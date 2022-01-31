УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7680 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 148 6

Російські війська відкривали вогонь біля Світлодарська та Пісків, поранено мирного мешканця, - пресцентр ОС

Російські війська відкривали вогонь біля Світлодарська та Пісків, поранено мирного мешканця, - пресцентр ОС

Станом на 17:00 31 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 обстріли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Також читайте: Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, застосовуючи СПГ та АГС, - штаб

Автор: 

обстріл (29195) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Єрмак, на останній зустрічі з ординцями "приніс мир" в Україну...
показати весь коментар
31.01.2022 17:33 Відповісти
Кротоферма " Єрмак і К" , в черговий раз , при спробі "запудрити " мізки українцям , при маніякіальних потугах " затягнути " Україну до співпраці з московією і проведеню т.н. " виборів " при неконтрольованих Україною кордонах і під дулами автоматів окупантів , обіс...ся. Потрібно " здавати " Україну десь далеко , як от у Омані , тепер у Китаї .
показати весь коментар
31.01.2022 17:58 Відповісти
от злой вы! бубочка в Японии был, в Омане и т.д., а в Китае не был. Что ж теперь за государственный счет вместе с выводком и мамаРимой не может Великую стену посмотреть?
показати весь коментар
31.01.2022 20:19 Відповісти
І що скаже Єрмак на це?
Всеосяжний режим тиші досі триває?
показати весь коментар
31.01.2022 18:00 Відповісти
Если не стрэлять, то Путин не нападьот. Или нападьот? В чем тогда смысел не стрелять? Если оно ни на что не влияет.
показати весь коментар
31.01.2022 19:37 Відповісти
"Российские войска открыли огонь...". Ух какие новости сейчас.

А было время до майдана, когда все эти "российские войска" назывались просто "донецкими", а из российских там был один Кровосись.
У них у всех были украинские паспорта, а в Донецке, Луганске, и Крыму висел украинский флаг на каждом учреждении... Эх

Не зря революцию делали. Раньше не было гидности, а теперь вот она
показати весь коментар
01.02.2022 05:05 Відповісти
 
 