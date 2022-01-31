Думка, що Україна недооцінює військову загрозу з боку РФ - є хибною, - Кулеба

Думка про недооцінку Україною військової загрози або недостатню підготовку до різних сценаріїв є абсолютно хибною, бо комплексний пакет стримування Росії наша країна запропонувала партнерам ще в листопаді минулого року і вже має результати.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн- брифінгу в понеділок, 31 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі спроби зараз нав’язати думку, що Україна недооцінює загрозу або недостатньо готується до різних сценаріїв, є абсолютно хибною, тому що ми були першими, хто запропонував відповідь на проблему, – це комплексний пакет стримування Росії", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що він був запропонований партнерам ще в листопаді минулого року, а сьогодні цей комплексний пакет уже наповнений конкретними елементами: Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку наших партнерів.

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"Хочу наголосити, що десятки тонн оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, вся ця зброя потрібна насамперед для того, щоб її не довелося застосовувати", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба також окремо подякував британській колезі Ліз Трасс за готовність до запровадження болісних санкцій проти російських фінансових інтересів у Великій Британії.

"Ми закликаємо партнерів бути готовими до таких дій, адже вони є важливим фактором стримування російської верхівки від необдуманих рішень. Коли російські можновладці усвідомлять, що йдеться про їхні активи, нерухомість та кошти за кордоном, де вони, патріоти Росії, їх зберігають - гарячі голови у Кремлі охолонуть", - переконаний Кулеба.

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