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Новини Боротьба з коронавірусом
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COVID-сертифікат з бустерною дозою з'явиться в "Дії", ймовірно, до кінця тижня, - Мінцифри

COVID-сертифікат з бустерною дозою з'явиться в

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу з'явиться в "Дії" щойно МОЗ завершить всі технічні роботи зі своєї сторони.

Про це повідомили в Мінцифри під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Очікується, що сертифікат про третю дозу буде доступний у застосунку, попередньо, до кінця тижня.

"Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким самим алгоритмом, як і зараз", - йдеться в повідомленні.

Отримати сертифікат можна буде після того, як громадянин отримає бустерну дозу. Потрібно буде увійти до застосунку "Дія" і заново згенерувати свої сертифікати.

"Після цього вони оновляться і буде відображатися "третя доза" вакцини, а також змінений термін дії сертифіката на 270 днів", - додали у Мінцифри.

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Автор: 

вакцина (4419) сертифікат (427) Мінцифри (1207) Дія (1142) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вчора пройшов контроль в Борисполі з американською карткою про вакцинації від CDC. Все працює, жодних проблем.
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31.01.2022 13:39 Відповісти
Прекращайте вже цею хернею займатися...Іграшками для тіпілів. Вивчайте зброю, записуйтесь до самооборони. Війни в смартфоні не буде.
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31.01.2022 13:47 Відповісти
 
 