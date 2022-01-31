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Джонсон завтра прибуде до Києва: Обговорять із Зеленським безпекову ситуацію та військову співпрацю

Джонсон завтра прибуде до Києва: Обговорять із Зеленським безпекову ситуацію та військову співпрацю

Завтра, 1 лютого, в Україну з візитом прибуде прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив речник президента Сергій Никифоров.

За його словами, темами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та топчиновниками країни будуть: "безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця" та інше.

Раніше повідомлялось, що днями Україну одночасно відвідають прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Польщі Матеуш Моравецький, Нідерландів Марк Рютте.

Також читайте: Джонсон, Моравецький та Рютте днями відвідають Україну, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: 

Джонсон Борис (584) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+37
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31.01.2022 15:15 Відповісти
+27
епта, снова клован не сможет на отдіх отвалить.. совсем замучили своими приездами))
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31.01.2022 15:14 Відповісти
+27
вове едут давать трыздов
а у вовы в это время в голове....

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31.01.2022 15:16 Відповісти
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епта, снова клован не сможет на отдіх отвалить.. совсем замучили своими приездами))
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31.01.2022 15:14 Відповісти
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31.01.2022 15:15 Відповісти
Хто небудь йому парабелум привезе з одним патроном, бо аваков вже всі роздав?
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31.01.2022 15:30 Відповісти
- Попросив секретарку, щоб більше не з'єднувала мене з Байденом. Ну про що можна розмовляти з людиною, яка не дивилася жодної серії "Сватів"?
През. ВАЗеленський
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31.01.2022 15:43 Відповісти
ну так едет самый главный Клоун... протроллит ВолодькА))
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31.01.2022 15:27 Відповісти
Зеленский Джонсон.
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31.01.2022 15:14 Відповісти
Дядя Боря даст Вофке *********...
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31.01.2022 15:15 Відповісти
вове едут давать трыздов
а у вовы в это время в голове....

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31.01.2022 15:16 Відповісти
у Вови в голові ГОЛОСИ ЗАЙЦІВ

пічалька
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31.01.2022 15:41 Відповісти
https://espreso.tv/yarosh-do-zelenskogo-pered-tim-yak-shchos-vigoloshuvati-dumayte-i-ne-pidigravayte-rosiyskiy-agenturi Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі

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31.01.2022 15:18 Відповісти
А як нічим думать ?
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31.01.2022 15:18 Відповісти
Kenia VB,нічім думать у 73%, а зе думає мізками кацапів!
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31.01.2022 15:28 Відповісти
Анатолий Комар,сознательное и достойное меньшинство ляжет за Украину! Тут могилы наших родителей,и нас тут похоронят. А за чемоданы хватайтесь вы,рашистские недоноски!
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31.01.2022 16:45 Відповісти
Вони всі їздять і дзвонять, щоб оте недоумкувате не здало Україну.
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31.01.2022 15:18 Відповісти
Війна війною, а у зебілів Порошенко. Невиліковні.
Не переживайте. Зустірнеться. Портібно ж поговорити з розумною людиною.
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31.01.2022 15:42 Відповісти
Война войной, а у порохоботов все, кто не видит в барыге гетьмана- зебилы.
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31.01.2022 16:05 Відповісти
а зачем твой клоун кцпских тварей понабирал в ОП, дуняша? это-ли не предательство?
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31.01.2022 16:06 Відповісти
Война войной, а говноботы из-за паребрика идут по известному адресу, мелкими шагами
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31.01.2022 16:13 Відповісти
Баригою виявився твій Гундос, який наникав в офшорах мільярди, а Порошенко ******** Гетьман України.
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31.01.2022 16:14 Відповісти
В кому ж ви бачите Гетьмана? Ім"я того, хто зупинить уйло і врятує економіку, енергетику, політику, Україну від остаточного знищення зебілоїдами та їх хазяями?
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31.01.2022 16:33 Відповісти
Как там в Святом Писании… -«не сотвори себе кумира». У нас парламентско-президентская республика. Гетьманы должны приходить и спокойно уходить, не создавая турбулентности.
Уйло остановят ВСУ, которые сегодня сильны, как никогда за время независимости. Экономика, учитывая войну и второй год пандемии, ещё весьма в неплохом состоянии. Рекордные ВВП и ЗВР. Энергетика тоже выстоит. По крайней мере уголь в ОРДЛО напрямую уже давно не покупаем.))
Так что не могу я назвать каких-то имён. Не прорицатель, на яйцах не выкатываю. Могу только надеяться, что когда-нибудь появятся по-настоящему достойные имена и в новейшей украинской истории. А сейчас судить могу только постфактум. У Порошенко было пять лет. Мне и ещё 3/4 украинцев олигарх в роли гетьмана не понравился. Больше воды и пиара, чем реальных дел. Нынешний гетьман к сожалению не сильно лучше, но однозначно и не намного хуже. Надеюсь в 2024году придёт ещё какой-то.
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31.01.2022 17:09 Відповісти
Ви б менше фактастики, по Г+Г слухали, про рекорди. Ваші рекорди в цінах на продукти та тарифах, зростанні податків.
Енергетика цвіте, аж засмерділась.
Вугілля у УКРАЇНСЬКИХ підприємств вже точно не купують. Купують у сепарні через посередництво кацапів. І кацапам прибуток і ордло.
То імені у вас немає. А в цілому ви, за "кого угодно", "кота у мішку", "з наріду", щоб на велосипеді на роботу, олігархів розігнав, зарплати підняв ну і т.д., і т. п. Серіал "слуга наріду". Новий сезон. Зрозуміло.
На щастя 3/4 вже ДАВНО прийшли до тями, так що ... Ще й на фоні Вавиного бикування з західними союзниками.
Методичку змініть.
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31.01.2022 17:22 Відповісти
клованское падло и тут обделается
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31.01.2022 15:20 Відповісти
Анатолій Штефан Штірліц


