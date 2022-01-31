Реакція Японії на можливе вторгнення РФ до України буде дуже потужною, - посол Кунінорі
Реакція Японії буде "дуже потужною" у випадку нового вторгнення Росії до України.
Про це заявив в інтерв'ю "Суспільному" посол Мацуда Кунінорі, інформує Цензор.НЕТ.
"Прем’єр-міністр Кісіда Фуміо обговорював з президентом Байденом план взаємодії у випадку, якщо Росія нападе на Україну. Я не можу казати подробиці, але хочу запевнити, що реакція буде дуже потужна", - розповів він.
Водночас, додав посол, Японія слідкує за ситуацією на кордоні між Україною та Росією.
"Ми також знаємо, що дипломатичний процес триває і, зокрема, буде відновлено Нормандський формат. Це дуже важливо, і я хотів би підкреслити принципи політики Японії. Нещодавно прем'єр-міністр Японії мав онлайн-зустріч з президентом США Джозефом Байденом. І два лідери налаштовані тісно співпрацювати разом, щоб стримувати російську агресію проти України. Також прем'єр-міністр планує тісну співпрацю зі США, нашими союзниками і партнерами, щоб вжити рішучих дій, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-які атаки", - додав Кунінорі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Попри щільність населення, Саппоро - практично єдине місце, де живе населення на північному Хокайдо. А це ще північніше. Звісно, питання територій принципове, а особливо - прибрежні води для риболовства і шельф. Але не таке значуще, щоби вони витрачали на нього життя.
Японці мають за кожної слушної нагоди вбивати бодай маленького цвяха в тіло росії.
Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...
А чому б, не взяти ще вище - і в оправдання бажання "Моніки Зєлінські" романтичної зустрічі з коханим ним Путіним .. таким чином: -розповісти, наприклад, як під час 2-ї Світової...Сталін з "Товаришем Гітлєром" каталися на лижах в Буковелі, чи на пісках Оману....їли шашлики і пили «Кіндзмараулі» чи «Хванчкару»
Коли президент заявив, що занапокоєнням Росію не зупинити...скільки бруду від так називаної опозиції на нього вилилось.
Маски скинуті - тепер видно хто за Україну, а хто грає на руку Путіну!
2. Будка - це Петро усіх наставляв будки робити, до речі програму мінімум був в 2015 виконав...все зробив, як Петро казав)
Хто хоче залишитися -здати noryoku shiken на N1 і тест з історії аж од часів богів Ідзанамі та Ізанагі і по сьогодення. Не здав - одразу до побачення на велику землю.
правило непорушне, доки існує світ
или вы думаете,что так и будете безнаказанно всему миру *** тыкать,робяты ?
(только без обид,ничего личного)
Вторжение красно-коричневых полчищ Москаль Орды произойдет во время заключительной церемонии зимней Олимпиады. Одновременно, коммурастический режим Китая совершит вторжение на Тайвань. Одновременно будут организованы массированные террористические и кибер атаки по всему миру. Синхронные операции по захвату Украины и Тайваня планируется завершить в течении 10 - 12 дней, пока Запад будет определять уровень своей озабоченности.
русня рожает мало,а остальным народам расии те ***** и даром не стали..
27 ноября 2018, 23:32
Надежда Алексеева
Первый японский авианосец поступит в распоряжение военных уже в 2020 году. Об этом рассказал министр обороны страны Такэси Ивая. Политик пояснил, что речь идёт не о полномасштабном строительстве, а о переоборудовании уже спущенного на воду вертолётоносца «Идзумо». По словам экспертов, Токио не скрывает намерений превратить страну в полноценную военно-морскую державу. Усиление морских позиций азиатского государства политологи связывают с ростом влияния Китая.
2837
Японія купить винищувачі п'ятого покоління F-35 та іншого озброєння на 23 млрд доларів
Державний департамент США дав "зелене світло" на підписання угоди на продаж Японії 105 винищувачів п'ятого покоління F-35, двигунів до них, систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, а також супутніх послуг. Загальна сума угоди між Вашингтоном та Токіо оцінюється у 23 млрд доларів.
Ця угода виведе повітряні сили Японії на друге місце у світі, після США, за кількістю літаків п'ятого покоління - 147 літаків. Цікавим є і розподілення типів F-35, які замовили Сили самооборони Японії: 63 літака у сухопутній версії F-35A та 42 винищувачі зі зменшеною довжиною пробігу та вертикальною посадкою - F-35B.