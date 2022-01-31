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Новини Боротьба з коронавірусом
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Навантаження на медичну систему відчувається, але вона його витримує, - нарада в Зеленського

Навантаження на медичну систему відчувається, але вона його витримує, - нарада в Зеленського

Президент Володимир Зеленський закликав продовжувати активну кампанію з вакцинації населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У всіх комунікаціях на всіх рівнях МОЗ і всі ми маємо нагадувати громадянам, що саме вакцинація сприяє легшому перебігу захворювання", - сказав глава держави під час селекторної наради.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що якщо порівняти з попередньою хвилею захворюваності на COVID-19, рівень споживання кисню в медзакладах є нижчим, тобто менша кількість пацієнтів перебуває у важкому стані. Нижчою є й смертність від коронавірусної хвороби порівняно з минулою хвилею.

"Навантаження відчувається, але медична система витримує його", - констатував він.

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Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24358) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Боюсь ,что медицины как такой в Украине НЕТ ,при чём давно ...
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31.01.2022 14:35 Відповісти
+5
бубос - генератор випадкових словосполучень..
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31.01.2022 14:36 Відповісти
+5
Зеленский задал всего один вопрос, - какие новые наркотики вышли на рынок?
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31.01.2022 14:36 Відповісти
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31.01.2022 14:26 Відповісти
А чому в нас висока смертність ?
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31.01.2022 14:34 Відповісти
Боюсь ,что медицины как такой в Украине НЕТ ,при чём давно ...
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31.01.2022 14:35 Відповісти
бубос - генератор випадкових словосполучень..
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31.01.2022 14:36 Відповісти
Зеленский задал всего один вопрос, - какие новые наркотики вышли на рынок?
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31.01.2022 14:36 Відповісти
В наркотиках ваЗЕлина крови не обнаружено!!! Заключение Лаборатории ЕВРОЛАБ.
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31.01.2022 14:39 Відповісти
Наверное ЗЕторчок илел ввиду свои серце, печень и почки, нагрузку качественной наркоты выдержат!
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31.01.2022 14:46 Відповісти
Эти совещания "У Зеленского" уже давно должны были бы проводиться в СИЗО.
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31.01.2022 14:49 Відповісти
Если верить нашему правительству, то и солнце встает утром и садится вечером только благодаря их титаническим усилиям.
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31.01.2022 14:57 Відповісти
Брешет. В поликлиниках сейчас коллапс.
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31.01.2022 15:12 Відповісти
да просто все больные сидят по домам по этому нагрузки и нет!
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31.01.2022 15:51 Відповісти
Наверное ЗЕторчок илел ввиду свои серце, печень и почкиhttps://nashpskov.com/ , нагрузку качественной наркоты выдержат2!
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31.01.2022 19:38 Відповісти
зеленский **** редкая.. такого натворил, что теперь даже в Киеве скорую вызываешь - они отказываются ехать даже если человек умирает..
он враг народа Украины!
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31.01.2022 20:20 Відповісти
 
 