На кордоні затримали українця, який мав намір перевезти боєприпаси до окупованого Криму
У Херсонській області на контрольно-пропускному пункті "Каланчак" виявили боєприпаси у громадянина України, який прямував до території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Держприкордонслужбу.
"Учора, в КПВВ "Каланчак" прибув громадянин України, який прямував у тимчасово окупований Крим. Під час огляду його речей за допомогою рентгено-телевізійного інтроскопу прикордонники виявили 5 набоїв калібру 7,62 мм та гільзу", - зазначили у службі.
Прикордонники повідомили співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Громадянина передали поліції для проведення подальших слідчих дій.
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Нє, технічно то наче і не причепитись, згода, але то встид - подавати таку жалюгідну новину під таким кричущим заголовком тільки щоб ії хоч хтось прочитав.
А то наступний дурень попадеться із шомпурами та рідиною для розпалювання в автівці і доведеться писати, що "намагався провезти повний багажник холодної зброї та вогне- вибухонебезпечних речовин".