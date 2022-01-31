У відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію Україна хоче чути конкретні дати щодо вступу до ЄС, - Шмигаль

Україна працює над виконанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і бажає чути конкретні дати вступу до ЄС у відповідь.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поінформував пана Домбровскіса про виконання українською стороною Угоди про асоціацію на 63%. Ми й надалі готові працювати у цьому напряму. Звичайно, у відповідь на прогрес в Угоді про асоціацію ми хочемо чути конкретні дати, коли Україна зможе стати кандидатом, і коли Україна бути включена до Європейського союзу", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

У свою чергу, віцепрезидент Єврокомісії заявив, що кожна країна вільна сама обирати стратегію розвитку, об'єднання та альянси, куди вона хоче вступати.

"Щодо відносин України та ЄС, то все вже записано в Угоді про асоціацію. Виконання Угоди надасть більш точні кроки, коли Україна наближатиметься до ЄС", - заявив Домбровскіс.

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