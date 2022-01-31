Путін підтримав заміну тюремного терміну виправними роботами для 100 тис. засуджених в РФ

Президент РФ Володимир Путін підтримав ініціативу Мін'юсту Росії щодо того, щоб замінити позбавлення волі на виправні роботи для 100 тис. засуджених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Глава Мін'юсту РФ Костянтин Чуйченко заявив: "На сьогоднішній день у нас створено 15 тисяч місць, і до кінця 2024 року ми хотіли б створити близько 100 тисяч місць. І таким чином у нас значно зменшиться чисельність людей, які утримуються в місцях позбавлення волі".

"Давайте так і зробимо", - відповів йому Путін.

Міністр юстиції зазначив, що на сьогоднішній день в РФ відбувають покарання у виправних установах близько 350 тисяч людей.

"Проблема полягає в тому, що у нас немає відповідних місць, в яких можна було б забезпечувати відбуття цими людьми покарання. Зрозуміло, що далеко не всі з цих 180 тисяч гідні переведення з позбавлення волі на примусові роботи, багато хто просто не став на шлях виправлення. І тут, загалом, відповідні служби проводитимуть відбір", - додав Чуйченко.

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