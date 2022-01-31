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Новини Війна
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"ЄС" вимагає скасувати канікули для Ради під час безпекові кризи на кордонах України, - нардеп Геращенко

Карантин у Верховній Раді запроваджений для того, щоб взяти паузу і змусити "слуг" голосувати за потрібні для влади законопроєкти.

Про це написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європейська Солідарність" подала на реєстрацію зміни до календарного плану сесії Верховної Ради. Ми вимагаємо, щоб нинішній тиждень був сесійним. Ми не голосували за чергові канікули під виглядом карантину", – написала Геращенко.

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Вона нагадала, що карантин підтримали "Слуги народу", депутатські групи, "Батьківщина" і разом вони ледь набрали 233 голоси "За".

"Вважаємо блюзнірством в умовах підвищених безпекових загроз, проблем в енергетиці і економіці, йти на чергову двотижневу "роботу в комітетах". Країна не на карантині, школи, лікарні і армія працюють, і не можуть собі дозволити онлайн", – зауважила співголова фракції.

"Особливим блюзнірством є порядок денний на вівторок, де десяток ТСК від владної команди і зміна меж населених пунктів. Це повна неадекватність викликам часу. Натомість, законопроєкти "ЄС" про підтримку ЗСУ, збільшення зарплат і фінансування армії навіть не включили до порядку денного сесії", – наголосила Геращенко.

"Це і є справжні пріоритети влади. Зеленський дратується на лідерів інших країни, які сміють говорити про військову загрозу і сам не збирається допомагати ЗСУ", – додала вона.

Геращенко також зазначила, що вже кілька годин відповідні служби Верховної Ради фактично блокують реєстрацію постанови фракції " Європейська Солідарність" про зміну календарного плану сесії.

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"Аби на Погоджувальній ми на мали можливості зафіксувати її номер", – додала представниця "Європейської Солідарності".

Геращенко вважає, що Верховна Рада дієздатна, щодня в сесійній залі працюють понад 300 депутатів, а монобільшість "померла", там вже немає 226 голосів.

"Цим і тільки цим пояснюються чергові двотижневі канікули: владі треба час, аби кнутом і пряником, кримінальними справами, залякуванням і конвертам загнати "слуг" в стойло.
Також ми отримали кілька сигналів від "слуг", що з ними почали вести душещіпатєльні бесіди про формулу Штайнмайєра як спасіння країни. І тут теж потрібна пауза – аби нагнути для потрібних Банковій голосувань", – зауважила співголова фракції.

Вона наголосила, що вимоги "Європейської Солідарності" незмінні: негайна зустріч лідерів фракцій із Зеленським для обговорення безпекової ситуації, адекватний порядок денний роботи ВР, пріоритетність законів на підтримку армії, негайний перерозподіл коштів з крадівництва на ЗСУ.

Автор: 

ВР (15045) Геращенко Ірина (1150) канікули (90) карантин (18172)


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Топ коментарі
+28
Так для Зели ***** не враг. Враг для него Порох.
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31.01.2022 14:30 Відповісти
+15
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31.01.2022 14:43 Відповісти
+12
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31.01.2022 14:31 Відповісти
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Не заважайте Слугам народу набиратися сил
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31.01.2022 14:30 Відповісти
Так для Зели ***** не враг. Враг для него Порох.
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31.01.2022 14:30 Відповісти
Вона нагадала, що карантин підтримали "Слуги народу", депутатські групи, "Батьківщина" і разом вони ледь набрали 233 голоси "За".

Щось Ivan Sulima не видно, коли він так потрібен бабцю відмазувати...
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31.01.2022 14:48 Відповісти
Боюсь,что что то с ним не то -давно уже не видно...
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31.01.2022 15:29 Відповісти
Давненько не бачив Сулиму , мабуть ковід
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31.01.2022 15:30 Відповісти
Цікаво, що має бути в голові 73% населення, щоб свідомо голосувати за людей, які в час підготовки до повномасштабного вторгнення росією в Україну їдуть відпочивать на курорти ЩЕ на місяць?
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31.01.2022 14:30 Відповісти
Так "зеленим" не можна там бути. У них немає необхідної кількості депутатів для прийняття законів. Їх коаліція чи монобільшість вже розсипаються на очах, тож імітують якісь хвороби. Шахраї вони були, на шахрастві прийшли і шахраями підуть в нікуди.
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31.01.2022 14:31 Відповісти
Тут два варіанти: або немала частина депутатів СН просто вже втекла з країни і саме тому вони не можуть зібрати депутатів, або Зеленський спеціально паралізує роботу Верховної Ради, щоб у разі повномасштабного вторгнення ніхто не зміг би законно завадити капітуляції. Або обидва варіанти разом.
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31.01.2022 14:34 Відповісти
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31.01.2022 14:31 Відповісти
він же уточнив - президент Порошенко. Президенту зеленському можна.
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31.01.2022 14:33 Відповісти
Це не канікули: вони просто вже всі роз'їхалися з країни під невдоволення зеленим позиції США та нагнітання нею ситуації. Тобто це не нагнітання і все добре як каже зеля, але парламентарі більшості пересидять за кордоном нинішню "звичайну" ситуацію!
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31.01.2022 14:31 Відповісти
нехухрові у Ради канікули, - вже 31 січня)
беруть приклад з найвеличнішого трударя?
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31.01.2022 14:32 Відповісти

