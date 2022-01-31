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Новини
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Путін підтримав заміну тюремного терміну виправними роботами для 100 тис. засуджених в РФ

Путін підтримав заміну тюремного терміну виправними роботами для 100 тис. засуджених в РФ

Президент РФ Володимир Путін підтримав ініціативу Мін'юсту Росії щодо того, щоб замінити позбавлення волі на виправні роботи для 100 тис. засуджених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Глава Мін'юсту РФ Костянтин Чуйченко заявив: "На сьогоднішній день у нас створено 15 тисяч місць, і до кінця 2024 року ми хотіли б створити близько 100 тисяч місць. І таким чином у нас значно зменшиться чисельність людей, які утримуються в місцях позбавлення волі".

"Давайте так і зробимо", - відповів йому Путін.

Міністр юстиції зазначив, що на сьогоднішній день в РФ відбувають покарання у виправних установах близько 350 тисяч людей.

"Проблема полягає в тому, що у нас немає відповідних місць, в яких можна було б забезпечувати відбуття цими людьми покарання. Зрозуміло, що далеко не всі з цих 180 тисяч гідні переведення з позбавлення волі на примусові роботи, багато хто просто не став на шлях виправлення. І тут, загалом, відповідні служби проводитимуть відбір", - додав Чуйченко.

Читайте: У розмові з Путіним маю намір порадити йому "відійти від прірви", - Джонсон

Автор: 

путін володимир (24124) росія (66070) в’язниця (442) в’язні (337)


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Топ коментарі
+66
С отправкой на " работы" в Сирию и ОРДЛО.
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31.01.2022 15:05 Відповісти
+57
А вот и ГУЛАГи подъехали. По правде сказать, вообще пох, как там кацапские свиньи будут друг друга грызть. Пусть хоть своих сородичей в газовых камерах травят, лишь бы к соседям не лезли.
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31.01.2022 15:06 Відповісти
+49
Мясо для штрвфных батальенов...
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31.01.2022 15:06 Відповісти
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Это да, но каждый лишний орк увеличивает риск гибели Людей!
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31.01.2022 20:30 Відповісти
наверное будущее удобрения украинского чернозема. а то, действительно, уже выдохся.
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31.01.2022 18:06 Відповісти
электората прибавилось
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31.01.2022 22:57 Відповісти
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