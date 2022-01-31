УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
767 4

Рішення про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого, - Домбровскіс

Рішення про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого, - Домбровскіс

Рішення щодо надання Євросоюзом Україні чергової фінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуватимемо Україну і в короткостроковій, і в середньостроковій перспективі. Саме для цього завтра буде підписано рішення про те, що Єврокомісія надає Україні надзвичайну макрофінансову підтримку у розмірі 1,2 млрд євро", - сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Він наголосив, що для того щоб Єврокомісія могла найближчим часом надати перший транш у 600 млн євро, це рішення має бути проведено через Європарламент, після чого має бути підписано меморандум про взаєморозуміння щодо напрямів фінансування цих коштів.

Домбровскіс зазначив, що ця підтримка пов'язана з програмами, які Україна має із МВФ.

Також читайте: ЄС розраховує якнайшвидше надати Україні перший транш макрофінансової допомоги, - єврокомісар Варгеї

Нагадуємо, 24 січня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Євросоюз надасть чергову фінансову допомогу Україні у розмірі 1,2 млрд євро.

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) допомога (8449) Євросоюз (13665)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То як вода в пісок!
показати весь коментар
31.01.2022 21:18 Відповісти
Скоро депутаты, как голодные псы, накинутся на новую кормушку, а народу, как всегда, дуля.
показати весь коментар
31.01.2022 21:19 Відповісти
Ой зря.

Оружие ЗЕ пофигу, Украина ЗЕ пофигу, а вот шаровое бабло ЗЕ любит. И это какраз то, чего ему давать нельзя ни в коем случае.

А зебилы хай доходят до нужной кондиции. Им деньги тоже противопоказаны.
показати весь коментар
31.01.2022 21:19 Відповісти
Ахметов знову бразильців понакупляє в шахтьор!
показати весь коментар
31.01.2022 21:33 Відповісти
 
 