На Полтавщині затримали двох депутатів, які вимагали неіснуючий борг у розмірі 39 тис. доларів
У Полтавській області затримали двох депутатів. Вони вимагали від жінки передати їм 39 тисяч доларів за неіснуючий борг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення генпрокурора України Ірини Венедиктової у Facebook.
За її словами, співробітники СБУ затримали голову фракції "Довіра" в Полтавській обласній раді та його брата, який є депутатом Миргородської районної ради.
"Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати із погрозами застосувати силу вимагали у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання", - повідомляє генпрокурор.
депутати зажадали з погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США в розрахунок за, м'яко кажучи, сумнівні
Вона додала, що депутати були затримані після отримання коштів.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.
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