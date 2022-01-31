"Високий рівень інтенсивності епідпроцесу": за тиждень захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 у Києві зросла майже у 1,8 раза

У столиці за 4-й тиждень 2022 року зареєстровано 30 430 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Епідемічний поріг рівня захворюваності перевищено на 28,7%, що вказує на високий рівень інтенсивності епідемічного процесу. Наразі показник захворюваності становить 1027,3. Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності у 1,8 раза порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 11 944 (зростання у 1,8 раза), дорослих – 18 486 осіб (зростання також у 1,8 раза).

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У структурі захворюваності діти становлять 39,3%, а на попередньому тижні – 39,1%. Із них 61,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 7348 випадків серед школярів.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 695 осіб, із них 156 – діти.