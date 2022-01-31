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Не годують, не лікують та вимикають електрику: Денісова заявила про знущання над в'язнями в Макіївської колонії в ОРДО

Не годують, не лікують та вимикають електрику: Денісова заявила про знущання над в'язнями в Макіївської колонії в ОРДО

Омбудсман Людмила Денісова заявила, що у Макіївській виправній колонії на тимчасово окупованій території Донецької області, де незаконного утримуються українці, майже цілими днями немає світла, тому люди не можуть собі готувати їжу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила в Telegram-каналі.

Омбудсмен заявила, що серед українських в’язнів у колонії 28 цивільних заручників.

"Адміністрація виправної колонії вимикає електроенергію, подаючи її лише дві години на добу. Через це ув’язнені, які змушені готувати собі їжу самотужки за допомогою кип’ятильника, живуть упроголодь", - зазначила Денісова.

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Вона додала, що більшість ув’язнених мають проблеми зі шлунком, дехто пересувається на ходунках, а рідним забороняють передавати їм свічки та ліхтарики.

"Медична допомога громадянам України також не надається. Вони тримаються лише на ліках, які вдається час від часу передати батьками та співробітниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Крім того, ув’язнені не можуть вільно пересуватися, спілкуватися з рідними за допомогою телефонного зв’язку, слухати радіо та дивитися телевізор", - додала Денісова.

Омбудсмен розцінює такі дії як катування та нелюдське поводження з людьми.

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Денісова Людмила (883) колонія (257) Макіївка (110) в’язні (337)


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после того как ее пригрозили снять она резко забыла про карлсона и озаботилась наконец то украинскими пленными?
кстати, что там карлсон? жив еще? отошел/откапали?
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31.01.2022 19:31 Відповісти
Свинорылый - хачапури ест, то понятно) А Чаус где?
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31.01.2022 19:37 Відповісти
Ординські дегенерати - що від цих нелюдів можна чекати.
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31.01.2022 20:11 Відповісти
Вовки живуть по вовчих законах!
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31.01.2022 20:24 Відповісти
 
 