Російські війська відкривали вогонь біля Світлодарська та Пісків, поранено мирного мешканця, - пресцентр ОС

Станом на 17:00 31 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 обстріли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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