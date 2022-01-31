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У парламенті Нідерландів виступили за надання оборонної зброї Україні: Це більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці

У парламенті Нідерландів виступили за надання оборонної зброї Україні: Це більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці

У правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу і демократію) та опозиційній Партії праці висловилися за надання Україні оборонної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Депутат від партії Рубен Брекельманс висловив думку, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями - "що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України".

Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні, і Міноборони Нідерландів проводить інвентаризацію того, що можна постачати в Україну.

Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

У Twitter депутат зазначив: "Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)".

Депутатка Каті Пірі з опозиційної Партії праці (PvdA) вважає, що Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю. І VVD, і PvdA наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.

Читайте: "Нова агресія призведе до серйозних наслідків": генсек НАТО обговорив із прем'єром Нідерландів дії РФ поблизу України

Автор: 

Нідерланди (1588) зброя (7535)


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Топ коментарі
+36
Дайте нам зброю, потужну ми самі коцапів переб'ємо.
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31.01.2022 14:45 Відповісти
+31
теперь каждое правительство и парламент с наглой усмешкой будут добавлять:

Это больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы
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31.01.2022 15:23 Відповісти
+19
немчура знатно замообісцялась, всі країни записали їх в кончені неадеквати)
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31.01.2022 15:55 Відповісти
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Дайте нам зброю, потужну ми самі коцапів переб'ємо.
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31.01.2022 14:45 Відповісти
ПреЗЕдент каже, що такі як ти тільки нагнітають ситуацію! Тому: "прем'єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями - "що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам" - коли вони приїдуть преЗЕдент, цим нагнітателям, усе пояснить!!
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31.01.2022 14:49 Відповісти
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31.01.2022 15:29 Відповісти
у голландцев там пнв тепловизоры и прочая военная электроника мирового уровня и такнь для броников главное чтобы зелёные не препродали её в "Китай" как маски
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31.01.2022 15:10 Відповісти
теперь каждое правительство и парламент с наглой усмешкой будут добавлять:

Это больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы
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31.01.2022 15:23 Відповісти
немчура знатно замообісцялась, всі країни записали їх в кончені неадеквати)
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31.01.2022 15:55 Відповісти
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31.01.2022 17:00 Відповісти
Еще бы склона в будку загнать, а то вредит сильно...
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31.01.2022 18:04 Відповісти
Дякувати Зеленському. Розворушив Європу!

Це не занепокоєння, якими нас годували з 2014 по 2019р.
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31.01.2022 14:46 Відповісти
Дебилоид лучше путини скажи тогда! А и чмокни в прибор рояльный ЗЕбру
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31.01.2022 14:50 Відповісти
Смешные Вы боты.... напоминаете опарышей в банке...шевелетесь все бодрее. Но как были глистами так и остались...
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31.01.2022 14:50 Відповісти
а мені вони нагадують гоміків,самі себе розпалюють і самі себе задовольняють,один з перед одного на зелений колір кидаються!
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31.01.2022 15:19 Відповісти
яким саме місцем він в Європі "ворушив"? а чи не логічніше нам чекати підтримки з Оману й Сейшелів - там ЗЕ точно щось ворушив
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31.01.2022 14:52 Відповісти
Чомусь замість висловлення подяки за зброю, яку Україні почали активно давати союзники, Зєля тільки й робить що гавкає на них.
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31.01.2022 14:55 Відповісти
Після Оману Зе ні зброя потрібна, а реалізація клятої формули клятого Штанмайера. Але народ поганий не дає "классному" пацану Вовє здати Неньку
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31.01.2022 15:29 Відповісти
Та ж гавкає, Алла правду каже.
Бо нарід чарівного пенделя - жаліє.
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31.01.2022 23:21 Відповісти
Розвуорушив не тільки Європу,рашист. Що вони всі там вживають і Ти теж?У "зе" ніякої загрози немає ,а ось Захід нагнітає(розворушує весь світ,щоб Україну і її народ захистити)
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31.01.2022 14:57 Відповісти
Да, cвоей тупостью и неадекватностью
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31.01.2022 15:01 Відповісти
Що ти мелеш, недолуге?? Дякуючи недружнім та неадекватним заявам Галабародьки, допомога західних союзників може взагалі припинитися.
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31.01.2022 15:23 Відповісти
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31.01.2022 14:46 Відповісти
значить пора бубочці пора білі капці взути
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31.01.2022 14:49 Відповісти
хорошої зброї проти кацапів мало не буде ніколи
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31.01.2022 14:47 Відповісти
от гады, искусственно нагнетают психоз - у нас и так все хорошо, мы ждем День ПАбеды патамушо будут шашлычки!
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31.01.2022 14:48 Відповісти
Оборонна зброя не буде лежати без діла, а буде застосована проти терористів і ворогів України і НАТО.
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31.01.2022 14:49 Відповісти
Дякуємо! 🇺🇦🇳🇱👍
Тримаємо стрій, друзі.
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31.01.2022 14:50 Відповісти
Дякуємо, Брати !
Нідерланди + Україна = Сестри навіки!😘
Україна цього не забуде ніколи!
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31.01.2022 14:50 Відповісти
А гарно они дойчен ШЛЮХ макнули!
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31.01.2022 14:51 Відповісти
У них с ними свои «генетически» обусловленные отношения. Роттердам помнят...
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31.01.2022 15:18 Відповісти
Оце вже діловий підхід, конкретна допомога.
При чому, не тільки нам, Україні, а й собі, всім європейським країнам, які за спиною України зможуть почуваються, як у Бога за пазухою.
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31.01.2022 14:55 Відповісти
_Опять эта заискивающая фраза "оборонное вооружение" - бесит что они считают необходимыми эти поганые реверансы перед людоедами!
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31.01.2022 14:57 Відповісти
Ну, справедливости ради, министерство, отвечающее за армию, в любой стране называется - оборонное. А не наступательное или летальное.

