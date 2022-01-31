Наша стратегія - говорити не про війну, а про економіку, - Зеленський на зустрічі з Домбровскісом
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент подякував за фінансову підтримку України з боку Євросоюзу, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро. Зеленський відзначив, що рішення про виділення цієї допомоги стало вчасним сигналом для фінансових ринків та вже сприяє підтриманню стабільності української економіки.
"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", – наголосив Зеленський.
Сторони домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро буде виплачений без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур.
Під час обговорення торговельних відносин між Україною та ЄС Зеленський порушив питання якнайшвидшого започаткування офіційних переговорів про надання Україні додаткових торговельних преференцій, які передбачатимуть оновлення чинних тарифів і квот для українських експортерів. Окремо було відзначено важливість забезпечення належного прогресу в питанні укладення угоди про так званий промисловий безвіз, що відкриє додаткові ринки для вітчизняних промислових виробників.
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Приходит мужик к кардиологу диагносту...
- Ну как там мои показатели?
-Неутешительно, вам срочно нужно делать операцию и ставить кардиостимулятор.
- Ой, доктор, давайте попозже, где-то через годик. А-то я какраз накопил денег на стоматологическую страховку.
Доктор закрывает глаза и стоит мечтательно улыбаясь.
- Доктор, что с вами?
- Да я просто представляю вас в гробу, с такой АХ@ЕННОЙ улыбкой...
Доктор зашёл к пациенту после операции:
- Самуил Маркович, я вам сегодня на ночь пришлю девочку медсестру.
- Доктор, ви шо, я сегодня не смогу, пришлите ее завтра.
заявы для публики одно, а что говорится втихаря на встречах - другое.
а потом самолёты с оружием прилетают.
Новые поганяло от бизнеса про эту сладкую парочку - Наркоманцев и Зодолбенский !
Когда на пороге война, он хочет говорить про экономику (снова забирает хлеб у шмыгаля).
Нужно искать причины.
Давайте прямо людям в руки.
Зе - Ми не хочемо говорити про війну, про провали в економіці, велике крадівництво, ми і надалі хочемо дерибанити держбюджет і фіндопомогу від партнерів, а віддавати будуть прості українці, хоча "какая разница, хуже не будет".
Про економіку ВОНО вирішило балакать. Гнида клянчить ГРОШІ щоби вкрасти - і більше нічого не цікавить!!! НЕ ДАВАЙТЕ цим ЗЕЛЕНИМ МАКАКАМ ГРОШЕЙ НІ КОПІЙКИ!!! Дайте ЗБРОЇ!!!