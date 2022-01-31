Поліція тричі робила "контрольну закупку" інтимних фото: У Києві блогерці OnlyFans загрожує до 7 років в'язниці за розповсюдження порно

Голосіївський районний суд Києва втретє продовжив термін проведення розслідування щодо поширення матеріалів порнографічного характеру, яким займалася мешканка столиці через сервіс OnlyFans.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Дівчина за матеріальну винагороду надсилала своїм підписникам фото- та відеоматеріали із зображенням статевих органів, йдеться в ухвалі суду.

Підозрювану затримали на гарячому, завдяки діям правоохоронців, які тричі купували порно в ході контролю за скоєнням злочину.

Вперше – 5 лютого 2021 року. Працівники правоохоронних органів витратили на контент 330 грн. Вдруге – 25 лютого 2021 року. На закупівлю фотографій у підозрюваної було витрачено 930 грн. Втретє – 1 березня 2021 року. На покупку контенту оперативники витратили ще 972 грн.

"На кадрах підозрювана позує на веб-камеру в оголеному вигляді та навмисне демонструє свої геніталії. Дані матеріали слідчі відносять до продукції порнографічного характеру, що підпадає під ст. 301 КК України", - йдеться в ухвалі.

Дівчина може опинитися за ґратами на строк від трьох до семи років. Розслідування продовжено до 21 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік на Полтавщині отримав умовний термін за зйомку хоум-відео з дружиною для PornHub, - судове рішення