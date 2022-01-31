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Новини
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На Полтавщині затримали двох депутатів, які вимагали неіснуючий борг у розмірі 39 тис. доларів

На Полтавщині затримали двох депутатів, які вимагали неіснуючий борг у розмірі 39 тис. доларів

У Полтавській області затримали двох депутатів. Вони вимагали від жінки передати їм 39 тисяч доларів за неіснуючий борг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення генпрокурора України Ірини Венедиктової у Facebook.

За її словами, співробітники СБУ затримали голову фракції "Довіра" в Полтавській обласній раді та його брата, який є депутатом Миргородської районної ради.

"Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати із погрозами застосувати силу вимагали у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання", - повідомляє генпрокурор.

депутати зажадали з погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США в розрахунок за, м'яко кажучи, сумнівні

Вона додала, що депутати були затримані після отримання коштів.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.

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борг (2150) затримання (4355) прокурор (626) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+10
Чергові дві ненажерливі,огидні,мерзотні свині при владі...
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31.01.2022 19:19 Відповісти
+7
Потрібно вводити воєнний стан та право розстрілювати, бо інакше ця муйня ніколи не припиниться... 10 розстрілів врятують країну
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31.01.2022 19:00 Відповісти
+3
Новые лица, ... какие то
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31.01.2022 19:02 Відповісти
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Потрібно вводити воєнний стан та право розстрілювати, бо інакше ця муйня ніколи не припиниться... 10 розстрілів врятують країну
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31.01.2022 19:00 Відповісти
Сами себя будут расстреливать?) Я же недавно писала, что в депутатах Украины всех уровней бандиты и дегенераты - шариковы. Нужно всех разогнать, пока они весь народ не прикончили.
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31.01.2022 20:07 Відповісти
зенаркоману это будет подарок. ты видимо из 73% дебилов.
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31.01.2022 21:55 Відповісти
новости наши хоть не читай .одни корупционеры везде и взяточники со всех уголков и всех служб и специальностей....((
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31.01.2022 19:01 Відповісти
Новые лица, ... какие то
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31.01.2022 19:02 Відповісти
Мабуть готувались до шашличків
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31.01.2022 19:07 Відповісти
Депутати із фракціі ,, Довіра" у ВР є коаліціантами зі ,, слугами урода "
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31.01.2022 19:09 Відповісти
Не, пора начинать вешать...
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31.01.2022 19:12 Відповісти
Чергові дві ненажерливі,огидні,мерзотні свині при владі...
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31.01.2022 19:19 Відповісти
Почему нас не берут в ЕС?
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31.01.2022 19:22 Відповісти
НАДО ИХ В ЖОПУ ВЫТРХТЬ И УБИТЬ !!!
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31.01.2022 19:22 Відповісти
Походу на счётчик поставили бандюганы.
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31.01.2022 19:38 Відповісти
Твари, никак не нажрутся! Вот видите, какие у нас "депутаты", кого выбираем, кому доверяем???
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31.01.2022 19:47 Відповісти
Как видно, эти "депутаты" из бывших бандюг, которые окопались у власти, и также продолжают свою бандитскую деятельность.
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31.01.2022 19:54 Відповісти
гражданка Украины наверняка имеет рыльце в пушку.... так просто никто бы к ней не пришел за долгом... брала 101%(хоть товаром, хоть долларами), а отдавать решила, что не обязательно...все обещала.., как цыган коня покормить... подставила **** людей...
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31.01.2022 20:14 Відповісти
Карать нужно не этих депутатов,карать нужно тех быдло-избирателей из прастова нариду от которых ничего не зависит и которые в политику не лезут.Это они,быдло-чернь,они и только они виноваты в беспределе.Это их позиция глистов по жизни приводит к таким историям.
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31.01.2022 20:19 Відповісти
По большому счету...какие избиратели - такие депутаты,президенты...наверное,не все знают,что страна находится в состоянии ВОЙНЫ !?
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31.01.2022 20:31 Відповісти
Чиста конкретные депутаты!

Четкие такие.
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31.01.2022 22:44 Відповісти
Читаю и плачу - мудрий нарiд требует от власти не спать, не есть, не красть и думать о них и работать на них, вплоть до ремонта унитаза. А если шо не так то саму себя судить и саму себя расстрелять.
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01.02.2022 08:10 Відповісти
 
 