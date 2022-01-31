Рішення про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого, - Домбровскіс

Рішення щодо надання Євросоюзом Україні чергової фінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуватимемо Україну і в короткостроковій, і в середньостроковій перспективі. Саме для цього завтра буде підписано рішення про те, що Єврокомісія надає Україні надзвичайну макрофінансову підтримку у розмірі 1,2 млрд євро", - сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Він наголосив, що для того щоб Єврокомісія могла найближчим часом надати перший транш у 600 млн євро, це рішення має бути проведено через Європарламент, після чого має бути підписано меморандум про взаєморозуміння щодо напрямів фінансування цих коштів.

Домбровскіс зазначив, що ця підтримка пов'язана з програмами, які Україна має із МВФ.

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Нагадуємо, 24 січня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Євросоюз надасть чергову фінансову допомогу Україні у розмірі 1,2 млрд євро.