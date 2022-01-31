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Новини Війна
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Росія поки не створила ударного угруповання військ на кордоні, - Резніков

Росія поки не створила ударного угруповання військ на кордоні, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що станом на 27 січня збройні сили Росії не мають ударного угруповання для повномасштабного нападу на Україну.

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"З погляду математичного кількісного показника цифри збігаються з тими, які є зараз. Ми говоримо про умовні 110 тисяч наземного компонента, якщо йдеться про кількісний склад саме вояків збройних сил Російської Федерації. Якщо додати повітряну та морську компоненту, буде не більше ніж 120-125 тисяч уздовж усього кордону України, включаючи й адміністративну межу, Автономну Республіку Крим, яка тимчасово перебуває в окупації. Ще раз повторюю: цифри ті самі, що й навесні 2021-го", - розповів міністр. 

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Коментуючи розбіжності в оцінках російської загрози Україною та її західними партнерами, Резніков заявив: "Ще раз, важливо: дані в нас однакові. Оцінки дійсно різні. Але ми з Валерієм Федоровичем Залужним щодня проговорюємо ситуацію, аналізуємо з Генеральним штабом, що відбувається, оцінюємо факти. Щодня. А інколи й декілька разів на день. Окрім того, відбуваються зустрічі в Раді національної безпеки та оборони за участю представників розвідки, інших секторів безпеки та оборони: Міністерства внутрішніх справ, Прикордонної служби, Нацгвардії тощо. Дивимося зі всіх боків. Станом на сьогодні (бесіда відбулася 27 січня. – Ред.) ударне угруповання збройними силами Російської Федерації не утворено. Будь-який експерт військової справи скаже, що ударне угруповання має декілька ознак. Таких ознак сьогодні в сукупності не існує. Це не означає, що вони не можуть з’явитися завтра, якщо буде відповідне рішення в Кремлі. Воно може бути утворено, їхній потенціал дає можливість утворення ударного угруповання, але з часом. І ми точно побачимо, що відбуваються певні події, які демонструють початок утворення можливого ударного угруповання. Ми будемо заздалегідь це розуміти. Станом на сьогодні ситуація нічим не відмінна від весняного загострення. Хоча одна відмінність є. Це плюс 1000 кілометрів".

Він уточнив, що йдеться про 1000 км кордону з "дружньою нам сусідньою державою Білорусь".

Автор: 

армія рф (17833) кордон (4821) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+7
Та вже краще помовчати, специ звіздіти. Якщо є техніка і бійці, то стати в колону і йти потрібно годину, а можливо дві. Чи які ви "ударні групи" чекаєте - римську черепашку, чи що? США, Європа та інші країни бачать загрозу, а ці відбілюють московію. Ви вже просто всіх задовбали бездарі і втікачі від повісток. Що ху@ло пригрозив Вовіку, що як тільки отримає санкції, то закриє його кіноіндустрію і вишверне на смітник "сватів"? Яку ударну групу має утворювати дивізіон "Іскандерів"?
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31.01.2022 16:32 Відповісти
+5
Річ не в тому, що не військовик -- може мати купу радників. Проблема в тому, що навіть, якби було так, як він описує, то мінімальний алармізм мав би бути бодай у "...ми стурбовані концентрацією військових підрозділів росії на наших кордонах і будемо вдячні будь-якій допомозі, як зброєю, так і добрим словом підтримки... Нагадаю, що частину України вже окуповано росією..."

Але, напевне, в москві їх, блаЗЄнських, тримають за зябра...
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31.01.2022 16:39 Відповісти
+3
Господи!
Не дал мозгов, не давай и язык!!!
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31.01.2022 16:36 Відповісти
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В 1994 г. - получил Свидетельство про право на осуществление адвокатской деятельности.

В 1999-2002 гг. - заместитель председателя Центра развития украинского законодательства в г. Киеве.

