Якщо виникне необхідність у якомусь "екстраординарному" засіданні Ради - у нас є механізми для його проведення, - Стефанчук
Якщо виникне необхідність у якомусь "екстраординарному" засіданні ВРУ, для його проведення є відповідні механізми.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.
"І Верховна Рада, і президент часто цим користуються. Але я сподіваюся, що в цьому не буде потреби", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чому у завтрашньому порядку денному Верховної Ради немає законопроєктів щодо нагальних проблем відносно коронавірусу та безпеки, спікер зауважив, що потрібно відмежовувати популізм від реальних потреб.
"Для того, щоб розуміти, що реально потрібно, наприклад, армії чи медицині, ми регулярно проводимо зустрічі чи в межах "Години запитань до уряду", чи я просто запрошую міністра до свого кабінету, як це було останнього разу із міністром оборони, і збираю усіх керівників фракцій. Ми там поставили всі необхідні питання. За результатами було чітко озвучено декілька месиджів. Найперший - є реальна еобхідність, про яку заявив міністр, у 2,7 мільярди на територіальну оборону. Ми зараз вноситимемо цей законопроєкт. По усьому іншому вони підготують пропозиції: Нам не треба просто мати гроші та десь їх освоїти, а потрібно чітко розуміти, куди вони мають йти. Тому мені здається, що як раз тут ми маємо продемонструвати злагоджену роботу між парламентом і урядом. Як голова Верховної Ради, я до цього готовий", - наголосив Стефанчук і додав, що такі самі консультації відбуваються й з міністром охорони здоров’я по ситуації із COVID-19.
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Чей-то на ветке повис организм... (с)
Механизмы, чтобы досрочно выкинуть Вову и его любых друзив обратно в 95-й квартал, кстати, тоже есть.