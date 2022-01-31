УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини
24 316 58

Український фігурист Шмуратко спілкувався з журналістами з РФ англійською

Український фігурист Шмуратко спілкувався з журналістами з РФ англійською

Український фігурист Іван Шмуратко, який бере участь у Пекінській Олімпіаді, після тренування поспілкувався з російськими журналістами. Відповіді на запитання олімпієць давав винятково англійською, хоча ставили їх російською.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"На цій Олімпіаді ми говоримо тільки українською чи англійською", — пояснив 20-річний спортсмен, додавши, що радий брати участь у командному турнірі, а на запитання, чому тільки англійською, він відповів, що робить все, щоб бути тут.

Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам під час Олімпійських ігор у Пекіні 2022 не фотографуватися з суперниками з Росії та намагатися триматися від них подалі.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що таку рекомендацію було надано під час онлайн-зустрічі зі спортсменами та тренерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські олімпійці знають, що не потрібно стояти разом із російськими спортсменами, - Гутцайт про "рекомендації" поведінки на Олімпіаді

За словами міністра, робиться це для того, щоб уникнути зайвих скандалів, подібних до тих, які мали місце під час літніх Олімпійських ігор у Токіо. Тоді деякі спортсмени з України фотографувалися зі своїми колегами з РФ, що викликало питання в низки вболівальників в Україні.

Автор: 

Олімпіада (687) фігурне катання (42)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+49
А як же.

показати весь коментар
31.01.2022 21:46 Відповісти
+36
Krasava!
Respect !!!
показати весь коментар
31.01.2022 21:44 Відповісти
+21
Умничка! Красавчик! Победы тебе, детка
показати весь коментар
31.01.2022 21:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и шо?они что то поняли?
показати весь коментар
31.01.2022 21:43 Відповісти
А як же.

показати весь коментар
31.01.2022 21:46 Відповісти
oi nemogu, chutj ****** na zemlju ot smeha, nu vitaminka, nu ti popal
показати весь коментар
31.01.2022 22:35 Відповісти
izvini ne vitaminka a
показати весь коментар
31.01.2022 22:35 Відповісти
Виправте будь ласка слово "харт" на "fart"
показати весь коментар
01.02.2022 03:32 Відповісти
1)а кого це ї..е,що 'понялі' москалі..

2)давати інтерв"ю косяпен не варто взагалі-перебрешуть..
показати весь коментар
31.01.2022 21:46 Відповісти
Щоб понялі повністю потрібна була ще автоматна черга 😂
показати весь коментар
31.01.2022 23:57 Відповісти
Krasava!
Respect !!!
показати весь коментар
31.01.2022 21:44 Відповісти
molodec
показати весь коментар
31.01.2022 22:42 Відповісти
прогрeс є. алe вони задавали питання на какающєм. в iдалi трeбa казати "я вас нe розумiю"
показати весь коментар
31.01.2022 23:19 Відповісти
Ну і ще дещо неприємно вразило: ""На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском", - объяснил 20-летний спортсмен, добавив, что рад участвовать в командном турнире, а на вопрос, почему только на английском, он ответил, что делает все, чтобы быть здесь. Источник:
Тобто позиція чувака власне не патріотизм, а бажання потрапити на Олі пваду. І для цього він виконує те, що рекомендувалося міністерство. Мене не дивує така позиція більшості українських спортсменів. Адже тренери у своїй масі - узкоязичниє, а спільні тренування і тренувальні табори цих здебільшого старших тренерів, які робили кар'єру ще за часів сирисири і щоб потрапити на міжнародні змагання, за кордон, співпрацювали здебільшого стукачами з КГБ, зробили з цих тренерів як мінімум совкодрочерів. І коли ще зовсім дітьми майбутні спортсмени потрапляють то такого совкодрочера-тренера і більшість часу свого становлення, як громадянина вбирають, наче губка в тому числі і ватні погляди такого "наставника", то стає зрозуміло, звідки беруть я "усики".
показати весь коментар
01.02.2022 03:28 Відповісти
That's our boy.
показати весь коментар
31.01.2022 21:46 Відповісти
Журналисты из параши спросили 20-летнего киевлянина о рекомендациях, которые давало Минспорта атлетам перед поездкой в Китай. В ответ спортсмен по-английски ответил: «Все, что я могу - это делать мою работу здесь». (Всё, как и научили в Минспорта).

