COVID-сертифікат з бустерною дозою з'явиться в "Дії", ймовірно, до кінця тижня, - Мінцифри
Бустерна доза вакцини проти коронавірусу з'явиться в "Дії" щойно МОЗ завершить всі технічні роботи зі своєї сторони.
Про це повідомили в Мінцифри під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Очікується, що сертифікат про третю дозу буде доступний у застосунку, попередньо, до кінця тижня.
"Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким самим алгоритмом, як і зараз", - йдеться в повідомленні.
Отримати сертифікат можна буде після того, як громадянин отримає бустерну дозу. Потрібно буде увійти до застосунку "Дія" і заново згенерувати свої сертифікати.
"Після цього вони оновляться і буде відображатися "третя доза" вакцини, а також змінений термін дії сертифіката на 270 днів", - додали у Мінцифри.
Будь ласка, зачекайте...
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