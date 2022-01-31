УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6686 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 139 14

"Високий рівень інтенсивності епідпроцесу": за тиждень захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 у Києві зросла майже у 1,8 раза

У столиці за 4-й тиждень 2022 року зареєстровано 30 430 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Епідемічний поріг рівня захворюваності перевищено на 28,7%, що вказує на високий рівень інтенсивності епідемічного процесу. Наразі показник захворюваності становить 1027,3. Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності у 1,8 раза порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 11 944 (зростання у 1,8 раза), дорослих – 18 486 осіб (зростання також у 1,8 раза).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школи Луцька переводять на дистанційне навчання через спалах COVID-19

У структурі захворюваності діти становлять 39,3%, а на попередньому тижні – 39,1%. Із них 61,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 7348 випадків серед школярів.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 695 осіб, із них 156 – діти.

грип (309) КМДА (2379)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Ковидовы поклонники,в шоке,никто не хочет колоть жижу-ковидлову.
показати весь коментар
31.01.2022 14:06 Відповісти
+3
О, грип та ГРВІ з'явились.....
показати весь коментар
31.01.2022 15:30 Відповісти
+3
Ну таки уколотым пишут грипп , не уколотым ковид , статистика она такая
показати весь коментар
31.01.2022 15:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай ще школи потримають відкритими трохи. Вже зараз більше половини учнів та вчителів хворіють. Кличко, так тримати!
показати весь коментар
31.01.2022 13:56 Відповісти
Ковидовы поклонники,в шоке,никто не хочет колоть жижу-ковидлову.
показати весь коментар
31.01.2022 14:06 Відповісти
Вчера, в телевизоре, попался Пальчевский, агитировавший за прививки. Говорит, что вакцины не такие эффективные, как ожидалось и новую уже создают, для "Омикрона". И ни слова извинения, за то, что людей обманывал.
показати весь коментар
31.01.2022 15:03 Відповісти
О, грип та ГРВІ з'явились.....
показати весь коментар
31.01.2022 15:30 Відповісти
Теж аж якось різануло по очах. Зауважте, ковід аж на третьому місці. Дивлюся риторика почала змінюватись. Сьогодні друг прислав новину, що 15 січня гаагський суд постановив, що пандемія на ковід афера. Власне я поки що в це не вірю, бо це аж занадто добре щоб бути правдою. Але подивимося на риторику наших можновладців та її зміну. З цього будемо і висновки робити.
показати весь коментар
31.01.2022 15:46 Відповісти
Ну таки уколотым пишут грипп , не уколотым ковид , статистика она такая
показати весь коментар
31.01.2022 15:46 Відповісти
Фуфломицин нехотят колоть ни за зеленуютысячу, ни за зеленый экран смарта.Всех кого могли прижать - уже отработали, остальным - пофик, бизнес сразу вы....ся и попытался что то там требовать, но первые же недели игнора - попустился по полной, НИГДЕ (кино,кафе,рестики,магазы) не справшивают .О транспорте вообще умолчу, утро/вечер - водила бабло еле успевает собрать в переполненном автобусе, какой там нахрен сертификат.
показати весь коментар
31.01.2022 15:48 Відповісти
У столиці за 4-й тиждень 2022 року зареєстровано 30 430 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Джерело:

Это топ, вдруг, на третьем году ковидобесия, грип и орз они все таки существуют, и даже есть
Гдеж это они пропадали все это время
показати весь коментар
31.01.2022 15:50 Відповісти
Вообще-то в прошлом году в феврале в Киеве объявляли эпидемию гриппа, и даже некоторое количество школ закрыли именно из-за гриппа. Просто на фоне ежедневных отчетов, сколько и где заболело от ковида, эта информация быстро затерялась. A вообще типичный интернет-пользователь ничего не помнит из того, что было три дня назад, доказано многочисленными исследованиями
показати весь коментар
31.01.2022 16:06 Відповісти
даладно, все кто следит за цирком все помнят, при "спаде" (праздниках особенно) новостная лента 1-2 новости ,и те сухой стат, когда разгон - 6-8 новостей (как сегодня), когда южмашевцев постреляли,когда "нападение" хутина обсуждали - так вообще выбили из плана, ибо на тот момент ковид не топновость.
Кстати по вашему высказыванию - гугл скромно умалчивает, он невкурсах об эпидемии гриппа в феврале 2021 в Киеве.
показати весь коментар
31.01.2022 16:25 Відповісти
Новостная лента наполняется новостями "шоб було", так работают любые СМИ. Поэтому твое наблюдение сродни наблюдению "сегодня с утра солнце встало из-за горизонта". Понятное дело, что если говорить больше не о чем, резко вспоминают про корону. Но тот, кто видит в этом заговор, определенно клиент психиатров.

PS за последние две недели одного моего друга четыре раза проверяли на ковид, все тесты отрицательны, но он уже месяц сильно кашляет. Теперь у медиков другой шаблон, если человек кашляет, может у него ковид? И когда нет, сильно удивляются. Впрочем, пофиг, всё равно лечить не умеют. Антибиотики (надо-не надо, пофиг, пропейте на всякий случай), витаминки и жаропонижающее. Так они всё так лечат, от гриппа до сифилиса.
показати весь коментар
31.01.2022 17:24 Відповісти
Это топ, вдруг, на третьем году ковидобесия, грип и орз они все таки существуют, и даже есть
Гдеж это они пропадали все это время.
У нас на работе вакцинированые начали жёстко болеть на ОРЗ,кто на больничном,кто на ногах температуру переносит.Это я к тому,что после уколизации пошёл всплеск заболеваемости.Чесать по ушам,что это барановирус-уже не комильфо,смысл иглоукалывания теряется.Поэтому начали вспоминать,что существуют грипп,простуда.Т.е. начали говорить правду.
показати весь коментар
31.01.2022 16:37 Відповісти
Ковидлову поклонники узнали,что есть ГРИП,орв,ОРЗ,простуда.аферисты-преступники!
показати весь коментар
31.01.2022 17:59 Відповісти
 
 