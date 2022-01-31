Передавав секретні дані щодо озброєння: харків'янина підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Жителя Харкова підозрюють у у державній зраді та співпраці з терористичною організацією. Чоловік збирав і передавав російським спецслужбам дані про розташування українських військових в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Донецьку обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жителю міста Харків повідомили про підозру у замаху на вчинення державної зради та сприянні терористичній організації (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, житель Харкова є прихильником проросійських бойовиків. З квітня 2020 року він систематично збирав та передавав представникам іноземних спецслужб РФ фото та відеоматеріали щодо місця дислокації військової техніки і особового складу на території міста. Крім того, підозрюваний таємно повідомляв про оперативну обстановку поблизу штабу Національної гвардії України через один з месенджерів.

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Також відомо, що зрадник отримав і передав російським спецслужбам документи за закритими дослідницькими програмами в оборонній сфері одного з інститутів Харкова, після чого був затриманий.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на утриманні під вартою.





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