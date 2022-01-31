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У Кремлі не виключають можливості зустрічі Зеленського та Путіна в Китаї: В ОП заявили, що поїздки в Пекін поки що немає в календарі президента

У Кремлі не виключають можливості зустрічі Зеленського та Путіна в Китаї: В ОП заявили, що поїздки в Пекін поки що немає в календарі президента

В Офісі Президента України вітають, що у Кремлі почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів між президентами України та РФ

Про це заявив речник президента Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо, що у Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів та заговорили про можливість зустрічі президентів (України та Росії. - Ред.)", - зазначив він.

За словами Никифорова, станом на сьогодні у календарі президента Зеленського немає візиту до Китаю на зимові Олімпійські ігри.

"Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким, прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це зараз конче необхідно для консолідації міжнародної підтримки нашої країни", - пояснив речник глави держави.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію стосунків, нехай приїжджає до Росії.

Пізніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не відкидає зустрічі лідерів України та РФ на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Читайте: Джонсон завтра прибуде до Києва: Обговорять із Зеленським безпекову ситуацію та військову співпрацю

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Китай (4703) путін володимир (24124) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+31
Можно на зельку одет пояс шахида, и когда он будет заглядывать путину в глаз взорвать их чертям собачим обеих
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31.01.2022 16:24 Відповісти
+20
Источники сообщили. Знаете, почему массовые беспорядки с использованием шин, искусственной крови и 5000 боевиков на Киев и четыре области (т е, по 1000 человек на регион) раскрывает не СБУ, в обязанности которой это входит, а МВД Монастырского? Нет, не потому что Монастырского готовят к отставке, как сообщил ряд телеграмм-каналов.
Монастырскому как раз ничего не угрожает, именно потому, что он готов выполнять все что прикажут. Все намного проще и смешнее.
Дело в том, что идея «пресечения массовых беспорядков» принадлежит Олегу Татарову, которому срочно нужно оправдаться за провал апелляционного суда по Петру Порошенко. Организовать у Татарова не вышло вообще ничего. Отменять решение Печерского суда не захотел ни один судья, несмотря на посулы и угрозы. Полиция после драки с предпринимателями-ФЛП под Верховной Радой, категорически дала понять, что действовать она будет в рамках закона и не иначе. Генпрокурор Венедиктова усилить прокурорскую группу не смогла, ни один опытный прокурор участвовать в деле не согласился. Наконец собрать «митинг граждан и ветеранов - противников Порошенко» не вышло. Массовка тоже, знаете ли, следит за новостями и рейтингами, плюс, наличие у Порошенко ветеранской организации «Братья по оружию» сильно охлаждает пыл всем кадрам политтехнологов ОП. Драться с ветеранами войны не хочет никто.
Именно поэтому еще в пятницу, в Офисе президента сообщили о некой группе, готовящей массовые провокации и столкновения с силовиками. Звучало это настолько смешно, что наши источники рассказали тогда это как анекдот. Однако, Зеленского лично эта информация насторожила, да так что он сразу забыл о Порошенко и суде. Зеленский приказал докладывать ему о всех деталях операции. Вот тут и возникла проблема.
Передать информацию СБУ, как это положено, Татаров не мог, поскольку это ведомство друга Зеленского Баканова, который сам конкурирует с Татаровым за звание «любимой жены» у Ермака. Подчиненные Баканова сразу бы открыли, что все дело - липа. Венедиктова тоже не парафия Татарова, она все еще напоминает о своем участии в избрании Зеленского президентом. Положиться Татаров мог только на ГБР своего старого торища Сухачева, и на МВД Монастырского работу которого он курирует от ОП. И поскольку массовые беспорядки, это вообще не направление ГБР, операцию поручили Монастырскому.
Звание «всегда готового к услугам» Монастырский оправдал, т е впереди у него еще не один «раскрытый заговор». Зеленский искренне поверил, что беспорядки готовили Медведчук, Ахметов, Порошенко, россияне, заказчики покушения на Шефира, Байден которому он надоел, и вообще все кто не любит его персонально. Поскольку в состоянии легкой паники Зеленский становится образцово покладистым, басенку о массовых беспорядках съел и одобрил Андрей Ермак. Ему это тоже выгодно. Ждем продолжения истории.
Единственное что радует, дружный смех соцсетей над сказкой о «массовых беспорядках» заставил ее авторов отказаться от заявлений, что это опять «рука Ахметова». Или еще кого-либо известного. ТГ "Печерский холм"
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31.01.2022 16:28 Відповісти
+16
Зеленский может встретиться с Х***лом только в качестве пианиста. В другом случае поездка у него будет только в одну сторону
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31.01.2022 16:26 Відповісти
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Можно на зельку одет пояс шахида, и когда он будет заглядывать путину в глаз взорвать их чертям собачим обеих
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31.01.2022 16:24 Відповісти
не, там фсо не пропустит такое. надо зелика как в "пацанах" невидимку нафаршировать, уверен, он для народа готов будет пожертвовать собой.
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31.01.2022 16:35 Відповісти
Можна Вовіку міну в дупу запхати.
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31.01.2022 18:36 Відповісти
А чому в Україні й досі немає Міністерства Обіцянок?

Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...

А чому б, не взяти ще вище - і в оправдання бажання "Моніки Зєлінські" романтичної зустрічі з коханим ним Путіним .. таким чином: -розповісти, наприклад, як під час 2-ї Світової...Сталін з "Товаришем Гітлєром" каталися на лижах в Буковелі, чи на пісках Оману....їли шашлики і пили «Кіндзмараулі» чи «Хванчкару» ?
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31.01.2022 17:19 Відповісти
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31.01.2022 17:30 Відповісти
...Знаєте, не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569 пресконференції . Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.

Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.

А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!

Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.

Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
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31.01.2022 17:20 Відповісти
Убивать 2.5 года страну и быть неосудной? Ну уж нет! Будет сидеть! И с конфискацией всего майна!!! Чтоб его скумбрия и личинки не шиковали за наши деньги!
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31.01.2022 19:31 Відповісти
Злоті слова - обЕИх!
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31.01.2022 17:25 Відповісти
В Китае Путин шмарклю и натянет по полной,по самые помидоры!
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31.01.2022 17:28 Відповісти
"Натягне" не шмарклю, а ... "Моніку Зєлінскі"...
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31.01.2022 17:38 Відповісти
комик им устроит знатный корпоративчик!
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31.01.2022 19:21 Відповісти
Почему еще не в Северной Корее?
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31.01.2022 16:25 Відповісти
Если Пукин хоть намекнет, то сразу поездка будет запланирована ради очередного заглядывания в глаза(..чко)...
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31.01.2022 16:25 Відповісти
Ага, и петушилина ещё туда привезут! Бред!
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31.01.2022 16:25 Відповісти
нада ж наканєц поглубжє залізнуть мір
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31.01.2022 16:26 Відповісти
Зеленский может встретиться с Х***лом только в качестве пианиста. В другом случае поездка у него будет только в одну сторону
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31.01.2022 16:26 Відповісти
ермак буде удерживать президента (.....) от музицирования, хозяин то Кетай, а там не потерпят... А как основное_ чемодчик уже заслали с диппочтой.
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31.01.2022 16:31 Відповісти
Как только гундосая самоустраненка встретится с ******- она сдаст все .ЕГО НЕЛЬЗЯ НИКУДА ВЫПУСКАТЬ . ИЛИ в ОДИН КОНЕЦ
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31.01.2022 16:28 Відповісти
В какой один конец??? Я еще хочу смотреть шоу из суда и бесконечный сериал его приключений в тюрьме!
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31.01.2022 19:26 Відповісти
Источники сообщили. Знаете, почему массовые беспорядки с использованием шин, искусственной крови и 5000 боевиков на Киев и четыре области (т е, по 1000 человек на регион) раскрывает не СБУ, в обязанности которой это входит, а МВД Монастырского? Нет, не потому что Монастырского готовят к отставке, как сообщил ряд телеграмм-каналов.
Монастырскому как раз ничего не угрожает, именно потому, что он готов выполнять все что прикажут. Все намного проще и смешнее.
Дело в том, что идея «пресечения массовых беспорядков» принадлежит Олегу Татарову, которому срочно нужно оправдаться за провал апелляционного суда по Петру Порошенко. Организовать у Татарова не вышло вообще ничего. Отменять решение Печерского суда не захотел ни один судья, несмотря на посулы и угрозы. Полиция после драки с предпринимателями-ФЛП под Верховной Радой, категорически дала понять, что действовать она будет в рамках закона и не иначе. Генпрокурор Венедиктова усилить прокурорскую группу не смогла, ни один опытный прокурор участвовать в деле не согласился. Наконец собрать «митинг граждан и ветеранов - противников Порошенко» не вышло. Массовка тоже, знаете ли, следит за новостями и рейтингами, плюс, наличие у Порошенко ветеранской организации «Братья по оружию» сильно охлаждает пыл всем кадрам политтехнологов ОП. Драться с ветеранами войны не хочет никто.
