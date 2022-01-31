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Росіяни можуть запустити до України групи мародерів, що спровокує паніку та поставить під загрозу оборону міста, - радник глави МВС Сергеєв

Росіяни можуть запустити до України групи мародерів, що спровокує паніку та поставить під загрозу оборону міста, - радник глави МВС Сергеєв

В МВС розуміють, що якщо допустити мародерство – це буде демотивація населення і делегітимізація оборони.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив радник міністра внутрішніх справ, член Руху ветеранів України Кирило Сергеєв.

За його словами, мародерство загалом ставить під загрозу оборону міста.

"Найбільша проблема мародерства, на мій погляд, це те, що воно може бути зі зброєю. І захист свого майна від мародера в критичних умовах може нести загрозу життю і здоров’ю людини. Я б будь-якій цивільній людині радив в критичній ситуації спочатку рятувати життя і здоров’я. Що до цінностей, то їх варто тримати, як і документи під рукою, щоб у критичний момент забрати з собою, якщо потрібно буде залишати оселю", - пояснив Сергеєв.

Радник очільника МВС зазначив, що мародерство може починатися і як форма гібридного створення паніки.

"Якась кількість організованих і підготовлених груп спочатку побігла ламати банки, а інша вже неконтрольовано – по квартирах. Адже паніка – це теж елемент гібридної війни. Тому одна із загроз, протистояти якій також готуємось – це штучно створене ворогом мародерство у значних масштабах. Переважно, всі чекають що росіяни можуть піти, як у 2014-му із мітингів прихильників і захоплення будівель. Але вони так само можуть і спровокувати інший сценарій дестабілізації – масове мародерство. У Алмати схоже відбувалось", - додав він.

Інтерв'ю з радником глави МВС Кирилом Сергеєвим для Цензор.НЕт читайте тут.

Також читайте: Реакція Японії на можливе вторгнення РФ до України буде дуже потужною, - посол Кунінорі

Автор: 

Білорусь (7969) Сергеєв Кирило (4)


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Топ коментарі
+35
та мародер давно на місці

І не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569 пресконференції . Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.

Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.

А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!

Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.

Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
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31.01.2022 17:26 Відповісти
+23
Запустить мародеров ето как? Как безведома нашей власти которая за 7 лет войны даже не ввела визовый режим с окупантами и без ведома МВС смогут запустить в Украину мародеров? Все что будет, то будет только благодаря действиям наших властей. Будете хоть знать кого благодарить.
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31.01.2022 17:26 Відповісти
+23
та й забув сергеэв, як у березні 2014 люди самоорганізовувалися та охороняли свої міста від тітушні у перші тижні..
Ніхто не чекав поліцію - збиралися сотні чоловіків по містам та селищам, брали в руки все що було - та патрулювали свої вулиці вдень та вночі..
а тоді таких груп-мародерів теж закинули в Україну немало.. когось тоді й прибили, а дехто зараз у слугах урода сидить..
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31.01.2022 17:34 Відповісти
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та мародер давно на місці

І не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569 пресконференції . Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.

Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.

А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!

Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.

Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
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31.01.2022 17:26 Відповісти
та й забув сергеэв, як у березні 2014 люди самоорганізовувалися та охороняли свої міста від тітушні у перші тижні..
Ніхто не чекав поліцію - збиралися сотні чоловіків по містам та селищам, брали в руки все що було - та патрулювали свої вулиці вдень та вночі..
а тоді таких груп-мародерів теж закинули в Україну немало.. когось тоді й прибили, а дехто зараз у слугах урода сидить..
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31.01.2022 17:34 Відповісти
сечею пару місяців тхнуло з автобусів дружбьі на Старонаводницькій...
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31.01.2022 17:40 Відповісти
Elly Smitt@EllySmitt

https://twitter.com/EllySmitt/status/1119182719769022464 19 апр. 2019 г.



