Через ескалацію з боку Росії іноземці виходять з українських цінних паперів, - Шмигаль
Через напруження та ескалацію з боку Росії спостерігається вихід нерезидентів з українських цінних паперів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ця ескалація агресії та особлива увага до цього питання вплинули та впливають на економічну ситуацію в Україні. Незважаючи на те, що ми позитивно і з багатьма рекордними показниками і за ВВП, і за наповненням бюджету завершили минулий рік, наразі протягом січня є спостереження про вихід нерезидентів з українських цінних паперів, ми бачимо тиск на валютний курс. Усі ці речі зумовлені єдиним фактором - напруга та ескалація з боку Росії", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.
Шмигаль зазначив, що влада прораховує можливі втрати від ескалації та заворушень на валютному ринку.
Водночас прем'єр наголосив, що і макрофінансова допомога Європейського Союзу, і програми економічної підтримки від США сприятимуть тому, що виконання та наповнення бюджету у 2022 році виконуватимуться і ситуація буде стабілізована.
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І Гетьманцев тут зовсім невинуватий…
Война через две недели.
Какие, н...р, ценные бумаги?
А не потому, что в Украину с 2019-го деньги вкладывать стало не выгодно?
Не потому, что СБУ проводит обыски на Арселоре, а Филип Морис судился с Украиной?
Не потому, что Коломойский отжал бизнес у канадскго инвестора?
Не потому, что все вопросы решаются терками в ОПЗЕ, а не законом?
Не потому, что в Украине коррупция не просто цветет, а возглавляет страну?
Не потому, что ЗЕ звиздит то про госпереворот, то про захват Харькова, то про то, что США ему мешают?
Третий год инвесторы бегут из Украины и тут Шмыгаль решил рассказать, что это из-за Роиси.
теж 'не в тімя битий"
планува ще Приватбанк,але Бєня його обанкротив раніше..
Іноземці не дураки.............. Вони знають, яка в Україні корупція!
Вони знають хто такі Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ, Медведчук, всякі Зеленські, Арахамії, Демченки, Татарови, Єрмаки, Баканови та вся корумпована судівсько - прокурорсьо - мусарська шваль!
Іноземців можна зрозуміти! Чи Шмигаль думає, шо він самий хитро зроблений ?!
Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів
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Звичайно, після такого бєзпрєдєлу всі повтікають !