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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Реакція Японії на можливе вторгнення РФ до України буде дуже потужною, - посол Кунінорі

Реакція Японії на можливе вторгнення РФ до України буде дуже потужною, - посол Кунінорі

Реакція Японії буде "дуже потужною" у випадку нового вторгнення Росії до України.

Про це заявив в інтерв'ю "Суспільному" посол Мацуда Кунінорі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр Кісіда Фуміо обговорював з президентом Байденом план взаємодії у випадку, якщо Росія нападе на Україну. Я не можу казати подробиці, але хочу запевнити, що реакція буде дуже потужна", - розповів він.

Водночас, додав посол, Японія слідкує за ситуацією на кордоні між Україною та Росією.

"Ми також знаємо, що дипломатичний процес триває і, зокрема, буде відновлено Нормандський формат. Це дуже важливо, і я хотів би підкреслити принципи політики Японії. Нещодавно прем'єр-міністр Японії мав онлайн-зустріч з президентом США Джозефом Байденом. І два лідери налаштовані тісно співпрацювати разом, щоб стримувати російську агресію проти України. Також прем'єр-міністр планує тісну співпрацю зі США, нашими союзниками і партнерами, щоб вжити рішучих дій, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-які атаки", - додав Кунінорі.

Також читайте: В разі вторгнення РФ до України енергетична криза може зачепити й Азію, - посол Корсунський

Автор: 

посол (1108) росія (66070) Японія (1211)


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Топ коментарі
+31
Японці хочуть своє повернути. І скоріш за все вони вжарять мокшів з тилу
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31.01.2022 16:46 Відповісти
+26
Під час WWII Японія дотримувалася договору з совком про ненапад. А що отримала натомість? Окупацію південного Сахаліну та купи островів?
Японці мають за кожної слушної нагоди вбивати бодай маленького цвяха в тіло росії.
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31.01.2022 16:46 Відповісти
+23
доречі з Японцями у Кацапів досих пір йде війна,так як договір про мир так і не підписаний...кацапи загнали себе в пастку що навколо їхньої великої нікому нахрін не потрібної території живуть одні вороги))
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31.01.2022 16:50 Відповісти
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Японці хочуть своє повернути. І скоріш за все вони вжарять мокшів з тилу
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31.01.2022 16:46 Відповісти
доречі з Японцями у Кацапів досих пір йде війна,так як договір про мир так і не підписаний...кацапи загнали себе в пастку що навколо їхньої великої нікому нахрін не потрібної території живуть одні вороги))
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31.01.2022 16:50 Відповісти
Є щось на кшталт перемир'я, однак мирного договору немає, бо за острови не можуть домовитись.
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31.01.2022 17:42 Відповісти
Лише коли китайці перейдуть Амур, або українці - Дон.)
Попри щільність населення, Саппоро - практично єдине місце, де живе населення на північному Хокайдо. А це ще північніше. Звісно, питання територій принципове, а особливо - прибрежні води для риболовства і шельф. Але не таке значуще, щоби вони витрачали на нього життя.
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31.01.2022 23:08 Відповісти
Хоп, і кацап їде на відрі замість лексуса чи тойоти)))
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31.01.2022 16:46 Відповісти
Під час WWII Японія дотримувалася договору з совком про ненапад. А що отримала натомість? Окупацію південного Сахаліну та купи островів?
Японці мають за кожної слушної нагоди вбивати бодай маленького цвяха в тіло росії.
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31.01.2022 16:46 Відповісти
А чому в Україні й досі немає Міністерства Обіцянок?

Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...

А чому б, не взяти ще вище - і в оправдання бажання "Моніки Зєлінські" романтичної зустрічі з коханим ним Путіним .. таким чином: -розповісти, наприклад, як під час 2-ї Світової...Сталін з "Товаришем Гітлєром" каталися на лижах в Буковелі, чи на пісках Оману....їли шашлики і пили «Кіндзмараулі» чи «Хванчкару»
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31.01.2022 17:17 Відповісти
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31.01.2022 19:12 Відповісти
От що означає, коли партнери побачили чітку позицію України щодо оборони.

Коли президент заявив, що занапокоєнням Росію не зупинити...скільки бруду від так називаної опозиції на нього вилилось.

