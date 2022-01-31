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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Танки, ББМ та артилерія: в ОРДЛО зафіксували 70 одиниць військової техніки РФ поза місцями зберігання, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 70 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - повідомили в СЦКК.

Зокрема, в зоні дій так званого "1 АК", всього розміщено озброєння та військової техніки 7 одиниць, з них:

- з порушенням лінії відведення в районі Новоселівка (37 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (3 одиниці);

- військова присутність в зоні безпеки в районі Докучаєвськ (30 км від лінії зіткнення) – ББМ невстановленого типу (2 одиниці);

- з порушенням районів зберігання в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – буксирувані артилерійські установки невстановленого типу (2 одиниці);

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія стягнула на окупований Донбас понад 100 одиниць військової техніки, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

В зоні дій так званого "2 АК", всього розміщено озброєння та військової техніки 63 одиниці, з них:

- з порушенням районів зберігання в районах: Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – артилерійські установки невстановленого типу (3 одиниці); танк невстановленого типу (5 одиниць); Мирне (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (23 одиниці); самохідні гаубиці невстановленого типу (10 одиниць); буксирувані артилерійські установки невстановленого типу (12 одиниць); Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць); військова присутність в зоні безпеки в районі Калинове (60 км від лінії зіткнення) – ББМ (типу БМП) (3 одиниці).

Танки, ББМ та артилерія: в ОРДЛО зафіксували 70 одиниць військової техніки РФ поза місцями зберігання, - СЦКК 01

"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Танки, ББМ та артилерія: в ОРДЛО зафіксували 70 одиниць військової техніки РФ поза місцями зберігання, - СЦКК 02

Генштаб ЗС (6777) танк (2085) мінські угоди (2231) СЦКК (642)


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Боррель раскрыл подробности новых санкций против России.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/110293/tensions-rising-our-eastern-borders-unity-remains-our-strength_en), что ЕС продвинулся в вопросе подготовки новых санкций против Москвы. Эти меры нанесут российской экономике и финансовой системе серьезный ущерб, считает глава Евродипломатии.

По его словам, ЕС рассматривает ограничения в сфере экспортного контроля. Они будут иметь более долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, необходимых «для реализации ее стратегических амбиций». Он добавил, что Евросоюз должен быть готов к возможной неудаче дипломатии.

«Мы рассматриваем все варианты и сценарии, в том числе работаем с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить их», - отметил дипломат. https://t.me/charter97_org/60772 https://t.me/charter97_org/60772

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31.01.2022 13:14 Відповісти
Володя Криворізький про це порушення заяву не зробив, журналістів не скликав, то ж свої. От американці і англічани йому не дають спокою, не дають здати Україну ворогу, все дають і дають інформацію розвідки і не йдуть на поступки Засрашки, не дали відповіді, що не буруть Україну в НАТО, не дають Вовіному куміру дідулі Вові-ху@лу напасти і визволити Гундоса і його команду від бандерівців і української мови.
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31.01.2022 13:26 Відповісти
Так Президент же сказав - нічого страшного, Арахамія сказав шо все ок!
Чи може миз з Вами шановні читачи "нанюхались"?
Одне з двох- це точно, хтось нанюхався!
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31.01.2022 13:42 Відповісти
Да как то пох. В Украине есть более важные дела. Запретить пакеты со складками и посадить на пожизненно опасную рецидивистку которая пугала все МВС своей голой писькой
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31.01.2022 13:43 Відповісти
ой не расстраивайте главно... ой верховного главно как бы командующего...
не нагнетайте ему плохого настроения...
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31.01.2022 13:44 Відповісти
Это 71шт Джавелин надо
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31.01.2022 14:11 Відповісти
Про чергову серію відосіка змонтованого "нападу" на Кефіра Найвєлічайший заявив аж в ООН. Про якийсь міфічний переворот Ахметова повідомив на весь світ, скликавши брифінг, а тут нічого не бачить і нікому нічого не бажає повідомляти про своїх друзяк малоросів і кацапів.
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31.01.2022 16:43 Відповісти
наступления готовятся скрытно, внезапно и незаметно
а здесь понты и нервы щупают, у кого быстрее сдадут
"а когда война пойдет, пуля дырочку найдет" (с)
а маша отмазку придумает
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31.01.2022 23:18 Відповісти
 
 