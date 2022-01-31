Найближчі два тижні очікується зростання кількості випадків інфікування коронавірусом в Україні, - Ляшко

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) очікує зростання захворюваності на COVID-19 в найближчі два тижні. В лікарнях для прийому хворих на коронавірус виділено майже 70 тис. ліжок.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу в Києві, 31 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З досвіду інших країн, від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця. Тому найближчі два тижні ми прогнозовано очікуємо зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Наразі в закладах охорони здоров’я виділено 69 320 ліжкомісць, з яких 66 310 ліжок забезпечені киснем. За тиждень кількість ліжок збільшено на 4 400. Враховуючи зростання кількості випадків серед дітей, у лікарнях виділено 4 414 ліжок, призначених для госпіталізації хворих дітей, за тиждень кількість таких ліжок зросла на 751 ліжко", - сказав Ляшко.

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Міністр зауважив, що попри дуже високу інтенсивність циркуляції вірусу, країни з високим рівнем охоплення щепленнями мають порівняно менший рівень навантаження в стаціонарах і у відділеннях інтенсивної терапії, ніж у попередніх хвилях.

"Це підкреслює вплив вакцин проти COVID-19 на запобігання важким випадкам COVID-19 та смертям від нього. З огляду на ці дані ще раз звертаюсь із проханням захистити своє здоров’я, зробивши щеплення проти коронавірусної хвороби", - наголосив Ляшко.

Основні групи ризику - літні люди, люди із хронічними захворюваннями.

За словами міністра, вже другий тиждень поспіль фіксується зниження тижневої кількості проведених щеплень.

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За даними МОЗ, найнижчі показники вакцинації за останні 7 днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовано у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Найбільшу кількість щеплень було зроблено у Києві, Полтавській Рівненській, Луганській та Харківській областях.