Український фігурист Шмуратко спілкувався з журналістами з РФ англійською
Український фігурист Іван Шмуратко, який бере участь у Пекінській Олімпіаді, після тренування поспілкувався з російськими журналістами. Відповіді на запитання олімпієць давав винятково англійською, хоча ставили їх російською.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.
"На цій Олімпіаді ми говоримо тільки українською чи англійською", — пояснив 20-річний спортсмен, додавши, що радий брати участь у командному турнірі, а на запитання, чому тільки англійською, він відповів, що робить все, щоб бути тут.
Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам під час Олімпійських ігор у Пекіні 2022 не фотографуватися з суперниками з Росії та намагатися триматися від них подалі.
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що таку рекомендацію було надано під час онлайн-зустрічі зі спортсменами та тренерами.
За словами міністра, робиться це для того, щоб уникнути зайвих скандалів, подібних до тих, які мали місце під час літніх Олімпійських ігор у Токіо. Тоді деякі спортсмени з України фотографувалися зі своїми колегами з РФ, що викликало питання в низки вболівальників в Україні.
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2)давати інтерв"ю косяпен не варто взагалі-перебрешуть..
Respect !!!
Тобто позиція чувака власне не патріотизм, а бажання потрапити на Олі пваду. І для цього він виконує те, що рекомендувалося міністерство. Мене не дивує така позиція більшості українських спортсменів. Адже тренери у своїй масі - узкоязичниє, а спільні тренування і тренувальні табори цих здебільшого старших тренерів, які робили кар'єру ще за часів сирисири і щоб потрапити на міжнародні змагання, за кордон, співпрацювали здебільшого стукачами з КГБ, зробили з цих тренерів як мінімум совкодрочерів. І коли ще зовсім дітьми майбутні спортсмени потрапляють то такого совкодрочера-тренера і більшість часу свого становлення, як громадянина вбирають, наче губка в тому числі і ватні погляди такого "наставника", то стає зрозуміло, звідки беруть я "усики".
https://zello.page/yAkaNFKWa7gwgn2F7
Ибо нех
Треба, щоб завчили.
"На цій Олімпіаді ми говоримо тільки українською чи англійською", - пояснив 20-річний спортсмен. ©
- Што-што ?