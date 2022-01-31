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Новини Війна
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Китай про ескалацію довкола України: Нам потрібна тиха, а не мегафонна дипломатія

Китай про ескалацію довкола України: Нам потрібна тиха, а не мегафонна дипломатія

Китай не хотів, щоби ситуацію з російськими військами довкола України обговорювали на засіданні Ради Безпеки ООН.

Таку позицію висловив постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зацікавлені сторони повинні прагнути до врегулювання своїх розбіжностей шляхом діалогу й переговорів. Нам терміново потрібна зараз тиха, а не мегафонна дипломатія", - заявив представник КНР.

Він визнав, що останнім часом дійсно спостерігається певна напруженість у питанні навколо України. "І ми спостерігаємо за тим, що викликає цю напруженість", - зауважив дипломат.

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Китайський представник зазначив, що Пекін не бачить приводу для обговорень цього питання в Раді Безпеки ООН. Адже, за його словами, лише західні країни на чолі зі США звинувачують Росію у підготовці до війни, в той час, як Москва стверджує, що не має таких намірів, а Україна підкреслює, що їй така війна не потрібна.

"У таких умовах, якою може бути основа для занепокоєння країн, і чому вони наполягають на тому, що ця війна буде?"- зазначив Чжан Цзюнь.

Він також згадав, що діалог та переговори між сторонами вже ведуться, хоча конкретного прогресу поки що не досягнуто. Тож, за його словами, проведення відкритого засідання Ради Безпеки ООН "очевидно не веде до створення сприятливих умов для цього поточного переговорного процесу та не сприяє зниженню напруженості".

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Представник КНР водночас заявив, що Пекін закликає сторони зберігати спокій та не робити нічого, що може посилити кризу, та врегулювати розбіжності шляхом консультацій на основі "взаємної поваги".

Автор: 

Китай (4703) Радбез ООН (869)


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Топ коментарі
+33
Ця ситуація на наших кордонах проявила наших союзників і наших ворогів. І наших зрадників - які не хочуть сказати в ООН, що Крим є окупованим, а на Донбасі з нами воюють два корпуси касапських регулярних військ з найманцями з числа місцевих жителів-колаборантів.
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31.01.2022 22:00 Відповісти
+20
ну так и заткните вашу цепную псину - раську-федераську
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31.01.2022 22:01 Відповісти
+18
Китайці це браття кацапів.
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31.01.2022 22:02 Відповісти
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Ця ситуація на наших кордонах проявила наших союзників і наших ворогів. І наших зрадників - які не хочуть сказати в ООН, що Крим є окупованим, а на Донбасі з нами воюють два корпуси касапських регулярних військ з найманцями з числа місцевих жителів-колаборантів.
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31.01.2022 22:00 Відповісти
Хтось сумнівався що Китай наш ворог? Китаю вкрай необхідні Україна та Казахстан під росією, бо саме над теріторією ціх країн будуть летіти ракети Китая, спрямовани на Європу. І саме там їх буде найбільше часу збити, якщо в Україні та Казахстані стоятимуть натівські системи ПРО. А те, що Китай обов'язково рано чи пізно почне ядерну війну з заходом, можна не сумніватися. Вони до цього спокійно і планомірно готуються.
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31.01.2022 22:09 Відповісти
"Хтось сумнівався що Китай наш ворог?" - для жителей Украины - враг.
Для зе-гнид - партнёр...
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31.01.2022 22:19 Відповісти
А когда Украина стала врагом Китаю, или Китай стал врагом Украины?
Есть причины для вражды?
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31.01.2022 22:53 Відповісти
Режим Китая - диктатура.
Свои цели по ползучей оккупации они достигают путём распространения коррупции.
Зе-гниды с помощью Китая ускоренно внедряют это в Украине. Некогда искать конкретные примеры - по земле была установка гавнокомандующей гниды отдавать в первую очередь Китаю.
Как относительную мелочь можно вспомнить начальные закупки какого-то китайского дерьма под видом вакцины... и т.п.
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31.01.2022 23:02 Відповісти
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31.01.2022 23:10 Відповісти
А ще масочки крадуцькі швиденько китайцям спродали на початку пандемії...
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31.01.2022 23:37 Відповісти
Коррупция появилась при Зеленском, я так понимаю. Китай консультирует Зеленского, как правильно распространять коррупцию и одновременно воюет с Украиной.
А еще Украина отдает свои земли Китаю в первую очередь. Напомнить, как партии Зе и Пе в унисон голосовали в Раде за продажу земель Украины?
CoronaVac китайское дерьмо оказывается. Хотя, пожилые его лучше переносят, как говорят врачи.
Как это все дерьмо в одной голове помещается? Еще и лайки набирает. Сколько придурков. Печаль.
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01.02.2022 00:11 Відповісти
Не перекручивай.
Узловая фраза - Китай (как диктатура) пропихивает свои интересы путём внедрения коррупции.
Шобла Зеленского (не хочу искать факты) усиленно на это присела.

