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Новини
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Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс сьогодні прибуде до України та зустрінеться із Зеленським і Шмигалем

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс сьогодні прибуде до України та зустрінеться із Зеленським і Шмигалем

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс відвідає Україну з візитом 31 січня та 1 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зазначається, що Домбровскіс зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими представниками уряду, після чого відбудеться зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

"Завтра (1 лютого. - Ред.) він візьме участь у церемонії біля Меморіальної стіни в Києві та обговорить з представниками влади проблеми безпеки в регіоні. Його поїздка послідувала за оголошенням президента Урсули фон дер Ляйєн про новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярда євро та візитом верховного представника/віце-президента Борреля на початку січня. Його візит підтверджує непохитну підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Також читайте: ЄС виділив Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) Єврокомісія (2184)


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Крым Ваш и ЧЁ? ретвітнув(ла)
Yuriy
@YSamar_n2
·
1 год
Кожного дня, хтось прибуває з поважних високих гостей з США, Британії, Євросоюзу, телефонують, зв'язуються, пишуть... Їм вже ясно, що цього Фанфарона не можна залишати в спокої, бо здасть Україну не моргнувши.
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31.01.2022 13:52 Відповісти
Скільки можна зустрічатись з ЗЕнедоумком?
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31.01.2022 14:00 Відповісти
куди їдуть ?
навіщо їдуть ?
до кого їдуть ?

"войны не будет, в апреле будут шашлыки и.... наркотики"
В. Зеленский
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31.01.2022 15:57 Відповісти
Зе не знає вже, як від тих західних гостей відмахатися. Йому б з кимось рідним поспілкуватися - з бацькою там, чи з казахами якимись. А тут якісь незрозумілі європейці повалили в Україну хресною ходою. "Сватів" з ними не пообговорюєш, на Порошенка не поскаржишся. Тьху!
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31.01.2022 14:08 Відповісти
Я слышал что кремлёвские таблетки увеличивают работоспособность и замена батареек на оманском чипе.
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31.01.2022 14:22 Відповісти
Люди летят Бог знает откуда, что бы посмотреть на Вовочку-дурочка))
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31.01.2022 14:38 Відповісти
ЗЕрінець із мавпами
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31.01.2022 16:12 Відповісти
Достали ці гості Шмарклю,без дози вже третій день,ломка почалась.
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31.01.2022 15:47 Відповісти
 
 