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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія знала, що НАТО не погодиться на низку її вимог щодо безпеки, - Столтенберг

Росія знала, що НАТО не погодиться на низку її вимог щодо безпеки, - Столтенберг

Росія, надсилаючи пропозиції щодо безпеки, усвідомлювала, що НАТО не погодиться з ними.

Про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони вимагали заходів, чудово усвідомлюючи, що не зможуть отримати бажаного", - сказав він на онлайн-заході, організованому The Washington Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО передало Росії відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Столтенберг

Таким чином Столтенберг пояснив, чому занепокоєний присутністю російських сил поблизу України.

Нагадаємо, вимоги Росії містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.

армія рф (17833) НАТО (6547) росія (66070) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+14
В Крым и Донбасс раша залезла без всяких условий . Просто изолируйте ватный зверинец , через год будут жрать с руки любые ножки .
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31.01.2022 18:39 Відповісти
+10
Типичная психология , тупорылого гопника , придавить базаром . Ну а не получилось , ну так не подфартило.
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31.01.2022 18:40 Відповісти
+8
Тут вопрос не в том знала/не знала!
Понты перед собственным стадом!
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31.01.2022 18:36 Відповісти
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Тут вопрос не в том знала/не знала!
Понты перед собственным стадом!
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31.01.2022 18:36 Відповісти
В Крым и Донбасс раша залезла без всяких условий . Просто изолируйте ватный зверинец , через год будут жрать с руки любые ножки .
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31.01.2022 18:39 Відповісти
каннибалы
https://www.youtube.com/watch?v=U49F0a4QMZ0
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31.01.2022 18:41 Відповісти
А куда же они свою сельхоз продукцию денут? Кажется мне они в первую очередь обеспечили себе продовольственную безопасность и только потом за свой сверхзвук принялись. Кацапня сегодня, первый в мире экспортёр пшеницы. Ножки путина тоже экспортируют уже.
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31.01.2022 20:23 Відповісти
Типичная психология , тупорылого гопника , придавить базаром . Ну а не получилось , ну так не подфартило.
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31.01.2022 18:40 Відповісти
конечно же козлины понимали, что НАТО не согласится самораспуститься.
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31.01.2022 18:41 Відповісти
і кроайній, як завжди є.
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31.01.2022 18:41 Відповісти
Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA

·
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1488169427912822785 1 ч



Тільки що КНР, разом з Росією, проголосували проти адженди у Радбезі ООН щодо безпеки України. Рішення загалом прийнято. Але показово.
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31.01.2022 18:48 Відповісти
Поддержка Вашингтоном стремления Тайваня к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и Китаем, заявил китайский посол Цинь Ган в интервью американской радиостанции NPR.29.01.2022.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине, и назвал себя «хорошим предсказателем».
Об этом Дональд Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в Техасе в воскресенье, 30 января.
По мнению бывшего президента США, в годы его правления Китай «даже не подумал бы о захвате Тайваня».
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31.01.2022 19:36 Відповісти
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31.01.2022 18:48 Відповісти
Вони не погоджуються, а Україна має воювати
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31.01.2022 19:02 Відповісти
Иди нах кацап
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31.01.2022 20:50 Відповісти
Амерам та європейцям ніколи не зрозуміти менталітет лапатного гопніка.Колись лапатная бункєрная бабушка с палавимі органамі дєдушкі сказало наступне-не важно быть,сумей прослыть...
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31.01.2022 19:03 Відповісти
у тому вся прикольна гра.
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31.01.2022 19:07 Відповісти
Що таке розвідка боєм ? Виявити цілі і слабкі місця.
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31.01.2022 19:07 Відповісти
Столтенберг теж може сказати що в разі агресії нато в якості допомоги постачатиме Україні ядерну зброю та живу силу.Хоча ЗЕнедоумки вже давно мали б прийняти закон ,що Україна вийде з безядерного статусу при будь-якій агресії зовні бо це загрожуа суверенітету та існуванню нації. Це ще при Порохові треба було б зробити!
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31.01.2022 19:07 Відповісти
а НАТО знало, що зєля - чмо?
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31.01.2022 19:16 Відповісти
Radio Lemberg

Посол Московії в ООН вже апелює в Раді Безпеки ООН до слів Зеленського, що це Захід нагнітає ситуацію про загрозу нападу на Україну, і що ніякої загрози Україні немає…

СПАСІБА ТЄБЄ ДАРАГОЙ ВАЛОДЯ ! НОВИЙ ДОМ УЖЕ ЖДЬОТ ТЄБЯ В РАСТОВЄ!!!
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31.01.2022 19:23 Відповісти
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31.01.2022 19:23 Відповісти
Западні "союзники" не виконали свої зобов'язання по Будапештському Меморандуму. Зараз знову залишають Україну напризволяще. Постійно озабочені.
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31.01.2022 19:30 Відповісти
А вооружение кто поставляет Украине десятками самолетами, москалик?
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31.01.2022 19:34 Відповісти
Засунь собі в дупу те вооруженіє. Може тобі допоможе, некацапчик.
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31.01.2022 19:53 Відповісти
Яркий пример провокации тупого кацапчика.
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31.01.2022 19:37 Відповісти
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31.01.2022 19:48 Відповісти
С путиным должны говорить психологи. Хотя бы понять, что оно хочет?
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31.01.2022 19:59 Відповісти
У Путіна є кукловоди. Потрібно розуміти, чого вони хочуть.
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31.01.2022 20:16 Відповісти
 
 