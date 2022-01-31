Росія знала, що НАТО не погодиться на низку її вимог щодо безпеки, - Столтенберг
Росія, надсилаючи пропозиції щодо безпеки, усвідомлювала, що НАТО не погодиться з ними.
Про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вони вимагали заходів, чудово усвідомлюючи, що не зможуть отримати бажаного", - сказав він на онлайн-заході, організованому The Washington Post.
Таким чином Столтенберг пояснив, чому занепокоєний присутністю російських сил поблизу України.
Нагадаємо, вимоги Росії містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.
Топ коментарі
+14 Envoy
показати весь коментар31.01.2022 18:39 Відповісти Посилання
+10 Алексей Вовченко #392976
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+8 mrSmith
показати весь коментар31.01.2022 18:36 Відповісти Посилання
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Понты перед собственным стадом!
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@ArthurKei_UA
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Тільки що КНР, разом з Росією, проголосували проти адженди у Радбезі ООН щодо безпеки України. Рішення загалом прийнято. Але показово.
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СПАСІБА ТЄБЄ ДАРАГОЙ ВАЛОДЯ ! НОВИЙ ДОМ УЖЕ ЖДЬОТ ТЄБЯ В РАСТОВЄ!!!