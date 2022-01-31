"Нова агресія призведе до серйозних наслідків": генсек НАТО обговорив із прем'єром Нідерландів дії РФ поблизу України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, під час якої вони обговорили ситуацію біля кордону Росії та України.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Поговорив із прем'єром Марком Рютте та подякував Нідерландам за внесок у діяльність НАТО й обговорив нарощення російської військової присутності в Україні та поблизу неї", - написав Столтенберг у соцмережі.
"Союзники дали ясно зрозуміти, що нова агресія призведе до серйозних наслідків. Ми старанно працюємо над політичним рішенням і готові до діалогу", - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.
Раніше у січні Рютте заявив, що не бачить політичних перешкод для постачання озброєнь Україні. Він зазначив також, що сподівається на "потужну колективну відповідь" у разі вторгнення Росії в Україну. За його словами, Євросоюз має можливість запровадити стосовно Москви "суворі санкції".
Рютте планує в лютому відвідати Україну.
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