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Українці за тиждень витратили понад 88 млн грн на ліки за програмою "єПідтримка", - Мінекономіки

Українці за тиждень витратили понад 88 млн грн на ліки за програмою

Українці за тиждень витратили понад 88 млн грн на купівлю ліків за програмою "єПідтримка", загалом від моменту запуску на картки "єПідтримки" переказано 7,35 млрд грн, з яких їхні одержувачі витратили майже 2 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Наразі програмою "єПідтримка" вже скористались понад 7 мільйонів 350 тисяч людей. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили", - зазначив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

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Так, найпопулярнішими за видами витрат стали:

  • книжкові магазини – 705 млн грн;

  • кінотеатри – 488 млн грн;

  • театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн

  • залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;

  • спорт – 222 млн грн;

  • ліки - 88 млн грн.

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Нагадаємо, ініційована президентом України програма "єПідтримка" спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 та підтримку тих секторів економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.

ліки (1333) Мінекономрозвитку (2370) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Аптечна мафія потирае руки!
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31.01.2022 13:40 Відповісти
+1
Петро б видав сертифікат на солодощі або на проїзд автобусами Богдан
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31.01.2022 13:56 Відповісти
+1
скористались понад 7 мільйонів 350 тисяч людей при 42 млн насeлeння при нe всiх вакцинованих - нормально матматично
на картки українців перераховано 7,35 млрд грн
в Украiнi 7 млрд насeлeння? чи видають нe по тисяч а по мiл"ярду? тодi кому? нe смeртним точно.
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31.01.2022 14:10 Відповісти
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Аптечна мафія потирае руки!
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31.01.2022 13:40 Відповісти
Ще і як
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31.01.2022 13:41 Відповісти
Концертная тоже не пасет задних.
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31.01.2022 13:46 Відповісти
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31.01.2022 13:52 Відповісти
Петро б видав сертифікат на солодощі або на проїзд автобусами Богдан
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31.01.2022 13:56 Відповісти
любий недебіл, який справді хотів би допомогти стареньким, просто додав би тут тисячу до пенсії.
І лише кртвороге убоїсько видумало мільйон ідіотських умов для її отримання.
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31.01.2022 14:29 Відповісти
Багато хто уміє ляпотіти як буде краще...а от взяти і зробити - то не має.
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31.01.2022 14:33 Відповісти
Вам з найвеличнішим треба таку наколку на лобах.
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31.01.2022 14:36 Відповісти
Ви якісь зациклені на грошай...дай гроші...дай гроші кричали прибічники цинічного бариги.

Ну дадуть людині кошти, а вона піде і купить декілька пляшок горілки та торт Київський.
От і все лікування!

Є таке поняття, як цільова підтримка. За ковідну 1000 можна піти в спортзал - це не обмеження, а спонукання аби нація була здорова + спотразалам зменшити збитки.
Чи хочете аби як при Петру - пішли і в лохотронах-казино ці гроші спускали?
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31.01.2022 14:36 Відповісти
який спортзал для бабусі в 80 років, ішак? Ще й карантин надворі
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31.01.2022 14:39 Відповісти
Мудрість приходить з віком, але інколи вік приходить сам. Це про вас.
Знаю багато людей поважного віку, що займаються спортом і ці слова ваші - образа для них.

Але Петрівці всі такі - гей-гей їм би покричати, голосно гукнути, пару разів перднути та розійтись.
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31.01.2022 14:42 Відповісти
давай ше, чеши про спортзали в карантин і заботу зелєнського про здоров`я бабусь.
Вас подоляк по помийках назбирав

Сегодня, 14 ноября, полиция приехала в киевский спорткомплекс "5 элемент" в связи с нарушениями карантина.
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31.01.2022 14:50 Відповісти
Не було б грошей - сушили б листя каштану, як це було раніше
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31.01.2022 13:55 Відповісти
а як можна витратити 450 млн коли в Украiнi житeлiв лишe 40 млн?
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31.01.2022 13:59 Відповісти
450 млн грн.на 40 млн.жителів,це по 11грн25коп на одну людину.
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31.01.2022 14:19 Відповісти
там такий квест шоб купити ліки, що не всяка молода людина розбереться.
Не кажучи про бабусю 70 років.
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31.01.2022 14:08 Відповісти
купляють самe тi у кого онуки розiбралися. тобто 88 млн нормально розбралися.
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31.01.2022 14:15 Відповісти
не мільйона а 88 тисяч чол. мають смартфони з дією і онуків. Інших продинамили.
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31.01.2022 14:22 Відповісти
скористались понад 7 мільйонів 350 тисяч людей при 42 млн насeлeння при нe всiх вакцинованих - нормально матматично
на картки українців перераховано 7,35 млрд грн
в Украiнi 7 млрд насeлeння? чи видають нe по тисяч а по мiл"ярду? тодi кому? нe смeртним точно.
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31.01.2022 14:10 Відповісти
7.35 мільярда гривень це для 7.35 мільйону людей по 1000 гривень)
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31.01.2022 14:19 Відповісти
Я тоже что-то понять не могу.
Откуда такие цифры?
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31.01.2022 14:19 Відповісти
А я гадав,що витратили на мальдіви.
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31.01.2022 14:14 Відповісти
Это что, по 1 000 за каждый укол платят?
Сколько у нас населения?
Пусть 45 млн.
Если каждому по два укола и по 2 000, получается 90 млн. грн.
Это если за каждый! И всем!
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31.01.2022 14:18 Відповісти
нe повнi 42 млн насeлeння
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31.01.2022 14:20 Відповісти
Ну, переписи не было давно...
Я взял больше, и за каждый укол по 1 000...!
Во дают...
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31.01.2022 14:24 Відповісти
нашо зараз пeрeпис коли у комп занeсeнi всi паспорти i свiдоства про народжння i смeрть з який трeба вiдняти тих хто по прикордоннiй службi виiхав i нe поврнувся.
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31.01.2022 14:27 Відповісти
Сам не знаю. Все страны делают перепись.

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31.01.2022 17:11 Відповісти
самe як вони iх провoдять? хотять дятли по домiвках чи сiдають спeци шарить по базам данних?
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31.01.2022 17:24 Відповісти
ти порахував по 2 гривнi а нe по 2 тишi
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31.01.2022 14:28 Відповісти
Точно. Теперь всё сходится.
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31.01.2022 17:08 Відповісти
Я посчитал по два укола, а по 2 000 раздать забыл.
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31.01.2022 17:13 Відповісти
Велике "єПідтримництво"!
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31.01.2022 14:22 Відповісти
 
 