Їм нема коли, вонивалізи пакують, більшість на підорашку
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31.01.2022 14:32 Відповісти
А чего путного эта ВР может сделать? Меньше вреда будет.
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31.01.2022 14:32 Відповісти
может. зеленые растеряли большинство, надеются за каникулы десяток депутатов нагнуть при помощи мсров и баклановцев
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31.01.2022 15:15 Відповісти
От бы подбарыжники завизжали если бы Зеленский военное положение ввёл ...
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31.01.2022 14:34 Відповісти
але не "завізжать", тому що він його не введе. Він же на службі у твого російського хозяїна.
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31.01.2022 14:37 Відповісти
Да это мы знаем ,Барыга-Жму руки,Обнимаю давно на службе кгб-фсб , просто так лазать под юбки министерским дочкам контора не давала ...
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31.01.2022 14:40 Відповісти
как визжат трусливые крысы тебя нанявшие и попрятавшиеся от хйла за границей, наплевав на страну и народ
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31.01.2022 15:12 Відповісти
Не отвечайте,просто спасите это троль.
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31.01.2022 16:01 Відповісти
Спамте.
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31.01.2022 16:02 Відповісти
скажи мне, кцпское чучело, ты думаешь, что транслируя постулаты пособников хйла деркача, дубинского(тоже ваш клоун), портнова, ты делаешь клоуну одолжение? тупее быть не может
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31.01.2022 15:13 Відповісти
Та не смеши ты народ дурачок ,с Барыгой всё ясно и никакие проплаченные крысы типа тебя ему не помогут ,то что он политический труп это факт медицинский ,но по справедливости его надо отправлять на зону .
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31.01.2022 15:19 Відповісти
Ошибаешься ,зескот)опросики говорят совсем другое -как бы твоя зекрыса не пыталась их проплатить )))
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31.01.2022 15:33 Відповісти
Помним-помним те опросики ,по которым Барыга всех побеждал а пришли 73% и теми опросиками сама знаешь что сделали ,так оно и будет.
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31.01.2022 15:38 Відповісти
у тебя память, как у криворожского наркомана) дуня
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31.01.2022 15:52 Відповісти
ну ну полит труп это вова которого в армии называют зелёный тортик из соплей полное ничтожество и плохой актёр с паленой бодяженым кокаином носоглоткой
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31.01.2022 15:34 Відповісти
Ого как в армии рф говорят ,надо ж тебе ,боятся значит его ..
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31.01.2022 15:39 Відповісти
дуня дешевенькая. соратница серлеща, тебя смешит твой клоун. у вас iq схожее, ниже ноля. потому тебе и смешно
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31.01.2022 15:51 Відповісти
вафел, ты доволен работой зе-гнид?
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31.01.2022 17:12 Відповісти
Ви не панимаете, эта другое ! Эта всьо барига лодку расшатывает ! )))
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31.01.2022 14:34 Відповісти
Обізнані люди кажуть, що це просто такий саботаж з боку "шлюх наріда", бо їм Бенціон вже другий місяц не дає грошенят у конвертах, от вони й бісяться..
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31.01.2022 14:35 Відповісти
Я сказав це ще раніше за ЄС.
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31.01.2022 14:36 Відповісти
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31.01.2022 14:38 Відповісти
😁👍
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31.01.2022 14:44 Відповісти
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31.01.2022 14:43 Відповісти
ПЕС вимагає зібрати Раду аби її пікетувати - геніально.
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31.01.2022 14:44 Відповісти
дуня, где твои зеленые крысы, когда страна в опасности?
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31.01.2022 15:10 Відповісти
Що саме геніально , тупе одоробало зелене , може скажеш?😠
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31.01.2022 15:32 Відповісти
здохни, гадёныш...
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31.01.2022 17:13 Відповісти
то есть рада должна отдыхать пока ***** стаскивает войска к границам?
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31.01.2022 14:54 Відповісти
2217а законопроект президента Порошенко во втором чтении,будете голосовать?)кому интересно почитайте как проходило первое чтение
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31.01.2022 14:53 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27922533.html Если кто-то, кое-где у нас порой... (с)

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7679780465381326 Борислав Береза: Сфабриковать покушение на своего друга, рассказать об этом в ООН и не знать как из этой истории выбраться.