Именно поэтому еще в пятницу, в Офисе президента сообщили о некой группе, готовящей массовые провокации и столкновения с силовиками. Звучало это настолько смешно, что наши источники рассказали тогда это как анекдот. Однако, Зеленского лично эта информация насторожила, да так что он сразу забыл о Порошенко и суде. Зеленский приказал докладывать ему о всех деталях операции. Вот тут и возникла проблема.
Передать информацию СБУ, как это положено, Татаров не мог, поскольку это ведомство друга Зеленского Баканова, который сам конкурирует с Татаровым за звание «любимой жены» у Ермака. Подчиненные Баканова сразу бы открыли, что все дело - липа. Венедиктова тоже не парафия Татарова, она все еще напоминает о своем участии в избрании Зеленского президентом. Положиться Татаров мог только на ГБР своего старого торища Сухачева, и на МВД Монастырского работу которого он курирует от ОП. И поскольку массовые беспорядки, это вообще не направление ГБР, операцию поручили Монастырскому.
Звание «всегда готового к услугам» Монастырский оправдал, т е впереди у него еще не один «раскрытый заговор». Зеленский искренне поверил, что беспорядки готовили Медведчук, Ахметов, Порошенко, россияне, заказчики покушения на Шефира, Байден которому он надоел, и вообще все кто не любит его персонально. Поскольку в состоянии легкой паники Зеленский становится образцово покладистым, басенку о массовых беспорядках съел и одобрил Андрей Ермак. Ему это тоже выгодно. Ждем продолжения истории.
Единственное что радует, дружный смех соцсетей над сказкой о «массовых беспорядках» заставил ее авторов отказаться от заявлений, что это опять «рука Ахметова». Или еще кого-либо известного. ТГ "Печерский холм"
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31.01.2022 16:28 Відповісти
только добавлю. татаров и его дружбан цуцкеридзе научно разрабатывают тему борьбы с массовыми беспорядками.
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31.01.2022 16:36 Відповісти
Ага, Монастырский еле прочитал со шпаргалки эту всю белиберду. Явно такой закрученный сюжет не смог запомнить и даже заикался пока читал))
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31.01.2022 19:23 Відповісти
В ситуации угрозы масштабного вторжения и по факту идущей войны президенту страны подвергшейся агрессии не чего делать на подобных мероприятиях, он должен быть на посту.( тем более что перелет в Китай и обратно будет производиться над территорией противника). Вполне достаточно делегировать туда министра молодежи и спорта.
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31.01.2022 16:29 Відповісти
та пусть едет! Может ему там заварят чайку крепенького с новичком.
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31.01.2022 16:31 Відповісти
Короче, наклёвывается очередной отпуск под видом важной встречи !
А шо, на водопаде был, на море был, в теплых странах, на лыжах, бухло на госдаче...., а тут бац - и Олимпиада !
Зе-шара объёма не имеет !
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31.01.2022 16:30 Відповісти
Какая нормализация отношений? О чем вы? Только деокупация крыма и дамбаса и после выплаты компенсаций и репараций потерпевшим можно говорить о мире и нормальзации отношений. Но даже после етого отношений с Парашниками никаких не хочу. Так как все их отношения были с уклоном на развал Украины и уничтожение украинского населения. И никогда не поверю что они через год-два опять начнут попытки захватить Украину.
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31.01.2022 16:31 Відповісти
"его будут пытать!" )))
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31.01.2022 16:31 Відповісти
говно завтра припрет в ВР 6 изменений в Конституцию. ну ну... ну ну

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31.01.2022 16:32 Відповісти
зєзіка посаджено в президентське крісло руками медійних хотьпоржом з однією метою: щоб у час Ч воно заволало на публіку "пучінввєді!"
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31.01.2022 16:34 Відповісти
Пошліть агента "жму руку"
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31.01.2022 16:36 Відповісти
Так він туди і милиться, ще раз побачити мир в очках пуйла.
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31.01.2022 16:40 Відповісти
Все що треба він уже побачив і Україна нарощує обороноздатність.
Останні 2 роки іде семимильними кроками.

