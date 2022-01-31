"Високий рівень інтенсивності епідпроцесу": за тиждень захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 у Києві зросла майже у 1,8 раза
У столиці за 4-й тиждень 2022 року зареєстровано 30 430 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Епідемічний поріг рівня захворюваності перевищено на 28,7%, що вказує на високий рівень інтенсивності епідемічного процесу. Наразі показник захворюваності становить 1027,3. Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"", - йдеться у повідомленні.
Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності у 1,8 раза порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 11 944 (зростання у 1,8 раза), дорослих – 18 486 осіб (зростання також у 1,8 раза).
У структурі захворюваності діти становлять 39,3%, а на попередньому тижні – 39,1%. Із них 61,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 7348 випадків серед школярів.
До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 695 осіб, із них 156 – діти.
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Это топ, вдруг, на третьем году ковидобесия, грип и орз они все таки существуют, и даже есть
Гдеж это они пропадали все это время
Кстати по вашему высказыванию - гугл скромно умалчивает, он невкурсах об эпидемии гриппа в феврале 2021 в Киеве.
PS за последние две недели одного моего друга четыре раза проверяли на ковид, все тесты отрицательны, но он уже месяц сильно кашляет. Теперь у медиков другой шаблон, если человек кашляет, может у него ковид? И когда нет, сильно удивляются. Впрочем, пофиг, всё равно лечить не умеют. Антибиотики (надо-не надо, пофиг, пропейте на всякий случай), витаминки и жаропонижающее. Так они всё так лечат, от гриппа до сифилиса.
Гдеж это они пропадали все это время.
У нас на работе вакцинированые начали жёстко болеть на ОРЗ,кто на больничном,кто на ногах температуру переносит.Это я к тому,что после уколизации пошёл всплеск заболеваемости.Чесать по ушам,что это барановирус-уже не комильфо,смысл иглоукалывания теряется.Поэтому начали вспоминать,что существуют грипп,простуда.Т.е. начали говорить правду.