Китай про ескалацію довкола України: Нам потрібна тиха, а не мегафонна дипломатія

Китай не хотів, щоби ситуацію з російськими військами довкола України обговорювали на засіданні Ради Безпеки ООН.

Таку позицію висловив постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зацікавлені сторони повинні прагнути до врегулювання своїх розбіжностей шляхом діалогу й переговорів. Нам терміново потрібна зараз тиха, а не мегафонна дипломатія", - заявив представник КНР.

Він визнав, що останнім часом дійсно спостерігається певна напруженість у питанні навколо України. "І ми спостерігаємо за тим, що викликає цю напруженість", - зауважив дипломат.

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Китайський представник зазначив, що Пекін не бачить приводу для обговорень цього питання в Раді Безпеки ООН. Адже, за його словами, лише західні країни на чолі зі США звинувачують Росію у підготовці до війни, в той час, як Москва стверджує, що не має таких намірів, а Україна підкреслює, що їй така війна не потрібна.

"У таких умовах, якою може бути основа для занепокоєння країн, і чому вони наполягають на тому, що ця війна буде?"- зазначив Чжан Цзюнь.

Він також згадав, що діалог та переговори між сторонами вже ведуться, хоча конкретного прогресу поки що не досягнуто. Тож, за його словами, проведення відкритого засідання Ради Безпеки ООН "очевидно не веде до створення сприятливих умов для цього поточного переговорного процесу та не сприяє зниженню напруженості".

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Представник КНР водночас заявив, що Пекін закликає сторони зберігати спокій та не робити нічого, що може посилити кризу, та врегулювати розбіжності шляхом консультацій на основі "взаємної поваги".