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Новини Війна
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Правоохоронці вже напрацювали декілька планів евакуації населення на випадок війни, - радник глави МВС Сергеєв

Правоохоронці вже напрацювали декілька планів евакуації населення на випадок війни, - радник глави МВС Сергеєв

Плани розраховані на різні ситуації, від умов звичайної паніки у мирному місті до роботи за реального бою.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Кирило Сергеєв в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Все це різна евакуація і різні дії. Десь працює одна служба, така як ДСНС, а десь може бути і взаємодія, наприклад ДСНС, Національної поліції та Збройних сил. Враховується чимало нюансів. Наприклад, ми розуміємо, що можуть бути затори на дорогах, якщо бойові дії, і прораховується варіант, як їх не допустити, як пустити трафік об’їзними шляхами. Деякі елементи цих планів вимагають додаткових тренувань особового складу, щоб вони діяли злагоджено. Тому не має бути ніякої паніки. Навпаки, ми показуємо, що готові до будь-якого повороту подій. А якщо ми готові, то можемо продовжувати вести своє звичне нормальне життя", - пояснив він.

За словами Сергеєва, зараз свої дії відпрацьовують і ДСНС, і Національна поліція, і Національна гвардія.

"Загалом у навчаннях зараз дуже важлива роль ДСНС. В умовах будь-яких бойових дій на них лягає дуже важлива функція. Насамперед це евакуація мирного населення. За яких умов при всіх тих даних, які озвучуються щодо загрози нападу, жінка з дитиною в Києві буде заспокоєна? Лише якщо знатиме, коли і куди її евакуюють", - зазначив радник міністра.

"Вчасна і правильно організована евакуація – це дуже важливо. Варто розуміти, що на війні немає гарантій виживання, а є шанси. Правильна поведінка їх підвищує, а неправильна – навпаки. Своїй сім’ї я завжди кажу, що для цивільної особи на війні є лише два безпечних місця – в складі Збройних сил або подалі від війни. Переважно люди бояться лишати майно і переїжджати в невідомість. Дуже не раджу зволікати з евакуацією, як би страшно це не здавалось", -підсумував Сергеєв.

Докладніше читайте в інтерв'ю радника очільника МВС тут.

Читайте: Росіяни можуть запустити до України групи мародерів, що спровокує паніку та поставить під загрозу оборону міста, - радник глави МВС Сергеєв

Автор: 

евакуація (2342) Сергеєв Кирило (4)