Вопрос не в продаже земли - вопрос в коррупции.

Если ты слегка тугодум - не видишь очевидного - это действительно печально.
Возможно это у тебя возрастное - - типо - бывший обкомовский работник?
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01.02.2022 00:38 Відповісти
И вопрос бы не в CoronoVac - а в том за сколько денег и с какими откатами покупали и был ли то CoronoVac или какой шмурдяк под его видом.

И признают ли его развитые страны.

А пенсионерам Медведчук и про Спутник рассказал. Ты спутником уколотый?

печалься, дедушка...
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01.02.2022 00:40 Відповісти
Зачем китаю ядреная война? Когда они могут просто "взять и заселить" для китая 50 лет пустяк...нас не будет, возможно наших детей уже не будет...а китай будет продолжать жить и расширяться
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31.01.2022 22:58 Відповісти
Китайский инвестор Beijing Skyrizon требует от Украины вернуть $4,5 млрд через суд в Гааге в качестве компенсации ущерба, вызванного решением украинского правительства вернуть в государственную собственность предприятие "Мотор Сич". интересно, на чьей стороне будет высокий многоуважаемый Суд?
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31.01.2022 22:47 Відповісти
И что? Это делает Китай уже врагом?
Они вкинули 300 млн. Хотят $4,5 млрд... Дело в суде. Крови нет.
То, что они себя так ведут вполне объяснимо на поле противостояния между Китаем и США.
А Украина тут совсем не при чем, чтобы ее записывать во враги Китаю и наоборот.
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31.01.2022 23:02 Відповісти
Облезет.
Инвестиций там на сотню миллионов долларов
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31.01.2022 23:43 Відповісти
пора засновувати лігу націй замість ООН без раші та китаю
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31.01.2022 22:00 Відповісти
ну так и заткните вашу цепную псину - раську-федераську
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31.01.2022 22:01 Відповісти
Китайці це браття кацапів.
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31.01.2022 22:02 Відповісти
может хозяева? просто пока не затягивают ошейник как ***** луке
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31.01.2022 22:54 Відповісти
Господа кацапов
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31.01.2022 23:44 Відповісти
Китаю вигідно щоб кацапи зчепилися з Україною,і навіть ************ кацапню до нападу щоб під шумок загребсти або Сибір або Тайвань
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31.01.2022 22:03 Відповісти
"Зацікавлені сторони повинні прагнути до врегулювання своїх розбіжностей шляхом діалогу й переговорів. Нам терміново потрібна зараз тиха, а не мегафонна дипломатія", - заявив представник КНР. Джерело:

Я так понимаю, это узкоглазое существо сейчас заявило, что совет безопасности ООН - это балаган?
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31.01.2022 22:19 Відповісти
Він мабуть натякнув, що Зе прилетить на Олімпіаду в Пекін і там тихо перетре з х@йлом...
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31.01.2022 22:31 Відповісти
ЗЕ хай залишається в Китаї -
для його номера з пианіном мову знати не обовязково
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31.01.2022 23:47 Відповісти
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31.01.2022 22:32 Відповісти
Не даремно намагаюсь не купувати китайсько-комуняцьке одноразове лайно.
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31.01.2022 22:33 Відповісти
Зеля постарался же..У нас все хорошо
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31.01.2022 22:43 Відповісти
Сидят два китайца - постарше и помоложе - и смотрят в даль.
Постарше спрашивает молодого: что делаешь?
Молодой: наблюдаю, как растут деревья.
Постарше: а, все ещё суетишься....
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31.01.2022 22:46 Відповісти
Неужели Олимпиады так влияют на мозги тиранов-захватчиков?
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31.01.2022 22:55 Відповісти
Заголовком не соответствует сути статьи. Первое предложение в статьи есть смысл китайской болтавни.
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31.01.2022 22:47 Відповісти
Китайцы такая нация что им пох чей труп проплывёт по реке кацапский или США.... главное что это будет труп врага....

