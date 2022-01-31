УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6686 відвідувачів онлайн
Новини
454 7

Якщо виникне необхідність у якомусь "екстраординарному" засіданні Ради - у нас є механізми для його проведення, - Стефанчук

Якщо виникне необхідність у якомусь

Якщо виникне необхідність у якомусь "екстраординарному" засіданні ВРУ, для його проведення є відповідні механізми.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.

"І Верховна Рада, і президент часто цим користуються. Але я сподіваюся, що в цьому не буде потреби", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чому у завтрашньому порядку денному Верховної Ради немає законопроєктів щодо нагальних проблем відносно коронавірусу та безпеки, спікер зауважив, що потрібно відмежовувати популізм від реальних потреб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" мають розглянути питання виключення нардепа Кузьміних із фракції, - Стефанчук. ВIДЕО

"Для того, щоб розуміти, що реально потрібно, наприклад, армії чи медицині, ми регулярно проводимо зустрічі чи в межах "Години запитань до уряду", чи я просто запрошую міністра до свого кабінету, як це було останнього разу із міністром оборони, і збираю усіх керівників фракцій. Ми там поставили всі необхідні питання. За результатами було чітко озвучено декілька месиджів. Найперший - є реальна еобхідність, про яку заявив міністр, у 2,7 мільярди на територіальну оборону. Ми зараз вноситимемо цей законопроєкт. По усьому іншому вони підготують пропозиції: Нам не треба просто мати гроші та десь їх освоїти, а потрібно чітко розуміти, куди вони мають йти. Тому мені здається, що як раз тут ми маємо продемонструвати злагоджену роботу між парламентом і урядом. Як голова Верховної Ради, я до цього готовий", - наголосив Стефанчук і додав, що такі самі консультації відбуваються й з міністром охорони здоров’я по ситуації із COVID-19.

Також читайте: Завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо України в світі, - Корнієнко

ВР (15045) оборона (4831) Стефанчук Руслан (760) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Післ анал-табу, мене якось насторожує ця екстраординарність...)
показати весь коментар
31.01.2022 13:53 Відповісти
О каких засданиях зеленой помойки хрюкает этот боров?
показати весь коментар
31.01.2022 13:54 Відповісти
Час йде а підараси у ВР міняють інших підарасів. Так козли втомилися від роботи що декілька разів на рік відпочивають, і проблем в країні немає ж ніяких, рівень життя як в Швейцарії, в сусідах не рашка срана з якою війна йде вже вісім років. Ці підораси вічно втомлені, лише не видно від них користі, що при Порошенко, що при Зеленському. Вони б козли показали що за цей час зробили хорошого людям, якими законами Підари життя покращили поки депутати, де посадки які обіцяють з року в рік. Підари а не депутати
показати весь коментар
31.01.2022 14:00 Відповісти
Чётко сработал взрывной механизм
Чей-то на ветке повис организм... (с)

Механизмы, чтобы досрочно выкинуть Вову и его любых друзив обратно в 95-й квартал, кстати, тоже есть.
показати весь коментар
31.01.2022 14:08 Відповісти
А я думав по вайберу та й всьо...
показати весь коментар
31.01.2022 14:14 Відповісти
у воной в поместье в дубаях
показати весь коментар
31.01.2022 15:10 Відповісти
 
 