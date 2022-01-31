Не можна вірити словам Росії, треба судити за її діями, - Кислиця на Радбезі ООН
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН з питань російської агресії заявив, що не можна вірити словам Росії, яка утримує війська на кордоні з Україною, а судити треба за її діями.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
На сьогодні поблизу кордонів України й у Криму зосереджено близько 112 тисяч російських військовослужбовців, а разом з морським та авіаційним компонентами їхня чисельність сягає 130 тисяч, сказав Кислиця.
Крім того, нагадав він, російські війська дислокуються в Білорусі для участі у спільних навчаннях "Союзна рішучість-2022", які відбудуться 10-20 лютого. А 26 січня російський флот розпочав чергові військові навчання в Чорному морі за участю фрегатів, сторожових, ракетних, десантних кораблів і тральщиків, додав він.
"Питання в тому, чому всі ці російські сили знаходяться там?" - зазначив він, реагуючи на слова постпреда РФ при ООН Василя Небензі, який у маніпулятивній манері намагався переконати Радбез у тому, що Росія не має агресивних намірів щодо України.
Кислиця також вказав на сплеск російської кампанії дезінформації, зокрема на неправдиві заяви про те, що Україна нібито готує військовий напад. "Цього не станеться. Це пряме свідчення небажання Росії йти на деескалацію та підготовки виправдання можливої подальшої агресії", - наголосив дипломат.
"Тут немає місця компромісам з принципових питань. Найбільш принципова позиція України полягає в тому, що у нас є невід'ємне суверенне право обирати власні заходи безпеки, включаючи договори про союзи, які не можуть бути поставлені під сумнів Росією", - додав він.
Кремль повинен пам'ятати, що Україна готова захищатися, підкреслив постпред.
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя заявив, що загрози вторгнення Росії до України немає. Він закликав надати докази підготовки до нападу та нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав не нагнітати ситуацію "навколо перебування російських військ на кордоні".
Проблемы Зеленского будут тогда, когда он будет цитировать Россию.
Мне в юности нравились пацифисты. Я выросла в таком месте, что они были редкостью, а подростки это любят - выбиваться из строя. Патлатые мальчики, декларирующие не войну, а любовь. Ну как не влюбиться?
Но оказалось, что они хороши ровно до тех пор, пока тебя, конкретно тебя, не загонят в угол незамысловатые пацыки с набитыми кулаками. Пока твою жизнь ******** в труху вооруженные оккупанты.
Когда-то мне нравились ребята из РФ. Весёлые, душевные, такие похожие на нас. Но оказалось, что они тебе друзья ровно до тех пор, пока ты согласен их принимать, кормить и не обращать внимания на старше-братские ********.
Не замечали?
Ну так, по мелочи:
- Ой, а как по вашему «корова» будет?
- Так и будет
- А «ворона»?
- Тоже ворона.
- А крыса?
- Щур, або пацюк.
- И ради одного слова целую мову придумали?!
Тут надо обязательно улыбнуться. Смешно же. Братишка пошутить изволил.
Или «Ну ничего, газа не будет - можно салом печки топить». Здесь уже улыбки мало. Потому что шутка тонка и многослойна.
Во-первых, мы у них КРАДЕМ газ, но только пока нам это позволяют. А как перестанут позволять, всё капец. И сало ещё, куда ж без него в хорошей шутке про Украину.
Недавно пересматривала Властелина колец в Гоблиновском переводе и прозрела. Сколько там откровенного имперского стёба, начиная с «незалежной рохляндии» и заканчивая мерзкой, предательской ипостасью Горлума, которая говорит на ломаном украинском.
Я реально раньше не обращала на это внимания никакого вообще.
Мне никогда не была врагом РФ, и даже рассказы о замученной НКВДшниками родне воспринимались как-то…никак. Жалко, да. Несправедливо. Но не так, как должно. Не до крови в глазах, когда вдумываешься, что нас истребляли целенаправленно, методично и деловито. Сколько там на сегодня куркулей-хохлов замочить? Сто? Тысячу? Десять тысяч? Пять миллионов? Не вопрос, считай.
Но оказалось, что когда конкретно ты попал под каток имперских амбиций лаптеногих и когда тебя готовы уничтожить не дрогнув ни одной мышцей лица, Россия - это уже не просто география. Это триггер.
