Думка, що Україна недооцінює військову загрозу з боку РФ - є хибною, - Кулеба
Думка про недооцінку Україною військової загрози або недостатню підготовку до різних сценаріїв є абсолютно хибною, бо комплексний пакет стримування Росії наша країна запропонувала партнерам ще в листопаді минулого року і вже має результати.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн- брифінгу в понеділок, 31 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Всі спроби зараз нав’язати думку, що Україна недооцінює загрозу або недостатньо готується до різних сценаріїв, є абсолютно хибною, тому що ми були першими, хто запропонував відповідь на проблему, – це комплексний пакет стримування Росії", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що він був запропонований партнерам ще в листопаді минулого року, а сьогодні цей комплексний пакет уже наповнений конкретними елементами: Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку наших партнерів.
"Хочу наголосити, що десятки тонн оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, вся ця зброя потрібна насамперед для того, щоб її не довелося застосовувати", - зазначив очільник МЗС.
Кулеба також окремо подякував британській колезі Ліз Трасс за готовність до запровадження болісних санкцій проти російських фінансових інтересів у Великій Британії.
"Ми закликаємо партнерів бути готовими до таких дій, адже вони є важливим фактором стримування російської верхівки від необдуманих рішень. Коли російські можновладці усвідомлять, що йдеться про їхні активи, нерухомість та кошти за кордоном, де вони, патріоти Росії, їх зберігають - гарячі голови у Кремлі охолонуть", - переконаний Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А цена, это урезание зарплат, ухудшение условий труда , нарушение технологии и плановых ремонтов, всё это на фоне увеличения производства и прибыли. А дороги, а дороги нищим с торбой не нужны. Можно конечно уколоться и сходить на концерт российской группы Ленинград, спеть там пару песен с матом для снятия стресса.
Поки що зверху влада від наріду(
Это было бы очень правильным решением.
А от думка, що зевлада - це влада дурнів та покидьків є абсолютно вірною!
Но вот проблема, зарадные СМИ уже опубликовали свои статьи по итогам бпифинга с Зе. А "разъяснения" от других чиновников они не опубликуют.
Де факто лучше бы Зе молчал - сошёл бы за умного
Але не варто думати, що одними тільки санкціями можна зупинити агресора: 8 років війни доводять, що санкції є, але війна продовжується. І агресор не може просунутись далі не завдяки санкціям, а завдяки збройній обороні.