У розмові з Путіним маю намір порадити йому "відійти від прірви", - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що планує під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним порушити тему України й закликати співрозмовника уникнути найгіршого варіанту розвитку подій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я маю намір сказати президенту Путіну, що необхідно відійти від прірви. Росія повинна зробити це", - зазначив Джонсон.

Джонсон наголосив, що вважатиме катастрофою будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів.

"Це було б катастрофою для всього світу. І водночас - катастрофою безпосередньо для Росії", - зазначив прем'єр.

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