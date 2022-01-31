Росія знала, що НАТО не погодиться на низку її вимог щодо безпеки, - Столтенберг

Росія, надсилаючи пропозиції щодо безпеки, усвідомлювала, що НАТО не погодиться з ними.

Про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони вимагали заходів, чудово усвідомлюючи, що не зможуть отримати бажаного", - сказав він на онлайн-заході, організованому The Washington Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО передало Росії відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Столтенберг

Таким чином Столтенберг пояснив, чому занепокоєний присутністю російських сил поблизу України.

Нагадаємо, вимоги Росії містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.