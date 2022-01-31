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На кордоні затримали українця, який мав намір перевезти боєприпаси до окупованого Криму

На кордоні затримали українця, який мав намір перевезти боєприпаси до окупованого Криму

У Херсонській області на контрольно-пропускному пункті "Каланчак" виявили боєприпаси у громадянина України, який прямував до території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Держприкордонслужбу.

"Учора, в КПВВ "Каланчак" прибув громадянин України, який прямував у тимчасово окупований Крим. Під час огляду його речей за допомогою рентгено-телевізійного інтроскопу прикордонники виявили 5 набоїв калібру 7,62 мм та гільзу", - зазначили у службі.

Прикордонники повідомили співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Громадянина передали поліції для проведення подальших слідчих дій.

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На кордоні затримали українця, який мав намір перевезти боєприпаси до окупованого Криму 01

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боєприпаси (2296) кордон (4821) Крим (14189) прикордонники (1109)


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Топ коментарі
+6
5 набоїв, Карл!!! П'ЯТЬ!!! Якщо більше нічого не знайдуть, це мутіво.
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31.01.2022 17:36 Відповісти
+5
вот это улов!
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31.01.2022 17:27 Відповісти
+2
в криму нестача патронів?
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31.01.2022 17:28 Відповісти
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вот это улов!
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31.01.2022 17:27 Відповісти
в криму нестача патронів?
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31.01.2022 17:28 Відповісти
5 набоїв, Карл!!! П'ЯТЬ!!! Якщо більше нічого не знайдуть, це мутіво.
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31.01.2022 17:36 Відповісти
Цензор, треба писати не "на кордоні", а на межі українських областей
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31.01.2022 17:38 Відповісти
Дембель .
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31.01.2022 17:45 Відповісти
Может он вёз патроны татарам -- партизанам
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31.01.2022 18:11 Відповісти
Может он планировал устранить шестерку ***** Аксенова ?
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31.01.2022 18:12 Відповісти
Надеюсь пограничники случайно на задержали нашего агента.
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31.01.2022 18:13 Відповісти
А может человека и Спасли , - россияне дали бы 25 лет лагерей. А так бы с боеприпасами Выпускать , а назад с Боеприпасами Задерживать как Диверсантов.
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31.01.2022 18:18 Відповісти
Є такі дауни, які таку ахінею пишуть. Хотів бандерівець укокошить пятьох москалів і не дали. Треба було ще й зброю дати і провести. Садять патріотів кожний день, а крисам дають великі гроші тирити.
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31.01.2022 18:18 Відповісти
5 набоїв. заголовок -"перевозив **********!".
Нє, технічно то наче і не причепитись, згода, але то встид - подавати таку жалюгідну новину під таким кричущим заголовком тільки щоб ії хоч хтось прочитав.
А то наступний дурень попадеться із шомпурами та рідиною для розпалювання в автівці і доведеться писати, що "намагався провезти повний багажник холодної зброї та вогне- вибухонебезпечних речовин".
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31.01.2022 18:51 Відповісти
Не соромно ТАКЕ в новини пускати? 5 набоїв 7.62 - це "мінімум" на кримінальну справу, тобто на межі адмінки. На тлі трешу, що відбувається на кордоні - даруйте...
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31.01.2022 18:56 Відповісти
Чого присікались ? Хай собі їде і воює з окупантами. Він міг вбити з цих 5 набоїв більше московитів, ніж уся 18 тисячна українська армія в 2014 році.
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31.01.2022 19:12 Відповісти
Тут не всі фото з затримання.., ці набої та стріляні гільз іржаві.., хлопець мабуть їх десь викопав та забув викласти..
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31.01.2022 20:16 Відповісти
 
 