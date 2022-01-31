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Заяви Росії про початок відведення військ від кордонів України потребують перевірки, - Кулеба

Заяви Росії про початок відведення військ від кордонів України потребують перевірки, - Кулеба

Недовіра до дій та слів Росії зберігається, тому заяви Росії про початок відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу потребують більш детальної інформації та перевірки.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок, 31 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ – це саме по собі є позитивним сигналом, з іншого боку, наразі достеменно невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі, і яким чином це відведення сприяє деескалації ситуації. Тобто потрібно дивитися на це комплексно, мало сказати, що ми когось чи щось відводимо", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається нападати на Україну, - Зеленський

У цьому контексті він нагадав, що навесні минулого року, коли Росія розгорнула першу хвилю ескалації і почала стягувати війська до кордонів України, вона потім теж оголосила, що навчання завершено і починається відведення. Однак по факту воно практично не відбулось, і ситуація вздовж нашого кордону залишилася незмінною, констатував глава української дипломатії.

"Тому я б ані перебільшував, ані применшував це оголошення. Потрібно мати більш детальну інформацію про те, що насправді відбулось, і лише після цього можна буде робити висновки. Загалом наразі недовіра до дій і слів Росії зберігається, тому перш ніж давати оцінку будь-якому її кроку, потрібно дійсно переконатися, що відбувається саме те, що Росія має на увазі", - резюмував міністр.

Також читайте: Росія заявляє про повернення частини військ від українського кордону у місця постійної дислокації

росія (66070) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны Бисмарк
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31.01.2022 15:50 Відповісти
+6
Сергей Нещадим @nevedimka123·https://twitter.com/nevedimka123/status/1488050099922292738 6 ч
Польща стала четвертою країною, яка розпочала постачання озброєнь в Україну. В ночі в Києві приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі курсом із Варшави.
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31.01.2022 15:54 Відповісти
+6
Бреше кацап немов старий цап.

Якщо кацап не бреше, по тикай його палкою, він, мабуть, здох.
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31.01.2022 16:01 Відповісти
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Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны Бисмарк
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31.01.2022 15:50 Відповісти
...Головною ознакою рускіх є незламна віра у свою особливість. Вони не здатні бачити, що особливих є багато. Вони знають, що є всі інші і є вони. Богообраний народ. Бог їх любить більше, ніж усіх інших, бо вони хирові, інакшими бути не хочуть, а все одно вони є. Якесь плем'я Люцифера, улюбленого божого супротивника. І їхньою головною потребою є бути такими особливими і те, щоби всі навколо це не тільки визнавали, але й виказували.

Вся російська ментальність тримається на культі ідіота. Я такий. І зважайте на це. Вони хочуть, аби те, як їм офігенно фігово, співпереживали усі голімі нормальні. Щоби ними займалися безперервно, щоби до них була прикута вся увага, щоби їхній випадок вивчали, щоби всі зважали на їхнє особливе існування. Щоби дивувалися, як вони взагалі можуть так чудернацько існувати. - Прохасько https://gazeta.ua/blog/56485/rosijska-mentalnist-trimayetsya-na-kulti-idiota-nam-treba-mati-ce-na-uvazi
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31.01.2022 16:05 Відповісти
Именно так и думают имбецилы. Их сложный душевный мир не сможет понять ни один психолог. В свое время весь мир не мог понять дебильного преклонения Гитлеру и Муссолини. И эти деятели и привели свои страны к нищете после поражения в войне.
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31.01.2022 16:24 Відповісти
пусть уроды выводят войска В ТОМ ЧИСЛЕ из Кубани, Стародуба, Белгорода и других исконно украинских территорий
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31.01.2022 15:52 Відповісти
Сергей Нещадим @nevedimka123·https://twitter.com/nevedimka123/status/1488050099922292738 6 ч
Польща стала четвертою країною, яка розпочала постачання озброєнь в Україну. В ночі в Києві приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі курсом із Варшави.
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31.01.2022 15:54 Відповісти
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31.01.2022 15:56 Відповісти
"Не верьте данайцам , дары приносящим", "Ни один договор подписанный Россией не стоит даже той бумаги на которой он написан". Мониторить ситуацию и быть готовым нужно постоянно, в нынешней же ситуации особенно тщательно 6 следующих недель ( наиболее опасный период с 10 февраля до 10 марта)
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31.01.2022 15:58 Відповісти
Бреше кацап немов старий цап.

Якщо кацап не бреше, по тикай його палкою, він, мабуть, здох.
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31.01.2022 16:01 Відповісти
говоря по-простому: ваньки как всегда пздт
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31.01.2022 16:02 Відповісти
какой отвод7 . Только сегодня в зоне ООС зафиксировано 70 новых единиц бронетехники расейских войск. И жто не считая сколько рашистов расквартировалось в беларуси на постоянной основе
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31.01.2022 16:05 Відповісти
А сколько их внутри Украины и "канают под консервные банки"
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31.01.2022 16:07 Відповісти
С Донбасса пусть начнут отводить, а на границе пусть помёрзнут и вшей покормят
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31.01.2022 16:06 Відповісти
агрохомия все знает - спросите его
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31.01.2022 16:07 Відповісти
И Верещук неплохая кремлёвская дирижёр
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31.01.2022 16:09 Відповісти
Ще тиждень такої погоди і касабські штурмові бригади змиє " к ******", в Азовське море.
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31.01.2022 16:15 Відповісти
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государства-ми. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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31.01.2022 16:16 Відповісти
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31.01.2022 16:17 Відповісти
Стамбульский саммит 1999г.
В Декларации по итогам саммита говорится, что государства-члены ДВСЕ «приветствуют обязательство Российской Федерации завершить вывод российских войск из территории Республики Молдова к концу 2002 года» (т.е. до https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 1 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 года ). Выполняя другие обязательства, Россия с https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года последовательно отрицает, что она когда-либо давала четкие обязательства по выводу своих войск, однако Россия вывела 58 поездов с боеприпасами и боеприпасами из Приднестровья.
Никаких дальнейших действий не было с https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2004 года .
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31.01.2022 16:21 Відповісти
Тепер, головна надія кремля на "кротів", та на продажну українську т.зв. еліту...
«фортецю беруть зсередини». (с)
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31.01.2022 16:21 Відповісти
Недовіра до дій та слів Росії зберігається, тому заяви Росії про початок відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу потребують більш детальної інформації та перевірки. Якої потрібно ще перевірки і хто має перевіряти,коли "зе" на весь світ заявив,що в нього розвід даних більше як у США ?
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31.01.2022 16:24 Відповісти
Пи@дежь Заявления России о начале отвода войск от границ Украины не требуют проверки
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31.01.2022 16:43 Відповісти
Хламидия сказала, что ушли, какие еще вопросы
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31.01.2022 16:45 Відповісти
 
 