смотрите,что принесла вам.
Видео удалено. Но рукописи не горят.
17.04. 14 в день похищения Рыбака в Горловке давали концерт...кто...95 квартал. На скрине отрывок интервью - оно говорит: я никогда не голосовал и 25 мая не буду, наша задача- ШАТАТЬ ВЛАСТЬ!
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31.01.2022 20:32 Відповісти
таких уже ловили с *поездов дружбы* из даунбасса в 2014. выловим еще раз только теперь прикопаем в посадке...
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31.01.2022 17:26 Відповісти
Запустить мародеров ето как? Как безведома нашей власти которая за 7 лет войны даже не ввела визовый режим с окупантами и без ведома МВС смогут запустить в Украину мародеров? Все что будет, то будет только благодаря действиям наших властей. Будете хоть знать кого благодарить.
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31.01.2022 17:26 Відповісти
А если никакого полномасштабного вторжения вообще не будет - это тоже благодаря украинским властям или как?
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31.01.2022 17:28 Відповісти
головне-візовий режим не на часі
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31.01.2022 17:26 Відповісти
как же приедут в Украину эти группы мародеров , если "граница на замке" ?
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31.01.2022 17:27 Відповісти
з ПМР відкрита. Звідти можуть поналазити
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31.01.2022 17:36 Відповісти
а что если они уже на местах давно ..
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31.01.2022 17:47 Відповісти
Вони можливо давно в країні, так звані паломники, як Гіркін-Стрєльцов
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31.01.2022 17:50 Відповісти
Власть вместо того чтобы принять закон о оружии и самообороне, предлогает нам бросать наши дома и бежать с вещами первой необходимости куда глаза глядят. Ето и есть государтсво?
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31.01.2022 17:28 Відповісти
...Навряд чи варто чекати прояву іншого маркеру остаточної втрати суб'єктності РБ, як то розміщення на території країни російської тактичної ядерної зброї. Власне, носії такої зброї вже наявні на території Білорусі - ОТРК "Іскандер", а з проєкту "оновленої Конституції" РБ зникла згадка про її без'ядерний та нейтральний статус. Також слід вказати на білоруську співучасть у зловмисному російському кібернападі 14 січня, спрямованому проти України. І це теж маркер, який показує, що режим Лукашенка і тут перетнув червону лінію.

Засилання в Україну диверсійних груп та використання території РБ для подібних дій з боку РФ - це ще один маркер, який може проявитися протягом російсько-білоруських навчань "Союзная решимость-2022".

Спрямування та менеджмент міграційного потоку в Україну з території Білорусі та участь в ініційованій РФ економічній блокаді України унеможливлять остаточно збереження status quo у відносинах між Києвом та Мінськом.

Суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування

Визнання з боку Мінська російського статусу окупованих українських АР Крим та Севастополя, визнання маріонеткових утворень ДНР та ЛНР, поява на території ОРДЛО будь-яких підрозділів силових структур РБ з "миротворчими цілями" чи приватних військових компаній або військових інструкторів у зонах розташування незаконних збройних формувань на окупованих територіях означатиме, що суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56479/rosiya-formuye-u-bilorusi-udarne-ugrupovannya-sil-dlya-nastupalnih-dij
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31.01.2022 17:28 Відповісти
любой кацап вычисляется на раз просьбой сказать "поляниця". проверено Полтавой
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31.01.2022 17:29 Відповісти
Ну взагалі то "пАляниця", палишся кацапчику

Слово «паляниця» використовують як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 шібболет в українській мові, для виявлення людей, українська мова для яких не є рідноюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-2 [2] .
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31.01.2022 17:54 Відповісти
Аможет он специально, что б кацапы палились?
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31.01.2022 17:58 Відповісти
паляниця
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31.01.2022 18:09 Відповісти
Проверка на кацапа: разобрать по составу слово «русский».

Если скажет, что «рус» - корень, а «ск» - суффикс - сразу в рыло за то, что слово великое не уважает, ..где второе «с»?..