Скоро байрактари будуть збирати під Житомиром, а в кількості діло за малим.
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31.01.2022 16:42 Відповісти
Що ти завтра будеш співати, якщо Зєля об'явить, що поїде на зустріч з пуйлом?
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31.01.2022 16:47 Відповісти
Все добре, якщо там не буде "жму руку" та розмови про святкування Нового року
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31.01.2022 16:49 Відповісти
Зєля тільки те й робить, що белькоче про святкування, в тому числі, і Нового року.


"В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом."
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31.01.2022 16:55 Відповісти
продовжуй шерити, фуфло деркача-портнова) доведи, що клоун така ж кцпська потвора, як вони)))
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31.01.2022 17:27 Відповісти
ты дефективное услышало как прямо сейчас на СБ ООН представитель засРашки выступил : мы не на кого не собираемся нападать, запад нагнетает истерию, наши войска на нашей территории, и послушайте хотя бы украинского президента, который на пресс конференции сказал - россия ни на кого не собирается нападать, а США нагнетают истерию, в результате чего страдает наша украинская экономика.
где вас мудаков73 размножают!
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31.01.2022 18:44 Відповісти
Все добре?
Зустріч в Китаї - це свідомий відхід від європейського , неефективного, але контрольованого і відкритого процесу. Будь які розмови і домовленості будуть таємними. Ви й озирнутись не встигните, як Зеленський закличе ОДКБ до врегулювання ситуації в Україні через заворушення за фактом фальсифікації зеленими виборів.
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31.01.2022 22:01 Відповісти
ты идиот или на зарплате?
где наращивает? чем? проваленным оборонзаказом? отсутствие заказов на КБ "Луч"? закупкой татр для "даны" в три раза дороже КРАЗов?

про байрактары договорился порох еще в период президентства. месяц он не вылазил из ЕС мотаясь между главами государств, дипломатам и министрами основных союзников Украины убеждая их в реальности агрессии. а бедосик в это время на лыжах катался да на сейшелах пузо грел.
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31.01.2022 16:49 Відповісти
Пропонуєте і далі клепати бойові маршрутки, напівнадувні човни?

Можливо варто почати виробляти безпілотники? Можливо варто запустити в космос ******** супутник для спостереження?

Як вважаєте?
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31.01.2022 16:52 Відповісти
спутник сдох. нет больше спутника. 20 лямов баксов в трубу. дякую дуже дякую
"боевые маршрутки" это ты про автомобили медицинского обеспечения? а ты в курсе сколько они бойцам жизней спасли?
какое отношение криворагулина имеет к выпуску беспилотников?
бабки - турецкие, строители - турецкие. материалы - турецкие. двигатели - наши если буду выпускать акинчи (что вряд ли). а может надо выпускать системы ПРО и РСЗО? или ты байрактарами за пультом надеешься орду остановить?
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31.01.2022 16:58 Відповісти
Це ж Петро хвалився, що супутник його затія, починання і ідея.
Поки летів, то пишалися...і перемогу собі малював...
А щось пішло не так, то винен Зеленський...ну ну
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31.01.2022 17:00 Відповісти
понимаешь в чем дело
идея и начало строительства - пороха
но криворагулье неверно батарее прикрутило и у спутника сели аккумуляторы. и скоро он пополнит спутниковую группировку мирового океана.
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31.01.2022 17:03 Відповісти
нащо ви з цією потворою сперечаєтесь. воно ж по методичці шпарить
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31.01.2022 17:26 Відповісти
до речі мені завжди цікаво - от ти і інші вигадали якусь фігню про "жму руку обнімаю", а пояснить чому у Порошенка на росії бізнес припинив існування в 2014, а у Зеленського він там квітне всі 8 років війни - ти не здатен. Чому Зеленський підписує нові контракти з Мінкультом РФ? І бонусом - чому при "жму руку" ми перестали закуповувати на росії електроенергію, а при Зеленському - почали. Чому при Зеленському ми 2.5 роки закуповуємо на росії вугілля і дизель? Так хто "жме руку"?
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31.01.2022 17:24 Відповісти
С зеленым то все понятно. Но про прекращения бизнеса в РФ у порошенко именно в 2014 - наглый ******.
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01.02.2022 00:10 Відповісти
Де будем житомирські байрактари складать,всі склади ,,Нептунами" забиті!
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31.01.2022 16:51 Відповісти
Неправильно,не в очках,а в *очке*.
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31.01.2022 20:44 Відповісти
Ні ,поїде агент ,,сосну хер,,.
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31.01.2022 16:44 Відповісти
Яка "чудова" ідея.
Зустрічатись із окупантом на території друга цього окупанта та ворога союзника України США.
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31.01.2022 16:39 Відповісти
Як сказати. На місці китайців я б насторожився.
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31.01.2022 16:43 Відповісти
Китайці та пуйло вже майже сіамські близнюки, спільні військові навчання, спільна пропаганда.
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31.01.2022 16:50 Відповісти
Ага! Сталін з Гітлером не тільки навчання спільні проволили але й союзниками були у війні проти одного противника! Чим закінчилося?
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31.01.2022 18:54 Відповісти
У китайців та парашників спільний ворог США.
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31.01.2022 19:01 Відповісти
Але перед тим як конфліктувать з США Китай подумає А от Сибір - штука хороша Китайці вже добре заселилися Сільське господарство Сибіру і продовольчі ринки - УЖЕ в їх руках Так що вони вже економічну експансію здійснили Вже вивіски на державних органах дублюють ієрогліфами!
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31.01.2022 19:09 Відповісти
Ну от. Китай вже і так прибирає до рук паРашенський Сибір, без шуму та пилу.
Та й прямо перти проти США Китай не буде. А посприяти пуйлу в його посяганнях на Україну може, організовуючи безпечну, захищену від спецслужб США площадку для зустрічі пуйла із блазнем.