если серьёзно то Китаю выгодна торговая стабильность в Европе (так как потребляют массово их товары) поэтому война которую заварилагэбня нежелательна....
а плешигном стремиться подружиться с Китаем поэтому возможно прислушается...
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31.01.2022 22:53 Відповісти
О каком уважении бредит эта узкоглазая рашстская подстилка. Когда окупирована часть территории и убито 15000 граждан, именно в этот момент у нас к параше должно возникнуть уважение, или это параша проявила уважение к нам сттворив такое? Вот интересно, если бы параша полезла в Китай, на сколько хватило бы их "тихой дипломатии и взаимного уважения". Мля... Противно читать заявлерия этого говна.
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31.01.2022 22:54 Відповісти
Причем 8-й год идет так называемая гибридная война и с трёх сторон страны сосредоточены больщие за всё послевоенные годы в Европе военные силы, готовые продолжить агресию, а "желтолицые братья" лицемерять о какой-то тихой дипломатии. Видели уже вашу "дипломатию" в конце 60-х на Даманском.
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01.02.2022 06:16 Відповісти
рф - ручная собачка Китая
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31.01.2022 22:56 Відповісти
Очевидно, що Китай наш ворог!
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31.01.2022 22:56 Відповісти
Мне это не очевидно. Враг! Это сильное обвинение. Для него есть какие то основания?
Германия поставила насосы и турбины в Крым, построила совместно с наРФией СП2, блокирует поставки оружия Украине - она враг?
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31.01.2022 23:18 Відповісти
Звичайно, що ворог!
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01.02.2022 07:36 Відповісти
Уже и китайцы цитируют Членограя. Цель достигнута. Слив Украины идет полным ходом...
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31.01.2022 23:00 Відповісти
Адже, за його словами, лише західні країни на чолі зі США звинувачують Росію у підготовці до війни, в той час, як Москва стверджує, що не має таких намірів, а Україна підкреслює, що їй така війна не потрібна. - усміхнені і вузькопльоночні ідіть н,,,уй.Москва і до 2014 року стверджувала про "адінаврот" з Україною,після чого окупувала 7% української території і розпочала війну ,котра вже забрала 15000 українських життів.
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31.01.2022 23:06 Відповісти
когда в Китае опять бомбанёт как всегда бывает то китайцам вспомнят уйгуров и лагеря для них и оккупированный Тибет
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31.01.2022 23:17 Відповісти
У китайцев дипломатической традиции и школе несколько тысяч лет.
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01.02.2022 04:43 Відповісти
Китайці хитрі та прагматичні. Ну вийшов представник, бовкнув те, що сподобалось москалям.
Щось змінилось? НІ. Зате китай отримає чергові преференції від підораші. газ подешевше, земельки в сибіру ще. Дружби між Китаєм та підорашою не має і не може бути. В підораші немає ні технологій, ні армії (в порівнянні з Китаєм). В Китаї 10 дітей зроблять більше ніж 30 робочих в підораші. В підораші є РЕСУРСИ та земля. Ресурси Китаю ВЖЕ продають, землю ВЖЕ віддають. Так само робив ссср з німцями.
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01.02.2022 08:44 Відповісти
Осваивайте тихой дипломатией свой дальний восток, а мы ту как-то сами разберемся)
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01.02.2022 08:53 Відповісти
ну тут все логично, китайцам еще долго стричь и доить кацапов, потом заселять Сибирь и ДВ, потому ничего другого они сказать не могли.
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01.02.2022 09:10 Відповісти
В начале выступления , китаезя сказал, что против этого собрания. Чтобы мы не кричали на всех углах об агрессии ху*лостана. Предлагаю игнорировать али экспресс всем украинцам. Запретить это приложение.
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01.02.2022 11:25 Відповісти
 
 