Оборонное вооружение бывает разное
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31.01.2022 15:01 Відповісти
Как дети малые. Есть четкие правила ООН что страна являющаяся ( входящая) определенным блоком ❇️ Не имеет права передавать стране вне своего блока наступательное вооружение.
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31.01.2022 15:24 Відповісти
_У нас тут очередной гитлер - но уже с ЯО! - мир на пороге Третьей Всемирной, а ты мне про то, что с этими вурдалаками нужно соблюдать правила ØØН? Ты это серьёзно?!
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31.01.2022 15:30 Відповісти
Звідки ця маячня,лахтінська падла ?

то продавати можна,а дарувати ні?
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31.01.2022 18:21 Відповісти
Ха-ха вы просто тролли какие-то глупые. Россия как бы вам она не нравилась состоит в ООН и темболее с ЯО оружием. Она именно и блокировала многие резолюции. Именно такого нарушения они и ждут. И если одна страна ведёт себя « по законам» джунглей то это не значит что все должны опускаться до « поведения обезьян».
В сове время США предоставила Грузии летальное оружие которое было захвачено и использовано Россией на других театрах действий для дискредитации США. Как дети малые.
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31.01.2022 21:20 Відповісти
Павлик ) скільки тобі рочків дитинко? Це теж саме якщо кермо критик вліво та вправо то будеш їздити за за правилами а так як хочеш... Країна НАТО не може продавати зброю внєблоковій країні. Те що «лахтинці» продають або постачають зброю до Сирії тощо - інша справа. Проушення цього правила автоматично посилює позицію Росії.
Дотлумачу тобі- почитай інформацію про домовленості між Дж молодшим та ВВП. Потім побалакаємо.
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31.01.2022 21:26 Відповісти
С трудом но и в Нидерланды дошло понимание того что происходит и то что из себя представляет путинская империя зла. Что до Германии, то она расплачивается за "объединение с ГДР", массовым приемом на ПМЖ огромного количества бывших "совьетикус "граждан выходцев из СССР, и испорченный освободителями генофонд страны ( в результате массовых изнасилований).. ну это конечно кроме коррумпированности бюргеров ( но это общепризнанная слабость людишек, независимо от страны) Осталось только Германии "заболеть" вставанием с колен и скрепами с воспоминаниями об имперском прошлом.. Вот и будет новый Молотов - Риббентроп. ( братья навек)
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31.01.2022 14:58 Відповісти
Базар іде,що завтра знову буде створено УПА.
Союз України, Польщі та Англії....
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31.01.2022 14:59 Відповісти
вот поляків не варто тролити УПА !

що було - то наше!
а зараз треба рухатись вперед
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31.01.2022 15:25 Відповісти
Скори тих німців буде тролити половина світу.
Майже шкода їх ...
Нє, ніфіга не шкода.
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31.01.2022 15:03 Відповісти
« и ещё многие поколения немцев будут испытывать .... за поражение в этой войне» 17- классик
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31.01.2022 15:25 Відповісти
Респект!
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31.01.2022 15:17 Відповісти
бюргеры знатно зашкварились со своей любовью к *****. теперь их только совсем ленивые не шпыняют.
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31.01.2022 15:23 Відповісти
Немчура-это шлемазлы.)
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31.01.2022 15:27 Відповісти
клоуна инфаркт хватит. как он хйлу в глаз заглядывать будет?
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31.01.2022 15:57 Відповісти
В другой глаз он заглядывает
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31.01.2022 16:09 Відповісти
То есть депутаты Нидерландов сеют панику и дестабилизируют обстановку,по новой идее нашего великого вошдя всея черни.Безобразничают.Не смотри на верх.
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31.01.2022 16:02 Відповісти
*Это будет больше чем шлемы, каски...*. Не иначе портупеи подкинут---вот бы глянуть! Чуть вспомнил мульку червоной армии ушедших лет---*Как одену портупею---всё тупею и тупею*.
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31.01.2022 20:03 Відповісти
медленно... со скрипом в Эвропе просыпается мозг.
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31.01.2022 20:28 Відповісти
Єто не мозг.... это понимание того что они будут следующие...Если у твоего соседа горит крыша - ты несёшь ему ведро воды
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31.01.2022 21:28 Відповісти
 
 