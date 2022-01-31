Не можна вірити словам Росії, треба судити за її діями, - Кислиця на Радбезі ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН з питань російської агресії заявив, що не можна вірити словам Росії, яка утримує війська на кордоні з Україною, а судити треба за її діями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

На сьогодні поблизу кордонів України й у Криму зосереджено близько 112 тисяч російських військовослужбовців, а разом з морським та авіаційним компонентами їхня чисельність сягає 130 тисяч, сказав Кислиця.

Крім того, нагадав він, російські війська дислокуються в Білорусі для участі у спільних навчаннях "Союзна рішучість-2022", які відбудуться 10-20 лютого. А 26 січня російський флот розпочав чергові військові навчання в Чорному морі за участю фрегатів, сторожових, ракетних, десантних кораблів і тральщиків, додав він.

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"Питання в тому, чому всі ці російські сили знаходяться там?" - зазначив він, реагуючи на слова постпреда РФ при ООН Василя Небензі, який у маніпулятивній манері намагався переконати Радбез у тому, що Росія не має агресивних намірів щодо України.

Кислиця також вказав на сплеск російської кампанії дезінформації, зокрема на неправдиві заяви про те, що Україна нібито готує військовий напад. "Цього не станеться. Це пряме свідчення небажання Росії йти на деескалацію та підготовки виправдання можливої подальшої агресії", - наголосив дипломат.

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"Тут немає місця компромісам з принципових питань. Найбільш принципова позиція України полягає в тому, що у нас є невід'ємне суверенне право обирати власні заходи безпеки, включаючи договори про союзи, які не можуть бути поставлені під сумнів Росією", - додав він.

Кремль повинен пам'ятати, що Україна готова захищатися, підкреслив постпред.