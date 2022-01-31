У Кремлі не виключають можливості зустрічі Зеленського та Путіна в Китаї: В ОП заявили, що поїздки в Пекін поки що немає в календарі президента

В Офісі Президента України вітають, що у Кремлі почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів між президентами України та РФ

Про це заявив речник президента Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо, що у Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів та заговорили про можливість зустрічі президентів (України та Росії. - Ред.)", - зазначив він.

За словами Никифорова, станом на сьогодні у календарі президента Зеленського немає візиту до Китаю на зимові Олімпійські ігри.

"Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким, прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це зараз конче необхідно для консолідації міжнародної підтримки нашої країни", - пояснив речник глави держави.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію стосунків, нехай приїжджає до Росії.

Пізніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не відкидає зустрічі лідерів України та РФ на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

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