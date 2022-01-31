УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11374 відвідувача онлайн
Новини
1 663 36

У відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію Україна хоче чути конкретні дати щодо вступу до ЄС, - Шмигаль

У відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію Україна хоче чути конкретні дати щодо вступу до ЄС, - Шмигаль

Україна працює над виконанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і бажає чути конкретні дати вступу до ЄС у відповідь.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поінформував пана Домбровскіса про виконання українською стороною Угоди про асоціацію на 63%. Ми й надалі готові працювати у цьому напряму. Звичайно, у відповідь на прогрес в Угоді про асоціацію ми хочемо чути конкретні дати, коли Україна зможе стати кандидатом, і коли Україна бути включена до Європейського союзу", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

У свою чергу, віцепрезидент Єврокомісії заявив, що кожна країна вільна сама обирати стратегію розвитку, об'єднання та альянси, куди вона хоче вступати.

"Щодо відносин України та ЄС, то все вже записано в Угоді про асоціацію. Виконання Угоди надасть більш точні кроки, коли Україна наближатиметься до ЄС", - заявив Домбровскіс.

Також читайте: Угоду про асоціацію потрібно поглибити, щоб торгівля була більш прибутковою для України, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) членство в ЄС (1299) Євросоюз (13665) Шмигаль Денис (4648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
одразу як посадять зеленского, коломойского, шмигаля, татарова, портнова, арахамію та іншу проросийску шоблу на довічне у тюрьму..

потім років 10 виправляти накоєне зебілами та їх зеЛохом.. А там - рукою подати до ЄС.
показати весь коментар
31.01.2022 22:42 Відповісти
+15
И это чучело туда же...
показати весь коментар
31.01.2022 22:42 Відповісти
+14
Хто такий дебілів злодюжних візьме в ЄС?
показати весь коментар
31.01.2022 22:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой ЕС? Ало, стадо баранов, которое только и ворует - ЕС не нужон.
показати весь коментар
31.01.2022 22:41 Відповісти
Подельники!!!
показати весь коментар
31.01.2022 22:51 Відповісти
Євродепутат запідозрила владу України в наркоманії
Депутат Європарламенту Віола фон Крамон таким чином прокоментувала висловлювання голови української партії «Слуга народу» Давида Арахамії, який висміяв повідомлення про підготовку російського вторгнення...
показати весь коментар
31.01.2022 23:19 Відповісти
це шмигаль хоче переконатися -візьмуть з нгими чи без них, тому і просить назвати дату. На превеликий жаль, конкретної дати особам які залежні ...... (від Росії) ніхто назвати не може, бо підозрюють що вік їх короткий.
показати весь коментар
31.01.2022 23:28 Відповісти
одразу як посадять зеленского, коломойского, шмигаля, татарова, портнова, арахамію та іншу проросийску шоблу на довічне у тюрьму..

