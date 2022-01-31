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Поліція тричі робила "контрольну закупку" інтимних фото: У Києві блогерці OnlyFans загрожує до 7 років в'язниці за розповсюдження порно

Поліція тричі робила

Голосіївський районний суд Києва втретє продовжив термін проведення розслідування щодо поширення матеріалів порнографічного характеру, яким займалася мешканка столиці через сервіс OnlyFans.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Дівчина за матеріальну винагороду надсилала своїм підписникам фото- та відеоматеріали із зображенням статевих органів, йдеться в ухвалі суду.

Підозрювану затримали на гарячому, завдяки діям правоохоронців, які тричі купували порно в ході контролю за скоєнням злочину.

Вперше – 5 лютого 2021 року. Працівники правоохоронних органів витратили на контент 330 грн. Вдруге – 25 лютого 2021 року. На закупівлю фотографій у підозрюваної було витрачено 930 грн. Втретє – 1 березня 2021 року. На покупку контенту оперативники витратили ще 972 грн.

"На кадрах підозрювана позує на веб-камеру в оголеному вигляді та навмисне демонструє свої геніталії. Дані матеріали слідчі відносять до продукції порнографічного характеру, що підпадає під ст. 301 КК України", - йдеться в ухвалі.

Дівчина може опинитися за ґратами на строк від трьох до семи років. Розслідування продовжено до 21 березня.

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Автор: 

Київ (19662) Нацполіція (15276) порнографія (110)


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Топ коментарі
+111
Оскільки гроші бюджетні, то я, як платник податків, вимагаю викласти придбані світлини.
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31.01.2022 13:09 Відповісти
+84
Знайшли до кого чіплятись. Краще би кацапських диверсантів ловили.
Тільки дрочерством за наш кошт займаються...
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31.01.2022 13:09 Відповісти
+53
Банкротить Дельта банк куда безопасное, чем продавать фото голой письки.
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31.01.2022 13:14 Відповісти
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Гребаные мусора,вам пе..кам больше заняться нечем?
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31.01.2022 18:32 Відповісти
Гребаные мусора,вам больше заняться нечем?
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31.01.2022 18:33 Відповісти
Уровень комментов, конечно - огонь. Вместо того, чтоб возмущаться законом, запрещающим порнографию, треовать легализации проституции - возмущаются действиями полиции, которая выполняет требование закона.
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31.01.2022 22:55 Відповісти
Страшно жить, такой криминал.
Сидят девки перед камерой и самотыкаются.
Легализовали бы. Налоги, снижение безработицы.
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01.02.2022 04:09 Відповісти
Трударі. Страждальці
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01.02.2022 11:52 Відповісти
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