Слышишь это слово, их акцент, шутку в нашу сторону и сразу хочется ******* лопатой или сделать маленькое аккуратное пулевое отверстие в башке.
Вот стоит тётка на кассе и говорит что-то с этим своим мерзким тянучим, вязким и дзыкающим говорком, а у тебя шерсть на загривке дыбом. Сразу. И ты смотришь на неё взглядом, который мог бы арматуру согнуть. Ждёшь малейший повод.
И казалось бы, цивилизованному человеку должно быть стыдно за такие мысли и реакции. За то, что ты стал такой. За то, что перестал делить людей оттуда на хороших и плохих. За то, что на шутку среагируешь не улыбкой, а подачей в челюсть.
А должно ли быть?
Ведь всё началось не с градов и не с вооруженных упырей.
Всё началось с толерантности. С ошибочного суждения про то, что шутки безобидны. Что развесёленькие анекдоты про евреев, украинцев, прибалтов, чукчей, армян - это народное творчество, братские безобидные ********. А вовсе не спланированная политика, когда быть евреем, украинцем, прибалтом, чукчей немножечко стыдно. Некомфортно.
И только русские витязи - ******. Могут выпить ведро водки, победить всех врагов одной левой, талантливы как черти и бабы все красавицы.
Очень херово не иметь корней. Совок отлично справился с задачей блендера. Перемешать всех и каждого в гомогенное имперское месиво, увезти украинцев за Урал, а Донбасс заселить сибиряками. И по сей день люди смотрят любимое кинцо в переводе весёлого умнички Гоблина.
Но потихоньку это ломается. Туго, со скрипом и скандалами, но это лучше, чем тотальная толерантность прежних лет.
Теперь главное - не позволить всё отыграть назад.
Не складывать лапки.
Даже 73%-ый Вова - он не навсегда. А навсегда ли здесь Украина - зависит только от нас.
Но у нас далеко не все думающие и анализирующие....и концерты Шефутинского этому доказательства...
Не вір русскаму.
Обезьяна превратилась в человека, поняв, что палку можно использовать не только, как орудие нападения, но и как орудие труда.
Но, видно, не все обезьяны это поняли.
что
на хитрую кацапскую попу
есть джавелин
с изменяющейся траекторией
полёта
Последний раз украинского политика на заседании ООН цитировали россияне, когда читали письмо януковича.
Поздравляю (!) Зеленского, Данилова, Резникова и кучу ********, которые пробили ДНО - вас цитирует на вас ссылается Небендзя (!)
Те, кто в 19-м хотели поржать - вам еще смешно? Уверена, вы даже не в курсе, вам POHUY.
Вот мне интересно! Если "Зеленский, Данилов, Резников и куча ********, которые пробили ДНО" -как они смогли ,такие "******* ", договориться с США и Европой о серьезных поставках оружия, финансовой помощи, поддержки в международных организациях, серьезнейших переговоров США и НАТО с Россией по поводу Украины? Чем закончились?-послали Россию на 3 буквы. И почему с 2014 по 2019 были у них только "обеспокоенности" ? А во главе Украины кто тогда был? И еще вопрос...73% идиотов выбрали Зеленского. Значит,они были против кого-то? Против кого, и почему? Желательно услышать не истошные вопли,а взвешенный ответ .Ну,эт вряд ли- на этом сайте...
Вы союзников идиотами считаете? Что они поддерживают и ведут дружеские результативные переговоры с "*********"? Ну-ну... А по поводу73% что ответите? Или нечего?
Я не вірю у 73%. А ви вірите у 80% Луки-таракана? Крім того, офіційна явка була сфабрикована, реальна біля 10%. Також, процедури підрахунку, підбиття і оголошення результатів непрозорі до безсоромності (досі діє виборче законодавство Януковича), хоча мали б бути публічними. Це ви дайте відповідь, як можна вірити таким результатам?
Оригінально ... США та інші країни домовлялися про зброю прямо з ЗСУ, минаючи президента України, він же головнокомандувач? А Ви стежили хоч за пермовинами- їх же ж було багато? Як на мене-ні...
А щодо 73% особливих сумнівів не було навіть у противників Зеленського. Лише 10% за Зеленського? Перший раз чую за 2 роки - і тільки від Вас. Всього доброго!