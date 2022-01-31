Український фігурист Шмуратко спілкувався з журналістами з РФ англійською

Український фігурист Іван Шмуратко, який бере участь у Пекінській Олімпіаді, після тренування поспілкувався з російськими журналістами. Відповіді на запитання олімпієць давав винятково англійською, хоча ставили їх російською.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"На цій Олімпіаді ми говоримо тільки українською чи англійською", — пояснив 20-річний спортсмен, додавши, що радий брати участь у командному турнірі, а на запитання, чому тільки англійською, він відповів, що робить все, щоб бути тут.

Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам під час Олімпійських ігор у Пекіні 2022 не фотографуватися з суперниками з Росії та намагатися триматися від них подалі.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що таку рекомендацію було надано під час онлайн-зустрічі зі спортсменами та тренерами.

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За словами міністра, робиться це для того, щоб уникнути зайвих скандалів, подібних до тих, які мали місце під час літніх Олімпійських ігор у Токіо. Тоді деякі спортсмени з України фотографувалися зі своїми колегами з РФ, що викликало питання в низки вболівальників в Україні.