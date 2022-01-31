Наша стратегія - говорити не про війну, а про економіку, - Зеленський на зустрічі з Домбровскісом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент подякував за фінансову підтримку України з боку Євросоюзу, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро. Зеленський відзначив, що рішення про виділення цієї допомоги стало вчасним сигналом для фінансових ринків та вже сприяє підтриманню стабільності української економіки.

"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", – наголосив Зеленський.

Сторони домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро буде виплачений без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур.

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Під час обговорення торговельних відносин між Україною та ЄС Зеленський порушив питання якнайшвидшого започаткування офіційних переговорів про надання Україні додаткових торговельних преференцій, які передбачатимуть оновлення чинних тарифів і квот для українських експортерів. Окремо було відзначено важливість забезпечення належного прогресу в питанні укладення угоди про так званий промисловий безвіз, що відкриє додаткові ринки для вітчизняних промислових виробників.