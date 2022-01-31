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РФ планує збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до понад 30 тис., - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

РФ планує збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до понад 30 тис., - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Росія має намір розширити свою присутність на кордоні Республіки Білорусь з Україною до понад 30 тис. військових.

Про це повідомила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми побачили докази, що Росія має намір розширити свою присутність до більше ніж 30 тис. військових біля білорусько-українського кордону, менше ніж дві години на північ від Києва, до початку лютого", - сказала Томас-Грінфілд на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок, 31 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заявляє про повернення частини військ від українського кордону у місця постійної дислокації

Томас-Грінфілд поінформувала, що Росія вже перекинула майже 5 тис. військових до Білорусі із балістичними ракетами малої дальності, спеціальними силами, протиповітряними батареями.

За її словами, Росія накопичила понад 100 тис. військових уздовж кордонів України.

"Це бойові підрозділи та спеціальні війська, які готові робити наступальні дії на Україну", - зазначила Томас-Грінфілд.

Також читайте: Заяви Росії про початок відведення військ від кордонів України потребують перевірки, - Кулеба

Вона додала, що нині Росія відправляє ще більше військ та зброї.

"Росія вже використала понад 2 000 залізничних вагонів, щоб перемістити війська та зброю з Росії до українського кордону", - зазначила постпред.

армія рф (17833) Білорусь (7969) кордон (4821) ООН (3378) росія (66070) США (23410)


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Топ коментарі
+8
А казали що від вели своїх в місця постійної дислокації. І звісно ж не планують нападати. бреше як дише а дише часто
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31.01.2022 18:21 Відповісти
+8
белорусы тоже лишатся части своей территории - Берест наш, и км на 200 границу севернее Киева подвинуть. Так всегда бывает, когда вступаешь в неправильный союз
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31.01.2022 18:26 Відповісти
+7
Идут дебаты по повестке СБ в ООН. Представитель Габона (есть такая страна) предложил прислушаться к изречениям Бубы. Вот Вам и партнер, там еще Гана вворичивала что то о Бубе. Ну а как же без небензи. Тоже о Бубе. + Ну вот и ларчик открылся. Все что наговорил Буба -все с подачи Кремля и в интересах Кремля. Путь Путина. Это Вам не на рояле забацать.
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31.01.2022 18:29 Відповісти
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путин 100 тыс зеков решил Освободить , вот и материал для эскалации .Эта афера долго не протянет .
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31.01.2022 18:20 Відповісти
Точно, засмердило казахстаном(((
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31.01.2022 18:36 Відповісти
А казали що від вели своїх в місця постійної дислокації. І звісно ж не планують нападати. бреше як дише а дише часто
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31.01.2022 18:21 Відповісти
...Навряд чи варто чекати прояву іншого маркеру остаточної втрати суб'єктності РБ, як то розміщення на території країни російської тактичної ядерної зброї. Власне, носії такої зброї вже наявні на території Білорусі - ОТРК "Іскандер", а з проєкту "оновленої Конституції" РБ зникла згадка про її без'ядерний та нейтральний статус. Також слід вказати на білоруську співучасть у зловмисному російському кібернападі 14 січня, спрямованому проти України. І це теж маркер, який показує, що режим Лукашенка і тут перетнув червону лінію.

Засилання в Україну диверсійних груп та використання території РБ для подібних дій з боку РФ - це ще один маркер, який може проявитися протягом російсько-білоруських навчань "Союзная решимость-2022".

Спрямування та менеджмент міграційного потоку в Україну з території Білорусі та участь в ініційованій РФ економічній блокаді України унеможливлять остаточно збереження status quo у відносинах між Києвом та Мінськом.

Суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування

Визнання з боку Мінська російського статусу окупованих українських АР Крим та Севастополя, визнання маріонеткових утворень ДНР та ЛНР, поява на території ОРДЛО будь-яких підрозділів силових структур РБ з "миротворчими цілями" чи приватних військових компаній або військових інструкторів у зонах розташування незаконних збройних формувань на окупованих територіях означатиме, що суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56479/rosiya-formuye-u-bilorusi-udarne-ugrupovannya-sil-dlya-nastupalnih-dij
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31.01.2022 18:45 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.01.2022 21:07 Відповісти
Чем кучнее , тем проще .
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31.01.2022 18:23 Відповісти
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31.01.2022 18:42 Відповісти
белорусы тоже лишатся части своей территории - Берест наш, и км на 200 границу севернее Киева подвинуть. Так всегда бывает, когда вступаешь в неправильный союз
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31.01.2022 18:26 Відповісти
эта целая беларусь - часть Киевской Руси ..
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31.01.2022 18:31 Відповісти
Давление московии на киев-русь растет .. Но есть опыт маленькой Финляндии, как сделать больно московским империалистам .. их рабсийские бабы-матки не смогут столько нарожать .., не китайские же
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31.01.2022 18:29 Відповісти
Идут дебаты по повестке СБ в ООН. Представитель Габона (есть такая страна) предложил прислушаться к изречениям Бубы. Вот Вам и партнер, там еще Гана вворичивала что то о Бубе. Ну а как же без небензи. Тоже о Бубе. + Ну вот и ларчик открылся. Все что наговорил Буба -все с подачи Кремля и в интересах Кремля. Путь Путина. Это Вам не на рояле забацать.
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31.01.2022 18:29 Відповісти
буба вазелин - президент габона!
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31.01.2022 18:34 Відповісти
Дуже соромно.

Термінове засідання Радбезу ООН через загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну було скликано США, не Києвом.

Востаннє такі слухання відбувалися рік тому.

Попри щоденне порушення режиму тиші, вбивства українських цивільних і військових, офіційний Київ не використовував майданчик ООН для нагадування світу про російську агресію.

А свій виступ на Генасамблеї ООН у вересні Зеленський розпочав не з вбивст українців, а з … замаху на свого друга , пана Шефіра, який назвав наступом на демократію і розстрілом реформ.

До речі, що там із розслідуванням?…

І ось сьогодні представник РФ в ООН Нєбєнзя на слуханнях чихвостить колективний Захід, критикує США за накручування, провокацію економічних проблем в Україні, закликають до агресії.

І цитує Зеленського! Мовляв, чому ООН і світ не дослуховуються до президента Зеленського , який просить Захід не нагнітати паніку.

Васали РФ, зокрема , Габон, теж цитують … Зеленського, який закликає Захід не нагнітати, не провокувати, не вигадувати.

ОАС також цитують Зеленського про спокій!

Поки весь світ думає, як допомогти Україні, Зеленський дав чудовий пас Кремлю. © Ирина Геращенко
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31.01.2022 18:47 Відповісти
Не нагнитай падла! У нас тут шашлыки скоро, 8е марта, майские...
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31.01.2022 18:52 Відповісти
в Беларусии 10-20 февраля будет проведено совместное учение войск РФ и беларусии "Союзная решимость-2022".

после 20 февраля возможно стоит ждать провокации РФ на границе и эскалации войны на оккупированной части Донбасса либо где ни будь еще...

Российские ракеты нацелены на Киев - Gazeta Polska Codziennie

РФ развернула ракетные комплексы "Искандер". Выпущенные ракеты из этого баллистического оперативно-тактического ракетного комплекса класса "земля-земля" смогут достичь Киева - то есть, как пишет издание Gazeta Polska Codziennie, основной цели России во время возможного вторжения.

https://zn.ua/WORLD/rossijskie-rakety-natseleny-na-kiev-gazeta-polska-codziennie.html
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31.01.2022 19:04 Відповісти
Хто дивиться пряму трансляцію Радбезу ООН?

Мать би цього вжоп клоуна, тепер всі наші вороги в ООН (зокрема, касапи і китайози, які були проти цього засідання; а також Гана, Габон, Кенія, які утримались) цитують Зеклована з його пресухи в четвер, що, мовляв, жодної небезпеки для України не існує...

А Кислтця, між іншим, ні слова не обмовився про окупацію Криму. І про два касапські корпуси на Донбасі. І про те, що командири рот, батальонів там - касапські кадрові.

Отака от муйня,...
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31.01.2022 19:08 Відповісти
Зато геніальніший Зеленько точно знає , що Байден нічого не тямить і нагнітає паніку!!! (Ему Ермак доповів)
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31.01.2022 19:19 Відповісти
А НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НИКТО НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛЛИЧЕСТВО ВОЙСК !) ЗНАЧИТ ВСЕ ЗА РОССИЮ !) ИЛИ ЗА КОНЕЦ РОССИИ )))
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31.01.2022 19:26 Відповісти
Гринпоца спрашивай, ты же за него голосовал.
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31.01.2022 19:47 Відповісти
НЕТ !!!
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01.02.2022 16:34 Відповісти
Украинцы, только не питайте иллюзий по поводу беларусов. В случае заварухи местечковые манкурты без зазрения совести будут в вас стрелять. Будьте готовы к этому и без сожаления ложите этот скот рядом с кацапскими хозяевами.
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31.01.2022 20:11 Відповісти
 
 