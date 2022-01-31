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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Думка, що Україна недооцінює військову загрозу з боку РФ - є хибною, - Кулеба

Думка, що Україна недооцінює військову загрозу з боку РФ - є хибною, - Кулеба

Думка про недооцінку Україною військової загрози або недостатню підготовку до різних сценаріїв є абсолютно хибною, бо комплексний пакет стримування Росії наша країна запропонувала партнерам ще в листопаді минулого року і вже має результати.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн- брифінгу в понеділок, 31 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі спроби зараз нав’язати думку, що Україна недооцінює загрозу або недостатньо готується до різних сценаріїв, є абсолютно хибною, тому що ми були першими, хто запропонував відповідь на проблему, – це комплексний пакет стримування Росії", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що він був запропонований партнерам ще в листопаді минулого року, а сьогодні цей комплексний пакет уже наповнений конкретними елементами: Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку наших партнерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Росії про початок відведення військ від кордонів України потребують перевірки, - Кулеба

"Хочу наголосити, що десятки тонн оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, вся ця зброя потрібна насамперед для того, щоб її не довелося застосовувати", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба також окремо подякував британській колезі Ліз Трасс за готовність до запровадження болісних санкцій проти російських фінансових інтересів у Великій Британії.

"Ми закликаємо партнерів бути готовими до таких дій, адже вони є важливим фактором стримування російської верхівки від необдуманих рішень. Коли російські можновладці усвідомлять, що йдеться про їхні активи, нерухомість та кошти за кордоном, де вони, патріоти Росії, їх зберігають - гарячі голови у Кремлі охолонуть", - переконаний Кулеба.

Також читайте: Якщо в РФ дійсно не хочуть війни, нехай відводять війська від кордонів і з території України, - Кулеба

армія рф (17833) росія (66070) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
Ага, тобто ви не наркомани...
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31.01.2022 16:22 Відповісти
+13
Ты при бубочке это сможешь повторить? А при Ермаке? Этим уродам уже ни помощь не нужна, ни оружие. Тупо и нагло работают на прекращение международной помощи Украине в борьбе с агрессией рф.
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31.01.2022 16:23 Відповісти
+12
Это он преЗЕдента и Хламидию брехунами обозвал?....
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31.01.2022 16:26 Відповісти
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Ага, тобто ви не наркомани...
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31.01.2022 16:22 Відповісти
не мямли, зелеторчок. ты бы научилось формулировать. а не как клоун бессвязно мямлить
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31.01.2022 16:51 Відповісти
дуня, корректно - это закрыть грязную пасть и перестать подмахивать оккупантам, как вы, зеленые торчки
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31.01.2022 17:47 Відповісти
Наркомани, але стрімко будують під'зні шляхи до Києва, Одеси, навіть у Луганьскій області шляхи аварійно відновлюють.
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31.01.2022 17:12 Відповісти
Бабки миють...
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31.01.2022 17:14 Відповісти
Такого беспередела как при зелёной власти, для к примеру работников детских садов, не было никогда, всё урезано до предела. Если уже на детей урезают, то и у других дела не лучше. На папыбениных предприятиях лозунг - Прибыль любой ценой.
А цена, это урезание зарплат, ухудшение условий труда , нарушение технологии и плановых ремонтов, всё это на фоне увеличения производства и прибыли. А дороги, а дороги нищим с торбой не нужны. Можно конечно уколоться и сходить на концерт российской группы Ленинград, спеть там пару песен с матом для снятия стресса.
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31.01.2022 19:21 Відповісти
То чому ж з листопада минулого року не дали грошей на армію, навіть пального всього 20% ?
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31.01.2022 19:05 Відповісти
Україна оцінює загрозу правильно. Один провінційний комік не розуміє, що відбувається за межами його знімального майданчику. Живе тільки поданими сценаріями.
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31.01.2022 16:23 Відповісти
На жаль, Україна складається не тільки з Народу, але й з нарІду та влади.
Поки що зверху влада від наріду(
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31.01.2022 17:22 Відповісти
Кулеба собирет и канализирует квартальные высеры. Надо еще сказать просто- кого вы слушаете ?
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31.01.2022 16:23 Відповісти
Вони як хом'яки морди понаїдали, і війна їх не колише. Турбує тільки всесвітня паніка.
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31.01.2022 19:10 Відповісти
Ты при бубочке это сможешь повторить? А при Ермаке? Этим уродам уже ни помощь не нужна, ни оружие. Тупо и нагло работают на прекращение международной помощи Украине в борьбе с агрессией рф.
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31.01.2022 16:23 Відповісти
Можна припустити, що союзники зараз працюють з иншими політиками (наприклад, з Порошенком) та не зважають на блаЗЄнських. Взагалі.
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31.01.2022 16:27 Відповісти
Хочется в это верить.
Это было бы очень правильным решением.
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31.01.2022 17:12 Відповісти
возможно это станет видно после выполнения программ визитов Джонсона, Моравецкого и Эрдогана.
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31.01.2022 17:16 Відповісти
"Думка про недооцінку Україною військової загрози ... є абсолютно хибною"
А от думка, що зевлада - це влада дурнів та покидьків є абсолютно вірною!
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31.01.2022 16:25 Відповісти
Это он преЗЕдента и Хламидию брехунами обозвал?....
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31.01.2022 16:26 Відповісти
Обозвал. Ты против?
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31.01.2022 16:47 Відповісти
Він за! Уважніше читайте і не забувайте про сарказм!
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31.01.2022 17:15 Відповісти
Спасение рядового Зе в действии.
Но вот проблема, зарадные СМИ уже опубликовали свои статьи по итогам бпифинга с Зе. А "разъяснения" от других чиновников они не опубликуют.
Де факто лучше бы Зе молчал - сошёл бы за умного
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31.01.2022 16:26 Відповісти
Когда человек под мухой - он себя не контролирует и свой базар тоже.
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31.01.2022 16:49 Відповісти
А резидент ваш який зеленський чомусь вважає інакше. То на яку країну працює офіс президента? Мені здається що на росію. А вам пан кулеба так не здається?
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31.01.2022 16:28 Відповісти
Ви хоч слідкуйте, хто що каже. Ось тільки-що Резніков сказав, що загрози немає бо кацапи не шикувалися в ударні групи. Ви що стали вже "розводити" весь світ? Це ж не нарід вухастий, яки ви розвели на виборах у 2019 році, втираючи їм про "свинарчуків" "Ротердами" і збагачення у 80 раз.
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31.01.2022 16:37 Відповісти
Правильна заява.

