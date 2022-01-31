РФ планує збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до понад 30 тис., - постпред США при ООН Томас-Грінфілд
Росія має намір розширити свою присутність на кордоні Республіки Білорусь з Україною до понад 30 тис. військових.
Про це повідомила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми побачили докази, що Росія має намір розширити свою присутність до більше ніж 30 тис. військових біля білорусько-українського кордону, менше ніж дві години на північ від Києва, до початку лютого", - сказала Томас-Грінфілд на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок, 31 січня.
Томас-Грінфілд поінформувала, що Росія вже перекинула майже 5 тис. військових до Білорусі із балістичними ракетами малої дальності, спеціальними силами, протиповітряними батареями.
За її словами, Росія накопичила понад 100 тис. військових уздовж кордонів України.
"Це бойові підрозділи та спеціальні війська, які готові робити наступальні дії на Україну", - зазначила Томас-Грінфілд.
Вона додала, що нині Росія відправляє ще більше військ та зброї.
"Росія вже використала понад 2 000 залізничних вагонів, щоб перемістити війська та зброю з Росії до українського кордону", - зазначила постпред.
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Засилання в Україну диверсійних груп та використання території РБ для подібних дій з боку РФ - це ще один маркер, який може проявитися протягом російсько-білоруських навчань "Союзная решимость-2022".
Спрямування та менеджмент міграційного потоку в Україну з території Білорусі та участь в ініційованій РФ економічній блокаді України унеможливлять остаточно збереження status quo у відносинах між Києвом та Мінськом.
Суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування
Визнання з боку Мінська російського статусу окупованих українських АР Крим та Севастополя, визнання маріонеткових утворень ДНР та ЛНР, поява на території ОРДЛО будь-яких підрозділів силових структур РБ з "миротворчими цілями" чи приватних військових компаній або військових інструкторів у зонах розташування незаконних збройних формувань на окупованих територіях означатиме, що суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56479/rosiya-formuye-u-bilorusi-udarne-ugrupovannya-sil-dlya-nastupalnih-dij
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Термінове засідання Радбезу ООН через загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну було скликано США, не Києвом.
Востаннє такі слухання відбувалися рік тому.
Попри щоденне порушення режиму тиші, вбивства українських цивільних і військових, офіційний Київ не використовував майданчик ООН для нагадування світу про російську агресію.
А свій виступ на Генасамблеї ООН у вересні Зеленський розпочав не з вбивст українців, а з … замаху на свого друга , пана Шефіра, який назвав наступом на демократію і розстрілом реформ.
До речі, що там із розслідуванням?…
І ось сьогодні представник РФ в ООН Нєбєнзя на слуханнях чихвостить колективний Захід, критикує США за накручування, провокацію економічних проблем в Україні, закликають до агресії.
І цитує Зеленського! Мовляв, чому ООН і світ не дослуховуються до президента Зеленського , який просить Захід не нагнітати паніку.
Васали РФ, зокрема , Габон, теж цитують … Зеленського, який закликає Захід не нагнітати, не провокувати, не вигадувати.
ОАС також цитують Зеленського про спокій!
Поки весь світ думає, як допомогти Україні, Зеленський дав чудовий пас Кремлю. © Ирина Геращенко
после 20 февраля возможно стоит ждать провокации РФ на границе и эскалации войны на оккупированной части Донбасса либо где ни будь еще...
Российские ракеты нацелены на Киев - Gazeta Polska Codziennie
РФ развернула ракетные комплексы "Искандер". Выпущенные ракеты из этого баллистического оперативно-тактического ракетного комплекса класса "земля-земля" смогут достичь Киева - то есть, как пишет издание Gazeta Polska Codziennie, основной цели России во время возможного вторжения.
https://zn.ua/WORLD/rossijskie-rakety-natseleny-na-kiev-gazeta-polska-codziennie.html
Мать би цього вжоп клоуна, тепер всі наші вороги в ООН (зокрема, касапи і китайози, які були проти цього засідання; а також Гана, Габон, Кенія, які утримались) цитують Зеклована з його пресухи в четвер, що, мовляв, жодної небезпеки для України не існує...
А Кислтця, між іншим, ні слова не обмовився про окупацію Криму. І про два касапські корпуси на Донбасі. І про те, що командири рот, батальонів там - касапські кадрові.
Отака от муйня,...