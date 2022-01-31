Заяви Росії про початок відведення військ від кордонів України потребують перевірки, - Кулеба

Недовіра до дій та слів Росії зберігається, тому заяви Росії про початок відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу потребують більш детальної інформації та перевірки.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок, 31 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ – це саме по собі є позитивним сигналом, з іншого боку, наразі достеменно невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі, і яким чином це відведення сприяє деескалації ситуації. Тобто потрібно дивитися на це комплексно, мало сказати, що ми когось чи щось відводимо", - сказав Кулеба.

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У цьому контексті він нагадав, що навесні минулого року, коли Росія розгорнула першу хвилю ескалації і почала стягувати війська до кордонів України, вона потім теж оголосила, що навчання завершено і починається відведення. Однак по факту воно практично не відбулось, і ситуація вздовж нашого кордону залишилася незмінною, констатував глава української дипломатії.

"Тому я б ані перебільшував, ані применшував це оголошення. Потрібно мати більш детальну інформацію про те, що насправді відбулось, і лише після цього можна буде робити висновки. Загалом наразі недовіра до дій і слів Росії зберігається, тому перш ніж давати оцінку будь-якому її кроку, потрібно дійсно переконатися, що відбувається саме те, що Росія має на увазі", - резюмував міністр.

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