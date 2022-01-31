Діючій судді, що позбавляла прав учасників автоколони до "Межигір’я" у 2013 році, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру діючій судді одного з районних судів м. Києва, яка незаконно позбавляла прав майданівців-учасників протестів у 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, заради залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції "Межигір’я" колишнього Президента України, суддя за відсутності доказів винуватості притягнула до адміністративної відповідальності двох осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП).

14 січня та 10 лютого 2014 року суддя лише на підставі рапортів ексінспекторів ДАІ призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення за таке правопорушення – позбавлення права керування транспортним засобом

Судді повідомлено про підозру у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, вчиненому службовою особою (ст. 340 КК України).

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