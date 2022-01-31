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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Діючій судді, що позбавляла прав учасників автоколони до "Межигір’я" у 2013 році, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Діючій судді, що позбавляла прав учасників автоколони до

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру діючій судді одного з районних судів м. Києва, яка незаконно позбавляла прав майданівців-учасників протестів у 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, заради залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції "Межигір’я" колишнього Президента України, суддя за відсутності доказів винуватості притягнула до адміністративної відповідальності двох осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП).

14 січня та 10 лютого 2014 року суддя лише на підставі рапортів ексінспекторів ДАІ призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення за таке правопорушення – позбавлення права керування транспортним засобом

Судді повідомлено про підозру у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, вчиненому службовою особою (ст. 340 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексінспектору ДАІ повідомлено про підозру в перешкоджанні проведенню мітингів і підробку документів під час Євромайдану, - Офіс генпрокурора

Автор: 

суддя (1589) автомайдан (121) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+8
Чого ти воланиш ?

При Порошенко вона була люстрована , а при Зевіслюку знову поновилася 😡
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31.01.2022 20:03 Відповісти
+4
Сашка Білого жаль...
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31.01.2022 20:21 Відповісти
+4
Рейтинг зелибобы пошел на дно - сразу вспомнили про справедливые расследования 🤮
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31.01.2022 20:47 Відповісти
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Скоро будет новый Майдан - нам такие судьи не нужны
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31.01.2022 19:57 Відповісти
А що ця сволота ще до цих пір там робить ! Позор Пороху, позор Зеленьку !
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31.01.2022 19:59 Відповісти
Чого ти воланиш ?

При Порошенко вона була люстрована , а при Зевіслюку знову поновилася 😡
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31.01.2022 20:03 Відповісти
Це наймані тролі. Від одного 100% тхне підорашкою- в гб-методичках так їм і наказують писати- І П паганий і З . І тількі імбецил може зараз закликати до майдану.
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31.01.2022 21:14 Відповісти
Клоуны, там Нэля Штепа Славянск сдала под республики, а потом ещё и в мэры города избиралась?! Всё норм, да?!
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31.01.2022 20:10 Відповісти
Нэля Штепа в президенты метит.
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31.01.2022 22:12 Відповісти
Редко похвалу выдаю---но тут оперативно конечно.
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31.01.2022 20:16 Відповісти
молниеносно просто! )))
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31.01.2022 21:35 Відповісти
Сашка Білого жаль...
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31.01.2022 20:21 Відповісти
Рейтинг зелибобы пошел на дно - сразу вспомнили про справедливые расследования 🤮
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31.01.2022 20:47 Відповісти
А Татаров, який ліпив тісправи, проти майданівців, працює для зеленського…
Схоже що вони таким чином тиснуть на суддів, намагаючись знайти того, хто посадить Порошенко, за зляпаною ними справою…
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31.01.2022 21:11 Відповісти
Это зеленского не спасет
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31.01.2022 21:29 Відповісти
Сейчас понимаешь какими наивными были люди, как будто из 19-го века. До дому помещика ходили.)
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31.01.2022 21:35 Відповісти
Вопрос перетряхивания всей судейской мафии давно уже перезрел.
Генпрокуратуре - уважение!
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31.01.2022 21:36 Відповісти
События 2014-го, сейчас 2022-й. "Судья" действующий, то есть продолжает получать неслабую зарплату и потом такую же пенсию, хотя по нему буквально рыдает Уголовный Кодекс. Интересно, у наших прокуроров есть вообще термин "время" и понимают ли они его смысл? Как можно элементарные дела "расследовать" десяток лет?...
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31.01.2022 21:46 Відповісти
Так прокурвори такі ж самі - замазані на сфальсифікованих справах проти невинних.
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01.02.2022 12:31 Відповісти
Интересно сколько зарабатывает этот судья сейчас, если у судей пенсия (у них это называется пожизненное содержание судьи) составляют более 90 тыс. гривен в месяц. И вот я всегда думаю, а почему так? Разве например у командира батальона или бригады который ведёт своих солдат на смерть работа безопаснее чем у судьи? А скажем у пилота истребителя? Или командира пассажирского Боинга? Или капитана морского корабля? А какие у них пенсии вы знаете? Ну что у нас за куйня происходит? Значит судьи кроме непонятно заработанных маетков ещё и солидный доход имеют. Это как же им такое счастье с неба упало? Это шо ж за дворяне такие с голубой кровью? Гарант у нас что страна сильно богатая? Это я ещё про прокуроров не спросил…. А у моей матери как была пенсия в 2 тыс так и осталась.
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31.01.2022 22:23 Відповісти
А суддя-антимайданівка тільки одна була?
Тільки у нинішньому Шевченківському суді Києва їх декілька.
Включно із колишньою головихою суду.
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01.02.2022 12:33 Відповісти
 
 