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31.01.2022 19:13 Відповісти
Розмовляють в унісон, кацапи і наші малороси. Мов американці і європейці, заспокойтеся. В нас тут дружба і ми вірішимо ці питання в Пекіні, чого ви нам збираєтеся вводити санкції?
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31.01.2022 16:39 Відповісти
Господа китайцы, вас там полтора миллиарда!
Если где-то потеряется один иностранный клоун - ни кто не заметит!
Да даже двух!!!
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31.01.2022 16:39 Відповісти
Был Оман, потом ... и теперь Олимпиада...
Едет подписывать капитуляцию, и да будет вам мир! Ну он же обещал.
Выпускать нельзя.
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31.01.2022 16:42 Відповісти
Есть поговорка, лучше плохой мир чем хорошая война. Я категорически не согласен. Ето все равно что сказать что лучше плохой друг чем хороший враг. Это что за бред? Пускай плохой враг у себя где то там сидит подальше и я знаю что он враг, чем плохой друг будет у меня за спиной и в самый неожиданный момент всунет мне нож в спину. Так что о какой нормальзации отношений вообще может идти речь? Все же понимают что все ети отношения сведутся опять к разрушению Украины. Я уже молчу что никто не забудет десятки тысяч убитых и покалеченных и миллионах разрушенных судеб вынужденных покинуть свои дома и начинать все сначала
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31.01.2022 16:43 Відповісти
На оппозиции лежит вина не в меньшей степени за долю Украины, чем на этой трусливой и брехливой зелёной потворе! Вы, оппозиция, из-за своей безмерной самонадеянности позволили Коломойскому с бездарным шутом и 73% умалишенных обыграть вас вчистую. Но вы- это так, а Украину за что? К сожалению, это происходит и сейчас! Одна болтовня, болтовня и болтовня! Не будет Майдана- не будет и вас и свободной демократичной Украины! Вы же помните, надеюсь, кто захватил власть в 1917 и что было потом!
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31.01.2022 16:45 Відповісти
майдана не будет. будет быстрая расправа. в том числе с вами - белопольтовыми надсхваточниками. каштанов на всех хватит. не хватит - досадим
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31.01.2022 16:51 Відповісти
Навіщо з каштанами морочиться? Казахи умудрялися вішать злочинців посеред голого степу! Приводилися два верблюди Їм між горбами клали товсту жердину На жердину чіпляли зашморг І вішали Якщо верблюди були низькуваті чи страчуваний - високий то йому ступні ніг притягували мотузкою до пояса Верблюдів нема Але прикинь - скількох одночасно можна повісить поклавши поверх бортів двох КраЗів кілька перекладин!
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31.01.2022 18:52 Відповісти
Наш президент гений
Многоходовочку раскрутил то нужно
И оружие поставляют как никогда и володька соседский невдоумении уже и встретиться непротив
Мальдивский уже б давно ребят в котли погнал а грошики в офшори
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31.01.2022 16:55 Відповісти
обычно про много ходов очка рассказывают недомерки с кучей комплексов дабы прикрыть ситуация "уф. пропетлял. само разрулилось". по причине природной трусости и злобности моськи
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31.01.2022 17:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tCv5l_Viruc
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31.01.2022 17:22 Відповісти
да, кому и осел гений)))

