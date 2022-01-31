Російські війська відкривали вогонь біля Світлодарська та Пісків, поранено мирного мешканця, - пресцентр ОС
Станом на 17:00 31 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 обстріли.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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Всеосяжний режим тиші досі триває?
А было время до майдана, когда все эти "российские войска" назывались просто "донецкими", а из российских там был один Кровосись.
У них у всех были украинские паспорта, а в Донецке, Луганске, и Крыму висел украинский флаг на каждом учреждении... Эх
Не зря революцию делали. Раньше не было гидности, а теперь вот она