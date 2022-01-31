Росіяни можуть запустити до України групи мародерів, що спровокує паніку та поставить під загрозу оборону міста, - радник глави МВС Сергеєв
В МВС розуміють, що якщо допустити мародерство – це буде демотивація населення і делегітимізація оборони.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив радник міністра внутрішніх справ, член Руху ветеранів України Кирило Сергеєв.
За його словами, мародерство загалом ставить під загрозу оборону міста.
"Найбільша проблема мародерства, на мій погляд, це те, що воно може бути зі зброєю. І захист свого майна від мародера в критичних умовах може нести загрозу життю і здоров’ю людини. Я б будь-якій цивільній людині радив в критичній ситуації спочатку рятувати життя і здоров’я. Що до цінностей, то їх варто тримати, як і документи під рукою, щоб у критичний момент забрати з собою, якщо потрібно буде залишати оселю", - пояснив Сергеєв.
Радник очільника МВС зазначив, що мародерство може починатися і як форма гібридного створення паніки.
"Якась кількість організованих і підготовлених груп спочатку побігла ламати банки, а інша вже неконтрольовано – по квартирах. Адже паніка – це теж елемент гібридної війни. Тому одна із загроз, протистояти якій також готуємось – це штучно створене ворогом мародерство у значних масштабах. Переважно, всі чекають що росіяни можуть піти, як у 2014-му із мітингів прихильників і захоплення будівель. Але вони так само можуть і спровокувати інший сценарій дестабілізації – масове мародерство. У Алмати схоже відбувалось", - додав він.
Інтерв'ю з радником глави МВС Кирилом Сергеєвим для Цензор.НЕт читайте тут.
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І не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569 пресконференції . Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.
Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.
А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!
Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.
Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
Ніхто не чекав поліцію - збиралися сотні чоловіків по містам та селищам, брали в руки все що було - та патрулювали свої вулиці вдень та вночі..
а тоді таких груп-мародерів теж закинули в Україну немало.. когось тоді й прибили, а дехто зараз у слугах урода сидить..
https://twitter.com/EllySmitt/status/1119182719769022464 19 апр. 2019 г.
смотрите,что принесла вам.
Видео удалено. Но рукописи не горят.
17.04. 14 в день похищения Рыбака в Горловке давали концерт...кто...95 квартал. На скрине отрывок интервью - оно говорит: я никогда не голосовал и 25 мая не буду, наша задача- ШАТАТЬ ВЛАСТЬ!
Засилання в Україну диверсійних груп та використання території РБ для подібних дій з боку РФ - це ще один маркер, який може проявитися протягом російсько-білоруських навчань "Союзная решимость-2022".
Спрямування та менеджмент міграційного потоку в Україну з території Білорусі та участь в ініційованій РФ економічній блокаді України унеможливлять остаточно збереження status quo у відносинах між Києвом та Мінськом.
Суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування
Визнання з боку Мінська російського статусу окупованих українських АР Крим та Севастополя, визнання маріонеткових утворень ДНР та ЛНР, поява на території ОРДЛО будь-яких підрозділів силових структур РБ з "миротворчими цілями" чи приватних військових компаній або військових інструкторів у зонах розташування незаконних збройних формувань на окупованих територіях означатиме, що суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56479/rosiya-formuye-u-bilorusi-udarne-ugrupovannya-sil-dlya-nastupalnih-dij
Слово «паляниця» використовують як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 шібболет в українській мові, для виявлення людей, українська мова для яких не є рідноюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-2 [2] .
Если скажет, что «рус» - корень, а «ск» - суффикс - сразу в рыло за то, что слово великое не уважает, ..где второе «с»?..
Если скажет, что корень «русс», - опять в рыло, правил не знает, где это видано, чтобы в корне удвоенные согласные были!
Вам "ЖОПОблока" мало?
А теперь вспомните шапкована Януковича, который всего то скыглил про каких то 3 миллиарда. Смешно, да?
Мабуть примірювати новеньку російську форму з "триколором"?
Планували масштабні заворушення в Україні: ЗМІ назвали ім'я одного з затриманих
https://gazeta.ua/articles/np/_planuvali-masshtabni-zavorushennya-v-********-zmi-nazvali-imya-odnogo-z-zatrimanih/1068841#comments https://gazeta.ua/articles/np/_planuvali-masshtabni-zavorushennya-v-********-zmi-nazvali-imya-odnogo-z-zatrimanih/1068841#comments Коментувати Роздрукувати
Одним з підозрюваних в організації масових заворушень в Україні є скандальний колишній полковник поліції Юрій Голубан.
https://gazeta.ua/articles/np/_planuvali-masshtabni-zavorushennya-v-********-zmi-nazvali-imya-odnogo-z-zatrimanih/1068841
Воевал на Донбассе: СМИ узнали имя организатора "массовых беспорядков"