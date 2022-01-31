Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс сьогодні прибуде до України та зустрінеться із Зеленським і Шмигалем

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс відвідає Україну з візитом 31 січня та 1 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зазначається, що Домбровскіс зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими представниками уряду, після чого відбудеться зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

"Завтра (1 лютого. - Ред.) він візьме участь у церемонії біля Меморіальної стіни в Києві та обговорить з представниками влади проблеми безпеки в регіоні. Його поїздка послідувала за оголошенням президента Урсули фон дер Ляйєн про новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярда євро та візитом верховного представника/віце-президента Борреля на початку січня. Його візит підтверджує непохитну підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

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