Росія поки не створила ударного угруповання військ на кордоні, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що станом на 27 січня збройні сили Росії не мають ударного угруповання для повномасштабного нападу на Україну.

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"З погляду математичного кількісного показника цифри збігаються з тими, які є зараз. Ми говоримо про умовні 110 тисяч наземного компонента, якщо йдеться про кількісний склад саме вояків збройних сил Російської Федерації. Якщо додати повітряну та морську компоненту, буде не більше ніж 120-125 тисяч уздовж усього кордону України, включаючи й адміністративну межу, Автономну Республіку Крим, яка тимчасово перебуває в окупації. Ще раз повторюю: цифри ті самі, що й навесні 2021-го", - розповів міністр.

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Коментуючи розбіжності в оцінках російської загрози Україною та її західними партнерами, Резніков заявив: "Ще раз, важливо: дані в нас однакові. Оцінки дійсно різні. Але ми з Валерієм Федоровичем Залужним щодня проговорюємо ситуацію, аналізуємо з Генеральним штабом, що відбувається, оцінюємо факти. Щодня. А інколи й декілька разів на день. Окрім того, відбуваються зустрічі в Раді національної безпеки та оборони за участю представників розвідки, інших секторів безпеки та оборони: Міністерства внутрішніх справ, Прикордонної служби, Нацгвардії тощо. Дивимося зі всіх боків. Станом на сьогодні (бесіда відбулася 27 січня. – Ред.) ударне угруповання збройними силами Російської Федерації не утворено. Будь-який експерт військової справи скаже, що ударне угруповання має декілька ознак. Таких ознак сьогодні в сукупності не існує. Це не означає, що вони не можуть з’явитися завтра, якщо буде відповідне рішення в Кремлі. Воно може бути утворено, їхній потенціал дає можливість утворення ударного угруповання, але з часом. І ми точно побачимо, що відбуваються певні події, які демонструють початок утворення можливого ударного угруповання. Ми будемо заздалегідь це розуміти. Станом на сьогодні ситуація нічим не відмінна від весняного загострення. Хоча одна відмінність є. Це плюс 1000 кілометрів".

Він уточнив, що йдеться про 1000 км кордону з "дружньою нам сусідньою державою Білорусь".