Виявляється є і такі на Московії.

https://twitter.com/i/status/1487759502212485122

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31.01.2022 15:21 Відповісти
Більше всіх заперечують повномасштабний наступ росії на Україну - Пуйло і Зеленський ! Хто ще не зробив висновків - робіть...

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31.01.2022 15:22 Відповісти
ты про свой паспорт?
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31.01.2022 15:55 Відповісти
Перше питання буде "чи є дорослі вдома?"
Та й цікаво чи планує зустрічатись Джонсон з Порошенко.
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31.01.2022 15:23 Відповісти
дебилу снова облом! не курнуть, не нюхнуть, не скумбрию лизнуть у Ленки(((( придется на отходняке скрипеть про нагнетание обстановки.
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31.01.2022 15:31 Відповісти
- Владимир Александрович! Завтра в Киев Джонсон приезжает - премьер-министр Великобритании!
- Зачем?!
- Обсудить с Вами вопросы безопасности и поставок оружия...
- Да зае**ли уже эти "обеспокоенные"!!! То с Америки , то с Канады , то с Евросоюза , то с НАТО! Некогда "кокса" нюхнуть в спокойной обстановке!
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31.01.2022 15:26 Відповісти
Борис приезжает, не мешало бы ото зелёное Пороху с нормальными людьми говорить
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31.01.2022 16:15 Відповісти
volodarskijo


@volodarskijo

·
https://twitter.com/volodarskijo/status/1487898224388100102 16 ч



Гарного Вам тижня ,Пані та Панове

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31.01.2022 15:31 Відповісти
Що б не було,як би не сталося,але Boris Johnson має зустрітися з Президентом України Петром Олексієвичем Порошенком!
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31.01.2022 15:32 Відповісти
Однозначно поддерживаю!!! Такой момент, такая поддержка, при Порохе уже бы перевооружились полностью, а эта сопля только мешает
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31.01.2022 16:17 Відповісти
Надеюсь ПВО вокруг Киева, которое Порошенко восстанавливал работают?
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31.01.2022 18:50 Відповісти
По поводу пво, сейчас прорабатывается вопрос с американцами и англичанами по поводу поставки средств пво, более современных. Думаю договорятся
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31.01.2022 18:53 Відповісти
Сіндзе,або Або