Пообещать госпереворот, обвинить в нем Ахметова, наблюдать, как реагирует мировое сообщество, но никого не задержать и просто молчать об этом факапе.

Рассказать, что есть группа, которая готовила массовые беспорядки в Украине и митинг под ОП, где должны были зажечь шины и начать драки с правоохранителями, а после этого рассказать, что задержали... двоих.

При этом уже почти полгода никто из правоохранительных органов не может сказать был Трухин за рулём или не был. Вопрос был ли он бухим в тот момент является риторическим.

От всего этого пахнет третьесортной киношкой с минимальным бюджетом и без качественных спецэффектов. Ощущение, что это максимальный уровень сценаристов Зеленского. Да, если этих проХфессиАналов отправить в Сахару руководить добычей песка, то они смогут быстро распилить бюджет, а потом выйдут на пресс-конференцию с грустными лицами, чтоб сообщить, что теперь в Сахере дефицит песка.

Но зрелище крайне унылое.
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31.01.2022 14:54 Відповісти
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31.01.2022 14:54 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27922011.html Похоже об этой акции никто, кроме Монастырского, не слышал

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31.01.2022 14:56 Відповісти
Сценарій «заколоту» хто писав з офшорних ….
Це, як у Надії обстріл з міномету купола ВРУ у луцика…
БРЕШУТЬ ТАК, що аж самі починають вірити…
Позорище… замовника «нападу» на шифера забули приплести ще…
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31.01.2022 17:17 Відповісти
Председатель верховной рады на брифинге
Не мог сказать сколько депутов вакцинированы /военная тайна/
Болеют 20 депутатов 5% это повод закрыть заседания
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31.01.2022 15:00 Відповісти
зеленые крысы решили переждать по заграницам. навыбирали...
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31.01.2022 15:09 Відповісти
НАРОД УКРАИНЫ требует вобще отменить подобное неподобство - каникулв, льготы, квартиры, машины и т.д... все за свой счет будь ласка... а вот когда будет страна на уровне лидеров экономик, вот тогда мы еще подумаем стоит ли вам давать привилегии, а то как то выходит что халуи живут лучше чем хозяева)))
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31.01.2022 15:12 Відповісти
та какая разніца!
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31.01.2022 15:14 Відповісти
невже не зрозуміло, що зібране СН шобло, в Верховній зраді, чихати хотіло на на війну з Рашею і Україну взагалі. В Зраді, вони ще трохи тримають, тому, що отримують конверти, а як-що перестануть давати, то розбіжаться як криси по норах.
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31.01.2022 15:20 Відповісти
Слуги с Батькивщиной услышав, что иностранные посольства вывозят своих представителей решили не дожидаться пока путин нападет. Под видом карантина собрали манатки, прихватили домочадцев и вперед на заслуженный отдых. Тем более, что страна платит. А вы все остальные не паникуйте. Угрозы нет.
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31.01.2022 15:35 Відповісти
Зелене шобло поїхало на лижах кататися і ср@ ти вони хотіли на можливу війну і Украіну , так як вони давно сидять на валізах і першими
чкурнуть із краіни , у випадку повномасштабного наступу !

Зевіслюк свою сім'ю вивіз із Украіни на всяк випадок 😡
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31.01.2022 15:36 Відповісти
Интересно, а сколько депутатов ВР Украины, сейчас в самой Украине? Как-то складно получается - враг у ворот, а парламент на каникулы
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31.01.2022 15:39 Відповісти
Таке враження що "зелене шобло" вирішило пересидіти за кордонами, хто з сім'єю, а хто з любовницею, чи любовником. А коли Ху@ла дотиснуть США, Англія, Канада, Турція і Європа, тоді вони приїдуть і покажуть якісь папірці, що хворіли. Ми добре пам'ятаємо переписку "слуг": "Пора валить из этой страны". Ця країна їм чужа, вони навіть брезгують розмовляти і писати мовою цієї країни.
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31.01.2022 15:48 Відповісти
Плевали Зеленский и его банда на Украину и на нас всех, главное для них ограбить страну, как можно больше и смыться в безопасное для них место. Я уже не сомневаюсь, что они уже договорились с РФ о сдаче украинских интересов за определенное вознаграждение. Сейчас выбирают подходящий для этого момент.
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31.01.2022 15:50 Відповісти
Как по мне нужно заблокировать работу парламента, чтобы он был распущен. При нынешних рейтингах, в случае перевыборов зеленые уже не наберут большинство. А будет на первом месте ЕС. Пороха в премьеры до президентских выборов. Хотя по конституции мы парламентско-президентская страна, соотвественно президент нам нах не нужен.
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31.01.2022 16:12 Відповісти
 
 