Джонсон завтра прибуде до Києва: Обговорять із Зеленським безпекову ситуацію та військову співпрацю
Завтра, 1 лютого, в Україну з візитом прибуде прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив речник президента Сергій Никифоров.
За його словами, темами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та топчиновниками країни будуть: "безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця" та інше.
Раніше повідомлялось, що днями Україну одночасно відвідають прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Польщі Матеуш Моравецький, Нідерландів Марк Рютте.
Топ коментарі
+37 Scorpman Y
показати весь коментар31.01.2022 15:15 Відповісти Посилання
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показати весь коментар31.01.2022 15:16 Відповісти Посилання
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През. ВАЗеленський
а у вовы в это время в голове....
пічалька
Не переживайте. Зустірнеться. Портібно ж поговорити з розумною людиною.
Уйло остановят ВСУ, которые сегодня сильны, как никогда за время независимости. Экономика, учитывая войну и второй год пандемии, ещё весьма в неплохом состоянии. Рекордные ВВП и ЗВР. Энергетика тоже выстоит. По крайней мере уголь в ОРДЛО напрямую уже давно не покупаем.))
Так что не могу я назвать каких-то имён. Не прорицатель, на яйцах не выкатываю. Могу только надеяться, что когда-нибудь появятся по-настоящему достойные имена и в новейшей украинской истории. А сейчас судить могу только постфактум. У Порошенко было пять лет. Мне и ещё 3/4 украинцев олигарх в роли гетьмана не понравился. Больше воды и пиара, чем реальных дел. Нынешний гетьман к сожалению не сильно лучше, но однозначно и не намного хуже. Надеюсь в 2024году придёт ещё какой-то.
Енергетика цвіте, аж засмерділась.
Вугілля у УКРАЇНСЬКИХ підприємств вже точно не купують. Купують у сепарні через посередництво кацапів. І кацапам прибуток і ордло.
То імені у вас немає. А в цілому ви, за "кого угодно", "кота у мішку", "з наріду", щоб на велосипеді на роботу, олігархів розігнав, зарплати підняв ну і т.д., і т. п. Серіал "слуга наріду". Новий сезон. Зрозуміло.
На щастя 3/4 вже ДАВНО прийшли до тями, так що ... Ще й на фоні Вавиного бикування з західними союзниками.
Методичку змініть.
Виявляється є і такі на Московії.
https://twitter.com/i/status/1487759502212485122
Та й цікаво чи планує зустрічатись Джонсон з Порошенко.
- Зачем?!
- Обсудить с Вами вопросы безопасности и поставок оружия...
- Да зае**ли уже эти "обеспокоенные"!!! То с Америки , то с Канады , то с Евросоюза , то с НАТО! Некогда "кокса" нюхнуть в спокойной обстановке!
@volodarskijo
·
https://twitter.com/volodarskijo/status/1487898224388100102 16 ч
Гарного Вам тижня ,Пані та Панове
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1488081237688426497 4 ч
Шість змін до Конституциї хоче внести. Нічого хорошего від нього не очикую. Завтра Зеленського чекають в Раді
Лютый уорнинг: бэсцэнная лексика
Хороший старт взял Харизматичнейший Ум в Истории (аббревиируйте сами). И Пороха пытаться посадить, и российской угрозы в упор не видеть, и всех призвать мечтать о шашлыках. Да-да-да, и Харьков тоже - просто он будет жарить шашлыки в оккупации. Ашотакое? Ох ты ж ФОП твою гнать...
И вот оно сильно похорошело вширь и заговорило пресс-конференцию... Тауба эстагфируллах!
Мне понадобилось время, чтобы вспомнить, что курвиметр - слово приличное и не имеет отношения к Зе-правосудию. Как и педометр - к тому, что исторгал светлей...shit. А вавиметр, я полагаю, зашкаливает у всех.
Сначала о продолжении судилища. Судейским была дана команда утолить венедический зуд гаранта. ЛИМ-ПО-ПО: Любым Известным Методом ПОсадить ПОрошенко. Но там к носу прикинули УПК и фотки своей недвиги ясношонетут, и, честно похлопав глазками, сказали: «до нас не дошли материалы». «То прочитайте ще раз!» - сказали адвокаты Порошенко. Ожидаем 11 февраля.
Есть примета у государевых людей: если день не задался с утра, ни в коем случае не сдавайся. Позорься до конца! Хоть это оно запомнило. И велело мутить прессуху - по-бырику, для своих и шоб поляки не набежали. А то они там и за Украину молились, и свой Совбез собирали - за нас побазарить. А дядьВова расстраивается, а он уже старенький. Понимать надо.
Кто смотрел сие на сухую - низкий поклон. Погнали.
Значит, с такой рожей 4-5 ярдов не выпрашивают. Лицо не то чтобы скучное, а натужно-брезгливое. Ну, и текст... вы поняли. И да. «Приблизень» - это новый месяц такой?