@oUqXP4RXQRmPtlw

·
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1488081237688426497 4 ч



Шість змін до Конституциї хоче внести. Нічого хорошего від нього не очикую. Завтра Зеленського чекають в Раді
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31.01.2022 15:33 Відповісти
Воно хоче протягти "формулу уйла- вазелінського", а Захід заважає. Не дає капітулювати.
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31.01.2022 15:46 Відповісти
Не давайте шмарклі і його шоблі ніякої наркоти, знову будуть молоти як щ гарячки.
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31.01.2022 15:35 Відповісти
God save to Boris Johnson!
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31.01.2022 15:36 Відповісти
Вофка хоче бабла, а не зброї.
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31.01.2022 15:37 Відповісти
А дулю воно не хоче?
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31.01.2022 16:18 Відповісти
Що б не сталося,яким би шляхом не пішла історія,але Борис Джонсон то є прообраз Уінстона Чьорчіля! Після закінчення другої Світової війни і в Британії знайшовся "нарід",що не дивлячись на заслуги героя,вибрав прем'єром теля! Так що 73%радійте,ви в світі зі своєю дурістю не одинокі!
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31.01.2022 15:43 Відповісти
Почитай про Черчилля шоле.
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31.01.2022 15:48 Відповісти
Похоже дядя Боря хочет поднять вопрос о повышении коммуналки на лондонские апартаменты нелоха и его шушеры.
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31.01.2022 15:43 Відповісти
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31.01.2022 16:08 Відповісти
это после зуб даю, "он не наркоман"
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31.01.2022 16:19 Відповісти
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31.01.2022 16:29 Відповісти
С той лишь разницей, что у меня не фотошоп.))
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31.01.2022 16:30 Відповісти
УПА
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31.01.2022 15:44 Відповісти
Такий критичний час для України, стільки можливостей, при нормальній владі ми вже булиб однією ногою і в нато і в єс, але ж наш дебіл буде лише за нормандський формат і очі путіна говорити, кінчені зрадники.
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31.01.2022 15:47 Відповісти
ну, теперь Рома не пустит Борю на свою яхту, жрать икру и вино по 20 тыс. фунтов и пожертвований на выборы и всякие брекситы-куиты, не получит
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31.01.2022 15:50 Відповісти
Рома вовремя в Португалию сдрыснул, ну как он думает)))
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31.01.2022 16:20 Відповісти
https://site.ua/ria.colos/lim-po-po-kurvimetr-i-vavimetr-iy5oror ЛИМ-ПО-ПО: КУРВИМЕТР И ВАВИМЕТР

Лютый уорнинг: бэсцэнная лексика

Хороший старт взял Харизматичнейший Ум в Истории (аббревиируйте сами). И Пороха пытаться посадить, и российской угрозы в упор не видеть, и всех призвать мечтать о шашлыках. Да-да-да, и Харьков тоже - просто он будет жарить шашлыки в оккупации. Ашотакое? Ох ты ж ФОП твою гнать...

И вот оно сильно похорошело вширь и заговорило пресс-конференцию... Тауба эстагфируллах!

Мне понадобилось время, чтобы вспомнить, что курвиметр - слово приличное и не имеет отношения к Зе-правосудию. Как и педометр - к тому, что исторгал светлей...shit. А вавиметр, я полагаю, зашкаливает у всех.

Сначала о продолжении судилища. Судейским была дана команда утолить венедический зуд гаранта. ЛИМ-ПО-ПО: Любым Известным Методом ПОсадить ПОрошенко. Но там к носу прикинули УПК и фотки своей недвиги ясношонетут, и, честно похлопав глазками, сказали: «до нас не дошли материалы». «То прочитайте ще раз!» - сказали адвокаты Порошенко. Ожидаем 11 февраля.

Есть примета у государевых людей: если день не задался с утра, ни в коем случае не сдавайся. Позорься до конца! Хоть это оно запомнило. И велело мутить прессуху - по-бырику, для своих и шоб поляки не набежали. А то они там и за Украину молились, и свой Совбез собирали - за нас побазарить. А дядьВова расстраивается, а он уже старенький. Понимать надо.

Кто смотрел сие на сухую - низкий поклон. Погнали.

Значит, с такой рожей 4-5 ярдов не выпрашивают. Лицо не то чтобы скучное, а натужно-брезгливое. Ну, и текст... вы поняли. И да. «Приблизень» - это новый месяц такой?

Риторика «дайте мне, дайте» сменяется сценой «обиженка на барыгин тортик». План А - «а чому ми ще не в НАТО?». План Б - «Байден, санкции нужны ДО, а не ПОСЛЕ, всему вас учить надо». План В - «в НАТО нас никто не ждёт». План Х (та не «экс»!) - «дядьВова хороший и нападать не будет». Там сплошной План Я - «япрезидентмиша». Упс, апдейт «янетількипрезидент». Арахумиевший Давид сказал, что поведение США - «это не по-дружески». Информационная спецоперация, ядрёнть. То есть наши союзники просто так гоняют борты стоимостью сотни миллионов ниразунегривен - ну, весна скоро, настроение креативное...

