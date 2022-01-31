УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11374 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 140 132

Наша стратегія - говорити не про війну, а про економіку, - Зеленський на зустрічі з Домбровскісом

Наша стратегія - говорити не про війну, а про економіку, - Зеленський на зустрічі з Домбровскісом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент подякував за фінансову підтримку України з боку Євросоюзу, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро. Зеленський відзначив, що рішення про виділення цієї допомоги стало вчасним сигналом для фінансових ринків та вже сприяє підтриманню стабільності української економіки.

"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", – наголосив Зеленський.

Наша стратегія - говорити не про війну, а про економіку, - Зеленський на зустрічі з Домбровскісом 01

Сторони домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро буде виплачений без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський – іноземним дипломатам: "Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати"

Під час обговорення торговельних відносин між Україною та ЄС Зеленський порушив питання якнайшвидшого започаткування офіційних переговорів про надання Україні додаткових торговельних преференцій, які передбачатимуть оновлення чинних тарифів і квот для українських експортерів. Окремо було відзначено важливість забезпечення належного прогресу в питанні укладення угоди про так званий промисловий безвіз, що відкриє додаткові ринки для вітчизняних промислових виробників.

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) Зеленський Володимир (24358) Євросоюз (13665)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+94
Воно хворе.....
показати весь коментар
31.01.2022 22:18 Відповісти
+65
Краще б цей непотріб сидів в буковелі. Бажано на ланцюгу
показати весь коментар
31.01.2022 22:20 Відповісти
+51
коли ж це хрипате, обдовбане, наркоманське чмо нарешті отримає передоз? або хоч закриє свій коксоприймач????
показати весь коментар
31.01.2022 22:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Презедент розуміє незможе купити вату,концерти 95кв вже недостатньо
показати весь коментар
01.02.2022 01:08 Відповісти
Єкономист мля.
показати весь коментар
01.02.2022 01:15 Відповісти
Хочеш політичний ріс , не знаеш ким стати ? Виберай професію « ідіота»...
показати весь коментар
01.02.2022 01:45 Відповісти
Людині , яка шлангувала від армії говорити про війну , не виключивши совість тяжко.
показати весь коментар
01.02.2022 01:49 Відповісти
Анекдот.
Приходит мужик к кардиологу диагносту...
- Ну как там мои показатели?
-Неутешительно, вам срочно нужно делать операцию и ставить кардиостимулятор.
- Ой, доктор, давайте попозже, где-то через годик. А-то я какраз накопил денег на стоматологическую страховку.
Доктор закрывает глаза и стоит мечтательно улыбаясь.
- Доктор, что с вами?
- Да я просто представляю вас в гробу, с такой АХ@ЕННОЙ улыбкой...
показати весь коментар
01.02.2022 02:04 Відповісти
Згадалось:
Доктор зашёл к пациенту после операции:
- Самуил Маркович, я вам сегодня на ночь пришлю девочку медсестру.
- Доктор, ви шо, я сегодня не смогу, пришлите ее завтра.
показати весь коментар
01.02.2022 02:33 Відповісти
Ой боже, так цей же ЗЕпідор казав що йому ніколи думати стратегічно, та воно й не в змозі думати як політик.
показати весь коментар
01.02.2022 02:59 Відповісти
обнюшок
показати весь коментар
01.02.2022 02:59 Відповісти
правильно.
заявы для публики одно, а что говорится втихаря на встречах - другое.
а потом самолёты с оружием прилетают.
показати весь коментар
01.02.2022 04:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1488421913273966594
показати весь коментар
01.02.2022 10:16 Відповісти
