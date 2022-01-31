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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У розмові з Путіним маю намір порадити йому "відійти від прірви", - Джонсон

У розмові з Путіним маю намір порадити йому

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що планує під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним порушити тему України й закликати співрозмовника уникнути найгіршого варіанту розвитку подій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я маю намір сказати президенту Путіну, що необхідно відійти від прірви. Росія повинна зробити це", - зазначив Джонсон.

Джонсон наголосив, що вважатиме катастрофою будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів.

"Це було б катастрофою для всього світу. І водночас - катастрофою безпосередньо для Росії", - зазначив прем'єр.

Також читайте: Дбайте про своїх людей, замість того, щоб витрачати мільйони на війни, - Кулеба - Путіну

Автор: 

Велика Британія (5663) путін володимир (24120) росія (66060) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+10
Дядьку Борис, будете бачити бункерного, переї*іть його від мене. Дуже прошу.) ЗІ А від мого кума, теж просить.
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31.01.2022 13:22 Відповісти
+9
Нормальным людям это пропасть, а }{уйлу- рай.
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31.01.2022 13:52 Відповісти
+8
Залишився один вихід, перевірений - дати зіздюлєй Воронєжу.
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31.01.2022 13:28 Відповісти
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а наприкінці просто зламайте йому руку при рукостисканні. Хай розуміє наше сильне бажання миру і впевненість у захисті себе
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31.01.2022 13:21 Відповісти
Дядьку Борис, будете бачити бункерного, переї*іть його від мене. Дуже прошу.) ЗІ А від мого кума, теж просить.
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31.01.2022 13:22 Відповісти
а від мене - хоч на спину плюньте ))))))))
(дякую)
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31.01.2022 14:11 Відповісти
***** загнало себя в тупик нападет, получит ********, не нападет так кацабыдло поймет что"царь ненастоящий"
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31.01.2022 13:25 Відповісти
Залишився один вихід, перевірений - дати зіздюлєй Воронєжу.
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31.01.2022 13:28 Відповісти
Лидеры правых и консервативных партий ЕС, в частности, Орбан и Ле Пен, осудили агрессивную политику России
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31.01.2022 14:14 Відповісти
И за меня там е.....ните Путина)
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31.01.2022 13:27 Відповісти
Тут черга, Ви за моїм кумом. Див.вище.)
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31.01.2022 13:29 Відповісти
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31.01.2022 13:32 Відповісти
Джонсон входить в cyсасну історію,як свого часу Черчілль.
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31.01.2022 13:34 Відповісти
*******
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31.01.2022 13:34 Відповісти
В России могут запретить уничтожение пригодных в пищу санкционных продуктов.

Авторы законопроекта, внесенного в Госдуму, предложили Роспотребнадзору и Россельхознадзору проверять качество таких продуктов, а потом использовать их по прямому назначению для государственных или муниципальных нужд
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31.01.2022 13:35 Відповісти
Вопрос ,почему нелох так не считает? Он самый умный ? Или на связи с х-лом?
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31.01.2022 13:38 Відповісти
Человек без логики и принципов. Врядли...
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31.01.2022 13:45 Відповісти
Хмм ....Джонсон наступает на те же грабли. Маленький зеленый!!! НЕ нуждается в советах. Он манипулятор - исполнитель чужой воли. Что воля программиста ему прикажет, то он и сделает. И Джонсон, Байден, ООН, ему нипочем. Ему нипочем любые чнловеческие жизни, будь кого либо!!! Если вы думаете его удивить потерями русских, то вы ошибаетесь.
Джонсон должен отчетливо представлять, кто перед ним!!! Перед ним другая форма жизни в образе человека. Никогда, н при каких обстоятельствах не привязывайтесь к образу, пусть он вас не обманывает. Тот который не рождается, тот, который восстанавливается каждый раз переживет всех русских вместе взятых.
Вот поэтому и такие приготовления. Вы заметили, что все к че у он прикасается немедленно убирается. Это, чтобы невозможно было снять его ДНК. Он возит свой туалет. Дошло до того, что некоторые бункерные войска( надо же!) получили разрешение применять оружие!!!!.....вы догадываетесь, что это за цепочка событий
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31.01.2022 13:49 Відповісти
Нормальным людям это пропасть, а }{уйлу- рай.
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31.01.2022 13:52 Відповісти
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31.01.2022 14:00 Відповісти
Борис, луче пойди столкни Лилипутлера в пропасть !
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31.01.2022 14:00 Відповісти
Бункерный Володя Х#уйхо, он же «бункерная моль», он же «Царь» сказал Западу: «Мы попадём в РАЙ, а они просто СДОХНУТ!". Вывод: «Россия спонсор терроризма, а ëбнутый Вова Путин-Х#уйло - «Террорист №1».
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31.01.2022 14:20 Відповісти
Международная Террористическая группировка с центром в Москве.
раньше против гитлера біла создана антигитлеровская коалиция. сегодня мир объедился в антипутинскую...
символично однако..
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31.01.2022 14:24 Відповісти
God save to Boris Johnson!
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31.01.2022 14:30 Відповісти
Джонсон, навчи його танцювати, бухати з підлеглими, нюхати кокс, з друзями, і він пропадає для світу, як ти.
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31.01.2022 16:31 Відповісти
ЛУЧШЕ СДЕЛАЙТЕ ЧТОБЫ ОН ОГЛОХ, ТАК КАК ОН И ТАК НИКОГО НЕ СЛЫШИТ !!!
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31.01.2022 19:07 Відповісти
 
 