Якщо виникне необхідність у якомусь "екстраординарному" засіданні Ради - у нас є механізми для його проведення, - Стефанчук

Якщо виникне необхідність у якомусь "екстраординарному" засіданні ВРУ, для його проведення є відповідні механізми.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.

"І Верховна Рада, і президент часто цим користуються. Але я сподіваюся, що в цьому не буде потреби", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чому у завтрашньому порядку денному Верховної Ради немає законопроєктів щодо нагальних проблем відносно коронавірусу та безпеки, спікер зауважив, що потрібно відмежовувати популізм від реальних потреб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" мають розглянути питання виключення нардепа Кузьміних із фракції, - Стефанчук. ВIДЕО

"Для того, щоб розуміти, що реально потрібно, наприклад, армії чи медицині, ми регулярно проводимо зустрічі чи в межах "Години запитань до уряду", чи я просто запрошую міністра до свого кабінету, як це було останнього разу із міністром оборони, і збираю усіх керівників фракцій. Ми там поставили всі необхідні питання. За результатами було чітко озвучено декілька месиджів. Найперший - є реальна еобхідність, про яку заявив міністр, у 2,7 мільярди на територіальну оборону. Ми зараз вноситимемо цей законопроєкт. По усьому іншому вони підготують пропозиції: Нам не треба просто мати гроші та десь їх освоїти, а потрібно чітко розуміти, куди вони мають йти. Тому мені здається, що як раз тут ми маємо продемонструвати злагоджену роботу між парламентом і урядом. Як голова Верховної Ради, я до цього готовий", - наголосив Стефанчук і додав, що такі самі консультації відбуваються й з міністром охорони здоров’я по ситуації із COVID-19.

Також читайте: Завтра і в залі Верховної Ради буде реакція на ті безпекові події, які відбуваються навколо України в світі, - Корнієнко