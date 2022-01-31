Танки, ББМ та артилерія: в ОРДЛО зафіксували 70 одиниць військової техніки РФ поза місцями зберігання, - СЦКК
Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 70 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - повідомили в СЦКК.
Зокрема, в зоні дій так званого "1 АК", всього розміщено озброєння та військової техніки 7 одиниць, з них:
- з порушенням лінії відведення в районі Новоселівка (37 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (3 одиниці);
- військова присутність в зоні безпеки в районі Докучаєвськ (30 км від лінії зіткнення) – ББМ невстановленого типу (2 одиниці);
- з порушенням районів зберігання в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – буксирувані артилерійські установки невстановленого типу (2 одиниці);
В зоні дій так званого "2 АК", всього розміщено озброєння та військової техніки 63 одиниці, з них:
- з порушенням районів зберігання в районах: Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – артилерійські установки невстановленого типу (3 одиниці); танк невстановленого типу (5 одиниць); Мирне (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (23 одиниці); самохідні гаубиці невстановленого типу (10 одиниць); буксирувані артилерійські установки невстановленого типу (12 одиниць); Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць); військова присутність в зоні безпеки в районі Калинове (60 км від лінії зіткнення) – ББМ (типу БМП) (3 одиниці).
"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/110293/tensions-rising-our-eastern-borders-unity-remains-our-strength_en), что ЕС продвинулся в вопросе подготовки новых санкций против Москвы. Эти меры нанесут российской экономике и финансовой системе серьезный ущерб, считает глава Евродипломатии.
По его словам, ЕС рассматривает ограничения в сфере экспортного контроля. Они будут иметь более долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, необходимых «для реализации ее стратегических амбиций». Он добавил, что Евросоюз должен быть готов к возможной неудаче дипломатии.
«Мы рассматриваем все варианты и сценарии, в том числе работаем с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить их», - отметил дипломат. https://t.me/charter97_org/60772 https://t.me/charter97_org/60772
Чи може миз з Вами шановні читачи "нанюхались"?
Одне з двох- це точно, хтось нанюхався!
не нагнетайте ему плохого настроения...
а здесь понты и нервы щупают, у кого быстрее сдадут
"а когда война пойдет, пуля дырочку найдет" (с)
а маша отмазку придумает