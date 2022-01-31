Реакція Японії на можливе вторгнення РФ до України буде дуже потужною, - посол Кунінорі

Реакція Японії буде "дуже потужною" у випадку нового вторгнення Росії до України.

Про це заявив в інтерв'ю "Суспільному" посол Мацуда Кунінорі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр Кісіда Фуміо обговорював з президентом Байденом план взаємодії у випадку, якщо Росія нападе на Україну. Я не можу казати подробиці, але хочу запевнити, що реакція буде дуже потужна", - розповів він.

Водночас, додав посол, Японія слідкує за ситуацією на кордоні між Україною та Росією.

"Ми також знаємо, що дипломатичний процес триває і, зокрема, буде відновлено Нормандський формат. Це дуже важливо, і я хотів би підкреслити принципи політики Японії. Нещодавно прем'єр-міністр Японії мав онлайн-зустріч з президентом США Джозефом Байденом. І два лідери налаштовані тісно співпрацювати разом, щоб стримувати російську агресію проти України. Також прем'єр-міністр планує тісну співпрацю зі США, нашими союзниками і партнерами, щоб вжити рішучих дій, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-які атаки", - додав Кунінорі.

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