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Новини Коронавірус і карантин
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Мінцифри упродовж тижня розробить механізм виплати 500 грн за бустерну дозу COVID-вакцини, - Федоров

Мінцифри упродовж тижня розробить механізм виплати 500 грн за бустерну дозу COVID-вакцини, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України планує протягом тижня надати детальний план щодо реалізації отримання українцями виплат за отримання бустерної дози вакцини проти COVID-19.

"Протягом тижня надамо детальний план щодо того, як це буде реалізовано. Ми хочемо зробити це максимально просто та зручно, щоб людям не потрібно було додатково десь реєструватися та подавати зайві запити", - повідомив віцепрем'єр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу з журналістами у Київській області у понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також уточнив, що цю доплату можна буде отримати на ту саму картку "є-підтримки", на яку виплачується "ковідна тисяча".

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Автор: 

вакцина (4419) виплати (1065) Федоров Михайло (887) Мінцифри (1207) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За хорошую вещь обычно платит покупатель, а вот когда с одной стороны вводят ограничения, а с другой выдают подачки, умный человек начинает задумываться.
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31.01.2022 16:07 Відповісти
Заметьте, даже тут дискриминация и сегрегация. Распоряжаются деньгами налогоплательщиков как хотят по своему усмотрению. Причем безосновательно. Ну сделал себе человек вакцинацию. Доброе же дело для себя сделал. Вот зачем эта замануха в виде денег?
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31.01.2022 16:11 Відповісти
Что на етот раз подорожает? Мы еще за прошлую тыщу не отошли, когда подняли тарифы на растаможку и цены на пакетики со складочками. На етот раз на трусы и презервативы поднимите пошлины? идите вы нах. со своими популистическими программами
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31.01.2022 16:09 Відповісти
опять данные утекут
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31.01.2022 16:14 Відповісти
"Мінцифри протягом тижня..."

...редухтарi - такi редухтарi...
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31.01.2022 16:36 Відповісти
Фёдоров, блеать, вы топливо для армии купили?
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31.01.2022 16:52 Відповісти
Я собі так міркую : Якщо на лікування антиваксера держава витрачає 28 000 гривень , то 500 гривень тому хто вакцинувався - не така вже й велика сума . Якщо вже й економити на чомусь , то вже краще перестати лікувати не вакцинованих . Це ж колосальні кошти збережуться .
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31.01.2022 20:17 Відповісти
 
 