Риторика «дайте мне, дайте» сменяется сценой «обиженка на барыгин тортик». План А - «а чому ми ще не в НАТО?». План Б - «Байден, санкции нужны ДО, а не ПОСЛЕ, всему вас учить надо». План В - «в НАТО нас никто не ждёт». План Х (та не «экс»!) - «дядьВова хороший и нападать не будет». Там сплошной План Я - «япрезидентмиша». Упс, апдейт «янетількипрезидент». Арахумиевший Давид сказал, что поведение США - «это не по-дружески». Информационная спецоперация, ядрёнть. То есть наши союзники просто так гоняют борты стоимостью сотни миллионов ниразунегривен - ну, весна скоро, настроение креативное...
Прикольный был вопрос про отмывание денег в Лондоне. Шо там ой-вавой-величайший сказал про новую хатку своего завхоза? Ой, не чує баба... Для маси щас борьба с олигархатом - приоритет номер три после посадки Порошенко и заглядывания Путину ну хоть куда-нибудь.
А американцы сволочи - и дядьВову послали, и наших громадян запугивают, и украинской экономике наносят вред. Я дико извиняюсь, а шо, осталось ещё что-то, что гипотетически можно хоть как-то испортить? Бубочкины фигли-мигли обходятся Украине гораздо дороже. Гривна у него падает, Оссспаде. Ну так скумбрия ж ещё подешевеет, не? Можно подумать, зелень так печётся об украинской экономике. Где Вава прошёл, там Мадуро делать нечего. Вже нема що втрачати.
Гаранта несло - зарплату оно будет военнослужащим повышать, ага. В 2023 году, если кто не помнит. И вот тут *****************! «Вони стріляли і вони вбивали». Запомни, уродина. Украинские солдаты не убивают - они ликвидируют противника. Ты - убиваешь. Ты убило сержанта Журавля. Ты убило десятки тысяч украинцев, распродав защитные средства во время пандемии и пролюбив вакцинацию. Ты убиваешь ЗСУ, энергобезопасность, малый и средний бизнес. Но тебе же POHUY! Ты ж сам убитый.
Неубитый лидер на месте Вавы благодарил бы стоя. Просил бы ещё больше летального и инструкторов. Недоубитый - отвалил бы в сторону, чтобы разобрались взрослые - у кого и вся полнота разведданных, и планы на все буквы - весёлые и не очень. А это... Дайте бабла и отойдите, мы тут будем работать. Мы уже на дорогах наработали в 10 раз больше, чем выделили на Армию. Хочу спросить. Оно диверсёныш или уже полновесная диверсука?
А план Б таки бу-удет. Б.Дж., если быть точным. Едет Борис Джонсон. Не просто - з різочками. Там уже заряжен и упакован харроший такой метровый, рифлёный, с подсветкой и десятью режимами... пардон, девичьи мечты.
Так, 31:58. Я больше не могу. Теперь оно катит бочку на НАТО и торгуется - а кто типа вот это всё, есишо? Если кто-то помнит его видеообращение к Вакарчуку - «Слава, ну шо ты?» - тот же тон, те же ужимки. Тьфу! Намёки на то, что никто не будет защищать страны Балтии. Не даёт спать слава Фирташа, утверждающего, что Украине не надо в НАТО?
И после 33-й минуты - бимба: а что там Президент Порошенко? Ооооой, какая сразу нахлобучка скорбная сделалась! ПП - основной фактор риска дестабилизации внутри страны. Пацану явно даже на пальцах не объясняли, что оппозиция - важнейший механизм демократического общества. Хотя чо это я. Оно и словей-то таких ананас борщ экономика люди ёршик. Там тупо передоз. И фигня война, главное - посадка.
Самое страшное в этом ********** то, что начинаешь вслушиваться и вдумываться. Не, тут надо не так, ну можно ж обойти и начать со «спасибо», в целом верно, но про превентивные санкции надо уложить тактичнее... Так, стоп! Уже никто никуда никого не обходит. Щас мы запьём красную таблетку светло-зелёным абсентом и посмотрим, кто кого.
Прессуха - очередная Зе!мчужина в нитке позорищ на весь мир. Сколько стыдов мы пережили - и испанский, и оманский, и рамзанский, и ОПанский... Если на каждый зешквар будем делать зарубку, паля вытешется считай сама собой. В принципе, ничего особенного - поклянчил лавэ, плюнул в НАТО, спасибо партнёрам сказал на ********, помянул к ночи Пороха, назвал украинских солдат убийцами. Это ж как надо любить... нет, не деньги. ********-********, повернись ко всему миру задом, а ко мне - ну хоть чьими-нибудь половыми органами. Ну пожалуйста! В глаза буду заглядывать! Никак не налюбуется, курва.
А вы говорите - «достаточно одной таблэтки». Вавиметр пора зачехлять! Кстати, «зачехлять» - это приличное.
Поборемо!
Оно живет в своем мире ,торчок мерзкий.
Тут еще есть тревожный сигнал встреча через 2 недели в Берлине, главное что бы Ермак и Зе не пошли на уступки кремля, и хотелкам путина. И не подались давлению Франции и Германии. Либо их ждет сюрприз от народа... если они пойдут хотелки кремля.
Есть интересное интервью участник переговоров по урегулированию на Донбассе Сергей Гармаш.
https://www.youtube.com/watch?v=iATMv4AUZXQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
У них більше болить за Україну, а ніж у наших накарманів у владі.
Він - для рашки.
Співчуваю, Борюсік, але мусиш витримати спілкування з блазнем.