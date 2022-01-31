Навантаження на медичну систему відчувається, але вона його витримує, - нарада в Зеленського
Президент Володимир Зеленський закликав продовжувати активну кампанію з вакцинації населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"У всіх комунікаціях на всіх рівнях МОЗ і всі ми маємо нагадувати громадянам, що саме вакцинація сприяє легшому перебігу захворювання", - сказав глава держави під час селекторної наради.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що якщо порівняти з попередньою хвилею захворюваності на COVID-19, рівень споживання кисню в медзакладах є нижчим, тобто менша кількість пацієнтів перебуває у важкому стані. Нижчою є й смертність від коронавірусної хвороби порівняно з минулою хвилею.
"Навантаження відчувається, але медична система витримує його", - констатував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
он враг народа Украины!