только нескладуха у тебя. твой гений недоволен поставками оружия. может он кцпский гений?
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31.01.2022 17:24 Відповісти
Он мне не говорил ,что недоволен поставками
А Вам кто говорил что он недоволен¿
А гениальные мысли что он кацапцкий гений,мне немного напоминает ослинную логику
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31.01.2022 17:54 Відповісти
да, кто вообще понял, что оно говорит? ни одного предложения связного. важно, что это чучело делает
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31.01.2022 18:07 Відповісти
сегодня лысое чучело из рашки в ООН цитировало клоуна.
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31.01.2022 18:07 Відповісти
Мабуть у залі для прибування…
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31.01.2022 17:01 Відповісти
Волк, Лиса и Медведь приглашают зайца на праздничный ужин. Типо так ето выглядит
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31.01.2022 17:02 Відповісти
Боже, не допусти цієї зустрічі.
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31.01.2022 17:10 Відповісти
пусть ЗЕтварь летит к ху@лу и как можно скорее, но так, чтобы в один конец, обратно это зеленое буратино может не возвращаться.
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31.01.2022 17:14 Відповісти
зелю обработать новичком и пусть по кругу, поручкаться)
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31.01.2022 17:20 Відповісти
Беда.
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31.01.2022 17:20 Відповісти
можешь не возвращаться, если попрешься, гундосое ничтожество
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31.01.2022 17:23 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=JFGyAgn0aic
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31.01.2022 17:32 Відповісти
Вот, там и нагнут его
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31.01.2022 17:40 Відповісти
Не пускайте цього дятла на перемовини самого, воно все просре.
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31.01.2022 17:44 Відповісти
Вот мне интересно, что оно может сказать этому карликовуму выродку, ну вот буквально, что?
- Не нападайТЕ на нас, я сделаю все, чтобы Украина не вступила в НАТО?
- Я же вас раньше так смешил, неужели я не заслужил титул миротворца?
- Если не свалишь пи*дец тебе гнида?
- Если вы нападете будет много погибших?.
- Мы вас любим, все подпишем.
Я конечно не дипломат и не политик, но и уж точно не клоун, чтобы не понимать, что без давления на *****, "сойтись где-то посередине", без сдачи интересов Украины не выйдет!
Что можно сказать человеку, который хочет тебя уничтожить, тем или иным способом? Взывать к совести? Бред.
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31.01.2022 17:45 Відповісти
Кажуть, що ЗЕ прагне домовитись з фуйлом за український рахунок.
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31.01.2022 17:47 Відповісти
Формулировочки-то какие. В кремле мол "осознали безальтернативность встречи ботоксного с клованом". Пхахаха. Просто д'ерьмак слился перед козаком на из сходке и теперь путлер снизойдёт до скомороха,чтобы скоморох официально закрепил слив Украины. А украинцам конечно же расскажут про "великую пабеду"
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31.01.2022 17:48 Відповісти
сегодня лысое чучело из рашки в ООН цитировало клоуна. он точно на рашку работает
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31.01.2022 18:06 Відповісти
Зелебобу надо ехать обязательно) Си дзинь пину будет трындец) ну или там землетрясение какое то))
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31.01.2022 18:19 Відповісти
Поездки в Оман у вас, в ОПе, тоже вроде не планировали, не???
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31.01.2022 18:47 Відповісти
Єтого наркомана в клинику надо отправить, а не на ои.
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31.01.2022 19:19 Відповісти
Вся эта волючая зеленая шваль опять хочет за наш счет отдыхать теперь уже в Китае?

Когда эти гастроли, наконец, закончатся???
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31.01.2022 19:20 Відповісти
А что, Зеленский выйдет на спортивную кокаиновую дорожку ?
Там есть такой вид спорта ?
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31.01.2022 20:57 Відповісти
встречи не будет.
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01.02.2022 04:32 Відповісти
 
 