Інтенсифікація судової реформи та протидії корупції має бути серед пріоритетів України в поточному році, - посли G7. ДОКУМЕНТ

Група послів країн Великої сімки (G7) з підтримки реформ в Україні оголосила пріоритетні напрями співпраці у 2022 році, одним з яких є інтенсифікація зусиль щодо реформи судової системи, запобігання та протидії корупції в судовій системі, зокрема шляхом належного реформування Вищої ради правосуддя та забезпечення ефективної та безперешкодної роботи Етичної ради.

Про це йдеться в заяві групи, передає Цензор.НЕТ.

Також пріоритетом є забезпечення ефективної роботи конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), підготовка ґрунту для діяльності відновленої ВККС, яка має довіру громадськості та здійснює добір кваліфікованих і незалежних кандидатів на вакантні суддівські посади.

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Крім того, посли G7 вважають пріоритетом проведення комплексної реформи Конституційного Суду України (КС), включно із запровадженням нового, прозорого та конкурсного порядку добору суддів КС та подальше вдосконалення його регламенту, а також реструктуризацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Ще одним пріоритетом на цей рік названо подальше реформування Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань у рамках підтримки ефективної співпраці між правоохоронними органами.

У сфері протидії корупції пріоритетами є ухвалення та реалізація амбітної Національної антикорупційної стратегії; надання підтримки Національному агентству з питань запобігання корупції, зокрема щодо ефективної перевірки ним електронних декларацій про майновий стан, контролю за фінансуванням політичних партій та управління корупційними ризиками.

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Посли G7 також згадали серед пріоритетів підвищення ефективності, незалежності та доброчесності антикорупційних органів, включно з НАБУ, САП та АРМА, зокрема шляхом забезпечення своєчасного, прозорого та заснованого на заслугах порядку добору кандидатів на керівні посади; зміцнення незалежності та підвищення ефективності роботи Вищого антикорупційного суду; збереження прогресу, досягнутого Україною у зниженні рівня корупції у сфері публічних закупівель шляхом сприяння розширенню та систематизації стандартних процедур та електронних платформ закупівель, а також заохочення скорочення обсягів публічних закупівель без проведення конкурентного відбору.