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Топ коментарі
+10
Найкраще підготувався до евакуації сам зєзік:
він, доларовий мільярдер, не обростає жодним майном у країні, де є президентом... якби накласти арешт на його маєтність, виявиться, що його тут ніщо не тримає
https://www.youtube.com/watch?v=BlmqMCeVR8o&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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31.01.2022 17:52 Відповісти
+10
Начнём с того , что наша семья бежать не собирается . Будем копать окопы , дадут берданку , будем защищаться . Не для ху@ла работали , строили дом . И вообще , какого х@я (извините за "французский") мы должны покинуть свою землю Украину и куда-то бежать ?
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31.01.2022 17:57 Відповісти
+8
Что это, опять вброс? Эвакуация необходима врагам Украины! Украинцы на своей земле! Смерть московским оккупантам!
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31.01.2022 18:04 Відповісти
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Найкраще підготувався до евакуації сам зєзік:
він, доларовий мільярдер, не обростає жодним майном у країні, де є президентом... якби накласти арешт на його маєтність, виявиться, що його тут ніщо не тримає
https://www.youtube.com/watch?v=BlmqMCeVR8o&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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31.01.2022 17:52 Відповісти
Начнём с того , что наша семья бежать не собирается . Будем копать окопы , дадут берданку , будем защищаться . Не для ху@ла работали , строили дом . И вообще , какого х@я (извините за "французский") мы должны покинуть свою землю Украину и куда-то бежать ?
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31.01.2022 17:57 Відповісти
Согласен на 100 процентов, куда бежать и в чем смысл, только сопротивление, если начнется реальный замес жизни нормальной не будет нигде!
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31.01.2022 18:34 Відповісти
В Україні володіння зброєю цивільними особами заборонено?
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31.01.2022 18:35 Відповісти
Можно , но сложно .
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31.01.2022 18:36 Відповісти
В Великобританії важко, там довести, що в тебе карабін, а ти хочеш ще мати іншу рушницю, бо вона зовсім іншого покоління, калібру, розміру,... хоча тири є, і треба довести що ця друга рушниця тобі конче необхідна, то майже нереально. Пістолет має, як і інша зброя, бути не менше 60 сантиметрів, і напівавтоматичний пістолети недозволенно, тільки револьвер. От тільки дульнозарядну зброю з чорним порохом можна і то на один набій, як у пірата. Є чим будинок захистити і іди собі. А от в Україні був знайомий у якого було більше десятка одиниць зброї. Мусора його намагалися доїти, він їх через прокуратуру, і вони відчепилися. В мене був калаш, продав як раз цьому знайомому, бо там рідка серія була, експериментальна, ще Шмайсера бачила, мусора постійно хотіли викупити в мене. Купив при нагоді, яка буває раз в житті, в США таку би продав за таку ціну, що будинок хороший можна було би придбати, а може і дорожче, якщо на аукціоні, але з України не вивезти.
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31.01.2022 18:56 Відповісти
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31.01.2022 19:29 Відповісти
виходить що треба такі плани з евакуації готувати для всіх міст по периметру.
Але ж людей з міст мільйоників не вивезти. Це ж мільйони, а на дворі зима!
Потрібно тільки зупиняти орду на кордонах інакше вал людей в середину країни створить хаос.
Треба зупиняти на кордоні або бити асемитрично в ординські міста. Створювати хаос у їхніх Ростовах, Тагангрогах, Бєлгородах щоб і їхні люди бігли в Москву і волали до Пуйла щоб той зупинив війну
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31.01.2022 17:57 Відповісти
Надеемся что не понадобится, Украина большая страна,миллионы беженцев это страшно,к тому же зимой.
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31.01.2022 17:58 Відповісти
В 14-м был миллион беженцев....кто то сильно испугался от страха??
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31.01.2022 18:11 Відповісти
Це було дві неповні області і то вистачило, що Київ став кацапськомовним. Коли живеш в іншій країні, а потім знову приїжджаєш через роки, то різниця дуже відчутна.
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31.01.2022 18:39 Відповісти
Что это, опять вброс? Эвакуация необходима врагам Украины! Украинцы на своей земле! Смерть московским оккупантам!
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31.01.2022 18:04 Відповісти
У меня нет квартиры в Лондоне
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31.01.2022 18:04 Відповісти
Як понесе всіх крис у Ростов, то і москалі без крис подохнуть.
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31.01.2022 18:10 Відповісти
Похоже, что бубасик с арахинидией единственные, кто будут на шашлыках - все остальные говорят о драпе...

Хорошо быть наркоманом, наверное.
Счастливые люди.
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31.01.2022 18:08 Відповісти
Роздайте зброю, криси, і тікайте подалі!
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31.01.2022 18:09 Відповісти
Он что, Лох? Пугает мародерами и советует эвакуацию? Этого мародеры только и ждут...
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31.01.2022 18:12 Відповісти
А как же найвеличнейший все спокойно шашліки сам небось в первой волне и в первой капле євакуации
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31.01.2022 18:19 Відповісти
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31.01.2022 18:39 Відповісти
Населення из 95 квартала
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31.01.2022 18:41 Відповісти
Израилю своих проходимцев хватает, так что обойдутся без квартальных мошенников.
Скажут, летите братья в Сектор Гааза, освобождайте от исконно израильскую землю!
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31.01.2022 18:53 Відповісти
яка курва, війна, вже і долар опустився
знов кацапи з зеплісінню хуспу розводять
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31.01.2022 19:31 Відповісти
Я надеюсь они нас не в Сибирь эвакуировать собрались?
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31.01.2022 19:55 Відповісти
Треба готуватися до оборони, а не до евакуації.
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31.01.2022 20:25 Відповісти
 
 