Если скажет, что корень «русс», - опять в рыло, правил не знает, где это видано, чтобы в корне удвоенные согласные были!
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31.01.2022 19:00 Відповісти
ну любой кацап от природы варвар и мародёр, только тут и у самих их достаточно, в том числе и в правительстве ..
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31.01.2022 17:31 Відповісти
Події в Казахстані надивилися? Та у нас був приклад Луганщини з Донеччиной вже і висновки потрібно було зробити і протидію напрацювати
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31.01.2022 17:31 Відповісти
Одного спіймати, за ноги та головою об асфальт. На другий день вся нечисть буде боятися вийти на вулицю.
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31.01.2022 17:32 Відповісти
Український нарід пустив їх у 2019му
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31.01.2022 17:35 Відповісти
Да возможно, может не в Киеве, Николаеве и Одессе, но как это было в донецком метро видели. Поэтому больше внимания городам с хорошо развитой популяцией гопоты.
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31.01.2022 17:37 Відповісти
Ну да, а фінансувати все буде Беня, який дуже хоче до Росії бо США дуже його хочуть арештувати! Враховуючи що президентом керує Беня - влада виходить сама на себе
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31.01.2022 17:40 Відповісти
**** да закройте границу сидят тейблами торгуют и рассуждают
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31.01.2022 17:42 Відповісти
визовый режим с кацапами, не введут даже в случае широкомасштабной войны, бо не на часі....
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31.01.2022 17:44 Відповісти
Гнилой народец , вернее сброд . Всего ожидать можно .
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31.01.2022 17:44 Відповісти
Как в Казахстане?
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31.01.2022 17:46 Відповісти
а нахера поліція тоді?
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31.01.2022 17:46 Відповісти
200 000 чоловік
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31.01.2022 17:49 Відповісти
Проти мародерів добре себе показала тероборона, яку створювали самі громадяни стихійно виходячи перевіреними групами патрулювати свій район. Це на додаток до загонів патрульної поліції і інших силовиків. Нічого нового ви не вигадаєте
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31.01.2022 17:47 Відповісти
а нахера ви здались,скільки Їх 200-300 тисяч ментів,нащо ми вас годуємо,одіваємо,зарплати,квартири вам оплачуємо,щоб ви ставили нас перед фактом,що буде мародерство,ви суки чим будете займатись?
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31.01.2022 17:53 Відповісти
Хороший вброс. Что предлагает МВД: стрелять в мародеров без предупреждения...? суд линча никто не отменял...? Провокаторов выявлять вовремя? Ничего не советуют, планов нет ..
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31.01.2022 17:54 Відповісти
у нациков.оружия и новой техники больше чем в ВСУ,это их прямая задача присекать случаи мародерства
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31.01.2022 17:58 Відповісти
Шо значит "може"?
Вам "ЖОПОблока" мало?
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31.01.2022 18:01 Відповісти
В Україні завдячуючи зейолопам скоро буде три роки як при владі зелемойський мародер. І що з цим робити ?
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31.01.2022 18:06 Відповісти
....Россия для переброски, просто перевоза техники к границам Украины взяла из бюджета страны(внимание) 80 миллиардов рублей. Это просто привезти лохов. Но! Теперь эти деньги надо возвращать обратно в бюджет под утверждённые статьи расходов, а это как вы понимаете снова 80 миллиардов рублей из...ниоткуда. Итого, на этнтот апгрейд *********** должны потратить в общей сумме 22 миллиарда долларов!!.
А теперь вспомните шапкована Януковича, который всего то скыглил про каких то 3 миллиарда. Смешно, да?
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31.01.2022 18:07 Відповісти
Кацап, навіть в школу не ходив, у нього 80 млрд. руб. перетворюються у 22 млрд. доларів.Я розумію, що ви кацапи мрієте купляти ненависні вам долари по курсу нижче ніж за 4 руб. але це лише ваші вологі мрії. По такому курсу вам лише гривні світять.
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31.01.2022 18:25 Відповісти
Як не дивно, акції провідних московитських компаній впали з 1 січня саме на 20 з гаком лярдів баксів.
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31.01.2022 18:54 Відповісти
Як не дивно, то на днях раділи, що рубль стала сама найгірша валюта, а от вчора нею стала гривня, навіть гірше за валюту Зімбабве, де три яйця коштують трильйон.
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31.01.2022 19:03 Відповісти
Дятел, (80+80):70(?)
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31.01.2022 21:25 Відповісти
Мародери вже в раді, такі, що і у москалів таких немає. Роздайде зброю студентам і погонять всіх разом із беркутом на утриманні москалів.
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31.01.2022 18:13 Відповісти
12/70 надо докупить
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31.01.2022 18:15 Відповісти
Тероборона плолучила наказ, відстрілювати мародерів на місці.
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31.01.2022 18:20 Відповісти
вже, на Банковiй пошукайте!
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31.01.2022 18:20 Відповісти
А шо ж тоді будуть робити тисячі українських поліціянтів в містах грабуемих мародерами?!
Мабуть примірювати новеньку російську форму з "триколором"?
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31.01.2022 18:22 Відповісти
А це вже цікаво. А люди пам'ятають, як ця істота била Добровольців "Донбасу", коли ті зупиняли "торгівлю на крові". А потім "сивий" його ще й нагородив, і навіть протягнули його на трибуну зРади "рєчюху" забабахать:

