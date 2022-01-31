Росіяни можуть запустити до України групи мародерів, що спровокує паніку та поставить під загрозу оборону міста, - радник глави МВС Сергеєв

В МВС розуміють, що якщо допустити мародерство – це буде демотивація населення і делегітимізація оборони.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив радник міністра внутрішніх справ, член Руху ветеранів України Кирило Сергеєв.

За його словами, мародерство загалом ставить під загрозу оборону міста.

"Найбільша проблема мародерства, на мій погляд, це те, що воно може бути зі зброєю. І захист свого майна від мародера в критичних умовах може нести загрозу життю і здоров’ю людини. Я б будь-якій цивільній людині радив в критичній ситуації спочатку рятувати життя і здоров’я. Що до цінностей, то їх варто тримати, як і документи під рукою, щоб у критичний момент забрати з собою, якщо потрібно буде залишати оселю", - пояснив Сергеєв.

Радник очільника МВС зазначив, що мародерство може починатися і як форма гібридного створення паніки.

"Якась кількість організованих і підготовлених груп спочатку побігла ламати банки, а інша вже неконтрольовано – по квартирах. Адже паніка – це теж елемент гібридної війни. Тому одна із загроз, протистояти якій також готуємось – це штучно створене ворогом мародерство у значних масштабах. Переважно, всі чекають що росіяни можуть піти, як у 2014-му із мітингів прихильників і захоплення будівель. Але вони так само можуть і спровокувати інший сценарій дестабілізації – масове мародерство. У Алмати схоже відбувалось", - додав він.

Інтерв'ю з радником глави МВС Кирилом Сергеєвим для Цензор.НЕт читайте тут.

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