Маски скинуті - тепер видно хто за Україну, а хто грає на руку Путіну!
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31.01.2022 16:48 Відповісти
Тебе подоляк з якої будки випустив з "чіткою позицією"? Є надія, що притомні світові лідери нарешті зрозуміли, що зелений клоун - то не Україна, у дієвої частини народу якої якраз і є чітка позиція щодо оборони.
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31.01.2022 16:53 Відповісти
1. Не розумію хто такий Подоляк. Я підтримую певні кроки діючої влади, також підтримую певні кроки попередників (наприклад, томос)
2. Будка - це Петро усіх наставляв будки робити, до речі програму мінімум був в 2015 виконав...все зробив, як Петро казав)
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31.01.2022 16:55 Відповісти
В якому світі ви живете, що не бачите відношення до зеленої плісняви в середині країни і поза межами її у світових лідерів?
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31.01.2022 17:12 Відповісти
то ботва, на кшталт сєрлєща та люсі. воно нанюхається та копипастить кремллівські методичкі
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31.01.2022 17:19 Відповісти
позіція клоуна одна - сцяти у свої формені гебешні галифе
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31.01.2022 17:17 Відповісти
Вы самый счастливый человек, Вам все ясно и понятно. Только вот играют все на свой личный карман своей одной рукой, а другой рукой маски поддерживают.
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31.01.2022 17:10 Відповісти
мнение снигерийцев идет в зад путину
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31.01.2022 17:22 Відповісти
Зелені пацюки сушать голову, як би зрадити Україну в Нормандському форматі. І хочеться, і колеться.
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31.01.2022 16:49 Відповісти
Зелені пацюки сушать голову, як би зрадити Україну в Нормандському форматі. І хочеться, і колеться.
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31.01.2022 16:49 Відповісти
Под шумок зайдут на Курилы.
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31.01.2022 16:51 Відповісти
Заберуть Курильські острови по самий Магадан?
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31.01.2022 16:52 Відповісти
Япона мать - ВАГ - гівно. Субару - форева
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31.01.2022 16:57 Відповісти
Так, час вже повертати Курили, Сахалін, Камчатку
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31.01.2022 17:04 Відповісти
Може хоча б тоді на острови прийде лад. Тільки треба одразу повисилати звідти російськощелепних, бо без того діла не буде.
Хто хоче залишитися -здати noryoku shiken на N1 і тест з історії аж од часів богів Ідзанамі та Ізанагі і по сьогодення. Не здав - одразу до побачення на велику землю.
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31.01.2022 18:29 Відповісти
ворог раші, наш друг.
правило непорушне, доки існує світ
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31.01.2022 17:08 Відповісти
В геополитике это в основном так и работало везде, всегда и сейчас.
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01.02.2022 00:13 Відповісти
Если устроят москалям вторую Цусиму то ОК.
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31.01.2022 17:09 Відповісти
Полагаю опасаются однако, памятуя Нагасаки и Хиросиму.
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31.01.2022 17:13 Відповісти
теперь ваша очередь хиросимы выгребать,однако..
или вы думаете,что так и будете безнаказанно всему миру *** тыкать,робяты ?
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31.01.2022 17:17 Відповісти
Тыкание гениталий куда попало Вас беспокоит? Хотите поговорить об этом?
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31.01.2022 17:22 Відповісти
просто нхауй поди,неполноценный..
(только без обид,ничего личного)
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31.01.2022 17:25 Відповісти
Да, нет не обижаюсь мы с тобой в демократическом обществе живем, если тебя на куй послали ты свободно идешь куда захочешь. Предлагаю тебе тоже найти свой Путь.
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31.01.2022 17:31 Відповісти
тьі живешь в засрандии под руководством фюрера, дуня. какая демократия
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31.01.2022 17:37 Відповісти
Адреналинозависимый акаб помогу тебе еще дозу получить. Давай жги про Президента ФРГ. Тебе ответят.
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31.01.2022 18:01 Відповісти
дуня, ты чего примазываешься? у тебя ручка от швабры из беззубой пасти торчит)
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31.01.2022 18:10 Відповісти
Не ешь с полу.
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31.01.2022 18:24 Відповісти
унылая дуня. ты хоть книжки читало? выглядишь, как твое полуграмотное хйло с его третьим рейхом, печенегами и швабрами в задницах его рабов
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31.01.2022 18:38 Відповісти
Не интересно, перейди на другой ник.
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31.01.2022 18:45 Відповісти
уровень дуняш не новость. обосрутся и сольются. как их шизоидные вожди хйло. сталин или ленин
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01.02.2022 16:36 Відповісти
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31.01.2022 22:02 Відповісти
Что показательно, лет 15 назад такого бы в комментариях хрен кто увидел бы.
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01.02.2022 00:16 Відповісти
а что тебе еще тьікать, дуня, если твои президент и есть гениталии
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31.01.2022 17:30 Відповісти
да, тогда трусливіе кцпские шл.хи под шумок украли острова у Японии
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31.01.2022 17:20 Відповісти
Мировая война - это "под шумок"?
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31.01.2022 17:37 Відповісти
речь шла о бомбардировке, читать мала-мала научили?. ссьікливій усатьій поц никогда бьі не позарился на острова без бомбардировки
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31.01.2022 17:38 Відповісти
тем более, что войну Японии он объявил после первой бомбьі, как настояшщая русская трусливая мразь
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31.01.2022 17:40 Відповісти
Усатый грузин - "русская трусливая мразь"?
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31.01.2022 17:56 Відповісти
а разве не этот грузин делал русскими все народы, уничтожая их, выгоняя с мест проживания? ты уже съехала с темы, дуня. что там с мировой войной, убогая?
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31.01.2022 18:00 Відповісти
ты такая же лживая дуняша) что там с ссыклом-говноралисимусом, который договорился с Японией о ненападении, что позволило снять сибирские дивизии с востока и отправить их на запад, а потом, по-русски, наплевало на договоренности?
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31.01.2022 18:03 Відповісти
Вернуть курилы взад От будет весело..и кацы же хер шо смогут сделать...
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31.01.2022 17:13 Відповісти
Оценка уровня "веселья" строчкой выше.
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31.01.2022 17:17 Відповісти
дуня, а тундропитеки тут при чем? украли под шумок территории? гордишься?
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31.01.2022 17:21 Відповісти
там не тольео курилы там и сахалин. а при его контроле Нипоном не один мордовский ундервасербот не пройдет в Пасифик оушен.
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31.01.2022 17:27 Відповісти
Good luck, Japan👍🇺🇦🇯🇵
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31.01.2022 17:14 Відповісти
Япония пришлет Затойчи.
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31.01.2022 17:14 Відповісти
Лучшая реакция Японии на борзость параши была 117 лет назад. Могут повторить.
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31.01.2022 17:15 Відповісти
Японобандерiвці...
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31.01.2022 17:16 Відповісти
Курилы и Сахалин отожмут одновременно когда Китай будет Сибирь матушку освобождать.
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31.01.2022 17:16 Відповісти
Ведь помнят руки самураев как обходились их деды с русней в 1905, 1920 годах.
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31.01.2022 17:16 Відповісти
Потужна реакція Японії це є проведення референдуму і роздача японський паспортів всім бажаючим на курильских островах і на Сахаліні.
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31.01.2022 17:18 Відповісти
Щира подяка,Куніорі-сан!
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31.01.2022 17:19 Відповісти
Сразу после нападения на Украину, Путлер предложит вернуть Японии острова,которые являются абсолютно ненужным бременем для русских, кроме того, россия уступит огромные территории китайским подельникам. Греция,Сербия,Венгрия и Германия,заблокируют любые поползновения НАТО. Много ходов очка!