Хтось би вже стримав того "політичного діяча"...
показати весь коментар
01.02.2022 05:10 Відповісти
Про экономику, от имени преЗедента, всё уже сказано и написано в директивах Гетманцева !
Новые поганяло от бизнеса про эту сладкую парочку - Наркоманцев и Зодолбенский !
показати весь коментар
01.02.2022 05:38 Відповісти
А как же, "Сваты" на первом месте!
показати весь коментар
01.02.2022 06:20 Відповісти
придурошне, якби світові лідери не говорили про можливу війну в Україні, тут вже могла б бути війна, про яку економіку ти чешеш?
показати весь коментар
01.02.2022 06:33 Відповісти
зовите доктора. он бешеный
показати весь коментар
01.02.2022 06:43 Відповісти
о чем он несет дурь? 2 года у власти - на выходе ноль... в общем - Україна - не зеленський...
показати весь коментар
01.02.2022 06:55 Відповісти
Ну не може про війну говорити."Русскоговорящая челюсть" не відкривається.
показати весь коментар
01.02.2022 07:30 Відповісти
Я наввть не знаю як це коментуват
показати весь коментар
01.02.2022 07:35 Відповісти
Економіст пан нєлох офшорний, ********** галактики
показати весь коментар
01.02.2022 07:44 Відповісти
Иррациональное поведение у этого персонажа.
Когда на пороге война, он хочет говорить про экономику (снова забирает хлеб у шмыгаля).
Нужно искать причины.
показати весь коментар
01.02.2022 07:49 Відповісти
Стратегия ЗЕ , ни слова о войне пока не победит дорожку )
показати весь коментар
01.02.2022 07:54 Відповісти
не давайте скотам гроші.
Давайте прямо людям в руки.
показати весь коментар
01.02.2022 08:10 Відповісти
Говорити - це ваше фсьо!
показати весь коментар
01.02.2022 08:27 Відповісти
Перефразую
Зе - Ми не хочемо говорити про війну, про провали в економіці, велике крадівництво, ми і надалі хочемо дерибанити держбюджет і фіндопомогу від партнерів, а віддавати будуть прості українці, хоча "какая разница, хуже не будет".
показати весь коментар
01.02.2022 08:31 Відповісти
Какая война, если еще не всех скотыняк распродали.
показати весь коментар
01.02.2022 08:49 Відповісти
він би хоч свою посадову інструкцію почитав
показати весь коментар
01.02.2022 09:25 Відповісти
Воно саме визнало, що не здатне думати стратегічно. То хто ж написав такий стратегічний план не говорити про війну? Напевно - Пуйло, адже тільки за його словами немає війни з Україною, взагалі "іхтамнет".
показати весь коментар
01.02.2022 09:32 Відповісти
Страна которая подверглась военной агрессии предпочитает об этом не говорить? Я так понимаю процесс оформления маларосскай губернии уже начался.
показати весь коментар
01.02.2022 09:33 Відповісти
Да началась, нынешняя власть это ускоряет, Верещук и другие неустанно работают в этом направлении, в Украине всех украинских государственников уничтожают соседние страны , народы смешивают ,подсовывают свою культуру ,веру ,язык, у украинца убивают понятие что он на своей земле и сам может быть хозяином на своей земле, в этом им помогает веками еврейская община и Московия Украинцы не понимают что такое украинская община и что она является кирпичиком основы государственности. Украинцы как собственники боятся слова ОБЩИНА, и для них это слово обозначает ....
показати весь коментар
01.02.2022 10:27 Відповісти
дебил реально не понимает, что сработало не то, что он плел все это время (хотя на руку путлеру все равно малость сработало это), а то, что весь цивилизованный мир встал на защиту Украины и начал поставки оборонительного вооружения
показати весь коментар
01.02.2022 09:37 Відповісти
ПАФОЛ НАФ@Й!!
Про економіку ВОНО вирішило балакать. Гнида клянчить ГРОШІ щоби вкрасти - і більше нічого не цікавить!!! НЕ ДАВАЙТЕ цим ЗЕЛЕНИМ МАКАКАМ ГРОШЕЙ НІ КОПІЙКИ!!! Дайте ЗБРОЇ!!!
показати весь коментар
01.02.2022 09:43 Відповісти
Где-то шо-то сдохло - Ермака рядом нет! Ура!!!
показати весь коментар
01.02.2022 09:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 