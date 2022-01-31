У Кремлі не виключають можливості зустрічі Зеленського та Путіна в Китаї: В ОП заявили, що поїздки в Пекін поки що немає в календарі президента
В Офісі Президента України вітають, що у Кремлі почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів між президентами України та РФ
Про це заявив речник президента Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вітаємо, що у Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів та заговорили про можливість зустрічі президентів (України та Росії. - Ред.)", - зазначив він.
За словами Никифорова, станом на сьогодні у календарі президента Зеленського немає візиту до Китаю на зимові Олімпійські ігри.
"Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким, прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це зараз конче необхідно для консолідації міжнародної підтримки нашої країни", - пояснив речник глави держави.
Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію стосунків, нехай приїжджає до Росії.
Пізніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не відкидає зустрічі лідерів України та РФ на зимовій Олімпіаді в Пекіні.
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Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...
А чому б, не взяти ще вище - і в оправдання бажання "Моніки Зєлінські" романтичної зустрічі з коханим ним Путіним .. таким чином: -розповісти, наприклад, як під час 2-ї Світової...Сталін з "Товаришем Гітлєром" каталися на лижах в Буковелі, чи на пісках Оману....їли шашлики і пили «Кіндзмараулі» чи «Хванчкару» ?
Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.
А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!
Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.
Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
Монастырскому как раз ничего не угрожает, именно потому, что он готов выполнять все что прикажут. Все намного проще и смешнее.
Дело в том, что идея «пресечения массовых беспорядков» принадлежит Олегу Татарову, которому срочно нужно оправдаться за провал апелляционного суда по Петру Порошенко. Организовать у Татарова не вышло вообще ничего. Отменять решение Печерского суда не захотел ни один судья, несмотря на посулы и угрозы. Полиция после драки с предпринимателями-ФЛП под Верховной Радой, категорически дала понять, что действовать она будет в рамках закона и не иначе. Генпрокурор Венедиктова усилить прокурорскую группу не смогла, ни один опытный прокурор участвовать в деле не согласился. Наконец собрать «митинг граждан и ветеранов - противников Порошенко» не вышло. Массовка тоже, знаете ли, следит за новостями и рейтингами, плюс, наличие у Порошенко ветеранской организации «Братья по оружию» сильно охлаждает пыл всем кадрам политтехнологов ОП. Драться с ветеранами войны не хочет никто.
Именно поэтому еще в пятницу, в Офисе президента сообщили о некой группе, готовящей массовые провокации и столкновения с силовиками. Звучало это настолько смешно, что наши источники рассказали тогда это как анекдот. Однако, Зеленского лично эта информация насторожила, да так что он сразу забыл о Порошенко и суде. Зеленский приказал докладывать ему о всех деталях операции. Вот тут и возникла проблема.
Передать информацию СБУ, как это положено, Татаров не мог, поскольку это ведомство друга Зеленского Баканова, который сам конкурирует с Татаровым за звание «любимой жены» у Ермака. Подчиненные Баканова сразу бы открыли, что все дело - липа. Венедиктова тоже не парафия Татарова, она все еще напоминает о своем участии в избрании Зеленского президентом. Положиться Татаров мог только на ГБР своего старого торища Сухачева, и на МВД Монастырского работу которого он курирует от ОП. И поскольку массовые беспорядки, это вообще не направление ГБР, операцию поручили Монастырскому.
Звание «всегда готового к услугам» Монастырский оправдал, т е впереди у него еще не один «раскрытый заговор». Зеленский искренне поверил, что беспорядки готовили Медведчук, Ахметов, Порошенко, россияне, заказчики покушения на Шефира, Байден которому он надоел, и вообще все кто не любит его персонально. Поскольку в состоянии легкой паники Зеленский становится образцово покладистым, басенку о массовых беспорядках съел и одобрил Андрей Ермак. Ему это тоже выгодно. Ждем продолжения истории.
Единственное что радует, дружный смех соцсетей над сказкой о «массовых беспорядках» заставил ее авторов отказаться от заявлений, что это опять «рука Ахметова». Или еще кого-либо известного. ТГ "Печерский холм"
А шо, на водопаде был, на море был, в теплых странах, на лыжах, бухло на госдаче...., а тут бац - и Олимпиада !
Зе-шара объёма не имеет !
Останні 2 роки іде семимильними кроками.
Скоро байрактари будуть збирати під Житомиром, а в кількості діло за малим.
"В квітні - відзначимо Великдень.
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом."
где вас мудаков73 размножают!
Зустріч в Китаї - це свідомий відхід від європейського , неефективного, але контрольованого і відкритого процесу. Будь які розмови і домовленості будуть таємними. Ви й озирнутись не встигните, як Зеленський закличе ОДКБ до врегулювання ситуації в Україні через заворушення за фактом фальсифікації зеленими виборів.
где наращивает? чем? проваленным оборонзаказом? отсутствие заказов на КБ "Луч"? закупкой татр для "даны" в три раза дороже КРАЗов?
про байрактары договорился порох еще в период президентства. месяц он не вылазил из ЕС мотаясь между главами государств, дипломатам и министрами основных союзников Украины убеждая их в реальности агрессии. а бедосик в это время на лыжах катался да на сейшелах пузо грел.
Можливо варто почати виробляти безпілотники? Можливо варто запустити в космос ******** супутник для спостереження?
Як вважаєте?
"боевые маршрутки" это ты про автомобили медицинского обеспечения? а ты в курсе сколько они бойцам жизней спасли?
какое отношение криворагулина имеет к выпуску беспилотников?
бабки - турецкие, строители - турецкие. материалы - турецкие. двигатели - наши если буду выпускать акинчи (что вряд ли). а может надо выпускать системы ПРО и РСЗО? или ты байрактарами за пультом надеешься орду остановить?
Поки летів, то пишалися...і перемогу собі малював...
А щось пішло не так, то винен Зеленський...ну ну
идея и начало строительства - пороха
но криворагулье неверно батарее прикрутило и у спутника сели аккумуляторы. и скоро он пополнит спутниковую группировку мирового океана.
Зустрічатись із окупантом на території друга цього окупанта та ворога союзника України США.
Та й прямо перти проти США Китай не буде. А посприяти пуйлу в його посяганнях на Україну може, організовуючи безпечну, захищену від спецслужб США площадку для зустрічі пуйла із блазнем.
Если где-то потеряется один иностранный клоун - ни кто не заметит!
Да даже двух!!!
Едет подписывать капитуляцию, и да будет вам мир! Ну он же обещал.
Выпускать нельзя.
Многоходовочку раскрутил то нужно
И оружие поставляют как никогда и володька соседский невдоумении уже и встретиться непротив
Мальдивский уже б давно ребят в котли погнал а грошики в офшори
только нескладуха у тебя. твой гений недоволен поставками оружия. может он кцпский гений?
А Вам кто говорил что он недоволен¿
А гениальные мысли что он кацапцкий гений,мне немного напоминает ослинную логику
- Не нападайТЕ на нас, я сделаю все, чтобы Украина не вступила в НАТО?
- Я же вас раньше так смешил, неужели я не заслужил титул миротворца?
- Если не свалишь пи*дец тебе гнида?
- Если вы нападете будет много погибших?.
- Мы вас любим, все подпишем.
Я конечно не дипломат и не политик, но и уж точно не клоун, чтобы не понимать, что без давления на *****, "сойтись где-то посередине", без сдачи интересов Украины не выйдет!
Что можно сказать человеку, который хочет тебя уничтожить, тем или иным способом? Взывать к совести? Бред.
Когда эти гастроли, наконец, закончатся???
Там есть такой вид спорта ?