Прикольный был вопрос про отмывание денег в Лондоне. Шо там ой-вавой-величайший сказал про новую хатку своего завхоза? Ой, не чує баба... Для маси щас борьба с олигархатом - приоритет номер три после посадки Порошенко и заглядывания Путину ну хоть куда-нибудь.

А американцы сволочи - и дядьВову послали, и наших громадян запугивают, и украинской экономике наносят вред. Я дико извиняюсь, а шо, осталось ещё что-то, что гипотетически можно хоть как-то испортить? Бубочкины фигли-мигли обходятся Украине гораздо дороже. Гривна у него падает, Оссспаде. Ну так скумбрия ж ещё подешевеет, не? Можно подумать, зелень так печётся об украинской экономике. Где Вава прошёл, там Мадуро делать нечего. Вже нема що втрачати.

Гаранта несло - зарплату оно будет военнослужащим повышать, ага. В 2023 году, если кто не помнит. И вот тут *****************! «Вони стріляли і вони вбивали». Запомни, уродина. Украинские солдаты не убивают - они ликвидируют противника. Ты - убиваешь. Ты убило сержанта Журавля. Ты убило десятки тысяч украинцев, распродав защитные средства во время пандемии и пролюбив вакцинацию. Ты убиваешь ЗСУ, энергобезопасность, малый и средний бизнес. Но тебе же POHUY! Ты ж сам убитый.

Неубитый лидер на месте Вавы благодарил бы стоя. Просил бы ещё больше летального и инструкторов. Недоубитый - отвалил бы в сторону, чтобы разобрались взрослые - у кого и вся полнота разведданных, и планы на все буквы - весёлые и не очень. А это... Дайте бабла и отойдите, мы тут будем работать. Мы уже на дорогах наработали в 10 раз больше, чем выделили на Армию. Хочу спросить. Оно диверсёныш или уже полновесная диверсука?

А план Б таки бу-удет. Б.Дж., если быть точным. Едет Борис Джонсон. Не просто - з різочками. Там уже заряжен и упакован харроший такой метровый, рифлёный, с подсветкой и десятью режимами... пардон, девичьи мечты.

Так, 31:58. Я больше не могу. Теперь оно катит бочку на НАТО и торгуется - а кто типа вот это всё, есишо? Если кто-то помнит его видеообращение к Вакарчуку - «Слава, ну шо ты?» - тот же тон, те же ужимки. Тьфу! Намёки на то, что никто не будет защищать страны Балтии. Не даёт спать слава Фирташа, утверждающего, что Украине не надо в НАТО?

И после 33-й минуты - бимба: а что там Президент Порошенко? Ооооой, какая сразу нахлобучка скорбная сделалась! ПП - основной фактор риска дестабилизации внутри страны. Пацану явно даже на пальцах не объясняли, что оппозиция - важнейший механизм демократического общества. Хотя чо это я. Оно и словей-то таких ананас борщ экономика люди ёршик. Там тупо передоз. И фигня война, главное - посадка.

Самое страшное в этом ********** то, что начинаешь вслушиваться и вдумываться. Не, тут надо не так, ну можно ж обойти и начать со «спасибо», в целом верно, но про превентивные санкции надо уложить тактичнее... Так, стоп! Уже никто никуда никого не обходит. Щас мы запьём красную таблетку светло-зелёным абсентом и посмотрим, кто кого.

Прессуха - очередная Зе!мчужина в нитке позорищ на весь мир. Сколько стыдов мы пережили - и испанский, и оманский, и рамзанский, и ОПанский... Если на каждый зешквар будем делать зарубку, паля вытешется считай сама собой. В принципе, ничего особенного - поклянчил лавэ, плюнул в НАТО, спасибо партнёрам сказал на ********, помянул к ночи Пороха, назвал украинских солдат убийцами. Это ж как надо любить... нет, не деньги. ********-********, повернись ко всему миру задом, а ко мне - ну хоть чьими-нибудь половыми органами. Ну пожалуйста! В глаза буду заглядывать! Никак не налюбуется, курва.