Але не варто думати, що одними тільки санкціями можна зупинити агресора: 8 років війни доводять, що санкції є, але війна продовжується. І агресор не може просунутись далі не завдяки санкціям, а завдяки збройній обороні.
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31.01.2022 16:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g
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31.01.2022 16:43 Відповісти
кулеба, походу, проигнорировал прессуху своего шефа
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31.01.2022 16:49 Відповісти
кулеба опять отдувается за клоунский бред( или не бред, а кцпскую ипсо)
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31.01.2022 16:50 Відповісти
Зеленый гопник порадовал скрепную своими высерами о преувеличении угрозы войны и все это перед заседанием Совбеза ООН где США с партнерами должны были с дерьмом смешать мацковию как раз в связи с этой угрозой. Зачем такую хрюшку подложил США и ЕС? Как потом просить в них помощи? И на какую страну работает пРезидент уже всем понятно! Вы сделали это вместе!!!
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31.01.2022 16:53 Відповісти
У ЗЕбила свои, облачные соображения, его состояние без стакана не понять и без дорожки не обмерять.
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31.01.2022 17:19 Відповісти
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31.01.2022 16:56 Відповісти
отож. не хрюкай хором с клоуном и хйлом
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31.01.2022 17:46 Відповісти
Враги народа хотят, что бы Зеленский раскрыл все планы и о них узнали другие враги.
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31.01.2022 17:01 Відповісти
лол) враги узкого народа, к которому ты с тараканом себя причисляешь?
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31.01.2022 17:45 Відповісти
А чого Кислиця в ООН щойно на засіданні Радбезу нічого такого не сказав?
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31.01.2022 19:11 Відповісти
Придурок, ты слушал, что наговорил твой шеф-наркоман?
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31.01.2022 22:28 Відповісти
всё верно сказал.
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01.02.2022 04:33 Відповісти
 
 