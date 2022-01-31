У Європарламенті підтвердили готовність до "безпрецедентних санкцій" проти РФ у разі агресії проти України

Європейський Союз готовий запровадити для Росії безпрецедентні санкції у разі її агресії проти України.

Про це заявила голова підкомітету з безпеки та оборони Європейського парламенту Наталі Луазо (група "Оновлена Європа", Франція), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми серйозні в нашій рішучості. Якщо Росія розглядатиме військову агресію проти України, ми готові впровадити проти Росії безпрецедентні санкції. Ми вже бачимо, як Росія намагається дестабілізувати вашу країну через дезінформацію, кібератаки, різні маніпуляції. Ми займатимемо тверду позицію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, тому що нічого про майбутнє України не може вирішуватися без українців", - сказала Луазо на брифінгу в Маріуполі у понеділок.

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Він наголосила, що Україна має вільно обирати своє майбутнє та союзників.

"Поточна ситуація серйозна, і ми її сприймаємо дуже серйозно", - запевнила Луазо.

Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Мак-Аллістер (група Європейської народної партії, Німеччина) повідомив, що він та його колеги з Європарламенту, які представляють різні політичні партії, перебувають з візитом в Україні, щоб продемонструвати солідарність з Україною та її громадянами у цей час невизначеності.

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"Європейський парламент дуже чітко закликав Росію до деескалації. Цей конфлікт, кризу може бути вирішено лише дипломатичним шляхом, тому ми закликаємо до постійних зусиль через дипломатичні переговори, у різних форматах знизити напруженість та забезпечити деескалацію. М'яч – на боці поля Росії", - сказав Мак-Аллістер.

З 30 січня до 1 лютого дев'ять депутатів Європарламенту перебувають в Україні з місією щодо встановлення фактів, щоб зібрати інформацію про поточну кризу. Депутати прагнуть отримати інформацію від своїх колег з України, щоб згодом зробити суттєвий внесок у формування позиції ЄС з цього питання.

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