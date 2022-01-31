У парламенті Нідерландів виступили за надання оборонної зброї Україні: Це більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці
У правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу і демократію) та опозиційній Партії праці висловилися за надання Україні оборонної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Депутат від партії Рубен Брекельманс висловив думку, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями - "що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України".
Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні, і Міноборони Нідерландів проводить інвентаризацію того, що можна постачати в Україну.
Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.
У Twitter депутат зазначив: "Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)".
Депутатка Каті Пірі з опозиційної Партії праці (PvdA) вважає, що Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю. І VVD, і PvdA наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.
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Это больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы
Це не занепокоєння, якими нас годували з 2014 по 2019р.
Бо нарід чарівного пенделя - жаліє.
Тримаємо стрій, друзі.
Нідерланди + Україна = Сестри навіки!😘
Україна цього не забуде ніколи!
При чому, не тільки нам, Україні, а й собі, всім європейським країнам, які за спиною України зможуть почуваються, як у Бога за пазухою.
Оборонное вооружение бывает разное
то продавати можна,а дарувати ні?
В сове время США предоставила Грузии летальное оружие которое было захвачено и использовано Россией на других театрах действий для дискредитации США. Как дети малые.
Дотлумачу тобі- почитай інформацію про домовленості між Дж молодшим та ВВП. Потім побалакаємо.
Союз України, Польщі та Англії....
що було - то наше!
а зараз треба рухатись вперед
Майже шкода їх ...
Нє, ніфіга не шкода.