Вторжение красно-коричневых полчищ Москаль Орды произойдет во время заключительной церемонии зимней Олимпиады. Одновременно, коммурастический режим Китая совершит вторжение на Тайвань. Одновременно будут организованы массированные террористические и кибер атаки по всему миру. Синхронные операции по захвату Украины и Тайваня планируется завершить в течении 10 - 12 дней, пока Запад будет определять уровень своей озабоченности.
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31.01.2022 17:20 Відповісти
в твоем посте много внутренних противоречий
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31.01.2022 17:40 Відповісти
тебе сложно понять много ходов очка
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31.01.2022 18:14 Відповісти
Кацапня, радуйтесь! Вот такого врага как Япония вам ещё и не доставало! Как минимум,вам они вспомнят всё! А вспоминать есть что... Рашистские свиньи останутся без электроники,крутых "тачек",которые уж так полюбились "крутым" из РФ,но главное: прийдется держать серьезный воинский контингент на востоке!
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31.01.2022 17:23 Відповісти
та где ж его взять,континген-то ?
русня рожает мало,а остальным народам расии те ***** и даром не стали..
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31.01.2022 17:42 Відповісти
Так окопы роют на взводных опорных пунктах сегодня только там, с двух сторон на границе РФ и ЕС. Сами сказали, но ничего личного и не против окопов тоже людей занять надо чем-то.
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31.01.2022 18:20 Відповісти
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31.01.2022 22:13 Відповісти
Дословно японец сказал - порвем ткань кимоно сзади ниже спины
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31.01.2022 17:39 Відповісти
Будьте добры уточнить, японец одежду порвать собрался, себе или еще кому?
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31.01.2022 18:12 Відповісти
Японцям,справжнім самураям-респект...
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31.01.2022 17:39 Відповісти
Япония вернет Курильские Острова!
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31.01.2022 19:04 Відповісти
ПУТИНУ СЕППУКУ !)
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31.01.2022 19:05 Відповісти
Японии нужно отходить от ограничений армии и вооружений.., хватит играть в "силы самообороны". В нынешнем мире надежды только на США недостаточно. Япония по сути находится в окружении РФерия - Сев. Корея - Китай. Три ядерные державы которые спят и видят как бы уничтожить Японию, как конкурента и вероятного противника. Союзников ( кроме заокеанских США, Великобритании , Австралии Канады искать негде) с Юж. Кореей непростые отношения ( исторические) , Тайвань под постоянной угрозой вторжения. Хочется, не хочется придется отбрасывать страхи и предубеждения и обзаводиться ядерным оружием. Как показывает нынешний мир, только это по сути и является хоть какой то " гарантией". Как убедились " бумажные обязательства" ни чего не стоят. Все равно придется воевать, и пока не поздно к этому нужно готовиться.
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31.01.2022 20:10 Відповісти
«Демонстрация силы»: как строительство японского авианосца может повлиять на ситуацию в регионе



