Найближчі два тижні очікується зростання кількості випадків інфікування коронавірусом в Україні, - Ляшко
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) очікує зростання захворюваності на COVID-19 в найближчі два тижні. В лікарнях для прийому хворих на коронавірус виділено майже 70 тис. ліжок.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу в Києві, 31 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З досвіду інших країн, від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця. Тому найближчі два тижні ми прогнозовано очікуємо зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Наразі в закладах охорони здоров’я виділено 69 320 ліжкомісць, з яких 66 310 ліжок забезпечені киснем. За тиждень кількість ліжок збільшено на 4 400. Враховуючи зростання кількості випадків серед дітей, у лікарнях виділено 4 414 ліжок, призначених для госпіталізації хворих дітей, за тиждень кількість таких ліжок зросла на 751 ліжко", - сказав Ляшко.
Міністр зауважив, що попри дуже високу інтенсивність циркуляції вірусу, країни з високим рівнем охоплення щепленнями мають порівняно менший рівень навантаження в стаціонарах і у відділеннях інтенсивної терапії, ніж у попередніх хвилях.
"Це підкреслює вплив вакцин проти COVID-19 на запобігання важким випадкам COVID-19 та смертям від нього. З огляду на ці дані ще раз звертаюсь із проханням захистити своє здоров’я, зробивши щеплення проти коронавірусної хвороби", - наголосив Ляшко.
Основні групи ризику - літні люди, люди із хронічними захворюваннями.
За словами міністра, вже другий тиждень поспіль фіксується зниження тижневої кількості проведених щеплень.
За даними МОЗ, найнижчі показники вакцинації за останні 7 днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовано у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Найбільшу кількість щеплень було зроблено у Києві, Полтавській Рівненській, Луганській та Харківській областях.
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Я рік тому в березні хворів на Ковід, тест робили.
У вересні - листопаді 2021 вакцінувався.
Зараз майже тиждень хворію Ковідом, так званим "легким омікроном". Вся сім'я хворіє від малих до дорослих. Протікає серйозніше ніж рік тому без вакцини.
Температура 37,7-38,2. Страшено болить голова 4 день вже, руки й ноги викручує, кашель. Ніс болить і набрякло всередині.
Рік тому температури не було й голова не боліла, все було якось легше, тоді як грип було (кашель, нежить і викручувало руки й ноги).
Більше вакцинуватись не піду, пішли на х.
До речі більшості лікарів нема, всі з Ковідом на лікарняних. Дитину нема кому показати, самому нема в кого лікарняний відкрити. Дитині зробили тест прямо у лікаря. А терапевт, який замінює нашого хворого не дає направлення на тест. Все через ж
Якийсь катаклізм черговий.
Самый легкий, это когда 27 января с.г пришел с работы с температурой 37.6, завалился спать, отпросившись заранее. 28-29 температура 37.1-37.6, в воскресенье с утра проснулся с нормальной температурой и без всяких симптомов. Единственное, что принимал 1 день, сразу как только пришел с работы, НОВИРИН, согласно инструкции, аскорутин и огромное колличество воды.
В семейку не обращаюсь и ширяться не собираюсь.