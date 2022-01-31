"ЄС" вимагає скасувати канікули для Ради під час безпекові кризи на кордонах України, - нардеп Геращенко
Карантин у Верховній Раді запроваджений для того, щоб взяти паузу і змусити "слуг" голосувати за потрібні для влади законопроєкти.
Про це написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Європейська Солідарність" подала на реєстрацію зміни до календарного плану сесії Верховної Ради. Ми вимагаємо, щоб нинішній тиждень був сесійним. Ми не голосували за чергові канікули під виглядом карантину", – написала Геращенко.
Вона нагадала, що карантин підтримали "Слуги народу", депутатські групи, "Батьківщина" і разом вони ледь набрали 233 голоси "За".
"Вважаємо блюзнірством в умовах підвищених безпекових загроз, проблем в енергетиці і економіці, йти на чергову двотижневу "роботу в комітетах". Країна не на карантині, школи, лікарні і армія працюють, і не можуть собі дозволити онлайн", – зауважила співголова фракції.
"Особливим блюзнірством є порядок денний на вівторок, де десяток ТСК від владної команди і зміна меж населених пунктів. Це повна неадекватність викликам часу. Натомість, законопроєкти "ЄС" про підтримку ЗСУ, збільшення зарплат і фінансування армії навіть не включили до порядку денного сесії", – наголосила Геращенко.
"Це і є справжні пріоритети влади. Зеленський дратується на лідерів інших країни, які сміють говорити про військову загрозу і сам не збирається допомагати ЗСУ", – додала вона.
Геращенко також зазначила, що вже кілька годин відповідні служби Верховної Ради фактично блокують реєстрацію постанови фракції " Європейська Солідарність" про зміну календарного плану сесії.
"Аби на Погоджувальній ми на мали можливості зафіксувати її номер", – додала представниця "Європейської Солідарності".
Геращенко вважає, що Верховна Рада дієздатна, щодня в сесійній залі працюють понад 300 депутатів, а монобільшість "померла", там вже немає 226 голосів.
"Цим і тільки цим пояснюються чергові двотижневі канікули: владі треба час, аби кнутом і пряником, кримінальними справами, залякуванням і конвертам загнати "слуг" в стойло.
Також ми отримали кілька сигналів від "слуг", що з ними почали вести душещіпатєльні бесіди про формулу Штайнмайєра як спасіння країни. І тут теж потрібна пауза – аби нагнути для потрібних Банковій голосувань", – зауважила співголова фракції.
Вона наголосила, що вимоги "Європейської Солідарності" незмінні: негайна зустріч лідерів фракцій із Зеленським для обговорення безпекової ситуації, адекватний порядок денний роботи ВР, пріоритетність законів на підтримку армії, негайний перерозподіл коштів з крадівництва на ЗСУ.
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Щось Ivan Sulima не видно, коли він так потрібен бабцю відмазувати...
беруть приклад з найвеличнішого трударя?
Їм нема коли, вонивалізи пакують, більшість на підорашку
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7679780465381326 Борислав Береза: Сфабриковать покушение на своего друга, рассказать об этом в ООН и не знать как из этой истории выбраться.
Пообещать госпереворот, обвинить в нем Ахметова, наблюдать, как реагирует мировое сообщество, но никого не задержать и просто молчать об этом факапе.
Рассказать, что есть группа, которая готовила массовые беспорядки в Украине и митинг под ОП, где должны были зажечь шины и начать драки с правоохранителями, а после этого рассказать, что задержали... двоих.
При этом уже почти полгода никто из правоохранительных органов не может сказать был Трухин за рулём или не был. Вопрос был ли он бухим в тот момент является риторическим.
От всего этого пахнет третьесортной киношкой с минимальным бюджетом и без качественных спецэффектов. Ощущение, что это максимальный уровень сценаристов Зеленского. Да, если этих проХфессиАналов отправить в Сахару руководить добычей песка, то они смогут быстро распилить бюджет, а потом выйдут на пресс-конференцию с грустными лицами, чтоб сообщить, что теперь в Сахере дефицит песка.
Но зрелище крайне унылое.
Це, як у Надії обстріл з міномету купола ВРУ у луцика…
БРЕШУТЬ ТАК, що аж самі починають вірити…
Позорище… замовника «нападу» на шифера забули приплести ще…
Не мог сказать сколько депутов вакцинированы /военная тайна/
Болеют 20 депутатов 5% это повод закрыть заседания
чкурнуть із краіни , у випадку повномасштабного наступу !
Зевіслюк свою сім'ю вивіз із Украіни на всяк випадок 😡