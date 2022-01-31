Середній рівень охоплення рутинними щепленнями дітей в Україні другий рік поспіль зберігається на рівні 80%, - МОЗ

До Національного календаря профілактичних щеплень внесені щеплення від 10 інфекційних хвороб. Усі вакцини безпечні, зареєстровані та дозволені до використання в Україні. Щеплення, внесені до Календаря, можназробити безоплатно у педіатра чи сімейного лікаря, з яким укладена декларація.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри це, а також незважаючи на можливі наслідки перенесення небезпечних хвороб, другий рік поспіль в Україні середній рівень охоплення рутинними щепленнями дітей зберігається на рівні 80 % (дані Центру громадського здоров’я).

Така ситуація становить загрозу безпеці громадського здоров’я, наслідки чого вже почали з'являтися: наприкінці минулого року в Україні підтверджено перший з 2015 року випадок паралічу в дитини, спричинений вірусом поліомієліту. Ще один випадок зареєстрували у 2022 році.

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Тож дуже важливо перевірити вакцинальний статус своїх дітей і захистити їх від небезпечних захворювань", - зазначили в МОЗ.

Якщо якась із доз щеплення була пропущена, незалежно від того, скільки часу минуло, не потрібно починати курс вакцинації спочатку. Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком із дотриманням мінімальних інтервалів. Якщо ввести чергову дозу вакцини з меншим, ніж мінімальний, інтервалом, вона не зарахується.