потім років 10 виправляти накоєне зебілами та їх зеЛохом.. А там - рукою подати до ЄС.
показати весь коментар
31.01.2022 22:42 Відповісти
И это чучело туда же...
показати весь коментар
31.01.2022 22:42 Відповісти
Хто такий дебілів злодюжних візьме в ЄС?
показати весь коментар
31.01.2022 22:43 Відповісти
Нужно подтянуть Уровень жизни , - просто что бы Жить , а не существовать.
показати весь коментар
31.01.2022 22:44 Відповісти
так ви спочатку робіть, а потім вимагайте. А то блді півтора роки вибираєте керівника сап, судова реформа стоїть. Робіть роботу і не бикуйте.
показати весь коментар
31.01.2022 22:46 Відповісти
Да , - Там написано , - Виконання Угоди , наблизить до вступу в Европейський Союз.
показати весь коментар
31.01.2022 22:46 Відповісти
Больной жив на 63%, мы хотим услышать конкретную дату его выписки из госпиталя.
показати весь коментар
31.01.2022 22:46 Відповісти
Или вместе курят с найвеличнішим, или дебилизм распространяется воздушно-капельным путём.
показати весь коментар
31.01.2022 22:49 Відповісти
Это обычная спецоперация по отталкиванию ЕС и НАТО от Украины!! Во суки!!!
показати весь коментар
31.01.2022 22:50 Відповісти
Когда будет руководитель САП? Прошли все обещанные даты.
показати весь коментар
31.01.2022 22:51 Відповісти
Толку от того САПа было ноль, что с руководителем, что без.
Лучше разогнать эти все потешные Петины конторки, где устроены сынки из Системы и заставить работать Полицию, Прокуратуру и СБУ.
показати весь коментар
31.01.2022 23:24 Відповісти
Краще розігнати таких кончених ватних пітарів як ти і 95 квартал, разом з порошенко.
показати весь коментар
01.02.2022 00:26 Відповісти
ну че вы кацапы такие тупые и палитесь
показати весь коментар
01.02.2022 04:04 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 22:55 Відповісти
Не с вами, зедарасы, не с вами вы ж не ходите куда вас не звали и термосы у вас вместо бошек и электроэнергия эбонитовая
показати весь коментар
31.01.2022 22:59 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 22:59 Відповісти
Он прав. Партнерство и союзничество - это взаимное встречное движение. Нельзя делать конкретные шаги и выполнять конкретные действия, а в ответ слышать абстрактные предположения и расплывчатые обещания.
показати весь коментар
31.01.2022 23:00 Відповісти
Вимогі одні - зменшуйте корупцію, що незрозуміло? Рівень корупції як у Анголі, Зімбабве.
Це ти ермак? Знову обдолбався наркотою, і тобі щось хтось повинен?
показати весь коментар
01.02.2022 00:25 Відповісти
что ты несешь кацап какое ЕС сейчас - с карманным судами и мвд и прокурорами - ну и народ еще туповатый для Европы
показати весь коментар
01.02.2022 04:07 Відповісти
Капєц. Дайте точну дату нападу Путіна, дату вступу в ЄС і НАТО... А ще світовий меч і марожене...
показати весь коментар
31.01.2022 23:02 Відповісти
Коли закінчиться цей зелений сором? Усе майбутнє зелене бидло у свій час гавкало на Порошенка, що він не доб'ється безвізу, а той узяв і зробив, причому без оцих закидонів на публіку - "де наш безвіз?" Бо він - дипломат, а ці чмошники вчора по району пиво пили, а сьогодні до влади прийшли.
показати весь коментар
31.01.2022 23:02 Відповісти
Це ж зборище інфантильних ідіотів.
показати весь коментар
31.01.2022 23:03 Відповісти
Та правильно конечно по части точной даты. Заодно бы узнать точную дату ухода в отставку досрочно---в первой декаде февраля пусть!
показати весь коментар
31.01.2022 23:04 Відповісти
Ну прям как Путлер! Тот тоже испытывает тягу к конкретике сегодня.
И вот как совпало. Тоже требует конкретики от запада. Дайте нам юридические гарантии чего то там
показати весь коментар
31.01.2022 23:14 Відповісти
***! В ОПе не только на на одной наркоте сидят. Там, похоже, одна ФСБшная методичка на всех. И это наше правительство, которое должно работать на благо страны
показати весь коментар
31.01.2022 23:14 Відповісти
А еще что бы незамедлительно сделали нас постоянным членом Совбеза ООН с правом вето на все вето.
показати весь коментар
31.01.2022 23:26 Відповісти
вас кацапов скоро погонят из Совбеза или будут член зеленского на клык класть
показати весь коментар
01.02.2022 04:09 Відповісти
Шмигаль озвалось, якщо завтра замість його у кріслі буде просто тумбочка - ніхто і не помітить різниці.
показати весь коментар
31.01.2022 23:45 Відповісти
Які дати пітар 122 місце в світі по корупції.
показати весь коментар
01.02.2022 00:22 Відповісти
у них это не коррупиция а доход - "талантливые люди" как говорила одна рыго Аналка
показати весь коментар
01.02.2022 04:11 Відповісти
У відповідь на ваш "прогрес" ЄС має запитати скільки ВР України отримує в конвертах і до якого типу прогресу це відноситься. Ви тупо відморожуєтеся по САП, суди як були корумповані так і залишаються. Тотальна корупція в органах, митниці і депутатському корпусі. І весь цей цирк хоче знати, коли він в'їде в ЄС і в НАТО зі всіма цими подарунками цивілізованому світу? Шмигаль, краще не питай, бо відповідь буде неприємна. І врешті. А якщо ні, то ти пропонуєш в тайожний саюс? Деколи краще просто завалити морду і працювати.
показати весь коментар
01.02.2022 10:21 Відповісти
 
 