показати весь коментар
31.01.2022 21:46 Відповісти
С пропагандонами надо иметь заготовки, что отшивать их одним предложением за провокационные, далёкие от спорта вопросы.
показати весь коментар
31.01.2022 21:53 Відповісти
Ты жил при ссср? Расскажи, тогда тоже так было?
показати весь коментар
31.01.2022 21:59 Відповісти
вряд ли он жил в ссср с конца июня 1941 по май1945 года. Хотя и без этого можно предположить, что в десна с немцами не целовались
показати весь коментар
31.01.2022 23:46 Відповісти
Не помню, что бы стыковые пропагандоны приставали с вопросами к американским, или канадским спортсменам. Так, попукивали про загнивающий капитализм для внутренних совков, дабы у них дурные мысли в головы не лезли.
показати весь коментар
31.01.2022 23:59 Відповісти
*- совковые
показати весь коментар
01.02.2022 00:00 Відповісти
Эзоповым языком, сказал, что я имею право только делать свою работу, танцевать на льду.
показати весь коментар
31.01.2022 23:05 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 21:54 Відповісти
Умничка! Красавчик! Победы тебе, детка
показати весь коментар
31.01.2022 21:54 Відповісти
Друга державна мова УКРАЇНИ повинна бути - АНГЛІЙСЬКА !
показати весь коментар
31.01.2022 22:08 Відповісти
нахрін нам взагалі друга державна мова?
показати весь коментар
31.01.2022 22:29 Відповісти
може й так...
показати весь коментар
31.01.2022 22:31 Відповісти
Другої державної мови не потрібно зовсім ніякої, а знати англійську потрібно обов'язково!
показати весь коментар
01.02.2022 03:34 Відповісти
Įdomus kanalas Украина ! в Zello
https://zello.page/yAkaNFKWa7gwgn2F7
показати весь коментар
31.01.2022 22:26 Відповісти
а що не так з українською? слабо заговорити до москаля українською? їм по боку англійська. їх коробить УКРАЇНСЬКА! москалі забороняли українську, а не англійську!
показати весь коментар
31.01.2022 22:27 Відповісти
З української (так само як з російскої) можна вирізати окремі фрази для провокацій в їхнім ************, а з інгліш такого незробиш, бо ерефскі телеглядочі фіг шось зрозуміють
показати весь коментар
31.01.2022 23:04 Відповісти
запросто! можна нaкласти пeрeклад! да так що оригнал англ нe чутно. a пeрeклад який забажаєш. ти начe сьоднiшнiй
показати весь коментар
31.01.2022 23:21 Відповісти
Це вже буде не орігінал, якій просто вирвали з контексту, а підробка
показати весь коментар
01.02.2022 02:08 Відповісти
Та ще й бажано з гуцульським діалектом 😃
показати весь коментар
31.01.2022 23:12 Відповісти
******.
показати весь коментар
31.01.2022 22:29 Відповісти
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт не володіє українською мовою, навіть спілкуючись офіційно зі студентами говорить російською, а вони йому кричать, говоріть державною. Він проросійський екс ригоанал.
показати весь коментар
31.01.2022 22:35 Відповісти
Стыдится Украинской, что ли?
показати весь коментар
31.01.2022 22:56 Відповісти
можливо вони там усi говорять англ назовнi i просто нe пeрeключився. пeрeключатися тeж трeба вмiти.
показати весь коментар
31.01.2022 23:25 Відповісти
Ні,просто для кацапського лайна шкода використовувати рідну співучу мову.
показати весь коментар
31.01.2022 23:30 Відповісти
А Английскую ему не жалко, да? Или может он заикается, без напева?
показати весь коментар
01.02.2022 08:17 Відповісти
Балтийцы тоже говорят только на английском.
Ибо нех
показати весь коментар
31.01.2022 23:07 Відповісти
Ги ги
показати весь коментар
31.01.2022 23:32 Відповісти
Мишебратя в глубокому ступорі ?)))
показати весь коментар
31.01.2022 23:33 Відповісти
А чому не українською?
показати весь коментар
31.01.2022 23:38 Відповісти
срашапитеками нужно гутарить на языке древопитеков из племени мумбо-юмбо.
показати весь коментар
31.01.2022 23:39 Відповісти
Сак май дік рашн мазафакерс, фак оф!
Треба, щоб завчили.
показати весь коментар
31.01.2022 23:40 Відповісти
Правильно 👍🏼😂😃
показати весь коментар
31.01.2022 23:51 Відповісти
Нашим спортсменам побільше перемог і подяка за патріотизм 👍🏼🙏🏼✊
показати весь коментар
31.01.2022 23:50 Відповісти
Красавець. Так тримати.
показати весь коментар
01.02.2022 00:23 Відповісти
На запитання кацапів: " А знаете ли вы русский язык?" ,потрібно відповідати " Я знаю одне тільки слово по російськи - *****"
показати весь коментар
01.02.2022 03:37 Відповісти
Да он крут! Так их! А на счёт "рекомендаций", это же, тупо, возвращение к "совку". Или я ошибаюсь?
показати весь коментар
01.02.2022 04:36 Відповісти
Відповіді на запитання олімпієць давав винятково англійською, хоча ставили їх російською.
"На цій Олімпіаді ми говоримо тільки українською чи англійською", - пояснив 20-річний спортсмен. ©
показати весь коментар
01.02.2022 07:55 Відповісти
- Фак ю !
- Што-што ?
показати весь коментар
01.02.2022 08:49 Відповісти
все же лучше использовать украинский язык, вата на паРаше тогда пылает ярко и задорно.
показати весь коментар
01.02.2022 09:14 Відповісти
 
 