році, - посли G7. ДОКУМЕНТ

Група послів країн Великої сімки (G7) з підтримки реформ в Україні оголосила пріоритетні напрями співпраці у 2022 році, одним з яких є інтенсифікація зусиль щодо реформи судової системи, запобігання та протидії корупції в судовій системі, зокрема шляхом належного реформування Вищої ради правосуддя та забезпечення ефективної та безперешкодної роботи Етичної ради.

Про це йдеться в заяві групи, передає Цензор.НЕТ.

Також пріоритетом є забезпечення ефективної роботи конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), підготовка ґрунту для діяльності відновленої ВККС, яка має довіру громадськості та здійснює добір кваліфікованих і незалежних кандидатів на вакантні суддівські посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судова реформа: 4 лютого розпочнеться конкурсний відбір кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Крім того, посли G7 вважають пріоритетом проведення комплексної реформи Конституційного Суду України (КС), включно із запровадженням нового, прозорого та конкурсного порядку добору суддів КС та подальше вдосконалення його регламенту, а також реструктуризацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Ще одним пріоритетом на цей рік названо подальше реформування Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань у рамках підтримки ефективної співпраці між правоохоронними органами.

У сфері протидії корупції пріоритетами є ухвалення та реалізація амбітної Національної антикорупційної стратегії; надання підтримки Національному агентству з питань запобігання корупції, зокрема щодо ефективної перевірки ним електронних декларацій про майновий стан, контролю за фінансуванням політичних партій та управління корупційними ризиками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо нам зараз не вдасться провести судову реформу, то наступна можливість буде років через 30, - Маселко

Посли G7 також згадали серед пріоритетів підвищення ефективності, незалежності та доброчесності антикорупційних органів, включно з НАБУ, САП та АРМА, зокрема шляхом забезпечення своєчасного, прозорого та заснованого на заслугах порядку добору кандидатів на керівні посади; зміцнення незалежності та підвищення ефективності роботи Вищого антикорупційного суду; збереження прогресу, досягнутого Україною у зниженні рівня корупції у сфері публічних закупівель шляхом сприяння розширенню та систематизації стандартних процедур та електронних платформ закупівель, а також заохочення скорочення обсягів публічних закупівель без проведення конкурентного відбору.

Інтенсифікація судової реформи та протидії корупції має бути серед пріоритетів України в поточному році, - посли G7 01
Інтенсифікація судової реформи та протидії корупції має бути серед пріоритетів України в поточному році, - посли G7 02

Автор: 

G-7 G7 (1048) КС (1427) судова реформа (1459)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Це вже пряма вказівка, бо Зеленський настільки туп що натяків не розуміє.
показати весь коментар
31.01.2022 13:06 Відповісти
+5
Не думаю, що туп. Це частина свідомого бикування, з метою позбавити Україну західної підтримки.
показати весь коментар
31.01.2022 13:09 Відповісти
+3
Також вважаю що хлопчик на завданні. Але ж, він таки криворогульно туп, якщо вважає що після всього що наробив, якось "пропетляє"...
показати весь коментар
31.01.2022 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже пряма вказівка, бо Зеленський настільки туп що натяків не розуміє.
показати весь коментар
31.01.2022 13:06 Відповісти
Не думаю, що туп. Це частина свідомого бикування, з метою позбавити Україну західної підтримки.
показати весь коментар
31.01.2022 13:09 Відповісти
Також вважаю що хлопчик на завданні. Але ж, він таки криворогульно туп, якщо вважає що після всього що наробив, якось "пропетляє"...
показати весь коментар
31.01.2022 13:14 Відповісти
а ви ще не доперли що клован поклав на вас большой і толстий.
показати весь коментар
31.01.2022 13:15 Відповісти
От блин, они что теперь опять, как и 8 лет до этого, не видят опасности нападения **********? От танков реформами отобьемся?
показати весь коментар
31.01.2022 13:31 Відповісти
а как им дело с нами иметь, если нет доверия? и кцпы скупают судей, мсров, прокуроров и даже клоуна?
показати весь коментар
31.01.2022 15:01 Відповісти
Ну да 8 лет не имели дел, а теперь всполошились заимели дела и снова не имеют? Не было 8 лет доверия, а тут одновременно и есть и нет доверия, что то странная позиция вы не находите?
показати весь коментар
31.01.2022 15:16 Відповісти
что-то вы бредите, пОциент. потрудитесь излагать внятно, а не как моника
показати весь коментар
31.01.2022 16:01 Відповісти
Ого куда вас с вашей внятностью занесло. Возразить что то внятное сможете?
показати весь коментар
31.01.2022 16:04 Відповісти
Цю шарманку я чую все життя!
показати весь коментар
31.01.2022 13:58 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 14:18 Відповісти
Сегодня реформа это расстрел всех судей,причем начиная с судей КС
показати весь коментар
31.01.2022 14:30 Відповісти
Пацаны, кто вальнет Игоря Валерьевича получит граждаство США)
После его торжественных похорон на главной аллее главного кладбища в Днепре, можно подумать но толко лишь подумать как бороться с коррупцией в Украине. А пока И.В сеет в Украине хаос и ненависть даже думать бесмысленно о борьбе с коррупцией.
показати весь коментар
31.01.2022 15:00 Відповісти
 
 