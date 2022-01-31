Китай про ескалацію довкола України: Нам потрібна тиха, а не мегафонна дипломатія
Китай не хотів, щоби ситуацію з російськими військами довкола України обговорювали на засіданні Ради Безпеки ООН.
Таку позицію висловив постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Зацікавлені сторони повинні прагнути до врегулювання своїх розбіжностей шляхом діалогу й переговорів. Нам терміново потрібна зараз тиха, а не мегафонна дипломатія", - заявив представник КНР.
Він визнав, що останнім часом дійсно спостерігається певна напруженість у питанні навколо України. "І ми спостерігаємо за тим, що викликає цю напруженість", - зауважив дипломат.
Китайський представник зазначив, що Пекін не бачить приводу для обговорень цього питання в Раді Безпеки ООН. Адже, за його словами, лише західні країни на чолі зі США звинувачують Росію у підготовці до війни, в той час, як Москва стверджує, що не має таких намірів, а Україна підкреслює, що їй така війна не потрібна.
"У таких умовах, якою може бути основа для занепокоєння країн, і чому вони наполягають на тому, що ця війна буде?"- зазначив Чжан Цзюнь.
Він також згадав, що діалог та переговори між сторонами вже ведуться, хоча конкретного прогресу поки що не досягнуто. Тож, за його словами, проведення відкритого засідання Ради Безпеки ООН "очевидно не веде до створення сприятливих умов для цього поточного переговорного процесу та не сприяє зниженню напруженості".
Представник КНР водночас заявив, що Пекін закликає сторони зберігати спокій та не робити нічого, що може посилити кризу, та врегулювати розбіжності шляхом консультацій на основі "взаємної поваги".
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Для зе-гнид - партнёр...
Есть причины для вражды?
Свои цели по ползучей оккупации они достигают путём распространения коррупции.
Зе-гниды с помощью Китая ускоренно внедряют это в Украине. Некогда искать конкретные примеры - по земле была установка гавнокомандующей гниды отдавать в первую очередь Китаю.
Как относительную мелочь можно вспомнить начальные закупки какого-то китайского дерьма под видом вакцины... и т.п.
А еще Украина отдает свои земли Китаю в первую очередь. Напомнить, как партии Зе и Пе в унисон голосовали в Раде за продажу земель Украины?
CoronaVac китайское дерьмо оказывается. Хотя, пожилые его лучше переносят, как говорят врачи.
Как это все дерьмо в одной голове помещается? Еще и лайки набирает. Сколько придурков. Печаль.
Узловая фраза - Китай (как диктатура) пропихивает свои интересы путём внедрения коррупции.
Шобла Зеленского (не хочу искать факты) усиленно на это присела.
Вопрос не в продаже земли - вопрос в коррупции.
Если ты слегка тугодум - не видишь очевидного - это действительно печально.
Возможно это у тебя возрастное - - типо - бывший обкомовский работник?
И признают ли его развитые страны.
А пенсионерам Медведчук и про Спутник рассказал. Ты спутником уколотый?
печалься, дедушка...
Они вкинули 300 млн. Хотят $4,5 млрд... Дело в суде. Крови нет.
То, что они себя так ведут вполне объяснимо на поле противостояния между Китаем и США.
А Украина тут совсем не при чем, чтобы ее записывать во враги Китаю и наоборот.
Инвестиций там на сотню миллионов долларов
Я так понимаю, это узкоглазое существо сейчас заявило, что совет безопасности ООН - это балаган?
для його номера з пианіном мову знати не обовязково
Постарше спрашивает молодого: что делаешь?
Молодой: наблюдаю, как растут деревья.
Постарше: а, все ещё суетишься....
если серьёзно то Китаю выгодна торговая стабильность в Европе (так как потребляют массово их товары) поэтому война которую заварилагэбня нежелательна....
а плешигном стремиться подружиться с Китаем поэтому возможно прислушается...
Германия поставила насосы и турбины в Крым, построила совместно с наРФией СП2, блокирует поставки оружия Украине - она враг?
Щось змінилось? НІ. Зате китай отримає чергові преференції від підораші. газ подешевше, земельки в сибіру ще. Дружби між Китаєм та підорашою не має і не може бути. В підораші немає ні технологій, ні армії (в порівнянні з Китаєм). В Китаї 10 дітей зроблять більше ніж 30 робочих в підораші. В підораші є РЕСУРСИ та земля. Ресурси Китаю ВЖЕ продають, землю ВЖЕ віддають. Так само робив ссср з німцями.