Планували масштабні заворушення в Україні: ЗМІ назвали ім'я одного з затриманих

https://gazeta.ua/articles/np/_planuvali-masshtabni-zavorushennya-v-********-zmi-nazvali-imya-odnogo-z-zatrimanih/1068841#comments https://gazeta.ua/articles/np/_planuvali-masshtabni-zavorushennya-v-********-zmi-nazvali-imya-odnogo-z-zatrimanih/1068841#comments Коментувати Роздрукувати

Одним з підозрюваних в організації масових заворушень в Україні є скандальний колишній полковник поліції Юрій Голубан.

https://gazeta.ua/articles/np/_planuvali-masshtabni-zavorushennya-v-********-zmi-nazvali-imya-odnogo-z-zatrimanih/1068841
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31.01.2022 18:23 Відповісти
От підлі мусора свого ж "героя" мусора замели, але навіть їжачку зрозуміло, що йому нічого не буде. Будуть разом в окупаційній владі поліцаями служити.
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31.01.2022 18:29 Відповісти
https://realist.online/news/voeval-na-donbasse-smi-uznali-imja-orhanizatora-massovykh-besporjadkov-foto
Воевал на Донбассе: СМИ узнали имя организатора "массовых беспорядков"
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31.01.2022 18:48 Відповісти
Що вам заважає повністю закрити кордон з росією, Білоруссю і Придністров'ям + поставити вимогу залишити країну всім громадянам країн ОДКБ ? Ризики зменшаться в рази від "зальотних". А своїх тітушок пакуйте - поліції і Нацгвардії в країні достатньо
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31.01.2022 18:34 Відповісти
Группы мародеров наоборот сбегут из страны и мы этих людей каждый день видим по ящику на всяких ток-шоу😂😂
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31.01.2022 18:38 Відповісти
Этот советчик пугает мародерами, .. притом сам советует людям эвакуацию! Так этого мародеры только и ждут ... Не будет людей дома - может начаться мародерство!
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31.01.2022 18:44 Відповісти
Кулю в лоб без попереджень.
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31.01.2022 19:16 Відповісти
Снчала надо спросить, не ветеран ли случайно.
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31.01.2022 19:44 Відповісти
не розумію, чому досі немає візового режиму с паРашкою?
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31.01.2022 19:39 Відповісти
Я б на месте Зе уже чуваку пистонав навствалял, за то шо нагнетает панику и калотит панты....
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31.01.2022 19:45 Відповісти
Замість того, щоб прийняти закони про застосування зброї проти мародерів, то дають поради тікати.
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01.02.2022 13:18 Відповісти
 
 