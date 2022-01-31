У парламенті Нідерландів виступили за надання оборонної зброї Україні: Це більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці

У правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу і демократію) та опозиційній Партії праці висловилися за надання Україні оборонної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Депутат від партії Рубен Брекельманс висловив думку, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями - "що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України".

Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні, і Міноборони Нідерландів проводить інвентаризацію того, що можна постачати в Україну.

Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

У Twitter депутат зазначив: "Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)".

Депутатка Каті Пірі з опозиційної Партії праці (PvdA) вважає, що Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю. І VVD, і PvdA наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.

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