Танки, ББМ та артилерія: в ОРДЛО зафіксували 70 одиниць військової техніки РФ поза місцями зберігання, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 70 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - повідомили в СЦКК.

Зокрема, в зоні дій так званого "1 АК", всього розміщено озброєння та військової техніки 7 одиниць, з них:

- з порушенням лінії відведення в районі Новоселівка (37 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (3 одиниці);

- військова присутність в зоні безпеки в районі Докучаєвськ (30 км від лінії зіткнення) – ББМ невстановленого типу (2 одиниці);

- з порушенням районів зберігання в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – буксирувані артилерійські установки невстановленого типу (2 одиниці);

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В зоні дій так званого "2 АК", всього розміщено озброєння та військової техніки 63 одиниці, з них:

- з порушенням районів зберігання в районах: Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – артилерійські установки невстановленого типу (3 одиниці); танк невстановленого типу (5 одиниць); Мирне (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (23 одиниці); самохідні гаубиці невстановленого типу (10 одиниць); буксирувані артилерійські установки невстановленого типу (12 одиниць); Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць); військова присутність в зоні безпеки в районі Калинове (60 км від лінії зіткнення) – ББМ (типу БМП) (3 одиниці).

"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - повідомили у Генштабі ЗСУ.