У розмові з Путіним маю намір порадити йому "відійти від прірви", - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що планує під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним порушити тему України й закликати співрозмовника уникнути найгіршого варіанту розвитку подій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я маю намір сказати президенту Путіну, що необхідно відійти від прірви. Росія повинна зробити це", - зазначив Джонсон.
Джонсон наголосив, що вважатиме катастрофою будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів.
"Це було б катастрофою для всього світу. І водночас - катастрофою безпосередньо для Росії", - зазначив прем'єр.
Топ коментарі
+10 Oljik
показати весь коментар31.01.2022 13:22 Відповісти Посилання
+9 Zelya Vsyo
показати весь коментар31.01.2022 13:52 Відповісти Посилання
+8 Oljik
показати весь коментар31.01.2022 13:28 Відповісти Посилання
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Авторы законопроекта, внесенного в Госдуму, предложили Роспотребнадзору и Россельхознадзору проверять качество таких продуктов, а потом использовать их по прямому назначению для государственных или муниципальных нужд
Джонсон должен отчетливо представлять, кто перед ним!!! Перед ним другая форма жизни в образе человека. Никогда, н при каких обстоятельствах не привязывайтесь к образу, пусть он вас не обманывает. Тот который не рождается, тот, который восстанавливается каждый раз переживет всех русских вместе взятых.
Вот поэтому и такие приготовления. Вы заметили, что все к че у он прикасается немедленно убирается. Это, чтобы невозможно было снять его ДНК. Он возит свой туалет. Дошло до того, что некоторые бункерные войска( надо же!) получили разрешение применять оружие!!!!.....вы догадываетесь, что это за цепочка событий
раньше против гитлера біла создана антигитлеровская коалиция. сегодня мир объедился в антипутинскую...
символично однако..