Правоохоронці вже напрацювали декілька планів евакуації населення на випадок війни, - радник глави МВС Сергеєв
Плани розраховані на різні ситуації, від умов звичайної паніки у мирному місті до роботи за реального бою.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Кирило Сергеєв в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Все це різна евакуація і різні дії. Десь працює одна служба, така як ДСНС, а десь може бути і взаємодія, наприклад ДСНС, Національної поліції та Збройних сил. Враховується чимало нюансів. Наприклад, ми розуміємо, що можуть бути затори на дорогах, якщо бойові дії, і прораховується варіант, як їх не допустити, як пустити трафік об’їзними шляхами. Деякі елементи цих планів вимагають додаткових тренувань особового складу, щоб вони діяли злагоджено. Тому не має бути ніякої паніки. Навпаки, ми показуємо, що готові до будь-якого повороту подій. А якщо ми готові, то можемо продовжувати вести своє звичне нормальне життя", - пояснив він.
За словами Сергеєва, зараз свої дії відпрацьовують і ДСНС, і Національна поліція, і Національна гвардія.
"Загалом у навчаннях зараз дуже важлива роль ДСНС. В умовах будь-яких бойових дій на них лягає дуже важлива функція. Насамперед це евакуація мирного населення. За яких умов при всіх тих даних, які озвучуються щодо загрози нападу, жінка з дитиною в Києві буде заспокоєна? Лише якщо знатиме, коли і куди її евакуюють", - зазначив радник міністра.
"Вчасна і правильно організована евакуація – це дуже важливо. Варто розуміти, що на війні немає гарантій виживання, а є шанси. Правильна поведінка їх підвищує, а неправильна – навпаки. Своїй сім’ї я завжди кажу, що для цивільної особи на війні є лише два безпечних місця – в складі Збройних сил або подалі від війни. Переважно люди бояться лишати майно і переїжджати в невідомість. Дуже не раджу зволікати з евакуацією, як би страшно це не здавалось", -підсумував Сергеєв.
Докладніше читайте в інтерв'ю радника очільника МВС тут.
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він, доларовий мільярдер, не обростає жодним майном у країні, де є президентом... якби накласти арешт на його маєтність, виявиться, що його тут ніщо не тримає
https://www.youtube.com/watch?v=BlmqMCeVR8o&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
Але ж людей з міст мільйоників не вивезти. Це ж мільйони, а на дворі зима!
Потрібно тільки зупиняти орду на кордонах інакше вал людей в середину країни створить хаос.
Треба зупиняти на кордоні або бити асемитрично в ординські міста. Створювати хаос у їхніх Ростовах, Тагангрогах, Бєлгородах щоб і їхні люди бігли в Москву і волали до Пуйла щоб той зупинив війну
Хорошо быть наркоманом, наверное.
Счастливые люди.
Скажут, летите братья в Сектор Гааза, освобождайте от исконно израильскую землю!
знов кацапи з зеплісінню хуспу розводять