Швеція не має наміру здійснювати евакуацію співробітників посольства у Києві, - глава МЗС Лінде

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Розмова відбулася в контексті активних дипломатичних зусиль задля зміцнення безпеки України та українських громадян на тлі агресивних дій Російської Федерації. Дмитро Кулеба детально поінформував Анн Лінде щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, масовану російську дезінформацію та зусилля РФ із підриву економічної та фінансової стабільності нашої держави", - йдеться у повідомленні.

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"Глава шведської дипломатії підтвердила непохитну підтримку Швецією суверенітету та територіальної цілісності України, відданість принципу "жодних рішень щодо України без України". Вона також запевнила Дмитра Кулебу в активній підтримці втілення комплексного пакету стримування Росії, аби демотивувати її від агресивних планів проти нашої держави та Європи загалом. У цьому контексті співрозмовники обговорили питання нових санкцій ЄС проти Росії", - зазначили в МЗС.

У відомстві додали, що міністри приділили окрему увагу додатковим крокам задля протидії негативному впливу російської гібридної агресії на економіку України.

"Анн Лінде повідомила Дмитру Кулебі, що Швеція наразі не має намірів здійснювати евакуацію членів родин і співробітників шведського посольства в Києві", - констатували в МЗС.