27 ноября 2018, 23:32
Надежда Алексеева


Первый японский авианосец поступит в распоряжение военных уже в 2020 году. Об этом рассказал министр обороны страны Такэси Ивая. Политик пояснил, что речь идёт не о полномасштабном строительстве, а о переоборудовании уже спущенного на воду вертолётоносца «Идзумо». По словам экспертов, Токио не скрывает намерений превратить страну в полноценную военно-морскую державу. Усиление морских позиций азиатского государства политологи связывают с ростом влияния Китая.
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31.01.2022 22:06 Відповісти
13 липня 2020, 13:43
2837


Японія купить винищувачі п'ятого покоління F-35 та іншого озброєння на 23 млрд доларів

Державний департамент США дав "зелене світло" на підписання угоди на продаж Японії 105 винищувачів п'ятого покоління F-35, двигунів до них, систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, а також супутніх послуг. Загальна сума угоди між Вашингтоном та Токіо оцінюється у 23 млрд доларів.

Ця угода виведе повітряні сили Японії на друге місце у світі, після США, за кількістю літаків п'ятого покоління - 147 літаків. Цікавим є і розподілення типів F-35, які замовили Сили самооборони Японії: 63 літака у сухопутній версії F-35A та 42 винищувачі зі зменшеною довжиною пробігу та вертикальною посадкою - F-35B.
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31.01.2022 22:07 Відповісти
о до кінця 2020 року у Японії має стартувати розробка власного винищувача шостого покоління Mitsubishi F-3. Цей літак має замінити винищувачі F-15J та Mitsubishi F-2 (японську версію F-16) та отримати революційні можливості, зокрема, можливість використання лазерної зброї.
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31.01.2022 22:09 Відповісти
 
 