В 2000-2006 гг. - учредитель компании "Правис". Позднее известна как "Резников, Власенко и партнеры", далее - Magisters (в результате слияния с юридической фирмой "Магистр и партнеры").
В 2004 - адвокат кандидата на пост президента Украины https://file.liga.net/persons/viktor-ushenko Виктора Ющенко в Верховном суде Украины по делу о признании выборов президента Украины недействительными (третий тур), совместно с https://file.liga.net/persons/sergei-vlasenko Сергеем Власенко .В 2011-2014 гг. - главный юрисконсульт Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (как следствие слияния с юридической фирмой "Магистр и партнеры"). По совместительству - адвокат и партнер АО "Меджистерс".
С ноября 2018 возобновил юридическую практику в качестве партнера "Юридической фирмы "Астерс". Специализируется на альтернативном разрешении споров, включая вынесение экспертных заключений, переговоры, фасилитацию, примирение, медиацию, установление фактов, предварительную независимую оценку и досудебные совещания по урегулированию спора и подготовку мировых соглашений
Прикольно . ЮРЫСТ знает и РАССКАЗЫВАЕТ , как ВОЕВАТЬ
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31.01.2022 16:30 Відповісти
Річ не в тому, що не військовик -- може мати купу радників. Проблема в тому, що навіть, якби було так, як він описує, то мінімальний алармізм мав би бути бодай у "...ми стурбовані концентрацією військових підрозділів росії на наших кордонах і будемо вдячні будь-якій допомозі, як зброєю, так і добрим словом підтримки... Нагадаю, що частину України вже окуповано росією..."

Але, напевне, в москві їх, блаЗЄнських, тримають за зябра...
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31.01.2022 16:39 Відповісти
Та вже краще помовчати, специ звіздіти. Якщо є техніка і бійці, то стати в колону і йти потрібно годину, а можливо дві. Чи які ви "ударні групи" чекаєте - римську черепашку, чи що? США, Європа та інші країни бачать загрозу, а ці відбілюють московію. Ви вже просто всіх задовбали бездарі і втікачі від повісток. Що ху@ло пригрозив Вовіку, що як тільки отримає санкції, то закриє його кіноіндустрію і вишверне на смітник "сватів"? Яку ударну групу має утворювати дивізіон "Іскандерів"?
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31.01.2022 16:32 Відповісти
дурак
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31.01.2022 16:33 Відповісти
Шестерка которая зеленую жопу вылизывает!
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31.01.2022 16:39 Відповісти
Хто зна що там у ***** в мізках
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31.01.2022 16:34 Відповісти
Господи!
Не дал мозгов, не давай и язык!!!
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31.01.2022 16:36 Відповісти
А чому в Україні й досі немає Міністерства Обіцянок?

Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...
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31.01.2022 17:01 Відповісти
А чому б, не взяти ще вище - і в оправдання бажання "Моніки Зєлінські" романтичної зустрічі з коханим ним Путіним .. таким чином: -розповісти, наприклад, як під час 2-ї Світової...Сталін з "Товаришем Гітлєром" каталися на лижах в Буковелі, чи на пісках Оману....їли шашлики і пили «Кіндзмараулі» та «Хванчкару»
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31.01.2022 17:14 Відповісти
Тони запасів крові і замінників крові, вже готові розвернуті польові госпіталі, а "ударної групіровки" ще немає?
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31.01.2022 18:04 Відповісти
Знай меру и в речи, и в молчании. . /Публий Сир /
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31.01.2022 16:37 Відповісти
А США кажуть що для вторгнення все підготовлено. Брешуть кляті піндоси. Який напад, усі на шашлики.
РS рєзніков краще би ти мовчав.
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31.01.2022 16:38 Відповісти
За скільки можна створить ударну авіагрупу,або ракетну,!?
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31.01.2022 16:39 Відповісти
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31.01.2022 16:40 Відповісти
Наверное на направлениях вероятного удара возведены обопонительные соорудения первогр, второго и резервных эшелонов, преодолеть которые противник физически не состоянии?
А раз не в состоянии, то вероятность самоубийства мордора снижается?
Так где же эти оборонитеььные сооружения? Или власть собирается их возвестм в течение нескольких часов?
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31.01.2022 16:45 Відповісти
что то линия Мажино французам против немцев не особо помогла)
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31.01.2022 16:54 Відповісти
Немцы её просто обошли, так линия обороны была не продуманной.
А вот финам помогла.
А у нас нет нихрена. Какой то праздник непуганых идиотов
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31.01.2022 19:23 Відповісти
І все ж таки. Чомусь же має слугувати цей зебілоїдний наратив з дня в день??? Це щоби не давали занадто багато допомоги? Щоби меньше у світі говорили про ризик вторгнення? Це ж явно домовлено в керівництва. У Франції наприклад у всіх новинах - про дивну поведінку Зе і його команди.
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31.01.2022 16:50 Відповісти
Українські Крим та Донбас ударні формування не захоплювали, ідіоти, вірно піддані зализують дупу зелі ….
Длбйб…
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31.01.2022 16:59 Відповісти
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
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31.01.2022 17:01 Відповісти
Вони вважають, що оборонятися немає потреби, а найбільші "аргументи" проти "сусідньої держави" -- це зброя, яка постачається з Заходу, і цього досить. Жвачка, балалайка, шашлики. А якщо ще косоворотку натягнуть, та в очі "сусіду" подивитися...
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31.01.2022 18:10 Відповісти
Сам лично инспектировал ?
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31.01.2022 17:06 Відповісти
Долбоебы зеленые...
Так надо ждать когда создадут?
Или может сейчас жопы поднимете и начнете контрмеры принимать?
Вместо того, что бы поливать дерьмом единственных союзников: США и Великобританию, которые начали оказывать помощь Украине!
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31.01.2022 17:07 Відповісти
"Ще раз повторюю: цифри ті самі, що й навесні 2021-го", - розповів міністр."
Резніков а ти точно сільон в матєматіке?
А те що з дальнього востоку (ДВ) приїхало восени та взимку 2021-2022 ви точно порахували?
А того що приїхало з ДВ на весні ж тут поряд не було - ти в курсі чи ти нам брешеш?
А те що госпіталя притягли та розгорнули яких теж не було на весні ти в курсі, ви порахували, чи це не признак або ти знову нам брешеш?
США та Велика Британія по твоєму нас вводять в оману і чогось за просто так по дурості почали постачати нам зброю, чи всетаки ти нам брешеш?
Гадаю вас усіх треба обследовать та взять аналізи, бо шось гложуть мене смутниє сомненія шо не все у нас гаразд в датском королєвстве
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31.01.2022 17:09 Відповісти
Азбука.
Наступ можливий або з положення безпосереднього дотику, або з розгортуванням з глибини.
При наступі з беспосереднього дотику війська, сформовані призначені до наступу займають свої місця по лінії існуючого фронту, на позиціях і в окопах своєї оборони, або безпосередньо на кордоні. І після авіа- і артпідготовки ідкть у наступ.
При наступі розгортуванням з глибини, війська з мість зосередження виходять полковими колонами на відповідних рубежах починають розгортання в батальйонні колони, ротні колони, взводні і безпосередньо в лініії атаки. Місця зосередження можуть бути на різних відстанях від кордону. все залежить від сил і засобів призначених до наступу.
Дезинформація супротивника - один із елементів підготовки наступу. Що і відбувається.
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31.01.2022 17:42 Відповісти
Ну это стратегия совкового прошлого.
Сегодня отдельной тактической единицей способной выполнять любую задачу есть самодостаточные батальонно-тактические группы.
Наличие сформированных батальонно- тактических групп - это и есть ударная группировка.
Батальонно-тактическая группа может приступить к выполнению задачи фактически мгновенно.
Более того, БТГ может отдыхать до момента нанесения ракетно-бомбового удара. А потом не торопясь в течении нескольких часов выйти в точку назначения. Пока они будут на марше можно повторить ракетно-бомбовый удар.
Т.е. вы можете даже не увидеть никакого движения твм где ждёте ударные группировки, а вас уже будут бомбить.
Угрозой в этом случае есть прлстое скопление техники и личного состава.
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31.01.2022 19:47 Відповісти
харош нам зуби заговорювати.
ніхто вже не боїться війни.
Всі вже прийняли те що доведеться захищатися.
Краще б оголосив інструкцію що робити цивільним: що мати при собі. куди бігти по зброю. де точки збору. і так по кожній області і по кожному місту
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31.01.2022 17:42 Відповісти
Я в шоке с этих идиотов зеленых. Лучше бы уже молчали
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31.01.2022 18:07 Відповісти
що воно меле? арахама хоче перегнути в дебілкуватості.
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31.01.2022 18:39 Відповісти
Заявление из разряда - К нам летит снаряд, но пока можно не беспокоиться, ему лететь еще секунд десять. Все хорошо. Мне так стремно небыло за эту страну даже в 2014ом(

"Ще раз повторюю: цифри ті самі, що й навесні 2021-го", - розповів міністр.
Т.е вы с весны е...лом щелкаете... Еще лучше. Вот прям совсем так сразу спокойно стало. Они хоть осознают что говорят, вот мне интересно. Смысл сказанного осознают? Типа чувак у тебя в жопе лов. Ну и что, он там с весны торчит. А, ну тада нормально че.
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31.01.2022 18:41 Відповісти
Уже крокодил
У Фомы за спиной,
Уже крокодил
Поперхнулся Фомой;
Из пасти у зверя
Торчит голова.
До берега
Ветер доносит слова:
«Непра…
Я не ве…»
Аллигатор вздохнул
И, сытый,
В зеленую воду нырнул.
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31.01.2022 20:04 Відповісти
 
 