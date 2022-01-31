Українці за тиждень витратили понад 88 млн грн на ліки за програмою "єПідтримка", - Мінекономіки
Українці за тиждень витратили понад 88 млн грн на купівлю ліків за програмою "єПідтримка", загалом від моменту запуску на картки "єПідтримки" переказано 7,35 млрд грн, з яких їхні одержувачі витратили майже 2 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Наразі програмою "єПідтримка" вже скористались понад 7 мільйонів 350 тисяч людей. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили", - зазначив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.
Так, найпопулярнішими за видами витрат стали:
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книжкові магазини – 705 млн грн;
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кінотеатри – 488 млн грн;
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театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн
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залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;
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спорт – 222 млн грн;
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ліки - 88 млн грн.
Нагадаємо, ініційована президентом України програма "єПідтримка" спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 та підтримку тих секторів економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень.
Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).
Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.
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І лише кртвороге убоїсько видумало мільйон ідіотських умов для її отримання.
Ну дадуть людині кошти, а вона піде і купить декілька пляшок горілки та торт Київський.
От і все лікування!
Є таке поняття, як цільова підтримка. За ковідну 1000 можна піти в спортзал - це не обмеження, а спонукання аби нація була здорова + спотразалам зменшити збитки.
Чи хочете аби як при Петру - пішли і в лохотронах-казино ці гроші спускали?
Знаю багато людей поважного віку, що займаються спортом і ці слова ваші - образа для них.
Але Петрівці всі такі - гей-гей їм би покричати, голосно гукнути, пару разів перднути та розійтись.
Вас подоляк по помийках назбирав
Сегодня, 14 ноября, полиция приехала в киевский спорткомплекс "5 элемент" в связи с нарушениями карантина.
Не кажучи про бабусю 70 років.
на картки українців перераховано 7,35 млрд грн
в Украiнi 7 млрд насeлeння? чи видають нe по тисяч а по мiл"ярду? тодi кому? нe смeртним точно.
Откуда такие цифры?
Сколько у нас населения?
Пусть 45 млн.
Если каждому по два укола и по 2 000, получается 90 млн. грн.
Это если за каждый! И всем!
Я взял больше, и за каждый укол по 1 000...!
Во дают...