А вы говорите - «достаточно одной таблэтки». Вавиметр пора зачехлять! Кстати, «зачехлять» - это приличное.

Поборемо!
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31.01.2022 15:51 Відповісти
Каким нужно быть идиотом кусать руку, которая тебя кормит, на пузе должен ползать перед державами, за то, что нашу армию сейчас вооружают, а эти средства, на минуточку не 2 гривни стоят. Вот выбрали чудо на свою голову
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31.01.2022 16:27 Відповісти
+100500.
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31.01.2022 17:00 Відповісти
Моника на шашлык его пригласит?
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31.01.2022 15:51 Відповісти
Что з Вавою обсуждать безопасность ,у Вавы не никакой угрозы, у него все в порядке.
Оно живет в своем мире ,торчок мерзкий.
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31.01.2022 15:53 Відповісти
Не мешайте бубочке, он в астрале, новый рояль себе выбирает
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31.01.2022 16:28 Відповісти
может вправит этому дебилу мозги
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31.01.2022 16:01 Відповісти
эх, были бы там мозги...
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31.01.2022 16:05 Відповісти
а буба спрячется в норку, засунет башку между ног ермака и будет визжать: не нагнетайте!
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31.01.2022 16:04 Відповісти
Что будет делать Петя?
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31.01.2022 16:32 Відповісти
думаю завтра Україна вступить в союз...але з Польщею та Великою Британію...подарочок для ***** і німаків
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31.01.2022 16:14 Відповісти
после окончания олимпиады в Пекине. 20 февраля. РФ реально может начать эскалацию на Донбассе.... и провокации на границе со стороны Беларусии. Об этом многие говорят военные.
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31.01.2022 16:16 Відповісти
таааа...точно почнею коли доживе бо можуть його вдусити руСЬкі олігархи що живуть і мають майно в Англії після того як почитають договір про оборону між Польщею Великою Британією та Україною якій завтра мають створити
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31.01.2022 16:21 Відповісти
Зуб даёшь ?
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31.01.2022 16:24 Відповісти
в 20-х числах все увидим. Ждать осталось не долго, все может быть!
Тут еще есть тревожный сигнал встреча через 2 недели в Берлине, главное что бы Ермак и Зе не пошли на уступки кремля, и хотелкам путина. И не подались давлению Франции и Германии. Либо их ждет сюрприз от народа... если они пойдут хотелки кремля.
Есть интересное интервью участник переговоров по урегулированию на Донбассе Сергей Гармаш.

https://www.youtube.com/watch?v=iATMv4AUZXQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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31.01.2022 16:34 Відповісти
Всё, сдулось твоё *****, тихонько скулит на бункере, не ожидало такого общемирового кипиша А знаешь, лаптеногое как видно? Очень сильно изменился тон ваших пропагандонов, что-то лепечут, а в глазах страх
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31.01.2022 16:31 Відповісти
Каждый день опасен. 02.02.2022 тоже опасная дата.
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31.01.2022 18:55 Відповісти
Боря Джонсон хлопець здоровий, дасть клоуну в лоб і його голову будуть до закінчення олімпіади в трусах шукати, поки витягнуть ту головку яка з примітивними мозгами. Хрін йому на бутерброд а не зустріч з пуйлом в Китаї.
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31.01.2022 16:43 Відповісти
Про що з ним взагалі можна розмовляти? Ігруна на роялі самі знаєте чим маю на увазі...
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31.01.2022 17:25 Відповісти
Большой клоун едет поучить малого и непутевого?
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31.01.2022 17:37 Відповісти
Борис, накрути йому вуха)))
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31.01.2022 17:50 Відповісти
Боже бережи королеву та Бориску!

У них більше болить за Україну, а ніж у наших накарманів у владі.
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31.01.2022 17:54 Відповісти
Даремно ви так на Вовчика... що що а відчуття самозбереження у євреїв на високому рівні він чудово розуміє, що тікати йому нікуди...все буде Україна такі да
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31.01.2022 20:37 Відповісти
Цей візит, звичайно, не до тлі як такої.
Він - для рашки.

Співчуваю, Борюсік, але мусиш витримати спілкування з блазнем.
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01.02.2022 02:59 Відповісти
Отличная поддержка украинской политики.
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01.02.2022 04:28 Відповісти
 
 