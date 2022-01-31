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Новини Війна
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Через ескалацію з боку Росії іноземці виходять з українських цінних паперів, - Шмигаль

Через ескалацію з боку Росії іноземці виходять з українських цінних паперів, - Шмигаль

Через напруження та ескалацію з боку Росії спостерігається вихід нерезидентів з українських цінних паперів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця ескалація агресії та особлива увага до цього питання вплинули та впливають на економічну ситуацію в Україні. Незважаючи на те, що ми позитивно і з багатьма рекордними показниками і за ВВП, і за наповненням бюджету завершили минулий рік, наразі протягом січня є спостереження про вихід нерезидентів з українських цінних паперів, ми бачимо тиск на валютний курс. Усі ці речі зумовлені єдиним фактором - напруга та ескалація з боку Росії", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Шмигаль зазначив, що влада прораховує можливі втрати від ескалації та заворушень на валютному ринку.

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Водночас прем'єр наголосив, що і макрофінансова допомога Європейського Союзу, і програми економічної підтримки від США сприятимуть тому, що виконання та наповнення бюджету у 2022 році виконуватимуться і ситуація буде стабілізована.

Автор: 

ОВДП (844) облігації (1506) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+13
А не пробовали вооружаться чтобы шансов у агрессора не было???
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31.01.2022 21:02 Відповісти
+13
Ты лучше скажи какая тайная связь между грн и руб? Рубль упал и грн туда же, что в 2014, что сейчас. Не иначе как до хрена российского бабла в украинской экономике.
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31.01.2022 21:12 Відповісти
+11
Да ви що? А шмаркля казав що це західні союзники
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31.01.2022 20:58 Відповісти
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Да ви що? А шмаркля казав що це західні союзники
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31.01.2022 20:58 Відповісти
Я думал, что это из-за вашей коррупции, а оно вот в чем причина.
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31.01.2022 21:00 Відповісти
Стало модно оправдывать все коррупцией? Держатели ОВГЗ - это обычные ростовщики-спекулянты, которые дают государству в долг под проценты. Какая и где есть коррупция их совершенно не волнует до тех пор, пока в кошель падают деньги.
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31.01.2022 21:04 Відповісти


І Гетьманцев тут зовсім невинуватий…
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31.01.2022 21:02 Відповісти
А виноватый, наверное, опять Порошенко...
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31.01.2022 21:06 Відповісти
А не пробовали вооружаться чтобы шансов у агрессора не было???
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31.01.2022 21:02 Відповісти
Арахамия завтра вывозит свою семейку на Кипр... Отак!!!
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31.01.2022 21:02 Відповісти
це він не нагнітає
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31.01.2022 21:03 Відповісти
Не Арахамия (а то он обижается), а мохнатая бибизяна.
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31.01.2022 21:04 Відповісти
Беги шмыгаль
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31.01.2022 21:06 Відповісти
Правильно делают.
Война через две недели.
Какие, н...р, ценные бумаги?
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31.01.2022 21:08 Відповісти
це все через США та іншіх піндосив - передають зброю в Україну і пишуть у своїх газетенках що Расіюшка комусь загрожує.
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31.01.2022 21:11 Відповісти
Ты лучше скажи какая тайная связь между грн и руб? Рубль упал и грн туда же, что в 2014, что сейчас. Не иначе как до хрена российского бабла в украинской экономике.
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31.01.2022 21:12 Відповісти
Правда?
А не потому, что в Украину с 2019-го деньги вкладывать стало не выгодно?
Не потому, что СБУ проводит обыски на Арселоре, а Филип Морис судился с Украиной?
Не потому, что Коломойский отжал бизнес у канадскго инвестора?
Не потому, что все вопросы решаются терками в ОПЗЕ, а не законом?
Не потому, что в Украине коррупция не просто цветет, а возглавляет страну?
Не потому, что ЗЕ звиздит то про госпереворот, то про захват Харькова, то про то, что США ему мешают?

Третий год инвесторы бегут из Украины и тут Шмыгаль решил рассказать, что это из-за Роиси.
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31.01.2022 21:15 Відповісти
а порошенко "віджав" "житомирські ласощі"..

теж 'не в тімя битий"

планува ще Приватбанк,але Бєня його обанкротив раніше..
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31.01.2022 21:42 Відповісти
ЗЕбил, "житомирські ласощі" отжимали Пашинский "БЮТ" и Портнов! У тебя как и у твоего нелоха Порохофобия. Лечись!
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31.01.2022 22:04 Відповісти
Чуваку порошенко мізки віджав просто)))
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31.01.2022 23:19 Відповісти
Бреше як зелена хламідія. Нехай пан шмигаль розкаже скільки було за останні пів року надруковано гривні (ну так близько 23 млрд. грвн для укравтодору для підказки).
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31.01.2022 21:17 Відповісти
А шо ця підстилка Ахметівська Шмигаль хотіла ?!
Іноземці не дураки.............. Вони знають, яка в Україні корупція!
Вони знають хто такі Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ, Медведчук, всякі Зеленські, Арахамії, Демченки, Татарови, Єрмаки, Баканови та вся корумпована судівсько - прокурорсьо - мусарська шваль!

Іноземців можна зрозуміти! Чи Шмигаль думає, шо він самий хитро зроблений ?!
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31.01.2022 21:26 Відповісти
https://ukrainian.voanews.com/a/kanadsky-investor/6369038.html Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні

Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів
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Звичайно, після такого бєзпрєдєлу всі повтікають !
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31.01.2022 21:28 Відповісти
не тільки через касапів тікають інвестиції, а й через вашу недолугу владу
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31.01.2022 21:39 Відповісти
Шмуль, інвестори ще з 2020 року почали виводити свої інвестиції з країни ... Тому твого пі..жа тут не треба...
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31.01.2022 21:39 Відповісти
чтото шмуль начал вспоминать жаргон базарных кидал, или просто "реформаторов". началась феня типа ввп, инвесторы, иносранные неризеденты.
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31.01.2022 23:16 Відповісти
Все як завжди. Не треба прикривати свої провали як в економіці так і в політиці чимось другим. Та після відосиків нетямущого Зеленого звідси дипломати вже сім'ї вивозять. Що тут про бізнес говорити.
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31.01.2022 23:42 Відповісти
та вы шо.. во новость.. этого следовало ожидать и должны были разработаны варинты уменьшения потерь, а у вас как всегда зима пришла не жданно не гадано.. и какие с вас тогда управленцы? вы просто дебилы воровитые!
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01.02.2022 00:00 Відповісти
 
 