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Передавав секретні дані щодо озброєння: харків'янина підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Передавав секретні дані щодо озброєння: харків'янина підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Жителя Харкова підозрюють у у державній зраді та співпраці з терористичною організацією. Чоловік збирав і передавав російським спецслужбам дані про розташування українських військових в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Донецьку обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жителю міста Харків повідомили про підозру у замаху на вчинення державної зради та сприянні терористичній організації (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, житель Харкова є прихильником проросійських бойовиків. З квітня 2020 року він систематично збирав та передавав представникам іноземних спецслужб РФ фото та відеоматеріали щодо місця дислокації військової техніки і особового складу на території міста. Крім того, підозрюваний таємно повідомляв про оперативну обстановку поблизу штабу Національної гвардії України через один з месенджерів.

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Також відомо, що зрадник отримав і передав російським спецслужбам документи за закритими дослідницькими програмами в оборонній сфері одного з інститутів Харкова, після чого був затриманий.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на утриманні під вартою.

Передавав секретні дані щодо озброєння: харківянина підозрюють у шпигунстві на користь Росії 01
Передавав секретні дані щодо озброєння: харківянина підозрюють у шпигунстві на користь Росії 02

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прокуратура (3703) Харків (5698) шпигунство (1015) державна зрада (1717)


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Топ коментарі
+19
Цей, ні ???

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31.01.2022 17:05 Відповісти
+18
Там тьма таких и дрг уже сидят вместе с антимайданом и оплотом с инструкциями от *****
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31.01.2022 16:52 Відповісти
+13
на гілляку зрадника,щоб місцева вата боялась..треба діяти з такими по закону війни
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31.01.2022 16:53 Відповісти
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Там тьма таких и дрг уже сидят вместе с антимайданом и оплотом с инструкциями от *****
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31.01.2022 16:52 Відповісти
От *****! Розстріляти!
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31.01.2022 17:02 Відповісти
Выпотрошить с него нужную инфу и 10 лет строгача....
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31.01.2022 16:52 Відповісти
кормить его козла .. за лапу привязать и на разминирование
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31.01.2022 19:32 Відповісти
на гілляку зрадника,щоб місцева вата боялась..треба діяти з такими по закону війни
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31.01.2022 16:53 Відповісти
О це вже діло. І ще займіться тими, хто наших хлопців на передку фотографує і фото в СМІ виставляє.
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31.01.2022 16:53 Відповісти
ты про то, как моника фоткается в окопах?
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31.01.2022 18:42 Відповісти
За таке треба садити в тюрягу на довічно,бо інакше толку не буде.
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31.01.2022 16:54 Відповісти
Цей, ні ???

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31.01.2022 17:05 Відповісти
Этот ВИП. Этого нельзя ... пока что.
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31.01.2022 17:12 Відповісти
Вагнергейт / Демченко и Ермак
-- кроты России в администрации
президента Украины / Видео № 87
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31.01.2022 18:54 Відповісти
Вот и на@уя оно живое?
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31.01.2022 17:18 Відповісти
Наша вата розуміє тільки якщо батогом по голові , але ж ми толерантні (( У квітні 2014 на площі Свободи (бувш.дзержинського)виползло стільки ватного сміття на підтримку "туристів"з Белгорода ,що десятками автобусов приїхали нам будувати ХНР ,можна було б за цей час СБУ ідентіфікувати заколотників та дати 24 години на збори барахла і пінком під зад відправити до їх історичної батьквщини .
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31.01.2022 18:59 Відповісти
Если нормально копнуть то в ОП, ГШ, КМ и ВР - Патриотов Украины ЕДИНИЦЫ, а остальные - кроты..
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31.01.2022 19:01 Відповісти
***** Єрмака та Зеленського відвертими ворогами Українського народу! Які влаштували спецоперацію кремля проти національних інтересів України.Замість подяки нашим друзям за надмірні зусилля які вони докладають для допомоги нашій державі ми чуємо тільки звинувачення і нарікання! СБУ - Ау !!!!
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31.01.2022 19:07 Відповісти
Не "рахую", а "вважаю"
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31.01.2022 20:01 Відповісти
я ответил вам ниже...
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31.01.2022 23:47 Відповісти
Игорь ! Не "рахую" а вважаю ! ****** ворон на кладовище. А по существу- тебе++++
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31.01.2022 19:32 Відповісти
Так они и палятся)))
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31.01.2022 20:02 Відповісти
тяжело быть тупым... РАша-ХУЮлу .. ркзжевать или дойдет и так!?
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31.01.2022 23:46 Відповісти
Да не убивайся ты так...."тупой" -это не самое страшное , с этим можно жить. (Хотя , конечно тяжело....)
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01.02.2022 16:07 Відповісти
 
 