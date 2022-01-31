Мінцифри упродовж тижня розробить механізм виплати 500 грн за бустерну дозу COVID-вакцини, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України планує протягом тижня надати детальний план щодо реалізації отримання українцями виплат за отримання бустерної дози вакцини проти COVID-19.

"Протягом тижня надамо детальний план щодо того, як це буде реалізовано. Ми хочемо зробити це максимально просто та зручно, щоб людям не потрібно було додатково десь реєструватися та подавати зайві запити", - повідомив віцепрем'єр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу з журналістами у Київській області у понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також уточнив, що цю доплату можна буде отримати на ту саму картку "є-підтримки", на яку виплачується "ковідна тисяча".

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