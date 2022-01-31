Росія поки не створила ударного угруповання військ на кордоні, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що станом на 27 січня збройні сили Росії не мають ударного угруповання для повномасштабного нападу на Україну.
Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"З погляду математичного кількісного показника цифри збігаються з тими, які є зараз. Ми говоримо про умовні 110 тисяч наземного компонента, якщо йдеться про кількісний склад саме вояків збройних сил Російської Федерації. Якщо додати повітряну та морську компоненту, буде не більше ніж 120-125 тисяч уздовж усього кордону України, включаючи й адміністративну межу, Автономну Республіку Крим, яка тимчасово перебуває в окупації. Ще раз повторюю: цифри ті самі, що й навесні 2021-го", - розповів міністр.
Коментуючи розбіжності в оцінках російської загрози Україною та її західними партнерами, Резніков заявив: "Ще раз, важливо: дані в нас однакові. Оцінки дійсно різні. Але ми з Валерієм Федоровичем Залужним щодня проговорюємо ситуацію, аналізуємо з Генеральним штабом, що відбувається, оцінюємо факти. Щодня. А інколи й декілька разів на день. Окрім того, відбуваються зустрічі в Раді національної безпеки та оборони за участю представників розвідки, інших секторів безпеки та оборони: Міністерства внутрішніх справ, Прикордонної служби, Нацгвардії тощо. Дивимося зі всіх боків. Станом на сьогодні (бесіда відбулася 27 січня. – Ред.) ударне угруповання збройними силами Російської Федерації не утворено. Будь-який експерт військової справи скаже, що ударне угруповання має декілька ознак. Таких ознак сьогодні в сукупності не існує. Це не означає, що вони не можуть з’явитися завтра, якщо буде відповідне рішення в Кремлі. Воно може бути утворено, їхній потенціал дає можливість утворення ударного угруповання, але з часом. І ми точно побачимо, що відбуваються певні події, які демонструють початок утворення можливого ударного угруповання. Ми будемо заздалегідь це розуміти. Станом на сьогодні ситуація нічим не відмінна від весняного загострення. Хоча одна відмінність є. Це плюс 1000 кілометрів".
Він уточнив, що йдеться про 1000 км кордону з "дружньою нам сусідньою державою Білорусь".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В 1999-2002 гг. - заместитель председателя Центра развития украинского законодательства в г. Киеве.
В 2000-2006 гг. - учредитель компании "Правис". Позднее известна как "Резников, Власенко и партнеры", далее - Magisters (в результате слияния с юридической фирмой "Магистр и партнеры").
В 2004 - адвокат кандидата на пост президента Украины https://file.liga.net/persons/viktor-ushenko Виктора Ющенко в Верховном суде Украины по делу о признании выборов президента Украины недействительными (третий тур), совместно с https://file.liga.net/persons/sergei-vlasenko Сергеем Власенко .В 2011-2014 гг. - главный юрисконсульт Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (как следствие слияния с юридической фирмой "Магистр и партнеры"). По совместительству - адвокат и партнер АО "Меджистерс".
С ноября 2018 возобновил юридическую практику в качестве партнера "Юридической фирмы "Астерс". Специализируется на альтернативном разрешении споров, включая вынесение экспертных заключений, переговоры, фасилитацию, примирение, медиацию, установление фактов, предварительную независимую оценку и досудебные совещания по урегулированию спора и подготовку мировых соглашений
Прикольно . ЮРЫСТ знает и РАССКАЗЫВАЕТ , как ВОЕВАТЬ
Але, напевне, в москві їх, блаЗЄнських, тримають за зябра...
Не дал мозгов, не давай и язык!!!
Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...
РS рєзніков краще би ти мовчав.
А раз не в состоянии, то вероятность самоубийства мордора снижается?
Так где же эти оборонитеььные сооружения? Или власть собирается их возвестм в течение нескольких часов?
А вот финам помогла.
А у нас нет нихрена. Какой то праздник непуганых идиотов
Длбйб…
Так надо ждать когда создадут?
Или может сейчас жопы поднимете и начнете контрмеры принимать?
Вместо того, что бы поливать дерьмом единственных союзников: США и Великобританию, которые начали оказывать помощь Украине!
Резніков а ти точно сільон в матєматіке?
А те що з дальнього востоку (ДВ) приїхало восени та взимку 2021-2022 ви точно порахували?
А того що приїхало з ДВ на весні ж тут поряд не було - ти в курсі чи ти нам брешеш?
А те що госпіталя притягли та розгорнули яких теж не було на весні ти в курсі, ви порахували, чи це не признак або ти знову нам брешеш?
США та Велика Британія по твоєму нас вводять в оману і чогось за просто так по дурості почали постачати нам зброю, чи всетаки ти нам брешеш?
Гадаю вас усіх треба обследовать та взять аналізи, бо шось гложуть мене смутниє сомненія шо не все у нас гаразд в датском королєвстве
Наступ можливий або з положення безпосереднього дотику, або з розгортуванням з глибини.
При наступі з беспосереднього дотику війська, сформовані призначені до наступу займають свої місця по лінії існуючого фронту, на позиціях і в окопах своєї оборони, або безпосередньо на кордоні. І після авіа- і артпідготовки ідкть у наступ.
При наступі розгортуванням з глибини, війська з мість зосередження виходять полковими колонами на відповідних рубежах починають розгортання в батальйонні колони, ротні колони, взводні і безпосередньо в лініії атаки. Місця зосередження можуть бути на різних відстанях від кордону. все залежить від сил і засобів призначених до наступу.
Дезинформація супротивника - один із елементів підготовки наступу. Що і відбувається.
Сегодня отдельной тактической единицей способной выполнять любую задачу есть самодостаточные батальонно-тактические группы.
Наличие сформированных батальонно- тактических групп - это и есть ударная группировка.
Батальонно-тактическая группа может приступить к выполнению задачи фактически мгновенно.
Более того, БТГ может отдыхать до момента нанесения ракетно-бомбового удара. А потом не торопясь в течении нескольких часов выйти в точку назначения. Пока они будут на марше можно повторить ракетно-бомбовый удар.
Т.е. вы можете даже не увидеть никакого движения твм где ждёте ударные группировки, а вас уже будут бомбить.
Угрозой в этом случае есть прлстое скопление техники и личного состава.
ніхто вже не боїться війни.
Всі вже прийняли те що доведеться захищатися.
Краще б оголосив інструкцію що робити цивільним: що мати при собі. куди бігти по зброю. де точки збору. і так по кожній області і по кожному місту
"Ще раз повторюю: цифри ті самі, що й навесні 2021-го", - розповів міністр.
Т.е вы с весны е...лом щелкаете... Еще лучше. Вот прям совсем так сразу спокойно стало. Они хоть осознают что говорят, вот мне интересно. Смысл сказанного осознают? Типа чувак у тебя в жопе лов. Ну и что, он там с весны торчит. А, ну тада нормально че.
У Фомы за спиной,
Уже крокодил
Поперхнулся Фомой;
Из пасти у зверя
Торчит голова.
До берега
Ветер доносит слова:
«Непра…
Я не ве…»
Аллигатор вздохнул
И, сытый,
В зеленую воду нырнул.